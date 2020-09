LocalBitcoins: cos’è, recensione, opinioni sulla piattaforma per comprare e vendere bitcoin

Cos’è LocalBitcoins? Come funziona LocalBitcoins? LocalBitcoins è una truffa? Come comprare e vendere bitcoin su LocalBitcoins? La piattaforma sta destando molta attenzione tra gli utenti. Del resto, il Bitcoin ha fatto molto parlare di sé nel corso del 2017, introducendosi di forza nel lessico comune anche dei meno avvezzi sui mercati finanziari.

Come noto, infatti, il Bitcoin – prima criptovaluta come oggi la conosciamo, lanciata nel 2009 dal misterioso Satoshi Nakamoto – ha raggiunto un prezzo incredibile nel 2017, sfiorando i 20mila dollari a metà dicembre. Per poi iniziare una lenta discesa, fino ad oltre il dimezzamento di questo valore.

Pertanto, sono proliferate le piattaforme di trading online e gli Exchange che trattano le criptovalute. Così come le criptovalute stesse, ormai giunte ad oltre 1300, tra criptovalute note come Ethereum, Ripple, Monero e quant’altro, e gli altcoin.

Tra le piattaforme che stanno facendo parlare di sé troviamo LocalBitcoins, un Exchange Bitcoin P2P. Vediamo una recensione della piattaforma LocalBitcoins. I suoi vantaggi, svantaggi, come funziona, se è una truffa.

LocalBitcoins cos’è

Cos’è LocalBitcoins? LocalBitcoins è stato uno dei primi Exchange di Bitcoin peer-to-peer e il più grande oggi in circolazione. Localbitcoins è una piattaforma o mercato decentralizzato dove si possono comprare e vendere bitcoin, ma è anche un portafoglio dove è possibile custodirli.

Una volta iscritto sulla piattaforma ed inviati tutti i tuoi dati, come utente, sarà possibile inserire annunci di acquisto o di vendita di bitcoin. Oltre ad inserire il metodo di pagamento che vogliamo o il tasso di cambio.

Localbitcoins fornisce agli utenti un modo alternativo per ottenere e scambiare Bitcoin. Avviato in Finlandia, nel 2012, il sito mira a connettere compratori e venditori di Bitcoin attraverso un mercato aperto, peer-to-peer. Usando il sito gli utenti possono creare ed elencare annunci pubblicitari, comunicare con potenziali acquirenti e venditori e confermare tutti i dettagli della transazione prima di finalizzare qualsiasi commercio.

Localbitcoins funge da gateway nel mondo del trading Bitcoin e consente ai nuovi arrivati nel mondo della criptovaluta di abituarsi rapidamente a comprare e vendere Bitcoin. Localbitcoins ha sviluppato una buona reputazione e si è affermato in un gran numero di paesi in tutto il mondo, con il sito che attualmente elenca utenti in 15582 città di 248 paesi.



LocalBitcoins recensione

Localbitcoins è una delle piattaforme più facilmente utilizzabili per acquistare Bitcoin. Il sito consente acquisti privati e può essere utilizzato in tutto il mondo. Consente inoltre agli utenti di effettuare acquisti tramite diversi metodi di pagamento e non impone limiti all’acquisto o alla vendita. Tuttavia, i visitatori del sito devono tenere presente che potrebbero esserci venditori non affidabili sul sito e venditori affidabili. alcune clausole durante lo svolgimento di operazioni.

I venditori richiedono la verifica dell’identità per importi maggiori e rifiutano i metodi di pagamento reversibili come PayPal. I prezzi potrebbero anche essere leggermente più alti, in quanto i venditori scelgono di addebitare di più per Bitcoin rispetto agli scambi mainstream.

Il team di Localbitcoins si concentra sulla fornitura di un servizio vantaggioso per gli utenti e la comunità generale, con la homepage in cui scrivono: “Siamo in continua espansione e vogliamo portare uno scambio di bitcoin in ogni città del mondo. Crediamo che Bitcoin sia una sorta di cigno nero, qualcosa che cambia fondamentalmente il funzionamento del mondo finanziario. Questo sarà un fattore abilitante per una maggiore prosperità, specialmente nei paesi in via di sviluppo”.

Localbitcoins è un metodo affidabile per fare trading con Bitcoin ed è stato adottato con benevolenza dalla comunità Bitcoin. Il sito cerca di rimanere fedele all’etica decentralizzata di Bitcoin e occupa una nicchia molto particolare all’interno dell’ecosistema della criptovaluta. Il sito è una buona scelta per chi è neofita nell’acquistare Bitcoin così come per i trader più esperti.

