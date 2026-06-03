Marvell Technology vola (+32%): Jensen Huang la incorona come prossima azienda da mille miliardi

Il 2 giugno 2026 Marvell Technology ha chiuso con un rialzo del 32,52%, a 290,79 dollari. Massimo intraday a 291,30 dollari.

Ieri Marvell Technology ha chiuso con un rialzo del 32% circa, a 290,79 dollari. Massimo intraday a 291,30 dollari. Mai il titolo MRVL aveva guadagnato così tanto in una singola seduta: il record precedente risaliva al maggio 2023. La capitalizzazione ha superato 240 miliardi di dollari e dall’inizio dell’anno il prezzo è più che raddoppiato.

La miccia l’ha accesa Jensen Huang. Il CEO di Nvidia, dal palco del Computex di Taipei, ha guardato Matt Murphy, alla guida di Marvell, e ha detto che la sua azienda sarà “la prossima da mille miliardi di dollari”. Gli ordini di acquisto sono arrivati a cascata. L’effetto si è allargato all’intero settore chip: l’S&P 500 ha chiuso sopra 7.600 per la prima volta nella sua storia, a 7.609,78, dopo nove sedute consecutive di guadagni.

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Perché tanto interesse? Marvell progetta chip su misura per i data center dei grandi operatori cloud e produce le tecnologie di connessione che fanno parlare tra loro migliaia di processori nei cluster AI. Pochi competitor possono dire lo stesso. Nelle prossime sezioni trovi le dichiarazioni di Huang, i conti dell’azienda, la scommessa da 2 miliardi di Nvidia e le variabili da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

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Le parole di Jensen Huang al Computex di Taipei

Huang ha un fiuto per i palcoscenici. Il Computex è diventato il suo appuntamento fisso per le dichiarazioni a effetto, e il 2 giugno 2026 non ha deluso. Ha dedicato un passaggio del suo intervento a Marvell, spiegando che i data center AI funzionano solo se i chip riescono a scambiarsi terabyte di dati in frazioni di secondo. Servono switch e controller di rete costruiti apposta, e Marvell li fa.

“Marvell fornisce il silicio critico che rende possibile tutto questo”, ha dichiarato Huang. MRVL ha aperto in rialzo del 22% nel pre-market e ha continuato a salire fino al +32,52% in chiusura.

Nello stesso evento Nvidia ha presentato il chip RTX Spark per PC con funzionalità AI, portando il suo ecosistema dal cloud ai computer personali.

Marvell Technology, Inc. $301,65 USD +3,73% oggi Market Cap $263,9 B Volume 109 M P/E Ratio — Variazione +$10,86 Oggi +3,7% 3M +289,2% 1 Sett. +51,8% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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I numeri dietro il rally: ricavi data center e proiezioni fiscali

Vediamo qualche dato sui conti di Marvell. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027 la divisione Data Center ha fatturato 1,83 miliardi di dollari, il 76% del totale. L’azienda ha alzato la stima di ricavi per l’anno fiscale 2028 a 16,5 miliardi, 1,5 miliardi in più rispetto alla previsione precedente di 15 miliardi.

Sul fronte dei chip personalizzati, Marvell vuole arrivare a 10 miliardi di dollari di ricavi annui entro l’anno fiscale 2029. La leva è la domanda dei cloud provider che allargano i data center AI e cercano processori disegnati su misura al posto di quelli generici.

Ricavi Data Center Q1 FY2027, guidance FY2028 e target custom chip FY2029 di Marvell Technology.

Il titolo scambia con un P/E di 99,59 e un price-to-book di 13,36. Multipli alti, che incorporano anni di crescita senza errori. Il target price medio degli analisti prima del rally era a 215,19 dollari, ormai distante dalla quotazione attuale.

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L’investimento di Nvidia e il chip Teralynx 100

Le parole di Huang hanno un peso diverso se consideri che Nvidia ha investito 2 miliardi di dollari in Marvell nel marzo 2026. Quei soldi servono a sviluppare tecnologie fotoniche e chip di prossima generazione per il networking dei data center. Nvidia, in sostanza, ha bisogno di Marvell: le GPU da sole non bastano senza le autostrade dati che collegano migliaia di acceleratori.

Marvell ha risposto lanciando il Teralynx 100, uno switch chip da 102,4 terabit al secondo. Con questo prodotto entra in competizione diretta con Broadcom e AMD nel networking AI. Il chip gestisce il traffico dati generato dai cluster di training, dove le GPU si scambiano volumi enormi in tempo reale. Gli investitori istituzionali possiedono l’83,5% del capitale.

Il posizionamento nel mercato AI e le prospettive

Il 2 giugno non ha premiato solo Marvell. Coherent Corp. ha chiuso a +17,63% e l’indice dei chipmaker ha guadagnato quasi il 6%. Il Dow Jones ha aggiunto 228,91 punti (+0,45%) chiudendo a 51.307,79. Il Nasdaq ha toccato 26.972,62.

Se stai seguendo il titolo MRVL, segna queste date: la prossima trimestrale, i rinnovi dei contratti con Amazon, Google, Microsoft e Meta, e soprattutto il 4 giugno, quando Broadcom pubblica i risultati.

Il +32% del 2 giugno è il rialzo giornaliero più grande nella storia di Marvell. Huang ha dato il suo timbro a un titolo che già correva, e i numeri lo supportano: ricavi data center a 1,83 miliardi nel trimestre, guidance FY2028 a 16,5 miliardi, target custom silicon a 10 miliardi entro FY2029.

Un P/E a 99,59 lascia però poco spazio per gli imprevisti. Il 4 giugno Broadcom pubblica i conti: sarà il test per capire se i semiconduttori hanno ancora margine di crescita.