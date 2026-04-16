Krak Card di Kraken: la carta crypto con cashback e APY(2026)

Se hai mai pensato di usare le tue criptovalute per pagare il caffè o la spesa, senza dover prima vendere tutto su un exchange e aspettare giorni per i fondi sul conto corrente, ecco, la Krak Card è esattamente la soluzione a questo “problema”.

Di cosa si tratta? E’ una carta di debito Mastercard collegata all’app Krak di Kraken che ti consente di spendere euro, criptovalute o un mix dei due, su 110 milioni di esercenti nel mondo, senza alcuna commissione mensile.

Kraken non ha bisogno di molte presentazioni: fondato nel 2011 a San Francisco, è uno degli exchange più completi al mondo, noto per la solidità tecnica, la compliance regolamentare e un approccio più conservativo rispetto ad altri player del settore.

Il lancio dell’app Krak, separata e distinta dall’exchange classico è interessante: non si rivolge più solo al trader esperto, ma a chiunque voglia integrare le crypto nella vita quotidiana. Un modo per avvicinarsi diciamo al principiante o a chi vuole comprare le sue prime crypto.

In questa guida trovi tutto: come funziona la carta, quanto vale davvero il cashback, a chi conviene la versione Metal, cosa succede dal punto di vista fiscale quando paghi con Bitcoin, e come si confronta con le alternative più note.

Partiamo.

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Cos’è la Krak Card e come funziona

Al netto della terminologia tecnica, la Krak Card funziona come una qualsiasi carta di debito: la usi ovunque sia accettata Mastercard, online, in negozio, all’estero.

C’è però una differenza. E’ una carta crypto a tutti gli effetti, cioè i fondi possono provenire da un saldo in euro, ma anche da Bitcoin, Ethereum, Solana o qualsiasi altro dei 600+ asset supportati sulla piattaforma.

Non devi fare nulla manualmente: se hai euro, paga in euro. Se finiscono, il sistema scala automaticamente alle criptovalute che hai scelto come backup.

L’emittente è Monavate, istituto di pagamento autorizzato dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e dalla Banca di Lituania per l’UE.

Non è un dettaglio da poco: significa che la carta opera nel pieno rispetto delle normative europee PSD2 e anti-riciclaggio, con la stessa supervisione che si applica alle banche tradizionali.

Come vengono gestiti i pagamenti multivaluta?

Immagina di avere sul conto Krak: 50€ in euro, 0,003 BTC e qualche stablecoin USDC. Paghi 120€ al supermercato.

La carta scala prima gli euro fino a esaurimento (50€), poi converte automaticamente il resto in euro dal wallet che hai impostato come secondo in priorità, tutto in tempo reale, senza commissioni di conversione. Risultato: pagamento completato senza che tu abbia dovuto fare nulla.

Attenzione però: ogni conversione crypto→euro è, fiscalmente, una cessione di criptovaluta. Ne parleremo nella sezione dedicata.

Carta virtuale subito, carta fisica entro 10 giorni

Appena completi il KYC sull’app Krak, puoi richiedere la carta virtuale: è immediata, già utilizzabile per acquisti online e compatibile con Apple Pay e Google Pay.

La carta fisica, plastica standard o acciaio inossidabile per la Metal, arriva a casa tua gratuitamente entro 5-10 giorni lavorativi.

Cashback, APY e vantaggi: i numeri che contano

Fino al 2% su ogni acquisto, accreditato al secondo

Il cashback è l’aspetto più interessante della Krak Card. Viene accreditato istantaneamente dopo ogni transazione, non a fine mese, non dopo riscatto manuale: nell’istante in cui il pagamento va a buon fine, il cashback è già sul tuo saldo.

L’aliquota varia in base al saldo medio mensile che mantieni tra Krak, Kraken e Kraken Pro: si parte dallo 0,5% per chi ha pochi fondi e si arriva al 2% per chi supera i 50.000€ (livello Metal).

Fino al 6% con Krak Concierge per i viaggi

Se viaggi spesso, c’è un bonus dedicato: prenotando hotel e servizi di viaggio attraverso il servizio Krak Concierge (sviluppato con Entravel, una piattaforma AI per prenotazioni), il cashback sale fino al 6%.

