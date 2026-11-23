Jensen Huang torna CEO di Nvidia: il board lo reintegra all’unanimità. Il titolo balza del 30% e Wall Street festeggia il ritorno in Borsa.

E’ ufficiale. Jensen Huang torna CEO di Nvidia. Il board dell’azienda ha, infatti, deciso di reintegrarlo all’unanimità e il titolo sale del 30% in apertura a Wall Street.

L’annuncio è arrivato oggi dal consiglio di amministrazione. Dunque il fondatore riprende subito i ruoli di presidente, CEO e membro del board, a meno di due settimane dalle dimissioni avvenute 12 novembre.

Pochi se lo aspettavano, compresi noi. Sei giorni fa, nella conference call sui conti trimestrali, il presidente del consiglio di amministrazione Jones aveva detto agli investitori che il board non intendeva reintegrare Huang. Su Polymarket, pochi minuti prima dell’annuncio il ritorno di Huang era dato intorno al 3% di probabilità. Cinque minuti dopo la quota era al 99%.Un bel cambio repentino.

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Nvidia ha trascinato in alto tutto il mercato, Bitcoin compreso.

Nella prima ora di contrattazioni l’S&P 500 guadagnava il 5,3% dopo sette sedute di fila in calo, il Dow Jones recuperava oltre 1.500 punti (il 3,1%) e il Nasdaq Composite saliva del 7,3%.

Il rimbalzo arriva dopo una settimana molto complicata. I Nasdaq aveva perso, infatti, il 10% e tutti e tre i principali indici americani erano finiti in territorio di correzione.

Cosa ha deciso il consiglio di amministrazione di Nvidia

Nel comunicato pubblicato sul suo sito, Nvidia spiega che il consiglio ha votato il reintegro dopo una serie di colloqui e incontri con Huang. Alla fine il CEO ha convinto tutti con la sua onestà e gli è stata riconosciuta una grande capacità di guidare l’azienda.

Il board scrive anche di aver ricevuto indicazioni dai livelli più alti del governo degli Stati Uniti. (cioè da Trump stesso). Sulla base di quelle si dice sicuro che il ritorno di Huang non comporti rischi per la sicurezza nazionale.

ℹ️ Le dichiarazioni di Harvey C. Jones, presidente del consiglio di amministrazione Il board ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo reintegro sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti.

Colette Kress, CEO ad interim dal 12 novembre, torna quindi a fare “solo” il direttore finanziario.

Huang si è detto onorato di tornare a guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale.

Le dimissioni del 12 Novembre erano arrivate dopo le notizie su alcune relazioni extraconiugali di Huang. Una, secondo le ricostruzioni, riguardava Alice Huang (nessuna parentela), dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore indagata per la possibile deviazione di semiconduttori americani verso la Cina.

Le autorità statunitensi sospettano che la donna abbia legami con l’intelligence cinese, e Pechino ha respinto l’accusa di spionaggio. Il New York Times aveva poi riferito di una relazione con un membro del suo staff dirigenziale che riportava direttamente a lui.

Wall Street rimbalza: Nasdaq, S&P 500 e titoli AI in forte rialzo

Con Huang di nuovo al suo posto si è ripreso tutto il comparto dell’intelligenza artificiale, che nelle ultime settimane aveva sofferto i dubbi sulla tenuta del boom dell’AI. Nasdaq e S&P 500, secondo CNN, erano sulla strada per la migliore seduta da aprile 2025.

Ecco come stanno andando i principali indici USA:

Indice Da inizio anno 12 mesi S&P 500 tramite l'ETF che lo replica ▲ +8,8% ▲ +11,8% Nasdaq-100 tramite l'ETF che lo replica ▲ +6,2% ▲ +9,3% Dow Jones tramite l'ETF che lo replica ▲ +8,0% ▲ +11,6% Fonti: indici: valore della quota del fondo che replica ciascun indice, pubblicato dall'emittente, in euro.

