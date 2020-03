Iq Option recensione: broker per forex, criptovalute e opzioni

Cos’è Iq Option? Come funziona Iq Option? Iq Option è una truffa? Il trading di opzioni binarie è un ottimo sistema per guadagnare ed è preferito da molti per la sua semplicità: occorre indovinare se le quotazioni di una azione salgono o scelgono. Ecco perché si parla di opzioni binarie. Purtroppo però, in tanti approfittano per lanciare piattaforme truffa, promettendo facili guadagni con famigerati sistemi basati su fantomatici sistemi robotici. Che scommettono al posto vostro mentre voi siete in vacanza, facendovi guadagnare migliaia di euro al giorno. Nulla di più falso. Le opzioni binarie sono una cosa seria ed è opportuno puntarci su piattaforme serie. Come appunto Iq Option.

In quest’articolo ci occuperemo proprio di conoscere meglio questo broker.

Iq Option è una truffa?

Entriamo subito nel merito del discorso con la domanda più classica: Iq Option è una truffa? Assolutamente no. In quanto IqOption è un Broker regolamentato CySEC, massima autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari, con sede a Nicosia, Cipro. Nel 2015 ha incassato alcuni importanti riconoscimenti: Miglior Broker di opzioni binarie europeo 2015, da parte del Global Banking & Finance Review; la più innovativa piattaforma globale di opzioni binarie, da parte della International Finance Magazine; la migliore piattaforma per il trading di opzioni binarie europeo dall’International Finance Magazine. Mentre il Global Brands Magazine l’ha proclamata brand più veloce per le opzioni binarie.

Quindi, possiamo scrivere a caratteri cubitali che Iq Option non è assolutamente una truffa. Ma è un broker serio ed affidabile.

Iq Option cos’è

Iq Option è un broker che vanta oltre 16 milioni di trader iscritti, offre una serie di asset tra cui anche gli indici azionari e ha incassato, come visto, diversi riconoscimenti di livello europeo e mondiale. Non solo, in 28 Paesi tra cui il nostro, Germania, Gran Bretagna si è guadagnato il titolo di prima applicazione di trading per diffusione.

Iq Option vanta una interfaccia grafica perfettamente funzionante e un servizio di assistenza impeccabile, oltre che prelievo e versamento in totale affidabilità e trasparenza delle dinamiche. Per dirne una sulla sua notorietà,

Iq Option è partner ufficiale della Aston Martin Racing.

Iq Option come funziona

Posto che questa piattaforma per il trading online non sia una truffa, come funziona Iq Option? IqOption offre l’opportunità di conoscere questo punto tramite un Blog integrato ben fatto, che riporta varie informazioni su:

strategie di trading

analisi tecnica

candlestick

Mette a disposizione il trading su:

188 Coppie Forex (dove vengono scambiate le valute di tutto il Mondo)

4288 ETF (titoli a basso rischio che riflettono indici, commodity e panieri di consumo)

7485 Azioni (delle migliori società quotate presso il NYSE e il NASDAQ)

Iq Option tipi di account

Quali sono i tipi di account che Iq Option mette a disposizione? Sono 3:

Account DEMO

Il conto demo gratuito offerto dal broker IQ Option, offre:

più di 500 Asset (come il conto reale)

Opportunità di fare Trading con denaro virtuale

Il conto demo è molto utile in quanto consente ai principianti di fare pratica senza rischiare i propri soldi. Il Conto DEMO va però preso sul serio e non come un gioco, altrimenti non serve a niente. Fare il più possibile finta che siano soldi veri così da temprarsi realmente sui rischi di fare trading. Altrimenti, meglio dedicarsi ai simulatori di Borsa, che sono giochi veri e propri. E basta.

Conto Reale IQ OPTION

Deposito minimo di soli 10 euro, per fare trading sul serio e beneficiare di tutti i servizi della piattaforma.

IQ OTPION Conto Vip

Il deposito minimo è sempre di 10 euro ma ci si può fregiare del titolo di Vip dopo aver raggiunto i 3000 euro di deposito in totale. Qual è il vantaggio? E’ quello di avere un Personal manger a disposizione per porgli qualsiasi domanda.

Iq Option app

Quali sono le app di Iq Option? Come ogni broker che si rispetti, anche questa piattaforma prevede una app sia per iOS che per Android. Sulla piattaforma sono disponibili le opzioni digitali o Digital Options, sia sull’app Android, che nell’ultima versione della piattaforma per il web. Nonché Windows, macOS e Linux (tranne in Cina).

