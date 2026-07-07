Meglio l’indice S&P 500 o MSCI World? Confronto completo per chi investe nel 2026

S&P 500 o MSCI World? Confronto rendimenti, rischi, costi ETF e composizione per scegliere l'indice giusto per il tuo portafoglio.

Se stai costruendo un portafoglio di lungo periodo con gli ETF, a un certo punto ti trovi davanti a questo bivio: metti tutto sull’S&P 500, l’indice delle 500 maggiori aziende americane, oppure scegli l’MSCI World, che raggruppa circa 1.400 società di 23 paesi sviluppati?

Negli ultimi quindici anni la risposta sembrava scontata. Il mercato americano ha prodotto rendimenti più alti del resto del mondo, spinto dalla crescita del settore tecnologico e dalle cosiddette “Magnifiche Sette” ovvero Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta e Tesla. Chi ha investito nell’S&P 500 dal 2009 ha moltiplicato il proprio capitale per dieci. Nello stesso arco di tempo, i mercati sviluppati fuori dagli USA sono saliti di circa tre volte.

La storia dei mercati, però, ci ricorda che nessuna area geografica domina per sempre. Tra il 2002 e il 2007 gli indici globali hanno battuto l’S&P 500 grazie alla crescita dei mercati emergenti e alla ripresa dell’Europa dopo la bolla dot-com. E oggi le valutazioni delle azioni americane restano sopra le medie di lungo termine. Diversi analisti ipotizzano una possibile rotazione verso mercati con multipli più bassi.

In questa guida voglio fare un confronto S&P 500 vs MSCI World su cinque punti: composizione degli indici, rendimenti storici, volatilità e rischio, costi degli ETF disponibili in Italia, scenari futuri. Non esiste una risposta universale a quale dei due sia “il migliore”.

Voglio darti dei dati per cercare di darti gli strumenti per fare la tua scelta in autonomia. Pronto? Partiamo.

S&P 500 e l’MSCI World: due indici, due filosofie

S&P 500: il termometro dell’economia americana

L’S&P 500 esiste dal 1957 e oggi include 503 titoli azionari delle maggiori società quotate negli Stati Uniti. L’indice è ponderato per capitalizzazione di mercato: le aziende più grandi pesano di più.

S&P 500 — — 1M — 3M — 6M — YTD — 1A — 3A — 5A — 1M 3M 6M 1A 3A 5A 10A Max Caricamento dati…

Le prime dieci posizioni, con Apple, Microsoft e Nvidia in testa, oprono da sole il 36,2% del valore complessivo.

I settori più rappresentati sono il tecnologico, il finanziario e i beni di consumo discrezionali (auto, viaggi, intrattenimento). Quando senti dire che “Wall Street ha chiuso in rialzo”, nella maggior parte dei casi ci si riferisce proprio a questo indice.

MSCI World: 23 paesi sviluppati in un solo indice

L’MSCI World copre circa 1.400 azioni di grande e media capitalizzazione, distribuite su 23 paesi sviluppati: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Svizzera, Australia e altri. Le prime dieci posizioni pesano il 25,4%, meno concentrate rispetto all’S&P 500.

Indice MSCI World (USD) — — 1M — 3M — 6M — YTD — 1A — 3A — 5A — 1M 3M 6M 1A 3A 5A 10A Max Caricamento dati…

Un dato che molti sottovalutano: gli Stati Uniti pesano tra il 60% e il 70% dell’MSCI World. Chi compra un ETF su questo indice non sta facendo un investimento anti-americano. Sta aggiungendo un 30% di diversificazione su Europa, Giappone, Regno Unito e altri mercati sviluppati rispetto a chi ha solo l’S&P 500.