Tra i grandi nomi, Alphabet guadagna il 6%, Meta oltre il 5%, Amazon quasi il 5% e Microsoft il 4%. AMD sale di oltre l’8,5% e SpaceX del 9%. Bene anche le aziende cosiddette neocloud, ovvero le società che affittano capacità di calcolo per l’AI. Ad esempio Nebius guadagna oltre il 30%, CoreWeave e Iren il 28%. Qui sotto abbiamo riassunto i principali risultati di queste società legate all’AI.

I rialzi dei principali titoli legati all’AI nella prima parte della seduta del 23 novembre 2026 (fonte: CNBC).

L’effetto sulle Borse europee e su Milano

Anche l’Europa ha seguito. Alla diffusione della notizia,il Ftse Mib di Milano ha aperto in rialzo a +0,22%, con uno stacco cedole che pesava per l’1,41%. Il Dax di Francoforte guadagna l’1,7%, con Infineon a +8,3%.

Il rally va contestualizzato ricordando che ci sono state molte perdite nelle settimane scorse. Dalla chiusura dell’11 novembre fino a venerdì Nvidia aveva bruciato circa 1,2 trilioni di dollari di capitalizzazione.

NVIDIA Andamento prezzo

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E anche dopo il balzo di oggi, il titolo resta comunque il 32% sotto il massimo delle ultime 52 settimane ed è ancora in calo del 21,5% su timeframe mensile. Il rimbalzo, in pratica, ha riassorbito soprattutto il panico degli ultimi giorni.

Il ruolo di Trump e le domande ancora aperte

Donald Trump ha commentato su Truth Social con parole nette, esprimendo la sua soddisfazione, e ha scritto che il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Huang ponga rischi per la sicurezza nazionale.

A CNBC, riferisce CNN, il presidente ha detto di aver parlato con il board direttamente e indirettamente. Anche il segretario al Tesoro Scott Bessent, che il 15 novembre chiedeva un cambio radicale ai vertici, nel fine settimana aveva ammorbidito i toni. Insomma tutti contenti o quasi.

Da Washington arrivano però anche critiche dure. La senatrice Elizabeth Warren ha definito la scelta “sconsiderata” e vuole che l’amministrazione spieghi ai parlamentari quali indicazioni siano state date e da chi.

Il senatore repubblicano John Cornyn ha scritto su X: “Nessun rischio per la sicurezza nazionale? Sulla base di cosa”». Insomma c’è chi non l’ha presa bene.

Tuttavia indagini non si fermano. Si andrà fino in fondo, e Huang ha detto di voler collaborare. Nvidia ha creato anche un comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni e cerca un Chief Compliance Officer.

La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Department of Justice hanno aperto indagini che riguardano la società, secondo Reuters. E il 1° dicembre, riporta CNN, Huang dovrà testimoniare in un’audizione a porte chiuse alla Camera.

Cosa significa per chi investe in azioni Nvidia?

Se segui Nvidia o hai in portafoglio ETF molto esposti sui semiconduttori, basta guardare la seduta di oggi per capire quanto il titolo si muova sulle notizie. Il prezzo è, comunque, ancora sotto la media mobile a 20 giorni, intorno a 178,9 $.

Approfondimento Comprare azioni Nvidia: la guida

I problemi di prima delle dimissioni sono ancora lì. Le indagini sulle esportazioni verso la Cina non sono chiuse, e il ritorno di Huang non elimina il rischio di concentrazione per le aziende che dipendono da Nvidia. Sul fronte macro, il mercato obbligazionario sconta al 92% un rialzo dei tassi della Fed alla riunione del 9 dicembre.

Conclusioni

Con il ritorno di Jensen Huang la crisi al vertice di Nvidia si è chiusa in pochi giorni, e gli acquisti sono tornati sui titoli dell’intelligenza artificiale dopo la settimana peggiore del Nasdaq dal 2020. Restano però ancora delle incognite.

Le prossime date da segnare sono l’audizione di Huang del 1° dicembre e la riunione della Fed del 9 dicembre.

In articolo abbiamo riportato i dati pubblici disponibili nei comunicati, non è quindi un invito a comprare o vendere il titolo Nvidia o qualunque altro titolo correlato. Non si tratta di consigli finanziari.