LocalBitcoins come funziona

Come funziona LocalBitcoins? Localbitcoins funziona come un mercato decentralizzato e consente alle persone di scambiare direttamente Bitcoin. Per iniziare, i nuovi visitatori del sito possono accedere alla pagina di registrazione e registrare un account.

Una volta creato un account, gli utenti possono iniziare a cercare i venditori Bitcoin nella propria area. Il sito consente ai membri di condurre un’ampia varietà di ricerche, inclusa la posizione del venditore, i metodi di pagamento accettati e i requisiti di verifica dell’ID.

Quando si effettua una ricerca, verrà visualizzato un numero di possibili venditori, gli utenti possono controllare la reputazione e la cronologia di trading di ciascun fornitore e comunicare anche direttamente con il venditore per discutere eventuali problemi rilevanti. Una volta che la ricerca e le verifiche sono state completate, è possibile iniziare il commercio facendo clic sul pulsante “Acquista”. Da qui è possibile completare l’acquisto di Bitcoin dal venditore.

Prima di acquistare, è necessario confermare l’importo che desideri acquistare, il metodo di pagamento, il modo in cui desideri ricevere il Bitcoin e, se concordato, il modulo di ID che utilizzerai. L’intero processo è abbastanza semplice, e al fine di mantenere gli scambi in atto con il minor numero possibile di problemi, Localbitcoins incorpora una serie di fattori chiave che migliorano l’intera esperienza.

LocalBitcoins è una truffa?

La domanda che si pongono in tanti è: LocalBitcoins è una truffa? Possiamo dire con tranquillità di no, tuttavia, come ogni Exchange, è preferibile non conservare i bitcoin sul wallet. In quanto può essere vittima di attacchi Hacker o fallimenti. Meglio spostarli su wallet alternativi.

Inoltre, la reputazione dell’Exchange è buona, ma è necessario controllare la reputazione di ciascun utente. Infatti, questa piattaforma si offre come piazza o vetrina, ma il problema è anche la singola affidabilità di ogni utente. Comunque, LocalBitcoins dà la possibilità di visualizzare la cronologia dei feedback di qualsiasi utente guardando il suo profilo. Sarà riportata la sua foto, il numero di scambi e la percentuale di feedback positivi. Un po’ come quando acquistate su eBay o Amazon.

Come difendersi dunque dalle truffe su LocalBitcoins? Attuando queste semplici strategie:

Quando possibile, cerca fornitori con un account che abbia almeno un anno di età, abbia un rating di circa il 98% e abbia effettuato oltre 100 scambi BTC

Identifica i trader verificati che visualizzano i dettagli del proprio account aziendale, nonché il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica Contatta il venditore e richiedere uno scambio tramite la piattaforma

Evita di negoziare esternamente con i fornitori, in quanto ciò annulla il servizio di deposito a garanzia, è inoltre meglio mantenere la comunicazione tramite la casella di messaggio Localbitcoins ed evitare di inviare messaggi via email o testo

Spiega il più possibile le tue esigenze ed evidenzia eventuali problemi alla controparte

Localbitcoins consente alle persone di negoziare prezzi e metodi di pagamento, così come il metodo di consegna di Bitcoin, quindi è importante discutere gli aspetti più importanti del trade.

Contattare l’assistenza clienti e utilizzare il forum in caso di problemi ed ogni dubbio riguardante i venditori. Anche se il sito è abbastanza semplice, è sempre possibile che gli utenti si imbattano in problemi. L’aiuto è sempre disponibile

Tieni presente che se sei totalmente nuovo a LocalBitcoin, i “power sellers” potrebbero non voler scambiare con te perché non lo fai avere ancora abbastanza feedback. Ciò significa che potrebbe essere necessario effettuare alcune piccole operazioni con un venditore meno affidabile, al fine di sbattere il tuo feedback in modo da poter trattare con i venditori più quotati.

