LiquidityX: come funziona il broker, opinioni e recensione [2021]

In questo articolo presentiamo una guida completa su LiquidityX, piattaforma che si presenta come servizio per offrire ai trader un’esperienza di trading con CFD sicura e immediata.

Utilizza i più elevati standard PCI e il certificato SSL a tutela dei trader. Asserendo che tutti i fondi dei clienti sono tenuti in conti fiduciari separati presso banche investment-grade.

L’assistenza clienti offerta è invece 24×7, mentre le piattaforme sono 2: WebTrader e MetaTrader 4.

La società dietro LiquidityX è Capital Securities S.A., con licenza Hellenic Market Securities Commission (“HCMC”) numero 2/11/24.5.1994 rilasciata in Grecia. Quindi, parliamo di una piattaforma con una licenza che si rifà ai dettami dell’EMA, massima autorità di controllo dei mercati finanziari dell’Unione europea.

Ma proseguiamo con questa recensione completa su LiquidityX per capirne di più.

Cos’è LiquidityX

LiquidityX è un broker che si è affacciato al pubblico da qualche anno, ma che alle spalle ha una società con oltre vent’anni di esperienza: Capital Securities S.A., con sede in Grecia.

Dato che la sicurezza è il punto principale che preferiamo subito toccare, allora diciamo che questa piattaforma è sicura, dato che ha regolare licenza per operare. Vale a dire la Hellenic Market Securities Commission (“HCMC”) numero 2/11/24.5.1994, rilasciata in Grecia. Come detto, armonizzata alle regole dell’Unione europea riguardo i mercati finanziari, diramati mediante le direttive MiFID dell’organismo preposto a questo scopo: l’EMA.

E sempre in tema di sicurezza, ci fa piacere constatare (almeno rispetto a quanto viene riportato sulla Home page del sito ufficiale), che LiquidityX prevede lo standard PCI e il certificato SSL a tutela dei trader. Oltre a depositare i fondi degli utenti iscritti su appositi conti fiduciari separati presso banche investment-grade.

Riguardo le piattaforme previste, parliamo di:

WebTrader : piattaforma di trading accessibile online per dispositivi desktop, quindi non occorre scaricare nulla

: piattaforma di trading accessibile online per dispositivi desktop, quindi non occorre scaricare nulla MetaTrader 4: piattaforma che non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che è attiva dal 2005 e che viene ancora largamente preferita dai trader. E’ scaricabile su smartphone e tablet

LiquidityX è molto attenta alle esigenze dei trader, dato che offre una assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre che dare la possibilità al trader di personalizzare la propria operatività di concerto con la piattaforma stessa.

LiquidityX: riepilogo

❓Chi è Broker con licenza Hellenic Market Securities Commission (“HCMC”) che consente di operare tramite CFD su vari asset finanziari. 💸 Commissioni Basse 👍 Caratteristiche Piattaforme WebTrader / Metatrader 💰 Deposito minimo 250 € 📚 Servizi unici Centro formazione / Segnali di trading 🥇Conto demo Apri ora il tuo conto demo su LiquidityX cliccando qui.

Caratteristiche del broker Cos’è LiquidityX

Vediamo alcune delle caratteristiche principali di LiquidityX:

Conto demo : costituito da 100.000 dollari virtuali, per fare pratica senza mettere a rischio il proprio denaro reale. E’ disponibile tramite app o in versione desktop

: costituito da 100.000 dollari virtuali, per fare pratica senza mettere a rischio il proprio denaro reale. E’ disponibile tramite app o in versione desktop S trumenti analitici : LiquidityX ne è particolarmente ricca: grafici in tempo reale; indicatori matematici, statistici e probabilistici; calendario economico ; segnali di trading

: LiquidityX ne è particolarmente ricca: grafici in tempo reale; indicatori matematici, statistici e probabilistici; ; Formazione: se è vero che il conto demo offre formazione pratica, è importante anche quella teorica. Sulla piattaforma sono presenti varie sezioni formative complete sul trading

Tipi di conto disponibili su LiquidityX

LiquidityX propone 4 account diversi:

Conto Base Conto Oro Platinum VIP

La buona notizia è che il conto base, sottoscrivibile con un deposito minimo di 250 euro, sia già molto ricco di servizi.

Per chi può e vuole puntare più in alto, gli altri account prevedono: quello Oro 25.000 dollari, Platinum 100.000 dollari ed infine quello VIP 250.000 dollari.

