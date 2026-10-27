IPO Anthropic: nel prospetto S-1 ricavi per 16,29 miliardi $ e una perdita di 80,7 miliardi $

IPO Anthropic: ricavi a $16,29 miliardi e perdita di $80,7 miliardi. Cosa rivela il prospetto S-1 sui numeri, rischi e quotazione al Nasdaq.

Lunedì 26 ottobre Anthropic, la società dietro Claude, ha reso pubblico il prospetto per la sua offerta pubblica iniziale. E’ quindi ufficiale. Sbarcherà in Borsa come confermato sul suo profilo X in questo post.

Il documento, depositato alla Securities and Exchange Commission (SEC) con il modulo S-1, conferma che la quotazione sarà sul Nasdaq con ticker”ANT”. La richiesta era arrivata a Giugno. Ci sono sempre dei tempi tecnici in cui la SEC esamina tutta la documentazione controllando se i conti sono posto.

Alcune fonti stimano la quotazione prima del giorno del ringraziamento negli USA, altri invece puntano a fine novembre.

Il fatto che una società si quoti in Borsa significa che deve pubblicare i suoi bilanci. Dalle analisi su Antropic si notano ricavi per circa 16,29 miliardi di dollari in sei mesi. Ci sono però delle perdite nette per 80,7 miliardi. A onor del vero si tratta per buona parte di oneri non monetari legati alla valutazione contabile delle obbligazioni convertibili, per circa 72 miliardi.

Per ora i mercati hanno reagito bene. Sia il Dow Jones che l’S&P 500 hanno chiuso leggermente in rialzo. Altrettanto ha fatto il Nasdaq Composite (+0,8%) grazie proprio ai titoli tecnologici. Vediamo come stanno andando le altre Big Tech:

Società Ricavi Crescita Utile Margine op. NVIDIA esercizio al 25 Gen 2026 215,9 mld $ ▲ +65,5% 120,1 mld $ 60,4% Broadcom esercizio al 2 Nov 2025 63,9 mld $ ▲ +23,9% 23,1 mld $ 39,9% Micron Technology esercizio al 3 Set 2026 133,2 mld $ ▲ +256,3% 85,0 mld $ 74,6% AMD esercizio al 27 Dic 2025 34,6 mld $ ▲ +34,3% 4,34 mld $ 10,7% Microsoft esercizio al 30 Giu 2026 331,8 mld $ ▲ +17,8% 133,7 mld $ 46,8% Fonti: conti delle società: bilanci depositati alla SEC e relazioni annuali ESEF.

Andiamo a vedere qualche dato, prima di capire se il mercato vedrà bene questa quotazione.

Valutazione, rischi e banche del collocamento

Sulla valutazione a cui punta la società non si sbilancia, come nota il Wall Street Journal. Ai fattori di rischio, invece, dedica circa 94 pagine.

Tra questi si valuta anche l’ipotesi di un “incidente catastrofico legato all’intelligenza artificiale” di dimensioni tali da non essere coperto da nessuna assicurazione. Molti analisti ricordano che, la crescita “esplosiva” porta con sè spese enormi, ma sono proprio i modelli avanzati di Claude che hanno spinto la società verso una valutazione di 1.500 miliardi $.

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I conti di Anthropic: ricavi, margini e perdite

Il numero più commentato dagli analisti è la net revenue retention, cioè quanto spendono i clienti già acquisiti rispetto a un anno prima.

Secondo il prospetto depositato, al 30 settembre si attestava intorno al 900%. In pratica i clienti già acquisiti hanno moltiplicato la spesa di nove volte in circa dodici mesi. Tantissimo, considerando che la mediana delle società di software cloud quotate era al 108% a Gennaio 2026.

Nel primo semestre il costo dei ricavi è stato di 2,38 miliardi $. Ne deriva un margine lordo implicito dell’85%, contro il 12% implicito dello stesso periodo del 2025.

La società avverte però che i margini operativi potranno oscillare, soprattutto nei periodi in cui entrerà in funzione nuova capacità di calcolo. Le società AI stanno spendendo sempre di più in potenza di calcolo e questo può diventare un problema nel lungo termine.

Il margine operativo rettificato dei sei mesi chiusi al 30 giugno è stato del 10%. Qui vedete una prospetto con i numeri.

I quattro numeri chiave del prospetto S-1 di Anthropic sul primo semestre 2026: ricavi, margine lordo implicito, net revenue retention e perdita netta. Fonte: prospetto S-1 depositato alla SEC.

Sul fronte patrimoniale abbiamo comunque una liquidità a 112,4 miliardi $, a cui si aggiungono 19,3 miliardi $ in titoli. $. Secondo Yahoo Finance, l’80% dei ricavi del semestre arriva dai consumi a token e il restante 20% dagli abbonamenti.

I ricavi internazionali sono stati 4,5 miliardi $, pari al 27,8% del totale. Quindi per ora i dati più forti arrivano dagli Stati Uniti.

Gli impegni di spesa per la potenza di calcolo

Come detto in precedenza, a preoccupare è la spesa futura. Nel prospetto depositato ci sono obblighi verso i fornitori per circa 417 miliardi $ in data center, apparecchiature e servizi cloud, con contratti che partono tra il 2026 e il 2027. Altri ordini, da consegnare tra il 2028 e il 2031, potrebbero aggiungere altri 125 e 150 miliardi $. Una cifra gidantesca.

Fra gli accordi citati ci sono 110 miliardi $ di spesa con Amazon per i servizi cloud e i chip Trainium fino al 2036, 114,5 miliardi $ per le TPU di Google fino al 2033 e un possibile acquisto di chip AMD per oltre 20 miliardi $.

Il nodo dei prezzi dei token

Yahoo Finance ricorda che, secondo l’istituto di ricerca Epoch AI, il costo per completare i compiti standard di intelligenza artificiale è sceso di circa il 47% a trimestre dal 2023.

Quindi da una parte tutti possiamo

ℹ️ Modelli sempre più economici: è un problema? Chi vende capacità di calcolo a consumo, con prezzi che scendono così in fretta, dovrà fare i conti con ricavi per unità sempre più bassi.

Conclusioni

Dal prospetto viene fuori il quadro di una società che cresce molto in fretta e ha molta liquidità in cassa. Ci sono però anche degli impegni di spesa presi per i prossimi anni molto preoccupanti.

L’IPO arriva in una fase in cui il mercato è diviso sull’intelligenza artificiale. Ci sono società anche in perdita come CoreWeave e Nebius, che hanno perso oltre il 30% a ottobre.

Mercoledì arrivano le trimestrali di Microsoft e Alphabet, il giorno dopo quella di Amazon. Pubblicheremo i dati nelle schede delle azioni appena disponibilii. Da lì capiremo se i grandi partner di Anthropic continuano a spendere.