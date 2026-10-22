JPMorgan: Bitcoin al 10% annuo, cosa c’è davvero nel report 2027

Martedì 20 Ottobre 2026 su X è diventata virale una frase su Bitcoin: sarebbe l'asset con il rendimento migliore del prossimo decennio.

Martedì è arrivata una notizia di JPMorgan in merito ad una dichiarazione su Bitcoin, che è diventata virale in poche ore. Per la banca statunitense Bitcoin sarebbe l’asset class che potrebbe ottenere i migliori rendimenti nei prossimi 10 anni.

Questa notizia arriva da un report, 2027 Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) di J.P. Morgan Asset Management, arrivato alla trentunesima edizione. E’ un rapporto annuale in cui JP Morgan ogni anno stima rendimenti, correlazioni, e volatilità su oltre 200 asset clas.

Quest’ anno ha fatto notizia perchè per la prima volta si cita Bitcoin. È la prima edizione con una stima di rendimento a 10 anni per Bitcoin. Circa 10% annuo composto nello scenario base, con una volatilità annualizzata del 55%. Il numero è più alto di quello che lo stesso report assegna alle azioni USA a grande capitalizzazione (7,5%) e all’oro (5,5%). In particolare la sezione che ci riguarda nel report, che puoi scaricare registrandoti è quella dal titolo “How to think about bitcoin’s long-term outlook”.

Il report è molto più prudente dei post che girano su X. Gli autori sostengono, infatti, che è prematuro fare una previsione a 10 anni su Bitcoin, lo lasciano fuori dalle matrici di covarianza principali. Cioè non lo considerano un diversificatore di portafoglio e lo definiscono un asset speculativo. E nella tabella dei rendimenti attesi degli investimenti alternativi ci sono voci con una stima pari o superiore al 10% di Bitcoin.

Andiamo a vedere i dati.

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I tre scenari di JPMorgan per Bitcoin: dal -11,2% al 16,6% annuo

La parte che riguarda Bitcoin si trova nel capitolo dedicato ai mercati pubblici, alle pagine 46 e 47 del PDF, in un box dal titolo «How to think about bitcoin’s long-term outlook». Lo firmano Sheena Shah, portfolio manager del team Global Fixed Income, Currency and Commodities, e Dennis Cristallo, che guida la strategia sugli asset digitali della Global Private Bank.

In particolare a fare notizia è stata questa tabella.

La stima non viene da un solo modello. Nell’Exhibit A il team mette insieme tre approcci, ognuno con uno scenario base, uno pessimista e uno ottimista, e li pesa in base alla fiducia che ha in ciascuno: 65% al primo, 30% al secondo, 5% al terzo.

Ecco in sintesi i risultati.

Modello e fattore principale Scenario base Scenario pessimista Scenario ottimista 1) Crescita dell’offerta di Bitcoin (ciclo di 4 anni) rispetto alla massa monetaria in dollari e globale 10,7% -9,7% 17,0% 2) Bitcoin come complemento dell’oro in portafoglio 10,7% -13,3% 17,3% 3) Adozione della rete Bitcoin -3,2% -19,1% 6,1% Risultato ponderato (65:30:5) 10,0% -11,2%

16,6%

Rendimenti annui composti a 10 anni stimati per Bitcoin. Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 2027 LTCMA, Exhibit A, dati al 30 Settembre 2026.

Il secondo modello tratta Bitcoin come complemento dell’oro. Nello scenario base ipotizza che gli investitori ci spostino una parte dei capitali, in quello ottimista che Bitcoin finisca nelle riserve di una banca centrale.

Il terzo scenario riguarda l’uso della blockchain di Bitcoin e dà poco peso alla crescita degli asset tokenizzati su altre reti. È l’unico negativo anche nello scenario base, ma conta solo per il 5%.

Colpisce soprattutto quanto è larga la forbice. Nello scenario pessimista J.P. Morgan stima un rendimento addirittura di -11,2% all’anno per dieci anni. Qualcosa che non è mai successo nella storia di BTC.

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Volatilità al 55%: perché il rendimento aritmetico arriva al 20,9%

Nell’Exhibit B, a pagina 47, Bitcoin ha tre valori: rendimento composto del 10,0%, rendimento aritmetico del 20,9% e volatilità annualizzata del 55,0%. Nella stessa tabella le azioni USA a grande capitalizzazione hanno una volatilità del 18,0%, l’oro del 17,2%.

La differenza fra il 20,9% e il 10% la fa la volatilità. Come sai, il rendimento aritmetico è una semplice media dei rendimenti annui. Quello composto, invece, tiene conto del fatto che una perdita forte riduce il capitale su cui si calcolano i guadagni degli anni dopo. Con oscillazioni ampie come quelle di Bitcoin, quello che resta davvero in tasca all’investitore è il dato composto.

La tabella riporta anche le correlazioni storiche di Bitcoin con gli altri asset: 0,33 con le azioni USA a grande capitalizzazione, 0,10 con l’oro e -0,05 con la liquidità in dollari. Sono correlazioni che cambiano nel tempo, ed è per questo che Bitcoin resta fuori dai modelli principali.