Composizione geografica e settoriale a confronto

Indicatore S&P 500 MSCI World FTSE All-World Numero di azioni 503 1.396 4.291 Copertura mercato Solo Stati Uniti 23 paesi sviluppati Sviluppati + emergenti Peso top 10 aziende 36,2% 25,4% 22,5% Peso Stati Uniti 100% ~70% ~60% Settore principale Tecnologico (~32%) Tecnologico (~25%) Tecnologico (~23%)

Perché il MSCI World ha il 70% di azioni USA

La composizione dell’MSCI World riflette la capitalizzazione di mercato globale. Le aziende americane valgono più di tutte le altre messe insieme, e quindi pesano di più nell’indice. Non c’è nessuna scelta discrezionale da parte del gestore: la borsa di New York e il Nasdaq capitalizzano più di tutte le altre borse dei paesi sviluppati sommate.

La differenza concreta tra S&P 500 e MSCI World sta nel restante 30%: Europa (circa 15%), Giappone (circa 6%), Regno Unito (circa 4%), Canada, Svizzera e Australia. Questo 30% attenua la volatilità nei momenti di crisi americana e può produrre rendimento aggiuntivo quando i mercati non-USA vanno meglio di quelli statunitensi.

Rendimenti storici: chi ha reso di più dal 1992 a oggi

Rendimenti medi annualizzati S&P 500 vs MSCI World.

I numeri dal 1992 al 2025: S&P 500 all’11,3% contro l’8,5% del World

Dal febbraio 1992 al febbraio 2025, 33 anni, valori in euro, dividendi reinvestiti, l’S&P 500 ha prodotto un rendimento medio annualizzato dell’11,32%. L’MSCI World si è fermato all’8,53%, l’MSCI All Country World (con gli emergenti) all’8,78%.

La differenza percentuale pare contenuta, ma su un orizzonte trentennale l’interesse composto la trasforma in una voragine. Partiamo da 10.000 euro: con l’S&P 500 avresti accumulato circa 260.000 euro, con il MSCI World circa 140.000.

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GUIDA PRATICA Rendimento storico S&P 500: ecco i dati

Negli ultimi cinque anni il gap si è allargato: 17,9% annualizzato per l’S&P 500 contro il 14,6% del MSCI World. Il traino è stato il settore tech americano, il boom dell’AI, la crescita dei ricavi cloud di Microsoft e Amazon, l’esplosione di Nvidia nel settore dei chip per reti neurali.

Anche a 10 e 15 anni la distanza resta netta. Negli ultimi dieci anni l’S&P 500 ha reso il 13,7% contro il 10,3% del World. Negli ultimi quindici, 16,0% contro 12,1%. Il denominatore comune è la capacità del mercato americano di attrarre capitali globali e premiare l’innovazione più rapidamente di qualsiasi altra piazza.

Quando il MSCI World ha battuto l’S&P 500

Tra il 2002 e il 2007 gli indici globali hanno superato l’S&P 500. Dopo lo scoppio della bolla dot-com il settore tech americano ha subito un rallentamento prolungato, mentre i mercati emergenti, Cina, India, Brasile, e l’Europa vivevano una fase di espansione economica forte.

I rendimenti rolling confermano un dato rassicurante per chi investe a lungo termine: su finestre di 15 o 20 anni, nessuno dei tre indici (S&P 500, MSCI World, All Country World) ha mai chiuso in negativo nel periodo 1992-2025. Su finestre di 5 anni, invece, i periodi negativi ci sono stati per tutti, chi ha iniziato a investire tra la fine degli anni Novanta e il 2008 ha attraversato momenti duri, qualunque fosse l’indice scelto.ù

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Questo conferma un principio che qualsiasi consulente finanziario ti ripeterà: un orizzonte di almeno 10-15 anni è il minimo per investire in azionario con ragionevole tranquillità.

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Volatilità, drawdown e indice di Sharpe: il rovescio della medaglia

Periodo S&P 500 Volatilità MSCI World Volatilità S&P 500 Sharpe MSCI World Sharpe Ultimi 5 anni 15,8% 14,9% 1,01 0,84 Ultimi 10 anni 14,6% 13,8% 0,80 0,60 Ultimi 15 anni 13,2% 12,5% 1,05 0,80 Dal 1992 15,2% 14,3% 0,61 0,46

Volatilità annualizzata; Sharpe ratio calcolato con risk-free rate del periodo.

