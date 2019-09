Liracoin: truffa o funziona? Opinioni e Recensioni [2019]

Cos’è Liracoin? Come funziona Liracoin? Liracoin è una truffa?

Il nome è di quelli che scalda i cuori dei nostalgici della cara vecchia Lira, estromessa dalla moneta unica europea. Aggiungici poi il suffisso Coin, che ovviamente rievoca le moderne criptovalute ed il gioco è fatto. Una sorta di Lira 2.0, che guarda al futuro, che ci riporta a quando uscire con 15mila lire il sabato sera o fare benzina con 10mila lire era tutta un’altra storia.

Liracoin promette di far guadagnare soldi facili, il che però già dovrebbe nutrire qualche dubbio. Spesso parliamo di trading online e di come guadagnare sulle criptovalute e di quanto ciò sia difficile. Occorre preparazione pratica (raggiungibile senza rischi con un Conto demo) e teorica (mediante manuali cartacei ed ebooks).

Inoltre, servono anni per comprendere come funzioni il trading online e non è detto che l’esperienza garantisca vincite facili. I mercati finanziari sono in continua evoluzione ed essendo oggi l’economia estremamente globalizzata ed iperconnessa, basta poco per far crollare il valore degli asset oppure per farlo volare alle stelle.

Purtroppo, la speranza di guadagnare soldi facili si annida nei cuori di molti. E allora, diventa facile cadere nelle tentazioni di chi ci promette solo qualche centinaio di euro per renderci milionari con sistemi miracolosi. I quali, stranamente, non vengono mai spiegati.

Di casi del genere ne abbiamo smascherati fin troppi. Ed è anche il caso di Liracoin? Scropriamolo di seguito.

Inoltre, a fine articolo vi parleremo di una valida alternativa: 24Option.

Liracoin cos’è

Cos’è Liracoin? Liracoin si presenta alla stregua di una qualsiasi altra criptovaluta. Pertanto, si tratterebbe di una moneta virtuale che sfugge al controllo di governi e Banche centrali. Sarebbe insomma decentralizzata.

Il suo scopo è quello di essere utilizzata per transazioni finanziarie, garantendo l’anonimato di chi la utilizza proprio come le altre criptovalute ed i trasferimenti avverrebbero in tempo reale.

Liracoin come funziona

Come funziona Liracoin? Liracoin proclama di reggere sulle seguenti colonne:

Forte privacy

Nessuna forma di centralizzazione

Mining in Cloud

Controllo del valore della moneta comunitario

Abbiamo poi già detto che sarebbe una criptovaluta decentralizzata, anonima e immediata. Tutti i crismi delle altre criptomonete.

Secondo quanto viene descritto sulla piattaforma, Liracoin è stata creata da un gruppo di imprenditori provenienti dal settore informatico. Gli autori stessi ne enunciano i vantaggi:

Privacy

Decentralizzazione

Mining di Tipo Cloud

Monitoraggio della Community

Quanto fa guadagnare Liracoin?

Quanto si guadagna usando Liracoin? Questo ovviamente è l’aspetto che più attira le masse. Sulla piattaforma di questa criptovaluta 100% italiana si garantiscono interessi da accumulare in modo automatico e su base giornaliera.

E qui già vengono i primi sospetti, visto che, come detto, in genere le piattaforme online che garantiscono o promettono soldi facili sono delle truffe. Non esistono soldi facili, salvo quelli fatti fregando il prossimo. E a guadagnarli sono proprio coloro che mettono in piedi siffatte truffe.

Liracoin è una truffa?

Per darsi una risposta a questa domanda, basta vedere il provvedimento che la Consob ha preso nei suoi confronti. Sulla pagina ufficiale della Consob si legge quanto segue:

Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico residente in italia avente ad oggetto “Liracoin”, effettuata da “Liracoin – DAMO” anche tramite i siti https://liracoin.club, www.liracoin.com e licex.io

Poi, elencate tutte le ragioni del provvedimento (potrete trovarle qui) si passa alla Delibera definitiva, pubblicata in data 29/05/2019:

È sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da “Liracoin – DAMO”, anche tramite siti internet https://liracoin.club e www.liracoin.com e www.licex.io.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Dunque, la Consob ha sospeso temporaneamente le attività di Liracoin in Italia . Occorrerà poi vedere come andrà a finire la vicenda.

Liracoin è il classico sistema di marketing multi-livello. Ossia di marketing piramidale. Si chiama così in quanto si viene a creare una catena di venditori nel quale chi sta in cima prende percentuali da tutti gli altri in proporzione ai vari livelli della piramide.

Ad ideare questo schema fu proprio un italiano di origini calabresi, emigrato in Italia: Charles Ponzi. Dal quale lo schema prende nome.