Non hai bisogno di codici promozionali: il beneficio è automatico per chi utilizza il canale Concierge nell’app.

Come prenotare con Krak Concierge?

Apri la sezione Travel nell’app Krak, cerca la struttura o il servizio, conferma la prenotazione e paga con la Krak Card. Il cashback maggiorato viene accreditato entro 48-72 ore dalla conferma della prenotazione. Semplice come prenotare su qualsiasi OTA.

APY al 3,6% sui saldi: il rendimento passivo incluso

Tenere i fondi fermi sull’app Krak non significa perderci: l’app offre fino al 3,6% APY sui saldi idonei, senza importo minimo e con accredito dal primo giorno. Non è il rendimento più alto del mercato crypto, ma è comunque competitivo con i conti deposito tradizionali, con in più la flessibilità di usare quei fondi per pagare ogni volta che vuoi.

Struttura cashback e APY per livello di saldo Krak Card (Fonte: Kraken.com, aprile 2026)

Saldo Medio Cashback Standard Cashback Concierge APY Massimo Fino a €200 0,5% — 3,6% €200 – €5.000 1,0% 4% 3,6% €5.000 – €50.000 1,5% 5% 3,6% Oltre €50.000 2,0% (Metal) 6% (Metal) 3,6%

Controlla spesso il sito perché le condizioni potrebbero cambiare.

Quanto costa davvero la Krak Card? (La risposta ti sorprenderà)

Zero, letteralmente

Nessun canone mensile. Nessun costo annuale. Nessuna commissione di emissione. La carta virtuale e quella fisica si richiedono gratis, la spedizione è inclusa.

Non ci sono né soglie minime di utilizzo né costi di mantenimento se non la usi per qualche mese. In un mercato dove le carte premium con benefit analoghi costano 10-15€ al mese, questo è già di per sé un vantaggio competitivo non trascurabile.

Prelievi ATM: cosa c’è scritto in piccolo

Kraken non applica commissioni sui prelievi ATM. Tuttavia, lo sportello ATM potrebbe applicare una commissione propria per i prelievi da carte estere.

È una pratica comune, non specifica di Krak: ti consigliamo di verificare prima di prelevare, soprattutto all’estero.

FX: zero su oltre 600 valute

Paghi in sterline a Londra, in dollari a Miami o in yen a Tokyo? La conversione avviene al tasso di cambio interbancario, senza alcun markup.

Zero commissioni di cambio valuta, su qualsiasi valuta tra le 600+ supportate. Questo da solo vale l’apertura del conto per chi viaggia frequentemente o acquista su siti stranieri.

Abbiamo confrontato i costi con altre carte simili.

Confronto commissioni Krak Card vs principali carte crypto (Fonte: siti ufficiali, aprile 2026)

Caratteristica Krak Card Crypto.com Visa Coinbase Card Revolut Metal Quota annua Gratis Gratis (base) Gratis €135/anno Cashback standard 2% 1% 1% 1% Commissioni FX 0% 0,5% (oltre limite) 2% 0% Prelievi ATM 0% (terzi) 2€ (oltre limite) 1,5% 0% (entro limite) App dedicata Sì (Krak) Sì Sì Sì Requisiti accesso KYC Kraken Staking CRO Account CB Piano mensile

Come richiedere la Krak Card: guida passo passo

Vediamo come richiedere la Krak Card in 5 passi.

1. Verifica il tuo account Kraken

Il primo requisito è un account Kraken con KYC completato. Il processo richiede documento d’identità, prova di residenza e selfie per il riconoscimento facciale. Tutto digitale, tutto online: in media ci vogliono 15-30 minuti.

2. Scarica l’app Krak

L’app Krak è disponibile su iOS e Android, è gratuita e si distingue dall’app Kraken Exchange: è progettata specificamente per i pagamenti quotidiani, con un’interfaccia pulita e intuitiva anche per chi non è un esperto di crypto.

3. Richiedi subito la carta virtuale

Con pochi click nella sezione Carta dell’app, richiedi la versione virtuale. Attivazione immediata.

I dati della carta sono visibili nell’app e puoi aggiungerla subito ad Apple Wallet o Google Pay.

