Litecoin continua a crescere: sarà terza cripto entro fine anno?

Un articolo pubblicato su Forbes ha sollevato un forte caso per Litecoin (LTC). Dato che la collega nella quarta più grande posizione di capitale di mercato, superando Ripple (XRP) al terzo posto entro la fine dell’anno. I prezzi delle monete dispari sul mercato sono ancora in calo dell’80% o più Fin dal loro ultimo massimo storico. Costituendo un “cripto inverno”, Litecoin ha quasi raddoppiato il suo valore dall’inizio dell’anno. La moneta è scambiata a $ 57, al momento della scrittura, dal minimo più recente nel dicembre 2018 di $ 23 per moneta.

Insieme a Binance Coin (BNB), LTC è stata una top gainer dall’inizio del 2019. Bambrough, nel suo articolo pubblicato su Forbes, ritiene che il prezzo LTC stia rispondendo ai forti sforzi della Fondazione Litecoin e degli sviluppatori per migliorare la sicurezza e la privacy per la moneta, oltre ad abbattere diverse collaborazioni di alto profilo.

“La volatilità di Litecoin è aumentata quando la Fondazione Litecoin ha annunciato che sta esplorando l’integrazione di Mimblewimble, un protocollo che offre privacy e fungibilità ai blockchain”, un rapporto di brokeraggio di criptovaluta SFOX letto questa settimana.

“A marzo, tieni d’occhio il modo in cui i momenti di notizie sulla privacy influiscono sui mercati, come le recenti rivelazioni sul fornitore di servizi di terze parti di Coinbase che vende i dati dei clienti.” Bambrough sottolinea anche che il dimezzamento di LTC avverrà nell’agosto di quest’anno, il che ridurrà il premio del blocco per i minatori e quindi aumentare la scarsità della moneta.

Il dimezzamento di valore produce tipicamente un urto nella valutazione delle monete. Dato l’improvviso cambiamento nell’offerta. Ma sarà interessante vedere gli effetti di un tale cambiamento se il mercato è ancora bloccato nel “cripto invernale” dell’anno scorso.

Come per XRP, Bambrough cita un numero di eventi stampa negativi per la moneta e la società associata Ripple. Mentre la società è stata al centro di diverse storie di adozione su larga scala da parte di istituti finanziari, Bambrough ritiene che l’annuncio di JP Morgan per creare la moneta JPM abbia inasprito l’interesse degli investitori in Ripple e XRP. Come riportato da EWN, la ricerca di Binance ha confutato l’idea che JPM Coin competerà direttamente con Ripple o XRP, nonostante la reazione istintiva di credere altrimenti.

Tuttavia, Bambrough sostiene che il mutevole panorama della criptovaluta, con un sentimento positivo che attualmente pesa su LTC, potrebbe essere sufficiente per Litecoin a capovolgere XRP entro la fine dell’anno. Al momento della scrittura, LTC ha una capitalizzazione di mercato di $ 3,5 miliardi rispetto ai $ 13 miliardi di XRP, rappresentando un gap sostanziale da superare.

Ancora, Bambrough trova motivi per essere rialzista su LTC e il suo uso e adozione reali, citando una nota per I clienti dell’analista senior di mercato di eToro Mati Greenspan hanno pubblicato all’inizio della settimana: “L’utilizzo numero uno del mondo reale di litecoin sembra essere un metodo di pagamento per i criptotradi. Per le persone che spesso inviano denaro dallo scambio per lo scambio con i portafogli privati, è molto più economico e veloce farlo con Litecoin che con Bitcoin.

Questo è il motivo per cui merita davvero il titolo di “argento digitale” e il prossimo evento Agosto è probabilmente il motivo per cui ha sovraperformato il resto dei mercati crittografici ultimamente. “I mercati crittografici hanno sperimentato una piccola spinta nel giorno in cui Bitcoin si avvicina ai $ 4000, con XRP e Litecoin che si apprezzano leggermente” conclude.

Piattaforme per fare trading su Litecoin

Litecoin sfonderà anche quota $ 58?

La scorsa settimana abbiamo assistito a una solida spinta al rialzo del prezzo della litecoin sopra la resistenza di $ 52,00 rispetto al dollaro USA. La coppia LTC / USD ha guadagnato slancio al di sopra della resistenza di $ 54,00 e ha registrato forti guadagni rispetto a bitcoin, ripple, Ethereum, EOS e altre criptovalute. Guardando il grafico, il prezzo LTC ha persino rotto la resistenza di $ 58,00 e si è stabilizzato sopra i 100 movimenti semplici orari media.

Un nuovo massimo mensile si è formato vicino al livello di $ 58,6 prima che la coppia iniziasse una correzione al ribasso. C’è stato un calo al di sotto del supporto di $ 55,00 e il livello di ritracciamento del 23,6% di Fibon dell’ultima ondata da $ 44,65 in basso a $ 48,67 in alto. Tuttavia, le perdite rimangono supportate al di sopra dell’area di supporto di $ 54,00 e la coppia ha rivisitato l’area di resistenza di $ 59,00.

Al momento, il i guadagni sopra i livelli di supporto di $ 54,00 e $ 55,00. C’è anche una linea di tendenza rialzista con supporto a $ 55,50 sul grafico orario. Se c’è una rottura al ribasso sotto la linea di tendenza e $ 54,00, la coppia potrebbe testare il supporto di $ 51,60 e il livello di ritracciamento del 50% di Fibra dell’ultima ondata da il minimo di $ 44,65 a $ 48,67 alto.