Liracoin ha violato l’articolo 17 del testo unico della Finanza.

Il sistema è sempre il solito. Liracoin enuncia:

“investi 100€ oggi, giusto per iniziare, così puoi scoprire che il nostro sistema funziona e guadagnare subito senza far nulla“.

In fondo, 100 euro sono alla portata di tutti e quanti hanno difficoltà economiche tentano il tutto per tutto.

Inoltre, queste piattaforme tendono a far credere che si possa rischiare sempre qualcosa di più con cifre sempre maggiori. Andando solo ad ingrassare i guadagni dei truffatori.

Liracoin opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Liracoin? Quali sono le recensioni su Liracoin? Le opinioni e le recensioni su Liracoin sono negative. Parlano del solito Schema Ponzi truffaldino, che mira a far esborsare sempre più soldi agli utenti iscritti con l’illusione che la svolta possa giungere prima o poi.

Del resto, la stessa Consob tramite Delibera ha certificato che si tratti di una truffa.

Attenzione però che Liracoin può anche avere recensioni positive, scritte da quanti hanno interesse che voi vi iscriviate in quanto ci guadagnano una percentuale a loro volta. Diffidate dunque di recensioni accattivanti con tanto di link nei commenti, in quanto vorrebbero che voi vi iscriviate tramite gli stessi. Così ci guadagnano una commissione.

Dunque, guadagnare con le criptovalute è cosa da evitare? E’ una truffa? Assolutamente no. Basta usare i canali giusti, onesti, regolarmente accreditati presso la succitata Consob.

Vediamo quali sono le migliori alternative a Liracoin per guadagnare tramite le criptovalute.

Come guadagnare con le criptovalute

Occorre innanzitutto affidarsi a Broker con regolare licenza, che offrano i seguenti servizi:

1. Conto demo

Si tratta di una simulazione del trading online vero e proprio con soldi virtuali, cosicché i trader neofiti possano imparare senza subire perdite. E così anche i trader più esperti.

2. Formazione

Tramite eBooks da scaricare, Webinar (seminari che si possono seguire da remoto) e incontri dal vivo come convegni.

3. Grafici

Permettono di visionare l’andamento storico degli asset.

4. Spread e Commissioni convenienti

I costi per i servizi offerti dai Broker.

5. Assistenza clienti

In italiano, disponibile 7×24, ossia 7 giorni e 24 ore su 24.

6. Svariati asset su cui investire

Oltre alle criptovalute, un Broker deve dare la possibilità di poter investire su molti asset. Quali indici azionari, azioni, materie prime, metalli preziosi, valute Forex.

7. Segnali di trading

Suggerimenti degli esperti che collaborano col Broker inviano agli utenti che ne fanno richiesta tramite sms o email, generalmente gratuitamente.

Ad esempio 24option (clicca qui per visitare il sito) offre un ottimo servizio di segnali di trading.

8. App

Per svolgere il trading online comodamente su smartphone e tablet.

Investire sulle criptovalute con 24option

24Option è un Broker sponsor della Juventus, il che lo sta facendo diventare noto anche nel nostro Paese. Oltre alla affidabilità del servizio.

Oltre a tutti i servizi succitati, 24option si distingue per 2 servizi in particolare:

a) I segnali di trading (che puoi trovare su questa pagina) offerti da una società specializzata in materia: Trading Central. Che vanta 3 sedi a New York, Parigi e Hong Kong. Trading central ha vinto per 9 anni di seguito il premio come migliore società che opera in questo settore.

b) eBook interattivi, che sono libri digitali utilizzabili sulla stessa piattaforma. Il che li rende più piacevoli e coinvolgenti rispetto agli ebooks tradizionali. Comunque anch’essi presenti sulla piattaforma.

Per aprire un conto demo con 24option vai qui.

Come investire sulle criptovalute con Plus500

Plus500 è un altro Broker molto affidabile, anch’esso sponsor di una squadra di calcio molto nota: l’Atletico Madrid.

Anche Plus500 prevede i servizi visti in precedenza. Inoltre, il Centro formazione e conoscenza, dove vengono poste agli utenti alcune domande riguardanti la conoscenza sul trading. Nonché sulla negoziazione tramite CFD.

Plus500 mette in guardia gli utenti anche sui rischi relativi al trading tramite CFD con la sezione sulle Avvertenze sui Rischi.

Per aprire un conto demo su Plus500 vai a questa pagina.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Dunque, non è difficile trovare le differenze tra 24option e Plus500 con Liracoin. I primi sono Broker seri e sicuri, mentre quest’ultima è una finta criptovaluta che serve solo a far guadagnare chi le mette in piedi.

