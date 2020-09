Metodo Adam Peterson Tron è una truffa? Recensione completa

Cos’è il Metodo Adam Peterson Tron? Come funziona il Metodo Adam Peterson Tron? Quali sono le recensioni su Metodo Adam Peterson Tron? Quali sono le opinioni su Metodo Adam Peterson Tron? Metodo Adam Peterson Tron è una truffa?

In questo articolo risponderemo a tutte queste lecite domande, che gli utenti puntualmente si pongono quando si trovano dinanzi a banner pubblicitari o spam via mail che parlano di piattaforme che promettono di far arricchire tramite trading senza troppi sforzi né conoscenze.

Il sogno di tutti insomma. Il che però dovrebbe già apparire una cosa strana, visto che la prima regola dei trader seri è quella di ridurre le perdite, non di arricchirsi a dismisura. Giacché le perdite vanno sempre messe in preventivo. Anzi, sono la percentuale prevalente del gioco e quindi vanno gestiste. Anche quando si utilizzano Broker regolarmente autorizzati dagli organismi preposti al controllo dei mercati finanziari (in Italia abbiamo la Consob, in Europa la CySEC e così via).

I Broker che si rispettino offrono loro stessi strumenti per la formazione. Per quella teorica, mettono a disposizione ebook, corsi e-learning, webinar, incontri dal vivo. Per quella pratica, invece, un Conto demo. Grazie al quale il trading può spratichirsi senza rischiare i propri soldi reali.

Nonché utili strumenti per far sì che il trader possa avere più armi a disposizione. Si pensi ai segnali di trading, che inviano consigli su come e quando puntare su uno o più asset. Grafici per vedere lo storico di un asset e confrontare vari spazi temporali nonché l’andamento di asset diversi.

Una assistenza clienti nella propria lingua, che risponda subito ed in modo chiaro. Una app chiara e semplice, per fare trading tramite smartphone e tablet ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.

Infine, costi favorevoli come spread basso e commissioni a zero.

Vediamo se il Metodo Adam Peterson Tron davvero aiuta i trader a raggiungere il successo oppure sia la solita truffa.



Metodo Adam Peterson Tron cos’è

Cos’è il Metodo Adam Peterson Tron? Questo metodo asserisce che sia possibile diventare ricchi investendo e comprando la criptovaluta innovativa TRON. Il tutto, ad un costo di 47 euro. Come però sempre accade quando vengono fatte queste belle promesse, non ci viene detto in che modo.

Partiamo col dire che il professor Adam Peterson non è di Harvard. Peraltro non è un professore in generale. Anzi, non esiste affatto una persona che porti questo nome. Dunque, come tanti spacciatori di facili guadagni, anche Adam Peterson è una persona fittizia, semplicemente un nome inventato.

Adam Peterson altro non è che Jim Glover, che non ha nulla a che fare con questa truffa. In pratica la sua foto è stata usata impropriamente in moltissimi siti. Si tratta di siti SPAM e di truffe online. Allo stesso tempo se analizziamo il sito Wall Street Magazine scopriamo che l’indirizzo IP non ha nulla a che vedere con questo magazine.

Si tratta ancora una volta di una pagina taggata come “no index” in modo da non essere riportata sulle ricerche Google.

L’abilità di questi siti è di cambiare tutti i giorni, così come cambiano i nomi dei truffatori.

Metodo Adam Peterson come funziona

Come funziona il metodo Adam Peterson? Possiamo spiegarlo utilizzando le stesse parole del famigerato professore:

Se hai 5 euro puoi farne 250, se hai 10 euro, tra 7 giorni ne avrai 1000, e se hai 300 euro guadagnerai addirittura 3000 euro. Indipendentemente dal fatto che tu abbia debiti, che tu non abbia contanti, che tu sia in rosso, puoi guadagnare.

È garantito perché abbiamo testato questo metodo centinaia di volte e l’effetto è sempre stato…

E qui fanno seguito delle foto di gente con tante banconote tra le mani. Perfino l’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il quale, quindi, stando a questa pubblicità, sarebbe quello che è oggi grazie a questo metodo.

A leggere queste parole, si capisce che si è dinanzi a un sistema fasullo. Nel trading online non è per nulla possibile guadagnare sempre. Di questo ne sono certi tutti i trader che ogni giorno investono sui mercati finanziari in modo serio e professionale. I mercati finanziari sono imprevedibili e molto suscettibili. Basta una minima notizia a scatenare il panico, il crollo di un asset. A provocare un effetto domino.

Metodo Adam Peterson truffa?

Metodo Adam Peterson è una truffa? Non essendoci ancora una sentenza passata in giudicato, non possiamo rispondere con un sì. Tuttavia, le caratteristiche di questo metodo inducono a pensare che lo sia. E spingono a suggerire di starne lontani.

Naturalmente, non bisogna pensare che il trading sia tutto una truffa. Dipende da come si fa. Con quali strumenti. Se ci si affida a Broker seri e affidabili, allora gli investimenti diventano più sicuri. Almeno dal punto di vista legale. Se invece ci si affida a questi ciarlatani, tutto si complica e si perde sicuramente quanto si è investito.

Adam Peterson chi è

Chi è Adam Peterson? Colui che dice di aver creato questo metodo infallibile in realtà, come detto, non esiste. Si chiama in un altro modo e non è certo docente di Harvard. Né professore in generale.

Metodo Adam Peterson recensioni

Quali sono le recensioni su Metodo Adam Peterson? Sicuramente bisogna anche in questo caso dividere tra quelle positive, palesemente finte ed eccessivamente entusiaste. E quelle vere, che stroncano questo metodo e lo bollano come truffa.

In genere, le recensioni positive sono anche ingenue. In quanto mostrano tutta la loro assurdità, parlando di umili operai, disoccupati o impiegati, che stanno guadagnando cifre assurde.

Come fare trading su TRON

Quali sono le migliori alternative al Metodo Adam Peterson per fare trading su TRON. Occorre affidarsi a Broker che abbiano regolare licenza CONSOB e che operino tramite CFD. Acronimo di Contract for difference. Strumento finanziario che permette di investire sia al rialzo che al ribasso, senza possedere gli asset direttamente.

Ecco le principali:

