iPhone Duo a 1.999 $: foldable di Apple nel mercato, Wall Street valuta l’impatto su AAPL

iPhone Duo a 1.999$: scopri design, specifiche, prezzo, sfida ai pieghevoli e impatto del nuovo smartphone Apple sulla quotazione AAPL.

E’ passato qualche giorno dalla solita conferenza di Settembre di Apple dove è stato svelato finalmente l’iPhone Duo.

Si tratta del primo smartphone pieghevole di Cupertino. Schermo esterno da 5,4 pollici, interno da 7,6 quando aperto. Il Duo, aperto, è del 50% più grande dell’iPhone 18 Pro Max, passato un pò in sordina. Apple entra, quindi, in un segmento (quello dei pieghevoli) dove sono già presenti Samsung e Google,

Il prezzo di partenza è 1.999 $ per il modello da 256 GB. In euro (non si sa perchè) il prezzo arriva sopra i 2.400 €. Abbiamo anche la versione con 2 TB che arriva a 3.199 $. Preordini dal 16 ottobre, disponibilità dal 23 ottobre.

Nello stesso evento Apple ha presentato l’iPhone 18 Pro (1.199$) e il Pro Max (1.299$), entrambi con 100$ in più rispetto all’anno prima, a causa dell’aumento dei prezzi delle memorie.

Ma come ha reagito il mercato?

In borsa, il titolo AAPL aveva perso circa l’1,5% nelle ore prima dell’evento, per poi tornare in pareggio. Wall Street ora si chiede se il Duo sia il catalizzatore capace di ridare slancio alla quotazione del titolo.

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iPhone Duo: design, specifiche e confronto con i competitor

Confronto dei prezzi di partenza dei principali smartphone pieghevoli nel settembre 2026.

Come vedi in questa infografica, con un prezzo di $1.999, iPhone Duo è circa $100 più caro del Samsung Galaxy Z Fold8 (1.899,99$) e 100$ meno del Galaxy Z Fold8 Ultra (2.099,99$). Apple punta sempre di più alla fascia premium, addirittura con una versione più potente alla modica cifra di $3.199 riservata a chi ha esigenze di storage elevate.

Aperto, il Duo è il dispositivo più sottile mai prodotto da Apple. Funziona anche con Apple Pencil. Ha anche una modalità a metà piega utile come supporto da tavolo per calendari o sveglie, un po’ come fa Amazon Echo Show.

La fotocamera FaceTime è nascosta nello schermo quando il telefono è aperto. Il compromesso principale è il peso. Notevolmente superiore agli altri iPhone.

E’ la novità del momento di Apple.

John Ternus e il primo grande banco di prova

Durante la conferenza abbiamo assistito anche ad uno scenografico passaggio di testimone al nuovo CEO che Ternus ha preso il timone il 1° settembre in sostituzione di Tim Cook. Il 51enne, ingegnere di prodotto, è stata una scelta di continuità con l’azienda.

“Ossessioniamo i dettagli”, ha detto Ternus aprendo l’evento. “Vogliamo che i nostri prodotti siano potenti, ma anche semplici, naturali e intuitivi.”

Gene Munster, investitore e tra i commentatori Apple più seguiti, ha detto a Fortune: “È la prima volta dai tempi degli AirPods che esiste un prodotto che le persone vogliono davvero”. Munster è noto per i giudizi schietti. Un commento simile non arriva spesso.

AAPL in borsa: i numeri e gli analisti

Si stima che Apple spedirà 6 milioni di unità di iPhone Duo nel 2026. Un numero moderato, coerente con il mercato dei pieghevoli. Meno del 2% delle spedizioni globali nel 2025, con una crescita attesa del 30% nel 2026.

Ecco come sta andando il titolo in Borsa:

Apple $333,08 USD +0,24% oggi Market Cap — Volume 39 M P/E Ratio — Variazione +$0,81 Oggi +0,2% 3M +12,1% 1 Sett. +1,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Con un margine lordo del 48,65%, ogni Duo è un punto di ingresso nei servizi Apple: iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay. Quelli sono il vero motore di redditività nel lungo periodo.

C’è stato anche un cambio di rotta sui modelli base di iPhone. Il prodotto di punta, l’iPhone 18 “base” non arriverà prima della primavera 2027. Questo testimonia come Apple punti quasi esclusivamente all’utenza premium lasciando da parte un pò gli altri consumatori che potrebbero aspettare così modelli più economici.

Siri AI e la sfida AI

Oggi arriva, tra le altre cose, anche l’aggiornamento iOS con la nuova Siri AI. L’assistente capisce il contesto delle applicazioni, vede cosa c’è sullo schermo, può agire in autonomia dentro le app. Parte delle funzioni gira su modelli Gemini di Google, un compromesso che introduce dipendenza da un competitor diretto.

Ad oggi però tutta questa nuova potenza del nuovo chip A20 rischia di rimanere “inutilizzata”. Se è vero che le prestazioni dichiarate sono impressionanti, è anche vero che tutta questa potenza non serve a niente se poi non ci sono applicazioni in grado di supportarla.

Ed è proprio l’intelligenza artificiale di Apple che sembra un passo indietro rispetto ai concorrenti. Apple, intanto, ha costruito il suo differenziatore sull’elaborazione locale dei dati. Per ora bisogna essere realisti. Sviluppare modelli proprietari per ogni funzione non è praticabile nel breve periodo. Il campo era dominato da Microsoft con Copilot, Google con Gemini, Meta con Llama. Da oggi AAPL può presentarsi agli investitori con un prodotto più integrato nel suo ecosistema.

Conclusioni

Il lancio del Duo a 1.999 $ non cambierà sicuramente fondamentali di Apple nel breve. Il Duo però ha fatto qualcosa che i lanci recenti di Apple non facevano: ha riaperto la domanda “voglio davvero questo prodotto?”