McDonald’s: tra numeri in crescita, investimenti e nuove misure anti-Covid19

McDonald’s si sta preparando per quello che, ritiene, potrebbe essere il “periodo più difficile della pandemia”. Con nuove misure di sicurezza.

McDonald’s ha affermato in questi giorni che la società sta rispondendo alla recente ondata di casi COVID-19 negli Stati Uniti rivisitando la propria politica sulla sicurezza. Al fine di garantire che i ristoranti le rispettino.

Mcdonald’s e la questione sicurezza

Queste ispezioni riguardo la sicurezza, coinvolgeranno McDonald’s che ispeziona un ristorante per ogni organizzazione in franchising, poiché i franchisee possiedono e gestiscono circa il 95% di tutte le sedi di McDonald’s negli Stati Uniti. Ogni affiliato sarà responsabile della visita di tutti gli altri ristoranti che possiede e gestisce.

La nota interna ha anche affermato che la società e gli affiliati raddoppieranno il pagamento contactless e le distanze sociali.

Joe Erlinger, presidente di McDonald’s Usa, ha pubblicato venerdì un post sul blog di Medium, nel quale discute dei più ampi sforzi del gigante del fast-food per combattere la pandemia di coronavirus.

Erlinger ha evidenziato iniziative che includono misure di sicurezza introdotte all’inizio di quest’anno, una partnership con Mayo Clinic e nuovi piani per convocare “diverse tavole rotonde del settore”.

“Questa costante vigilanza sta facendo la differenza: il tasso di infezione nei nostri ristoranti è generalmente inferiore al tasso medio registrato negli Stati Uniti”, ha scritto Erlinger, aggiungendo che “anche un caso di COVID è da considerare un caso di troppo”.

Il nuovo Coronavirus COVID-19 ha costretto McDonald’s a fare enormi cambiamenti. Mentre la pandemia ha causato notevoli interruzioni alle attività di McDonald’s, l’attività drive-thru della catena e gli investimenti in tecnologia la hanno aiutata a riprendersi molto più velocemente di molti dei suoi concorrenti.

All’inizio di luglio, McDonald’s ha annunciato che stava sospendendo la riapertura delle sale da pranzo. Mentre il piano originale prevedeva di sospendere le riaperture per 21 giorni, la catena non ha riaperto nessuna sala da pranzo da allora.

Alcuni dipendenti di McDonald’s affermano che l’azienda deve ancora fare di più per proteggerli.

I lavoratori di Chicago e San Jose, in California, hanno recentemente presentato reclami all’OSHA contro la società, sostenendo di essere stati costretti a lavorare durante la pandemia. Anche se i loro colleghi erano preoccupati di avere il COVID. Gli affiliati di McDonald’s hanno però negato le accuse.

“Anche se lavoreremo per l’azzeramento di nuove infezioni, continuiamo a chiedere ai team dei ristoranti di contattare immediatamente la nostra hotline COVID per segnalare eventuali casi sospetti”, ha scritto Erlinger nel suo post sul blog di Medium venerdì. “Dopotutto, il successo di McDonald – proprio come il successo di Walmart, Apple, Starbucks o qualsiasi altra azienda con sede negli Stati Uniti – dipende dal fatto che tutti noi torniamo a una versione della normalità il più rapidamente possibile”.

Gli investimenti di McDonald’s degli ultimi mesi sta rendendo

Il titolo McDonald’s è stato oggetto di vendita da parte degli invenstitori. Il che ha lasciato presagire che già si sapessero delle cose su come sarebbe andato il terzo trimestre del re dei fast food.

Vediamo come sta andando in questo momento:

I risultati ufficiali del terzo trimestre, pubblicati all’inizio della settimana scorsa, hanno aggiunto un contesto importante a quei dati e hanno fornito agli investitori nuovi dettagli sulle prospettive di McDonald’s per il 2020.

Il CFO Kevin Ozan ha parlato di questi problemi in una teleconferenza con gli analisti di Wall Street:

“Le vendite comparabili sono aumentate del 4,6% con percentuali positive in ogni mese del trimestre, comprese le basse cifre di settembre, segnando la nostra percentuale mensile più alta in quasi un decennio (…) Sapevamo che il mercato statunitense è tornato a crescere nei tre mesi terminati a fine settembre, ma McDonald’s ha rivelato di più sull’impressionante ritmo di quel rimbalzo. Le tendenze della domanda sono migliorate ogni mese dal minimo del 19% anno su anno in aprile. La catena si è espansa a un tasso percentuale a due cifre a settembre, dandogli slancio verso il quarto trimestre”.

