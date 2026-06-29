Loopring chiude il DEX dopo il crollo del 99% del TVL

Loopring chiude il DEX: TVL crollato del 99%, da $760M a $8M. La fine del primo zk-rollup su Ethereum e la lezione per chi investe in crypto.

Loopring ha chiuso. Il 29 giugno 2026 il progetto che per primo portò gli zk-rollup su Ethereum ha spento il suo exchange decentralizzato e l’automated market maker. Il relayer è offline, gli scambi fermi, e una storia partita nel 2017 con una raccolta da 45 milioni di dollari si chiude con 8 milioni di TVL residuo. Il picco era stato 760 milioni, a novembre 2021. Vuol dire il 99% in meno.

Il token LRC ha seguito la stessa parabola: dal massimo di 3,75 dollari, trainato dall’hype GameStop, ai 0,01 dollari di oggi. Chi ci aveva investito ha perso quasi tutto.

La chiusura di Loopring fa parte di un’ondata più larga. Nel 2026 oltre 60 progetti crypto hanno cessato le attività, Entropy, Syndicate Labs, Yupp tra gli altri, falciati da un bear market che ha azzerato utenti e ricavi.

Quella di Loopring pesa di più perché il progetto aveva dimostrato che gli zk-rollup funzionano. Il team ha spiegato le ragioni senza giri di parole: niente utenti, nessuna attitudine commerciale, e una tecnologia superata da zkSync, Scroll e StarkNet.

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Bravi a scrivere codice, incapaci di venderlo

Il post-mortem del team ha il pregio raro dell’onestà. “Siamo ingegneri nel cuore”, hanno scritto. La passione per il business development non è mai arrivata. Nel mondo crypto, dove di solito la colpa va al mercato o alla regolamentazione, un’autocritica così è quasi un evento.

Ecco il post del team che annuncia la chiusura:

Il vero limite era tecnico: Loopring era un rollup senza macchina virtuale. Nessuna composabilità con gli altri protocolli DeFi, nessuna possibilità di costruire applicazioni sopra. Un motore potente in un’auto senza volante. Quando nel 2023-2024 sono arrivati i rollup zkEVM, compatibili con Ethereum e capaci di ospitare smart contract, Loopring è rimasta indietro senza possibilità di recupero.

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GUIDA PRATICA zkEVM: guida completa

La partnership con GameStop era sembrata la svolta, nel 2021. Il marketplace NFT costruito sulla piattaforma aveva fatto volare il prezzo di LRC grazie alla community Reddit. Ma GameStop ha chiuso quel marketplace nel 2024.

Il CEO di Loopring si è dimesso nell’agosto 2025. Il wallet e i prodotti DeFi sono stati smantellati nei mesi successivi. Quello del 29 giugno è solo l’ultimo atto di una chiusura che durava da un anno.

Evoluzione del Total Value Locked (TVL) di Loopring dal picco di novembre 2021 alla chiusura di giugno 2026

Cancellato da Upbit e Binance: il colpo finale

Il declino era già in corso, ma i delisting del 2026 lo hanno velocizzato. Prima Upbit, il più grande exchange della Corea del Sud, ha rimosso LRC citando “preoccupazioni sulla trasparenza, la legittimità e la sostenibilità a lungo termine” del progetto. Poche settimane dopo Binance ha fatto lo stesso.

Sparire dalle piattaforme più trafficate ha tagliato la liquidità residua. Per un progetto che già faticava ad attirare utenti, perdere l’accesso a milioni di trader è stato letale. Il prezzo di LRC, in discesa dal 2022, ha accelerato la caduta fino ai 0,01 dollari attuali.

Lo schema si è ripetuto più volte quest’anno: un exchange cancella il token, la liquidità crolla, gli sviluppatori se ne vanno, il progetto chiude. Oltre 60 protocolli hanno percorso questa strada nel 2026. Il delisting funziona da sentenza anticipata — una volta rimosso da Binance o Upbit, un token perde l’unica vetrina rimasta e la fiducia residua si dissolve.

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La restituzione dei fondi: trustless in teoria, centralizzata nei fatti

Il team ha previsto diverse fasi per la distribuzione. Prima il calcolo dei saldi finali, poi la pubblicazione su X con una finestra di due settimane per le contestazioni, infine l’invio diretto agli indirizzi Ethereum Layer-1 degli utenti, con gas fee coperte.

C’è un’ironia di fondo. Il sistema originale di Loopring prevedeva un’uscita “trustless”: gli utenti potevano prelevare da soli, con prove di Merkle, senza doversi fidare di nessuno. Era il principio cardine di un progetto nato all’insegna della decentralizzazione. Adesso la chiusura avviene tramite una “whitelist controllata dal team”,che il team stesso ha riconosciuto “più centralizzata” dell’originale.

Chi ha meno di 10 dollari sul conto non riceverà nulla: gli account sotto questa soglia sono tagliati fuori. La distribuzione dovrebbe concludersi entro poche settimane, ma non c’è una data certa.

La lezione di un pioniere che non ha saputo restare in gara

Loopring ha dimostrato che la tecnologia zk-rollup funziona su Ethereum. È un merito che gli va riconosciuto, anche se fa un pò di tristezza.

La ricerca finanziata dalla ICO del 2017 ha aperto la strada a zkSync, Scroll e StarkNet, progetti che oggi gestiscono volumi molto più alti grazie alla compatibilità piena con la macchina virtuale di Ethereum.

Il bear market 2026 sta facendo pulizia. I progetti senza utenti, senza un modello che generi entrate e senza vantaggi tecnologici sui concorrenti più recenti scompaiono. I sessanta e più che hanno chiuso quest’anno sono il conto, in soldi e posti di lavoro, di un ciclo che ha bruciato miliardi.

La lezione per chi investe è doppia. Arrivare per primi non basta, e la tecnologia senza una comunità di utenti e sviluppatori resta un prototipo. Il token LRC, da 3,75 a 0,01 dollari, lo dice meglio di qualsiasi analisi.

La vera domanda è una: ma abbiamo una speranza anche piccola di vedere una nuova altseason?