Libertex: recensione broker e opinioni. E’ affidabile o una truffa? [2021]

In questo articolo ti presentiamo una guida completa su Libertex, broker attivo dal 1997. Quindi, può essere considerato un antesignano del trading online.

Vedremo cosa offre in termini di spread e commissioni, i servizi, le licenze. Lo paragoneremo con altri broker, per capire come sta messo.

Infine, vedremo anche le opinioni e le recensioni su Libertex.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD.

Libertex: cos’è

Cos’è Libertex? Come detto, è una piattaforma di trading online operativa dal 1997, gestito dalla società Indication Investments Ltd. Con sede a Cipro, facente parte del più vasto gruppo Forex Club.

Libertex è presente in 27 paesi e prevede tutti gli asset principali: valute forex, materie prime, criptovalute, azioni, indici ed ETF. Offerti tramite il trading CFD, il quale ti consente di aprire posizioni al rialzo o al ribasso, di sfruttare la Leva finanziaria, di godere di commissioni basse, ecc.

Vanta la licenza CySEC e il beneplacito della Consob per operare in Italia. Il deposito minimo è di 20 euro, mentre le piattaforme sono due:

Libertex, elaborata dalla società stessa

Metatrader 4 e 5

Libertex: le domande frequenti

Vediamo ora di rispondere alle domande più comuni prima di proseguire nella recensione:

Libertex fa guadagnare? Come sappiamo il guadagno nel trading non è determinato dall’usare una piattaforma di trading. Tutto dipende dalla propensione al rischio e da come si investe sui mercati. Sicuramente ci sono broker che offrono commissioni più basse come eToro ad esempio. Libertex è una truffa? Assolutamente no. E’ una piattaforma semplice da utilizzare ed è regolamentata da Cysec. Ci sono però degli aspetti che vanno approfonditi ma non è una truffa. Quali sono le opinioni su Libertex? E’ una piattaforma come ce ne sono tante altre che offre servizi ed asse su cui negoziare. Potete controllare le recensioni su Trustpilot per verificare che ci sono utenti soddisfatti. Esistono però delle cose migliorabili e condizioni da analizzare per dare un giudizio finale.

Libertex: come funziona

Come funziona Libertex? Libertex consente di fare trading come si vuole: web-based, app, software scaricabile. Consente di fare trading su 244 asset diversi. Un numero non altissimo, ma comunque che copre tutti i principali asset.

Le piattaforme offerte sono anche abbastanza intuitive e permettono anche di agire in modalità demo se si vuole provare prima la piattaforma e capire in generale se il trading fa per noi. Non manca poi una Live chat per raggiungere l’assistenza clienti il prima possibile.

Libertex è una truffa?

No, Libertex non è assolutamente una truffa. Gode di licenza da parte della Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con numero CIF 164/12.

Oltre a ciò, come detto, Libertex è anche registrato in Consob per operare in Italia. Inoltre, la società che la gestisce, la Indication Investments Ltd, parte del gruppo Forex Club, è operativa dal 1997. Quindi, parliamo di una antesignana nel settore del trading online, quando era agli inizi.

Il CEO Michael Geiger è molto stimato a livello mondiale. In genere le truffe neanche indicano il nome dei loro Ceo o questi nomi cambiano in continuazione.

Piattaforme di trading di Libertex

Come detto, Libertex offre due tipi di piattaforme

Libertex

La omonima applicazione che ti consente di operare sia in modalità web-based che app ovunque ci si trovi. Potrai operare anche con un conto demo di 50.000 euro virtuali.

Ecco alcuni degli asset più importanti che trovi sulla app Libertex:

Azioni di multinazionali quotate in Borsa come Facebook, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, Netflix

Indici azionari tra i più importanti al mondo, come Dow Jones, NASDAQ, DAX, ecc.

Metalli preziosi come oro, argento, rame, platino

Valute Forex sua FIAT (Eur, Usd, Gbp) sia criptovalute (come Bitcoin o Litecoin)

Commodities come Petrolio e Gas

Questi sono alcuni dei vantaggi di operare con la app Libertex:

Gestisci velocemente il tuo capitale

Semplice e pratico

Vuoi avere accesso a più di 200 strumenti finanziari e operare con spread nulli

Velocità di esecuzione degli ordini

Spread a partire da un livello 0

Commissioni a partire da 0,03%

Posizioni a partire da 20 euro

Leva finanziaria massima per i trader retails 1:30 (per le azioni)

Leva finanziaria minima per i trader retails: 1:2 (per le criptovalute)

Leva finanziaria massima per i professionisti 1:600

Asset disponibili: +200

MT4

Metatrader 4 è una piattaforma ancora largamente utilizzata dai trader, benché esista dal 2005 e siano uscite altre versioni successive. Il suo successo è riscontrabile sia tra i trader alle prime armi che tra quelli professionali.

Infatti, i primi lo apprezzano per la semplicità di utilizzo, i secondi per tutte le funzioni che offre.

Metatrader 4 prevede, tra le altre cose, la possibilità di beneficiare del trading automatico con gli Expert Advisor. Acquistabili in un apposito Marketplace. Per chi invece sa smanettare a livello informatico e crearsi propri sistemi di trading automatico, la piattaforma è open source e quindi programmabile.

Libertex conto demo

Non manca su Libertex un Conto demo, ottimo sia per i trader alle prime armi, che così possono anche valutare se in generale il trading fa per loro. Sia per i trader esperti, che possono setacciare tutti gli aspetti del broker e possono anche tornare in modalità demo quando vogliono provare nuove strategie.