I dirigenti hanno accreditato la piattaforma drive-through di McDonald’s per aver aiutato a incrementare le vendite, anche se il traffico dei clienti è rimasto basso. La catena ha avuto anche alcune promozioni popolari e lanci di menu, inclusa la versione piccante dei suoi bocconcini di pollo.

McDonald’s si è unito ai rivali, tra cui Starbucks e Chipotle, nell’aumentare le spese pubblicitarie e di marketing negli ultimi mesi. La strategia ha funzionato, anche se ha esercitato pressioni sulla redditività.

Il gigante del fast-food ha affermato di essere tornato a crescere nelle ore chiave della colazione, ma ha anche rafforzato la sua forte visibilità intorno all’ora di cena.

“Il successo di questa piattaforma”, ha affermato Ozan, “dimostra quanto possa essere potente quando il nostro marchio, il coinvolgimento digitale e la convenienza lavorano insieme”.

McDonald’s ha detto che le composizioni di ottobre sono arrivate a metà delle cifre singole negli Stati Uniti, rispetto ai guadagni percentuali a doppia cifra nell’ultimo mese del terzo trimestre.

Ma in Europa il marchio fa fatica

La divisione internazionale non se la cava altrettanto bene fuori dalla Madre patria americana. Ed è trascinata al ribasso da alcuni punti deboli come Spagna, Francia e Italia. Diversi mercati potrebbero addirittura abbassarsi, grazie agli ulteriori sforzi di contenimento del COVID-19 che stanno riprendendo solo ora.

Questa sfida internazionale potrebbe significare che non sarà fino all’inizio del 2021 che McDonald’s tornerà alla crescita su base globale mentre l’azienda inizierà a risalire verso il livello di redditività record stabilito prima di COVID-19.

Ma le tendenze del terzo trimestre indicano che gli investitori hanno buone ragioni per aspettarsi che la catena mantenga o addirittura espanda le sue quote di mercato. Sia durante i rallentamenti del settore della ristorazione che durante i mesi di rimbalzo che seguono nei prossimi trimestri.

Queste vittorie dovrebbero supportare i rendimenti degli investitori, che finora hanno tenuto il passo con il mercato nel 2020.

McDonald’s ha tagliato il suo menu

L’azienda potrebbe anche portare alcune novità sui menu. Il suo tanto atteso sandwich al pollo viene testato in diversi mercati e potrebbe essere lanciato il prossimo anno. Christopher Carril, analista di RBC Capital Markets, l’ha definita “un’opportunità potenzialmente significativa”.

Dopotutto, la popolarità del panino al pollo di Popeyes ha spinto la catena a riportare una crescita delle vendite nello stesso negozio a due cifre, anche durante l’apice dei blocchi pandemici.

La crisi ha portato anche McDonald’s a tagliare il suo menu. Mentre sta lentamente riportando alcuni articoli, il suo all-day breakfast menu e altri elementi devono ancora riapparire.

Il menu più semplice ha portato gli applausi degli affiliati, ma uccidere permanentemente troppi prodotti preferiti potrebbe allontanare i clienti.

Quante volte è stata decretata la fine di McDonald’s? Sicuramente tante dall’inizio del nuovo Millennio, ritenendola un modello di ristorazione ormai superata.

In realtà, ha saputo sempre apportare nuove modifiche al proprio modello di business. Offrendo sempre nuovi servizi ai suoi clienti. Come visto, molto bene sta andando l’offerta della colazione mattutina. Che sta riempendo anche nelle prime ore del giorno gli store McDonald’s. Anche il McDrive si sta rivelando una ottima scelta, ancor di più nel periodo Covid-19.

Dunque, McDonald’s non ha alcuna intenzione di finire nel novero delle vecchie glorie del merchandising. Ma vuole restare sempre proiettata al futuro.

Conviene investire nel titolo McDonald’s?

Per noi ancora è il momento di puntare su questo colosso del food. Se utilizzate piattaforme come eToro (clicca qui per maggiori informazioni) noterete che viene inserito spesso nei CopyFunds che si possono copiare interamente.

Con eToro si possono copiare anche le operazioni dai trader più capaci oltre ad interi fondi, un bel vantaggio per chi vuole operare con i titoli azionari.