Riportiamo il caso di un utente su Reddit, che racconta la sua esperienza con LocalBitcoins (traduciamo in italiano):

Ho mandato un po’ di bitcoin a mio fratello negli Stati Uniti e ha usato localbitcoin per inviarlo alla banca. Indovina un po? È stato truffato da un ragazzo con una quantità enorme di feedback positivi. Il ragazzo gli ha mandato i soldi per il suo AMEX, poi mio fratello gli ha rilasciato bitcoin e poi ha rivendicato i soldi in 10 minuti. Capisco che i localbitcoin non possono essere responsabili per le altre persone, ma non sembrano fare nulla per educare o avvisare i nuovi utenti. Quel tipo ha il 99% di feedback positivi, ma i localbitcoin nascondono i feedback dei nuovi arrivati. Mio fratello ha lasciato una cattiva recensione, ma non è stata visualizzata e le persone possono ancora essere truffate. La parte più divertente è che il ragazzo ha lasciato una recensione positiva a mio fratello. Naturalmente, è felice che ci sia una piattaforma che consente di truffare le persone così facilmente, che non verifica recensioni e che può proteggere i truffatori nascondendo recensioni negative.

AGGIORNAMENTO: Ragazzi, il problema è stato risolto in modo tempestivo. Mio fratello ha ottenuto un rimborso.

Cosa si evince da ciò? Che la piattaforma non sia impeccabile e può essere un luogo virtuale di truffe. Tuttavia, l’assistenza che offre è veloce e quindi tutela i suoi utenti.

LocalBitcoins vantaggi

Quali sono i vantaggi di LocalBitcoins? I seguenti:

LocalBitcoins è uno dei modi che più tutela la privacy per acquistare bitcoin

In alcuni paesi è praticamente l’unico modo per comprare bitcoin. La piattaforma è disponibile in quasi tutti i paesi. La liquidità dipenderà dalla quantità di acquirenti e venditori nella tua zona.

Consente di acquistare bitcoin con molti metodi di pagamento

Nessun limite di acquisto o di vendita imposto da LocalBitcoin

LocalBitcoins svantaggi

Quali sono gli svantaggi di utilizzare LocalBitcoins?

Ci sono molti raggiri e occorre usare cautela

Le cifre possono essere leggermente alte quando si acquista in contanti, dal momento che molte persone sono disposte a pagare un extra per la privacy

Alcuni venditori richiederanno la verifica dell’ID per importi maggiori

LocalBitcoins non è disponibile in Germania o nello stato di New York. LocalBitcoins ha lasciato New York a causa di BitLicense.

LocalBitcoins differenze con gli Exchange?

Quali sono le differenze tra LocalBitcoins e gli altri Exchange? La differenza sostanziale tra LocalBitcoins e la maggior parte degli Exchange è che LocalBitcoins non richiede informazioni personali quando si effettuano buoni scambi. A differenza di altri Exchange, che richiedono la verifica dell’ID e informazioni personali, LocalBitcoins ti consente di acquistare bitcoin senza connettere il tuo nome al bitcoin che stai acquistando.

LocalBitcoins non è un Exchange nel senso tradizionale. Non inserisci i dati del tuo conto bancario e acquisti Bitcoin. Invece, Local Bitcoins è un luogo in cui puoi incontrare altre persone interessate all’acquisto e alla vendita di Bitcoin. Pertanto, si dovrebbe usare cautela quando si selezionano i trader con cui condurre una transazione. Sebbene LocalBitcoins presenti misure per assicurare gli utenti di non essere derubati, presentare un reclamo può essere frustrante e richiedere molto tempo. Quindi sempre meglio valutare bene gli utenti con cui si ha a che fare.

Quando crei un account presso le principali piattaforme come Coinbase, Kraken o Bitstamp, colleghi il tuo conto bancario direttamente alla loro piattaforma di trading per finanziare i tuoi comandi di acquisto e vendita. In cambio di facilitare le tue operazioni, questi scambi fanno pagare le commissioni di transazione.

Localbitcoins agisce diversamente. Diciamo che vuoi comprare alcuni Bitcoin su questa piattafoma. Innanzitutto, crei un account e un portafoglio, ma non colleghi direttamente le informazioni del tuo conto bancario. Invece, cerchi altri utenti che hanno Bitcoin e desideri venderli. Quando trovi un utente che offre di vendere Bitcoin a un tasso di cambio e termini che ti piacciono, li mandi a negoziare la transazione. Quindi, trovi un modo per pagare la persona.

Per le transazioni online, è possibile utilizzare un deposito in contanti tramite una banca, PayPal (a pagamento) o altri mezzi di trasferimento di denaro. O in alcuni casi, puoi incontrarti di persona e dare denaro alla persona in cambio di Bitcoin, da cui il nome Bitcoin locale. Dopo aver pagato, i Bitcoin vengono rilasciati nel tuo portafoglio Bitcoin locale, e da lì puoi muoverli dal tuo portafoglio personale.