Un supporto intermedio è vicino al livello di $ 53,50, che è anche un livello di perno. L’azione di prezzo complessiva è positiva per il prezzo della litecoin sopra l’area di supporto di $ 54,00. Ci sono alte probabilità di guadagni in rialzo in LTC superiori ai livelli di resistenza di $ 58,00 e $ 59,00, specialmente se altre criptovalute guadagnano trazione nel breve termine.

Litecoin cos’è

Descriviamo brevemente cosa sia Litecoin. Litecoin (LTC) è una moneta digitale basata sul proof-of-work (meglio conosciuto con l’acronimo PoW). Che utilizza l’algoritmo di hashing Scrypt. Il primo scambio è stato effettuato il 13 ottobre 2011. La fornitura totale di Litecoin è di 60.826.061 monete. La community Reddit per Litecoin è / r / litecoin.

Il sito ufficiale di Litecoin è litecoin.com. L’account Twitter ufficiale di Litecoin è @LitecoinProject e, ovviamente, vanta anche una pagina Facebook. La bacheca ufficiale per Litecoin è litecointalk.io.

Queste le caratteristiche tecniche di Litecoin:

Conferme di transazione più veloci (2,5 minuti in media)

Algoritmo di prova del lavoro basato su Scrypt-mining

84 milioni di litecoin

Maggiore volume di transazioni rispetto a Bitcoin

MIT / Licenza X11

Litecoin è stato il primo caso di Hard Fork dal Bitcoin e si è ritenuto a lungo che potesse superare perfino la criptovaluta madre per la sua maggiore velocità di transazione.

Dopo un periodo promettente, ha poi subito un calo. Trovando un assestamento dal 2013, restando comunque sempre nella Top 10 per capitalizzazione di mercato.

Litecoin, perché questo rialzo?

Litecoin, attualmente la quinta maggiore criptovaluta al mondo per valore, è balzata più in alto oggi dopo un costante aumento negli ultimi giorni. Spingendo più in alto il bitcoin, ethereum e il più ampio mercato della criptovaluta.

Il prezzo della litecoin, che è dell’85% in meno rispetto al suo massimo, vede i massimi storici aumentati del 17% nelle ultime 24 ore. Fino a un massimo da inizio anno di $ 55.

Litecoin ha iniziato l’anno a poco più di $ 30 per moneta. Bitcoin ha nel frattempo aggiunto il 3%, secondo i dati di CoinMarketCap, mentre i commercianti e gli investitori cercano ancora di superare il segno psicologico di $ 4000, con i dati che indicano che il lungo mercato dell’orso bitcoin potrebbe arrivare a una fine. Ethereum è salito di quasi l’8% nelle ultime 24 ore, sostenute dal mercato più ampio.

Linecoin è diminuito costantemente negli ultimi 14 mesi, mentre il mercato delle criptovalute lotta per liberarsi da una trappola per orsi. Getty Rally, che ha visto alcuni $ 500 milioni aggiunti la sua capitalizzazione di mercato nell’arco delle ultime 24 ore, arriva quando il Venezuela ha lanciato un servizio di rimpatrio di criptovalute sanzionato dal governo, permettendo agli utenti di inviare bitcoin e litecoin nel paese.

La gente in Venezuela ha lottato contro il collasso economico e l’iperinflazione in questi anni anni, con il presidente Nicolas Maduro aggrappato al potere nonostante una sfida sostenuta dagli Stati Uniti dal leader dell’opposizione Juan Guaido e le sanzioni internazionali. Il servizio è progettato per “garantire l’inclusione finanziaria insieme alla protezione sociale del popolo del Venezuela” anche se avverte che potrebbe essere disattivato in qualsiasi momento “a seconda della disponibilità di fondi in bolívars”.

“Remesas è un servizio della piattaforma Patria che consente di inviare rimesse in Venezuela in criptovalute”, secondo il sito web del governo Patria.

“Le risorse inviate saranno disponibili in bolivar sovrani nel Monedero Patria non appena il trasferimento sarà confermato.”

L’uso di bitcoin, litecoin e altre criptovalute in Venezuela è aumentato negli ultimi mesi mentre le persone commerciano su piattaforme come LocalBitcoins per evitare le sanzioni internazionali e il bolivar collassante. La settimana scorsa ci sono stati più di 25 miliardi di bolivar scambiati su LocalBitcoin, secondo i dati di CoinDance .Altri hanno nel frattempo suggerito che litecoin ha beneficiato negli ultimi mesi degli sforzi degli sviluppatori per migliorare la sicurezza e la privacy e diverse partnership di alto profilo, così come il suo prossimo evento dimezzato.

“Una combinazione di crescenti volumi cripto e la loro capacità di sostenere questi livelli ha creato un cambiamento positivo per gli investitori, che a sua volta ha dato un forte impulso agli ultimi prezzi della criptazione 24 ore, consentendo allo slancio del mercato di allungare nuovamente le gambe “, ha dichiarato Mati Greenspan, analista di mercato senior presso il broker eToro.”

Il forte raduno di Litecoin non dovrebbe sorprendere; era giunto il momento che la crescita rapida della comunità e della base di utenti fosse valutata al prezzo. Gli investitori potrebbero anche avere un occhio sull’imminente evento di ricompensa della litecoin, quindi è probabile che stiano già valutando la riduzione dell’offerta, prevista per agosto”.