Drawdown massimo: quando l’S&P 500 ha perso quasi il 60%

Il drawdown massimo misura la perdita più pesante subita da un investimento, dal picco al punto più basso. Per l’S&P 500 ha sfiorato il −60%, durante la crisi finanziaria del 2008-2009. L’MSCI World ha fatto −56%, l’All Country World −53%.

In termini concreti: se avessi investito 100.000 euro nell’S&P 500 al picco pre-crisi, avresti visto il portafoglio scendere a circa 40.000 euro nel momento peggiore. Con l’MSCI World saresti arrivato a 44.000.

Sulla carta la differenza è contenuta. Ma nella testa di un investitore reale, quei 4.000 euro di cuscinetto possono fare la differenza tra restare investito e vendere tutto nel panico, cristallizzando la perdita.

Sharpe ratio: quanto rende ogni punto di rischio

L’indice di Sharpe misura il rendimento extra per ogni punto percentuale di volatilità accettata. Più è alto, migliore è il rapporto rischio-rendimento. L’S&P 500 ha lo Sharpe ratio più alto su tutti gli orizzonti analizzati: 1,01 a 5 anni contro 0,84 del MSCI World, 1,05 a 15 anni contro 0,80.

Nel periodo considerato, quindi, l’S&P 500 ti ha ricompensato meglio per il rischio assunto. Va detto, però, che lo Sharpe ratio è calcolato sui dati passati. Se la sovraperformance del mercato americano si riduce nei prossimi anni, anche questo rapporto cambierà.

Quanto costano gli ETF: TER, spread e fiscalità per chi investe dall’Italia

ETF S&P 500: TER tra 0,03% e 0,07%

Gli ETF sull’S&P 500 sono tra i prodotti finanziari più economici in circolazione. I TER (Total Expense Ratio) vanno dallo 0,03% dell’SPDR S&P 500 allo 0,07% dell’iShares

Core S&P 500. Su un investimento di 10.000 euro, il costo annuo è compreso tra 3 e 7 euro. Il patrimonio gestito di questi ETF è enorme, l’iShares Core S&P 500 supera i 90 miliardi di euro, e questo tiene gli spread bid-ask molto stretti.

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ETF MSCI World: TER tra 0,05% e 0,20%

Gli ETF MSCI World costano un po’ di più, ma il gap si è ridotto negli ultimi anni. L’Invesco MSCI World ha un TER dello 0,05%, l’UBS Core MSCI World dello 0,06%, l’Xtrackers MSCI World dello 0,12% e l’iShares Core MSCI World dello 0,20%. Quest’ultimo è il più usato per la sua liquidità: con un AUM di 116,8 miliardi di euro è il fondo MSCI World più grande al mondo.

Su un investimento di 10.000 euro, la differenza di costo annuo tra un ETF S&P 500 allo 0,07% e un ETF MSCI World allo 0,20% è 13 euro. Su 100.000 euro sale a 130 euro l’anno. Non è una cifra trascurabile su orizzonti di 20-30 anni, ma non è neppure il fattore che dovrebbe guidare la tua scelta tra i due indici.

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Fiscalità italiana: cosa sapere su tassazione e dividendi

Per un investitore italiano, la tassazione sul capital gain degli ETF è del 26%, con il credito d’imposta per la quota di titoli di stato eventualmente presente nel fondo.

Sui dividendi, gli ETF domiciliati in Irlanda pagano il 15% di ritenuta alla fonte sui dividendi americani, grazie al trattato fiscale USA-Irlanda. Quelli domiciliati in Lussemburgo pagano il 30%.

Quasi tutti i principali ETF S&P 500 e MSCI World venduti in Europa hanno domicilio irlandese. Se scegli un ETF ad accumulazione, che reinveste i dividendi al suo interno, e lo acquisti tramite un broker con regime del sostituto d’imposta (Fineco, Trade Republic), la gestione fiscale è automatica.