Riguardo le valute utilizzabili per il primo deposito e per le operazioni successive, troviamo le seguenti:

EUR (il nostro Euro)

USD (il dollaro americano)

GBP (la sterlina britannica)

JPY (lo yen giapponese)

Riguardo i prelievi, troviamo un singolo prelievo gratuito per il conto Base per poi venire gravati di commissioni. Mentre la gratuità dei prelievi aumenta all’aumentare della soglia dei conti.

Riguardo lo spread, abbiamo lo spread iniziali a 3,2 Pips per il conto Base, fino ad arrivare agli 1,8 Pips per l’ultimo conto, ossia quello VIP. Il fatto che si riduca in termini di spread e commissioni dipende proprio dal fatto che si deposita di più inizialmente.

Per tutti i conti è garantita inoltre la piattaforma Metatrader e il conto demo per fare pratica. Utile non solo per chi è alle prime armi, ma anche per i trader navigati che vogliono provare nuove strategie senza ridurre il proprio capitale.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Piattaforme di trading disponibili su LiquidityX

Ricordiamo ancora una volta quali sono le piattaforme di trading messe a disposizione da LiquidityX:

Web Trading: la possibilità di operare mediante il proprio browser, senza scaricare alcun software o applicazione MetaTrader4: pur esistendo dal 2005 e dopo qualche anno ha visto l’uscita anche di una versione successiva, questa piattaforma resta ancora quella largamente preferita dai trader per la completezza di funzioni che offre. Non a caso, diversi Broker professionali ed affidabili la contemplano, proprio per consentire a chi ne è affezionato, di poterla continuare ad usare

Non manca ovviamente la possibilità di operare tramite i device mobili con apposite app di trading. Potrai così aprire nuove posizioni o gestire quelle già aperte.

Conto Demo LiquidityX

Come già detto, LiquidityX offre un Conto demo molto generoso, pari a 100mila dollari virtuali.

Il conto demo, per quanto virtuale e fatto di soldi finti, non deve essere preso come un gioco. Ma va sfruttato appunto per imparare a fare trading, altrimenti, quando si passerà a fare sul serio, rischierete di non aver imparato nulla e nel trading live le perdite saranno purtroppo reali e non più virtuali.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

LiquidityX: il confronto col broker eToro

Passiamo ora ad una comparazione tra LiquidityX e eToro. Perché eToro? Perché lo riteniamo uno dei broker migliori in circolazione, quindi è un ottimo termine di paragone. E’ come in ambito Ue quando si paragonano i titoli di stato dei paesi membri a quello del più importante: la Germania (di qui l’incubo spread).

Partendo dal deposito minimo, sicuramente vince eToro visto che chiede 50 euro (novità introdotta di recente) rispetto ai 250 euro richiesti da LiquidityX.

Riguardo spread e commissioni, se è vero che entrambi sono spread-only, è anche vero che eToro su alcuni asset come gli ETF prevede lo 0% o lo 0,1% sul Forex, mentre LiquidityX oscilla tra 1 e 5mila pips.

Riguardo le licenze, entrambi sono sicuri, ma il broker eToro vanta ben 3 licenze all’attivo (CySEC, FCA e ASIC). Mentre LiquidityX solo quella ellenica HCMC.

Il broker eToro prevede poi servizi unici, che neanche LiquidityX vanta. Come il copy trading per copiare i trader migliori o il social trading per confrontarsi tra i trader.

Sulla formazione teorica e sull’assistenza clienti LiquidityX sembra invece in vantaggio.

Riguardo il trading in senso pratico, invece, eToro sembra in vantaggio su LiquidityX.

Infatti, eToro permette di operare l’acquisto in modalità DMA (Direct Market Access) di azioni e criptovalute, mentre LiquidityX permette il solo trading CFD. Inoltre, eToro ha una varietà di asset più ampia, mentre LiquidityX manca anche di ETF.

Formazione LiquidityX

La formazione offerta da LiquidityX è molto ampia. Ecco cosa offre.

eBook sul trading

Manuale di trading sotto forma di 11 ebook scaricabili gratuitamente dopo la registrazione

Tipranks

TipRanks è una società che classifica gli analisti finanziari. Fondata nel 2012, ha lanciato alla fine dello stesso un componente aggiuntivo del browser che mostra le informazioni degli analisti all’interno degli articoli. A un anno dalla nascita, TipRanks ha vinto già due volte il premio Finovate.