Le opzioni digitali / Digital Options non sono ancora disponibili invece su iOS, ma Iq Option ha rilasciato una nuova applicazione in App Store. Qui è possibile fare trading su Forex, CFD, criptovalute come Bitcoin, Ethereum, ecc.

IQ Option, come investire su Forex

Come investire su Forex tramite Iq Option? Il broker offre quattro ottime funzioni per fare trading sulla coppia di valute:

Protezione dal saldo negativo

Moltiplicatori di investimento

Opzioni con chiusura automatica

Spread limitati

IQ Option, come investire su criptovalute

Come fare trading sulle criptovalute con Iq Option? Il broker anche in questo caso offre quattro funzioni convenienti per fare trading sull’asset del futuro:

Investire in tutta sicurezza su questi asset più caldi del 2017

Trading su criptovalute Bitcoin, Ethereum, Litecoin

Transazioni in un clic

Investimento minimo a partire da un euro

Come preferiamo sempre fare, ricordiamo che le criptovalute sono dotate di alta volatilità. Quindi occorre stare attenti a quando si prende posizione e quando bisogna uscirne.

Iq Option, è possibile fare trading su CFD?

Certo! Questo broker offre l’opportunità di fare trading tramite i Contracts for difference, che riflettono in maniera precisa un determinato asset senza possederlo. Investire in CFD conviene poiché sono titoli sicuri e tutelati.

Iq Option Login

Come fare login su Iq Option? Occorre ovviamente registrarsi. In sede di registrazione, occorre dare i propri dati anagrafici. Sarebbe da stupidi inserire dati falsi o sbagliati. Anche il codice fiscale non va raggirato, poiché serve ai broker per mettersi apposto da un punto di vista fiscale. Così da capire quale sia la residenza fiscale dell’iscritto. Del resto, in alcuni paesi le operazioni di investimento non sono rese possibili.

Una volta ottenuta la mail di conferma e cliccato sul link per confermare (come avviene in genere su tutti i siti seri su cui ci si iscrive) saremo iscritti e potremo caricare anche solo 10 euro per iniziare.

Iq Option vantaggi

Quali sono i vantaggi offerti da Iq Option? Eccoli elencati di seguito:

Conto Demo gratuito e illimitato

Deposito minimo di soli 10 euro

Piattaforma di trading proprietaria

Formazione continua per i trader inesperti e non

Numerose strategie spiegate nel dettaglio

Licenza CySEC

Possibilità di fare analisi tecniche nel dettaglio

Fino al 91% di Payout di guadagno per singolo investimento andato a buon fine

Depositi e prelievi veloci

App per iOS ed Android

Come depositare denaro su Iq Option

Come si deposita denaro su Iq Option? Tramite queste modalità sicure e semplici:

webmoney

skrill

Carte appartenenti al circuito Visa

Carte Mastercard

Neteller

Come prelevare denaro su Iq Option

Bene, dopo aver visto come effettuare un deposito su Iq Option, vediamo come prelevare dal conto di Iq Option. Per farlo, occorre dare delle garanzie. Infatti, devono essere rispettati dei tempi tecnici che in genere durano un giorno lavorativo. Così come varia il tempo di accredito dei fondi, il quale dipende dal metodo di pagamento prescelto. Infatti, il lasso di tempo per vedersi accreditati i soldi richiesti, possono andare dai 2 ai 9 giorni a partire dalla data di elaborazione della richiesta. Ma prima, occorre inoltrare alla piattaforma alcuni documenti come richiesto dalla legge antiriciclaggio diramata dall’Unione europea, recepita anche dall’Italia.

Quindi, onde evitare furbate come quella dei “prestanome”, non possono essere accettati prelievi e pagamenti da parte di soggetti terzi. Bensì, solamente dall’intestatario dell’account, verificato mediante appunto l’invio dei documenti indicati tramite posta elettronica. Su questo punto, è possibile consultare via mail l’assistenza clienti che darà tutte le info a riguardo.

Opzioni binarie come funzionano

Alla base di Iq Option ci sono le opzioni binarie. Ma come funzionano le opzioni binarie? Si investe una determinata somma di denaro su una previsione inerente il valore di uno specifico strumento finanziario (asset).