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L’S&P 500 è davvero concentrato? Il mito della diversificazione implicita

Ripartizione ricavi delle Magnifiche 7: USA vs internazionale.

Apple, Microsoft, Nvidia: aziende USA con ricavi globali

Uno degli argomenti più citati a favore dell’S&P 500 riguarda la diversificazione implicita. Le grandi aziende americane operano su scala globale. Apple realizza solo il 30-35% del fatturato negli Stati Uniti.

Microsoft divide i ricavi quasi a metà tra mercato domestico e internazionale. In media, le prime dieci aziende dell’S&P 500 ottengono meno della metà dei loro ricavi sul territorio americano.

Investire nell’S&P 500 ti dà quindi un’esposizione indiretta all’economia mondiale tramite le attività internazionali delle aziende americane. Non è la stessa cosa che possedere azioni di aziende europee o giapponesi, il rischio normativo e valutario resta americano, ma l’argomento ha una sua logica.

Concentrazione e rischio: le Magnifiche Sette pesano il 30%+

Il rovescio della medaglia è la concentrazione. Le sette aziende tech più grandi pesano oltre il 30% dell’intero S&P 500. Un crollo del settore tech, simile a quello della bolla dot-com nel 2000-2002, avrebbe un impatto sproporzionato sull’indice. Nell’MSCI World, dove le stesse aziende pesano circa il 20%, l’effetto sarebbe attenuato.

E non è detto che non ci sia una bolla AI nel medio periodo.

Tra il 2000 e il 2002 il Nasdaq perse quasi l’80% del valore. L’S&P 500 scese del 49%. Chi aveva un portafoglio diversificato a livello globale perse meno e recuperò prima. Non sappiamo se un evento simile si ripeterà, ma la concentrazione amplifica sia i guadagni che le perdite.

Tre scenari per i prossimi 10 anni: quando scegliere S&P 500 e quando World

Scenario 1: la tecnologia USA continua a guidare la crescita

Se l‘intelligenza artificiale mantiene le promesse e le aziende americane restano al vertice dell’innovazione, l’S&P 500 potrebbe continuare a sovraperformare.

In questo caso le valutazioni elevate sarebbero giustificate dalla crescita reale degli utili. I margini delle big tech americane sono ai massimi, il mercato dei capitali USA attrae più investimenti esteri di qualsiasi altra piazza, e il dollaro resta la valuta di riserva globale.

Scenario 2: ritorno alla media e rotazione geografica

Le valutazioni del mercato americano, misurate dal rapporto prezzo/utili, sono sopra le medie di lungo termine. Se si verificasse un ritorno alla media, come accade ciclicamente, i mercati USA potrebbero sottoperformare mentre Europa, Giappone ed emergenti recuperano terreno. Il MSCI World, con la sua diversificazione, ne trarrebbe vantaggio.

L’Europa ha multipli più bassi e ospita aziende competitive nel lusso, nella farmaceutica e nell’industria pesante. Il Giappone sta vivendo una stagione di riforme corporate che hanno attirato grandi investitori come Warren Buffett.

I mercati emergenti, con l’India in testa, crescono più velocemente delle economie occidentali.

Scenario 3: la soluzione di mezzo con un portafoglio core-satellite

Molti consulenti finanziari suggeriscono un approccio pratico: usare l’MSCI World come core del portafoglio (70-80%) e aggiungere una quota satellite in base alla propria view. Se credi nella prosecuzione della leadership USA, aggiungi un 20% di S&P 500 per sovrappesare l’America. Se temi l’eccesso di concentrazione, affianca un ETF MSCI World ex-USA o un ETF emergenti.