Il Conto demo Libertex consta di 50mila euro virtuali. Il tempo di utilizzo è illimitato e si ricarica quando i soldi sono esauriti.

Per poter utilizzare il conto demo Libertex ti basteranno pochi dati, come l’iscrizione classica via email e password. O accedendo tramite account Social.

Naturalmente, quando deciderai di fare sul serio, dovrai inserire molti più dati. Mentre al primo deposito dovrai anche caricare dei documenti in ottemperanza alla normativa anti-riciclaggio.

Libertex: costi e commissioni

Il broker Libertex applica una politica differente in termini di spread e commissioni: rende chiaro il costo di ogni trade, senza aggiungere margini sugli spread.

Quindi, paghi ciò che vedi, per dirla in breve. In effetti, ciò aiuta a pianificare meglio i costi nel tempo e a sapere a cosa si va incontro. Inoltre, le commissioni variano da asset ad asset, e possono essere fisse o dinamiche.

Per esempio, dando uno sguardo all’asset più importante per ogni categoria, troviamo questa situazione:

sul Petrolio WTI la commissione è dello 0,0623%

sul NASDAQ 100 dello 0,0187%

sul cambio più tradato sul Forex (1/3 sulla copertura totale) EUR/USD dello 0,0062%

sulle azioni di una società con vento in poppa da anni come Amazon dello 0,0792%

sulla regina delle criptovalute Bitcoin dello 0,6764%

Libertex offre anche degli sconti sulle commissioni fino al 50% (o 20 o 30 percento). E ciò è un’altra buona notizia per i trader.

Tra gli altri costi previsti dal broker Libertex troviamo:

prelievi dal conto (anche se dipende dalla metodologia prescelta, in alcuni casi è gratuita)

per le posizioni aperte nel weekend o overnight

Insomma sicuramente non il migliore in quanto a commissioni.

I depositi sono invece gratuiti, come del resto accade in molti altri broker. Mentre occorre capire meglio i costi relativi alla conversione in valuta diversa dalla propria o in caso di conti dormienti.

Migliori alternative a Libertex

Come anticipato nell’incipit, ti avremo dato anche le principali alternative a Libertex. Del resto, quelli dei broker è diventato un libero mercato altamente concorrenziale. E le piattaforme di trading online si fanno la guerra a colpi di sconti su spread e commissioni, nonché di servizi offerti.

Vediamo cosa offre la principale concorrenza a Libertex.

eToro e il copytrading

Il copy trading eToro è la prima alternativa che ti offriamo a Libertex. Infatti questo broker, oltre ad essere molto conveniente in termini di spread e commissioni, offre un servizio che non troverai altrove: il copy trading.

Questo servizio ti permette di copiare cosa fanno i trader più bravi, quindi guadagnare mentre impari. Potrai copiare fino a 100 Popular Investors, posizionare tuoi stop loss e take profit che terrai opportuni, interrompere la copia quando lo riterrai necessario.

Il broker eToro offre un vero e proprio Social network dove i trader possono parlare tra loro pubblicando post e commentando quelli degli altri.

Potrai contare su un Conto demo di 100mila euro virtuali e una sezione dedicata alla formazione chiamata eToro Academy.

Il broker eToro ha ben 3 licenze. Oltre alla CySEC, anche la FCA e ASIC.

Puoi iscriverti gratis al broker eToro cliccando qui.

Segnali di ForexTB

Il broker ForexTB prevede invece 4 account disponibili. Con deposito minimo che parte da 250 euro.

ForexTB prevede diversi prodotti per la formazione, come eBook da scaricare, webinar da seguire in remoto, un Glossario con i principali termini afferenti al trading online. Il conto demo è di 100mila euro virtuali.

Ma la cosa più interessante sono i segnali di trading di ForexTB, giacché sono quelli erogati da Trading Central. Autentica autorità del settore. Si tratta di suggerimenti su come e quando aprire una posizione, elaborata da esperti di trading dopo aver elaborato una analisi tecnica e fondamentale.

I segnali di trading di ForexTB ti indicheranno quindi:

l’asset sul quale investire

la direzione da prendere

l’importo consigliato

la Borsa sulla quale l’asset è quotato

ecc.

Il broker ForexTB ha regolare licenza CySEC e autorizzazione da parte della Consob per operare in Italia.

Puoi ricevere i segnali gratuiti di ForexTB iscrivendoti da qui.

Strumenti di trading di Plus500

Il broker Plus500 ha dalla sua il fatto che ti consente di investire su oltre 2.500 asset diversi. Una scelta vasta che difficilmente troverai altrove.

Plus500 non prevede copy o segnali, ma comunque un interessante servizio alert via email, che ti avvisa quando un asset sta facendo registrare movimenti di prezzo interessanti.

Plus500 ha sia licenza CySEC che FCA, un solo account con 100 euro di deposito minimo. Non manca un Conto demo con 40mila euro, che si ricarica quando scende sotto i 200 euro.

Puoi attivare un conto demo su Plus500 cliccando qui.

Libertex opinioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sul broker Libertex? La piattaforma è sinonimo di garanzia, per la licenza che prevede e per il fatto che esista dal 1997.

Da valutare la formula relativa a commissioni e spread, così come le piattaforme proposte. Il fatto che preveda un deposito minimo di soli 20 euro pure è molto apprezzato.

Tuttavia ci sono broker con condizioni migliori attualmente e molti più asset su cui negoziare.

Meno invece la limitatezza degli asset disponibili. Abbiamo visto che Plus500 ne prevede oltre 10 volte di più. Inoltre, non prevede servizi interessanti aggiuntivi come i segnali di trading di ForexTB.