4. Aggiungi fondi e imposta le priorità

Trasferisci euro o crypto sull’account Krak, poi imposta l’ordine delle valute da utilizzare per i pagamenti.

Vuoi sempre usare euro prima? Impostalo. Vuoi liquidare USDC prima di Bitcoin? Tutto configurabile in pochi secondi.

5. Richiedi la carta fisica (opzionale)

Per chi preferisce il formato fisico, o semplicemente ama avere una carta in portafoglio, la richiesta si fa sempre dall’app.

Spedizione gratuita, consegna in 5-10 giorni lavorativi per l’Italia.

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Krak Card Metal: per chi vuole il massimo

Il requisito: 50.000€ in asset sulla piattaforma

La versione Metal si sblocca automaticamente quando la media mensile degli asset su Krak, Kraken o Kraken Pro supera 50.000€.

Non paghi nulla in più: il benefit arriva da solo e scompare altrettanto naturalmente se scendi sotto la soglia. Nessun abbonamento, nessun contratto.

Acciaio inossidabile e cashback al massimo

Oltre all’estetica (la carta è in acciaio inossidabile, praticamente indistruttibile), la Metal porta il cashback al 2% su tutti gli acquisti e al 6% con Concierge.

Kraken ha dichiarato di aver emesso oltre 60.000 carte in quattro mesi dal lancio: un segnale che il segmento di clientela ad alto patrimonio ha risposto positivamente.

Conviene puntarci?

Solo se hai già quegli asset su Kraken per altre ragioni. Non ha senso accumulare 50.000€ in crypto solo per sbloccare il 2% di cashback: il rischio di mercato su quell’importo supera qualsiasi beneficio.

Se invece sei già un investitore attivo su Kraken, la Metal è un upgrade gratuito che arriva da solo.

Sicurezza: come protegge i tuoi soldi

Notifiche immediate e blocco in un tap

Ogni transazione genera una notifica push istantanea. Se vedi qualcosa di sospetto, o semplicemente perdi la carta, la blocchi direttamente dall’app in un secondo, senza dover chiamare nessun call center.

Il PIN è personalizzabile e puoi impostare limiti di spesa giornalieri e mensili.

Monavate e la supervisione regolamentare

Krak non è una startup non regolamentata: l’emittente Monavate opera sotto la supervisione della FCA britannica e della Banca di Lituania.

Questo significa protezione degli asset dei clienti, segregazione dei fondi e rispetto delle direttive europee PSD2 e AML. Non è una garanzia assoluta contro qualsiasi rischio, ma è una base solida di tutela per l’utente.

Fiscalità in Italia: quello che devi sapere prima di usarla con le crypto

Ogni pagamento in crypto = evento fiscale

Parliamoci chiaro: usare Bitcoin per pagare al supermercato è fiscalmente equivalente a vendere Bitcoin.

Ogni volta che la Krak Card converte crypto in euro per completare un pagamento, si genera una cessione a titolo oneroso.

Se il valore di quella crypto è aumentato rispetto a quando l’hai acquistata, hai una plusvalenza tassabile al 26%, secondo la normativa italiana (Legge di Bilancio 2023).

La soglia di esenzione è fissata a una giacenza media annua di 2.000€.

Come gestire la contabilità senza impazzire

L’app Krak esporta lo storico completo delle operazioni in formato CSV. Se usi la carta prevalentemente in euro, e riservi le crypto per liquidazioni, l’impatto fiscale è minimo e gestibile.

Per chi invece usa frequentemente le crypto come mezzo di pagamento, è consigliabile anche se non obbligatorio avere un buon commercialista specializzato in asset digitali.

Riepilogo obblighi fiscali per l’uso di carte crypto in Italia

Aspetto Fiscale Pagamenti in Euro Pagamenti in Criptovaluta Evento fiscale Nessuno Sì, la conversione è cessione fiscale Aliquota applicabile — 26% sulla plusvalenza Soglia esenzione — €2.000 (giacenza media annua) Obbligo monitoraggio No Sì, quadro RW / DCA Registro operazioni Non necessario Consigliato per ogni tx Dichiarazione Non obbligatoria Obbligatoria se oltre soglia

Krak Card vs concorrenti: chi vince davvero?