In ogni caso, il consiglio migliore per chi investe a lungo termine resta il PAC mensile: investire una cifra fissa ogni mese riduce il rischio di entrare al momento sbagliato e sfrutta l’interesse composto. Con un PAC da 100 euro al mese su un ETF MSCI World, in 20 anni con un rendimento medio dell’8,5% accumuli circa 60.000 euro, avendone versati 24.000.

Una variante sempre più diffusa tra gli investitori europei è il portafoglio 80/20: 80% MSCI World e 20% obbligazionario governativo (ad esempio un ETF su titoli di stato area euro). Questa allocazione riduce la volatilità complessiva del portafoglio senza sacrificare troppo rendimento, ed è adatta a chi ha un orizzonte di 10-15 anni ma non vuole sopportare drawdown del 50% o più.

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GUIDA PRATICA Come creare un portafoglio bilanciato

Domande frequenti su S&P 500 e MSCI World

MSCI World include già le azioni dell’S&P 500? Sì. L’MSCI World ha circa il 70% di azioni statunitensi, che coincidono in larga parte con i titoli dell’S&P 500. Se investi nel MSCI World hai già un’esposizione ampia al mercato americano, più la diversificazione su altri 22 paesi sviluppati. Posso combinare un ETF S&P 500 e un ETF MSCI World nello stesso portafoglio? Sì, ma stai sovrapponendo circa il 70% delle posizioni. Se vuoi sovrappesare gli USA, una soluzione più efficiente è affiancare un ETF S&P 500 a un ETF MSCI World ex-USA: così eviti la duplicazione e controlli con precisione la percentuale di esposizione americana. Qual è il TER medio di un ETF S&P 500 rispetto a un ETF MSCI World? Gli ETF S&P 500 hanno TER medi tra 0,03% e 0,07%. Gli ETF MSCI World vanno da 0,05% a 0,20%. Su un investimento di 10.000 euro la differenza annua è tra 3 e 13 euro, una cifra marginale rispetto all’impatto dei rendimenti e della volatilità.

S&P 500 o MSCI World? Conclusioni

I numeri parlano chiaro: dal 1992 a oggi l’S&P 500 ha reso di più dell’MSCI World. Un rendimento annualizzato dell’11,3% contro l’8,5% che, su trent’anni di interesse composto, si traduce in una differenza di capitale enorme. Anche il rapporto rischio-rendimento è a favore dell’S&P 500, con uno Sharpe ratio costantemente superiore.

I rendimenti passati, però, non garantiscono quelli futuri. Ci sono stati periodi di cinque e dieci anni in cui il mercato americano ha sottoperformato il resto del mondo. La concentrazione dell’S&P 500 nelle Magnifiche Sette amplifica i guadagni quando il tech tira, ma amplifica le perdite quando il vento cambia direzione.

L’MSCI World non è una scelta difensiva nel senso tradizionale. È un indice azionario con il 70% di esposizione agli Stati Uniti. Ma quel 30% di diversificazione extra ha un valore concreto: attenua la volatilità, riduce il drawdown massimo e ti copre parzialmente se i prossimi dieci anni non dovessero assomigliare agli ultimi dieci.

Per la maggior parte degli investitori italiani che stanno costruendo un PAC di lungo periodo, 10, 15, 20 anni, l’MSCI World è la scelta più equilibrata. Se hai una forte convinzione sulla prosecuzione della leadership tecnologica americana e accetti una volatilità maggiore, l’S&P 500 è un’alternativa razionale.

Tieni presente anche un aspetto pratico: con un PAC mensile automatizzato su un ETF ad accumulazione, la scelta dell’indice incide meno di quanto pensi sul risultato finale. La costanza nel versare ogni mese conta più della differenza tra S&P 500 e MSCI World. Chi inizia presto e mantiene il piano per 15-20 anni ottiene risultati positivi con entrambi gli indici, perché su quegli orizzonti nessuno dei due ha mai chiuso in perdita.

L’errore peggiore non è scegliere l’indice sbagliato, ma rimandare l’inizio dei tuoi investimenti. Qui sotto alcuni dei migliori broker con cui iniziare.