Dal 2014, collabora con il colosso del networking americano CNBC. Nell’aprile del 2021, la società ha annunciato di aver raccolto un round di finanziamento di capitale di rischio di 77 milioni di dollari. Il che non può che consentire una ulteriore crescita.

Segnali di trading

In questa sezione concorrono diversi servizi:

ANALISI GIORNALIERA: per restare aggiornato su ciò che sta accadendo sui mercati utilizzando gli aggiornamenti di mercato giornalieri. Supportati dalla ricerca di analisti e da indicatori testati nel tempo, questi sono adatti per tutti i tipi di trader, dai trader intraday ai trader di lungo termine.

FEATURED IDEAS: Visualizza idee di investimento rialziste e ribassiste sulla base dell’analisi tecnica, supportate da strategie testate.

INSIGHT ECONOMICO: Utilizza strumenti di trading per monitorare, anticipare e agire di fronte a eventi in grado potenzialmente di muovere i mercati.

NEWSLETTER DI STRATEGIA: Ricevi idee di trading e le ultime notizie di mercato direttamente nella tua casella di posta in arrivo, grazie alla newsletter via email.

OPINIONI DEGLI ANALISTI: Accedi a ricerche utilizzabili e top-down grazie alla combinazione unica dell’esperienza di analisti senior e algoritmi automatizzati.

PIATTAFORMA TC RESEARCH: Una piattaforma di ricerca multi-asset prodotta con metodologie premiate e una potente funzione di riconoscimento dei pattern.

TC MARKET BUZZ: Questa postazione delle notizie con IA elabora l’enorme quantità di contenuti pubblicati online per offrire una visione concisa e accurata di qualsiasi strumento.

WEB TV: In diretta direttamente dal NYSE, ottieni idee di trading realizzabili e rimani informato sulle ultime notizie del settore.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Calendario economico

Per venire a conoscenza degli eventi in programma che possono modificare sensibilmente il prezzo degli asset. E’ utilissimo per l’analisi fondamentale.

Glossario

In questa sezione è possibile ritrovare tutti i termini tecnici coi quali si avrà a che fare durante la propria attività.

Altre spiegazioni

In specifiche sezioni vengono spiegate:

strategie di trading CFD

strategie di trading CFD forex

analisi tecnica

analisi fondamentale

leve a margine

NFP

LiquidityX Opinioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su LiquidityX? Utilizziamo alcune piattaforme per capire come gli utenti giudicano questo broker greco.

Purtroppo, sia su Google Play store che su apps store di iOS non ci sono recensioni. Mentre su Trustpilot ce ne sono solo 2 con una media di 3,7. Quindi più che sufficiente ma non abbastanza da raggiungere un buon voto.

Probabilmente LiquidityX paga lo scotto di essere stata lanciata da poco e deve farne ancora di strada. Tuttavia, da quanto è possibile evincere rispetto a quanto offre, ha ottimi margini di crescita e per fare bene.

Il broker appare completo e molto positivo soprattutto riguardo la formazione e l’assistenza clienti.

Tuttavia, non ha molti asset su cui operare e il deposito minimo è al di sopra della media dei broker più importanti. I quali stanno offrendo importi di ingresso molto bassi.

Domande frequenti sul broker LiquidityX

Cos’è LiquidityX? LiquidityX è un broker gestito da Capital Securities S.A., con sede in Grecia. Vanta la licenza Hellenic Market Securities Commission (“HCMC”) numero 2/11/24.5.1994, rilasciata in Grecia. Il broker prevede altresì lo standard PCI e il certificato SSL a tutela dei trader. Cosa offre LiquidityX? Eccelle soprattutto nell’offerta formativa, con un conto demo da 100mila euro, ebook da scaricare, un glossario, i segnali di trading, diverse spiegazioni su come funziona il trading e le sue varie sfaccettature. Bene anche riguardo spread e commissioni.



Consente di scegliere fino a 4 account, con deposito minimo di 250 euro. Conviene usare LiquidityX? Il broker è sicuramente molto interessante per quanto detto in precedenza sopratutto per chi vuole formarsi per bene sul trading.

Conclusioni

Il broker LiquidityX si è affacciato da poco nel mondo del trading ma è già partito bene. Con regolare licenza rilasciata in Grecia, un’ottima offerta in termini di formazione, un conto demo molto generoso.