LocalBitcoins metodi di pagamento

Quali sono i metodi di pagamento accettati da LocalBitcoins? Questa piattaforma per comprare e vendere bitcoin dà la possibilità di farlo tramite un’ampia gamma di metodi di pagamento disponibili.

I metodi di pagamento disponibili sono:

COD or Cash on Delivery

Cash via mail

PayPal

Webmoney

Western Union

Wire exchange

LocalBitcoins privacy

LocalBitcoins tutela molto la privacy e non richiede verifica I.D. o eventuali informazioni personali. Oltre ad un indirizzo email per la registrazione. Sebbene LocalBitcoins stesso non richieda dettagli personali, alcuni acquirenti o venditori potrebbero richiedere l’identificazione prima di effettuare uno scambio.

LocalBitcoins velocità transazioni

Com’è la velocità di transazioni su LocalBitcoins? La velocità con cui i tuoi bitcoin sono disponibili dipenderà dal metodo di pagamento. Ad esempio, gli acquisti effettuati con un deposito in contanti erogano generalmente bitcoin entro 1 ora. Le operazioni di cassa in contanti sono facili e veloci da gestire.

La velocità di consegna dipende interamente dal venditore che conferma il pagamento, quindi a volte può richiedere un po’ di tempo (anche se è generalmente entro 15 minuti).

LocalBitcoins commissioni

Quali sono le commissioni su LocalBitcoins? Solo dell’1%. Tuttavia, i costi possono aumentare a seconda del metodo di pagamento scelto.

Tuttavia, gli acquirenti sul sito dovrebbero essere consapevoli che i prezzi dei Bitcoin saranno generalmente più alti di qualsiasi cosa si possa trovare nelle borse centralizzate più tradizionali. Le borse più grandi sono in grado di generare entrate mediante l’addebito di commissioni su tutte le transazioni sulla loro piattaforma.

Tuttavia, poiché Localbitcoin funziona come un mercato peer-to-peer, i venditori spesso scelgono di generare entrate aumentando leggermente i loro prezzi di vendita. I venditori corrono il rischio di vendere Bitcoin a individui che potrebbero tentare di avviare un chargeback (tramite PayPal) e, di conseguenza, i prezzi sono più alti attraverso la piattaforma al fine di mitigare questo rischio.

LocalBitcoins servizi

Quali sono i servizi offerti da LocalBitcoins? I seguenti:

Un servizio di deposito a garanzia: Quando si effettuano operazioni, qualsiasi denaro inviato viene trattenuto dall’amministrazione di deposito a garanzia di Localbitcoin. I fondi vengono scaricati solo dopo che il distributore ha confermato uno scambio di successo. Valutazioni delle conversioni: Gli operatori ricevono una classifica in base alla loro attività, oltre alla loro cronologia di trading e feedback sono aperti a tutti. Assistenza clienti: Localbitcoins offre supporto via e-mail e il team di supporto è generalmente pronto a rispondere. Il sito ospita anche un forum in cui gli utenti possono discutere i problemi e dare consigli. Risoluzione dei conflitti: Nel caso in cui un client incontri eventuali problemi, Localbitcoins fornisce un servizio di risoluzione dei conflitti tramite il proprio team di assistenza clienti. Il team esamina i casi e cerca di risolvere eventuali disaccordi tra acquirenti e venditori. 2 Factor Authentication: l’aggiunta di un codice PIN aggiuntivo fornisce un ulteriore livello di protezione contro gli hacker. 2FA consente agli utenti di confermare i propri accessi mediante l’invio di un codice PIN direttamente al proprio telefono cellulare.

LocalBitcoins assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di LocalBitcoins? Essa funziona esclusivamente via e-mail. Dalle opinioni degli utenti, si evince comunque che il Customer care di questa piattaforma sia in genere veloce per rispondere a tutti i problemi. LocalBitcoins offre forum in cui è possibile richiedere l’assistenza di altri utenti della piattaforma.

La piattaforma mette anche a disposizione le FAQ.

LocalBitcoins come iniziare

Come iniziare su LocalBitcoins? Naturalmente, come nuovo utente, devi anche costruire la tua reputazione. A volte, questo potrebbe significare fare transazioni più piccole con utenti meno stimabili per aumentare il numero di scambi e il punteggio di feedback. Consiglio di mantenere queste prime negoziazioni al di sotto di $ 200, quindi se qualcosa va storto non sei troppo agganciato per troppi soldi. Per tutte le transazioni online, LocalBitcoins fornisce protezione di deposito.