Krak vsCrypto.com: nessuno staking richiesto

Crypto.com offre cashback più alto sulla versione Obsidian (8%), ma ti chiede di bloccare migliaia di CRO per ottenerlo.

È un modello che espone l’utente al rischio di volatilità del token. Krak non richiede lo staking di criptovalute: il cashback aumenta in base agli asset totali, non a un token specifico. Per chi vuole i benefit senza vincoli artificiali, Krak vince.

Krak Vs Coinbase: più funzioni, sempre gratis

Coinbase Card dà l’1% (o il 4% su alcune categorie), è gratuita ma ha commissioni FX del 2% e un ecosistema meno integrato. Krak batte Coinbase su cashback, commissioni FX e APY sui saldi.

La scelta tra le due dipende principalmente dall’exchange che usi già: se sei su Coinbase, la CB Card rimane comunque una buona opzione.

Krak Vs Revolut Metal: meno features ma più cashback e zero costi

Revolut Metal a 135€/anno è un pacchetto completo che comprende assicurazioni, lounge access, cashback 1%, supporto multi-valuta.

Krak ha un cashback doppio (2%) e costo zero, ma manca di alcune funzionalità bancarie tradizionali.

Se vuoi un conto digitale completo, Revolut è ancora davanti. Se vuoi cashback massimizzato senza spendere nulla, Krak vince.

Ecco un confronto tra tutte le soluzioni personali.

Confronto cashback carte crypto

Pro e contro: il riepilogo definitivo

Cosa funziona bene

Cashback immediato fino al 2% (6% travel), senza attese

Zero commissioni: nessuna quota, nessuna FX fee

APY al 3,6% sui saldi

Carta virtuale disponibile subito, fisica gratis per posta

Emittente regolamentato FCA/Banca di Lituania

Compatibile con 600+ valute e asset digitali

Dove migliorare

Il 2% di cashback richiede 50.000€ in asset, alto per molti

Pagamenti crypto generano eventi fiscali (occhio alle tasse)

ATM: possibili commissioni di terzi

Ecosistema finanziario meno maturo rispetto a Revolut

Domande frequenti (FAQ) sulla Krak Card

La Krak Card è disponibile in Italia? Sì, in tutta l’UE. Apri l’account Kraken, completa il KYC, scarica l’app Krak e richiedi la carta. La virtuale è attiva subito, la fisica arriva entro 10 giorni. Come funziona il cashback? Viene accreditato subito? Sì ed è istantaneo. Non c’è attesa mensile né soglie di riscatto. Ogni pagamento genera il cashback nel momento stesso in cui la transazione è confermata. L’aliquota va da 0,5% a 2% in base al tuo saldo medio sulla piattaforma. Cosa succede fiscalmente quando pago con Bitcoin? Ogni pagamento in crypto costituisce una cessione fiscale. Se il Bitcoin ha guadagnato valore rispetto all’acquisto, hai una plusvalenza tassabile al 26%. La soluzione più semplice: imposta l’euro come valuta principale e usa le crypto solo quando vuoi consapevolmente liquidare una posizione.

Krak Card: il nostro verdetto finale

Non si fa fatica a capire perché la Krak Card stia guadagnando consensi rapidamente.

Prende tutto quello che i servizi bancari tradizionali hanno sempre fatto male, flessibilità valutaria, rendimento sui saldi, costi trasparenti, e lo impacchetta in un prodotto che funziona davvero, emesso da uno degli exchange più affidabili al mondo.

Il punto forte? Zero costi di ingresso, zero barriere per iniziare. Se già usi Kraken o stai cercando un modo per far “lavorare” le tue crypto nella vita di tutti i giorni, allora devi considerare la Krak Card.

L’unico aspetto a cui fare attenzione riguarda la fiscalità: se usi le crypto per pagare, tieni traccia delle operazioni. Non è complicato se gestita con metodo, ma è un passaggio obbligato per chiunque voglia stare in regola con il fisco italiano.

In sintesi: gratuita, cashback immediato, APY competitivo, zero commissioni.

Per chi è già nell’ecosistema Kraken, o vuole entrarci, è il complemento perfetto.