Allo scadere del tempo prefissato, se l’operazione chiude a proprio favore (cioè se si è verificato il rialzo o il ribasso che avevamo previsto) otterremo un profitto. Non dovremo dare il valore preciso con cui si chiuderà la posizione, bensì basterà indicare se questa sarà maggiore o minore rispetto al valore iniziale.

Iq Option, quali opzioni binarie si trovano

Su quali opzioni binarie è possibile investire su Iq Option? Vediamole di seguito:

Opzioni binarie alto basso

Questo tipo di opzioni binarie hanno scadenze comprese tra i 15 minuti e la fine della giornata. Occorre però sottolineare che l’offerta non è ampia come quella degli altri broker di opzioni binarie. Tuttavia, Iq Option offre novità che rendono molto conveniente investirci, specie per il trade minimo, che si può avviare con un solo euro.

Opzioni binarie turbo

Questa tipologia di opzioni binarie prevede scadenze che vanno dai 60 ai 120 secondi e fino ad un massimo di 5 minuti (di qui il nome turbo=. Trattasi pertanto di scadenze molto brevi, utilizzabili però col beneficio del dubbio, poiché i prezzi dell’asset sottostante possono essere molto volatili su time frame di questa brevità. Comunque, gli strumenti messi a disposizione da IQ Option sono molto professionali e quindi i rischi sono ridotti al minimo. Inoltre, dato che l’operazione può essere fatta con un solo euro, i rischi sono minimi. Meglio provare con poco, specie quando si è agli inizi.

Opzioni classiche

Si differisce dalle opzioni binarie e sono una specie di CFD. Quindi, quando si farà trading di opzioni classiche IQ Option, non si comprerà né venderà mai direttamente gli asset su cui sta investendo. Tuttavia, conservano la loro caratteristica di speculare sulle variazioni di valore di un determinato asset.

Per quanto concerne i Guadagni e Payout, con le opzioni binarie il guadagno è sempre fisso e conosciuto fin dall’inizio. Di media si parla del 65-90% del capitale investito. Con le opzioni classiche IQ Option, invece, il potenziale guadagno non è fisso. Pertanto, maggiore sarà il movimento dell’asset che abbiamo selezionato a nostro favore, maggiore sarà il nostro guadagno. Quindi, in teoria, è illimitato.

Con le opzioni binarie ordinarie, gli asset a nostra disposizione sono di 4 tipi: titoli azionari, indici azionari, materie prime, coppie di valute Forex. Mentre tramite le opzioni classiche IQ Option, gli asset previsti sono solo i titoli azionari. Sebbene, occorre dirlo, siano almeno 500 da poter scegliere. Per quanto riguarda la tempistica, le opzioni binarie ordinarie danno come time line un lasso di tempo che da 60 secondi a un giorno intero. Invece quelle di tipo classico offerte da IQ Option mettono a disposizione scadenze sul lungo termine. Ad esempio, anche a fine settimana o nelle settimane successive.

Per quanto concerne l’importo da investire con le opzioni binarie quello minimo è di solo un euro. Com le opzioni classiche IQ Option l’importo minimo da investire è di soli 0.06 centesimi di euro ad opzione. Sebbene vari in base all’asset selezionato.

Infine, siamo alla chiusura dell’operazione: con le opzioni binarie bisogna aspettare la fine della scadenza per poter chiudere la propria operazione. Con le opzioni classiche IQ Option si può chiudere l’operazione pure prima della scadenza. Quando meglio si crede. Facciamo un esempio: possiamo acquistare 100 opzioni Call a 86 dollari e 100 opzioni Put a 60 dollari. Dopo un po’, magari notiamo che il prezzo dell’asset è aumentato di molto, perciò possiamo decidere di vendere le opzioni Put con una perdendoci certo 10 dollari. Ma consapevoli che le opzioni Call possono generare un profitto che possa coprire più volte la perdita.

Attention please: le opzioni classiche IQ Option sono disponibili solo nel corso della sessione di trading americana. Motivo? I 500 asset dello S&P 500 vengono quotati sulla Borsa di New York, quindi, considerando il fuso orario, dalle 15.30 alle 22.00. di recente sono stati introdotti anche i titoli relativi ai colossi della Tv 20 Century FOX e Netflix. Per gli amanti della tecnologia, allettanti sono gli Activision Blizzard e Nvidia. Comunque, la lista S&P 500 include un gran numero di diverse industrie e di settori dell’economia.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.