Il venditore piazza i Bitcoin in un conto di deposito sulla piattaforma (più il venditore deve aggiungere l’1% come tassa di transazione). Invierai quindi il pagamento al venditore e contrassegna la transazione come “pagata”. Una volta che il venditore riceve il pagamento, rilascerà l’importo di deposito. Se il venditore cerca di scappare con i tuoi soldi, puoi presentare un reclamo insieme alla ricevuta di pagamento, e ti rilasceranno l’impegno.

LocalBitcoins limiti di transazione

Quali sono i limiti di transazione su LocalBitcoins? La piattaforma non impone limiti alle transazioni. Sei libero di decidere quanto sei disposto a fare trading. Se vendi, puoi anche impostare i tuoi prezzi. Generalmente, i venditori stimabili saranno in grado di guadagnare qualche dollaro in più rispetto a quelli meno esperti. I Bitcoin locali offrono 50 metodi di pagamento possibili per i trader.

Gli utenti possono accettare di acquistare Bitcoin utilizzando qualsiasi cosa, dalle carte regalo iTunes ai contanti inviati via mail. Finché tu e il trader siete d’accordo sul metodo di trasferimento di denaro, potete pagare come preferite. Se vendete Bitcoin in cambio di LocalBitcoins, è logico richiedere un tipo di transazione difficile da decifrare. I depositi in contanti, gli ordini di pagamento e i bonifici bancari sono popolari per questo motivo.

Se permetti a qualcuno di pagare usando una carta di credito tramite Paypal, quella persona può acquistare Bitcoin da te e quindi contestare la transazione con la sua società di carte di credito, lasciandoti senza soldi. Dal momento che molti utenti di LocalBitcoins sono anonimi, può essere difficile o addirittura impossibile rintracciare qualcuno che faccia queste truffe.

Come dicevamo prima, è sconsigliabile utilizzare PayPal o altre forme di pagamento reversibili.

LocalBitcoins opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su LocalBitcoins? Questa piattaforma si fa apprezzare per la cordialità e la facilità di utilizzo nei confronti degli utenti alle prime armi. Buona l’assistenza clienti, sebbene alcuni lamentino la sua lentezza. Molto utile viene trovato il Forum di discussione della Community, sebbene bisogna sempre prestare attenzione ai commenti fittizzi per buttare acqua al proprio mulino. La cosa più apprezzata è la vastità dei metodi di pagamento. Infine, alcuni criticano il fatto che sia disponibile solo il Bitcoin come criptovaluta.

Altre raccomandazioni degli utenti che lo utilizzano sono:

non inviare informazioni aggiuntive prima di ricevere una risposta dal venditore

non negoziare con il venditore al di fuori di LocalBitcoins poiché non sarai protetto dal servizio di deposito in garanzia di LocalBitcoins

non inviare i tuoi dati di pagamento in altro modo oltre alla casella di messaggio LocalBitcoins.

non utilizzare email, app di messaggistica o telefonate. Utilizza solo l’interfaccia LocalBitcoins

solo dopo aver inviato il pagamento con il segno di pagamento come fatto altrimenti verrai probabilmente sottratto al trade

attendi che i Bitcoin arrivino nel tuo account LocalBitcoins. In caso di problemi, provare prima a risolverlo con il venditore.

LocalBitcoins, perché evitare Paypal

Dal momento che stai acquistando e vendendo a privati, non sarai in grado di utilizzare una carta di credito. Tuttavia, l’opzione Paypal ti consente di pagare con la tua carta di credito se non hai un saldo Paypal. A seconda del metodo di pagamento scelto, è necessario pagare commissioni diverse. Ad esempio, l’acquisto con Paypal su LocalBitcoins ha un rischio molto maggiore per il venditore.

Perché? Perché Bitcoin non è come qualsiasi altra merce fisica o digitale che acquisti online. È una forma di denaro, e ancor più una forma di denaro alquanto irrintracciabile. Ecco perché molte società di carte di credito (ad es. Paypal) non assicurano gli scambi di Bitcoin che vendono Bitcoin tramite acquisti con carta di credito. Di solito ottieni il prezzo migliore per l’acquisto di Bitcoin utilizzando un metodo di pagamento difficile da invertire, come depositi in contanti o bonifici.

LocalBitcoins Italia

Sul sito è presente la lista degli utenti italiani su LocalBitcoins. Il sito è in italiano, ma in alcune sezioni è in lingua inglese. Come la parte del supporto.