In questi anni abbiamo visto, per esempio, una grande correlazione con i titoli tecnologici. Forse perchè BTC è un asset tecnologico.

Su X abbiamo notato che molti analisti non sono d’accordo con alcune tesi del repot. Ad esempio viene considerata troppo alta l’ipotesi di volatilità al 55% e quindi troppo prudente la stima di rendimento.

Bitcoin ha avuto, infatti, dei rendimenti molto superiori negli anni.

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Bitcoin «speculativo» e fuori dalle matrici: le parole del report

Sul sito di JP Morgan oltre al link al PDF del report ci sono delle matrici in Excel che puoi scaricare con tutti i dati. Molti post su X, però, hanno trascurato alcune dichiarazioni presenti nel report.

Ad esempio la frase «Al momento non riteniamo che Bitcoin possa fungere da diversificatore nei portafogli, a causa delle sue correlazioni di mercato instabili», scrivono gli autori. E poi ancora «Consideriamo Bitcoin un asset speculativo e una copertura contro l’allentamento monetario».

La frase successiva dice quanto vale la stima: «Anche se riteniamo prematuro creare una previsione a 10 anni per Bitcoin o integrarlo nelle nostre matrici di covarianza, esaminare il ventaglio dei possibili risultati è istruttivo». Per J.P. Morgan, insomma, i tre scenari servono a ragionare sui possibili esiti di Bitcoin.

Per questo BTC non entra nelle matrici di covarianza principali, quelle su cui il gestore costruisce le allocazioni. Sta in una tabella a parte, più piccola, l’Exhibit B: confronta lo scenario base di Bitcoin con una selezione di asset class in dollari e il report stesso la chiama «illustrativa».

Le riserve tornano anche in altri passaggi. A pagina 40 il gestore conclude che è prematuro considerare Bitcoin un diversificatore in un portafoglio bilanciato, anche se la volatilità è scesa. Nel capitolo sui flussi di capitale giudica fuori bersaglio («wide of the mark») l’idea che la svalutazione delle valute porti a una corsa verso le criptovalute. E raccomanda di esaminare con cura ogni esposizione a Bitcoin e di mettere sotto stress i portafogli che lo contengono, sia nello scenario ottimista sia in quello pessimista.

Almeno per la prima volta, Bitcoin non è stato ignorato nelle analisi.. Se le correlazioni si stabilizzano e la volatilità cala, scrivono gli autori, Bitcoin potrebbe diventare più utile in portafoglio, aiutato da regole più chiare e da mercati più liquidi.

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Perché la frase «l’attivo migliore del decennio» non è corretta

Nella tabella illustrativa del report, il 10% di Bitcoin è il valore più alto. Viene prima delle azioni USA (7,5%), i REIT statunitensi (8,2%), le obbligazioni e l’oro (5,5%).

Quella tabella, però, contiene solo una selezione di asset e non tutti. Le LTCMA ne coprono oltre 200 e nell’Exhibit 4, a pagina 11, il report elenca i rendimenti attesi degli investimenti alternativi. Qui tre voci hanno una stima pari o superiore a quella di Bitcoin:

private equity small cap: 10,6%;

immobiliare USA value-added: 10,2%;

private equity mid cap: 10,0%, alla pari con Bitcoin.

Rendimenti annui attesi nelle LTCMA 2027 di J.P. Morgan: lo scenario base di Bitcoin a confronto con private equity, immobiliare USA value-added, azioni USA e oro. Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati al 30 Settembre 2026.

Il confronto, quindi, deve essere fatto su tutto. Le stime includono la leva finanziaria e sono al netto delle commissioni, mentre quella su Bitcoin è un rendimento a 10 anni, contro l’orizzonte di 10-15 anni del resto del rapporto.

Nel box dedicato a Bitcoin J.P. Morgan non scrive mai che sarà l’asset class migliore del decennio. L’espressione «best performing asset», l’attivo con il rendimento migliore, compare nei post di Matt Hougan e di Bitcoin Archive e su altri post virali su X. Nel report, però, non c’è.

Conclusioni

Il report di JPMorgan per la prima volta quantifica con un numero il rendimento di Bitcoin. E’ questo è positivo. Molti investitori usano questo rapporto per impostare le proprie allocazioni. Ma è bene contestualizzare. Nel PDF viene presentato uno scenario “base” del 10% annuo, una forbice che va dal -11,2% al 16,6%, una volatilità del 55% e un prezzo di partenza di 83.000 $.

Gli autori tengono poi Bitcoin fuori dalle matrici principali e per ora non lo considerano un diversificatore. Nella tabella degli asset alternativi il private equity small cap e l’immobiliare USA value-added hanno stime più alte, e il private equity mid cap è alla pari.

Se hai Bitcoin in portafoglio o pensi di comprarlo, il dato da tenere a mente è la distanza fra scenario pessimista e ottimista, più che il 10% dello scenario base. È lo stesso consiglio che dà J.P. Morgan, ovvero verificare ogni allocazione su entrambi gli scenari.

JP Morgan ha quindi cambiato idea? Non ci sembra. Quello che è sicuro, però, che Bitcoin è talmente forte che non può essere più ignorato. Nemmeno da una delle più grandi banche d’affari del mondo.