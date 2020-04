Investous: recensione broker

Investous è uno dei broker del momento. Si tratta di una piattaforma innovativa che tra i suoi vantaggi offre un eccellente servizio di segnali di trading (che puoi scaricare gratis da qui). In Investous gli utenti trovano un ambiente di trading confortevole e commissioni basse. In questa recensione cercheremo di evidenziare tutte le caratteristiche della piattaforma per poi passare alle opinioni sul broker. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale cliccando qui.

E’ innanzitutto una piattaforma per il trading online abbastanza giovane. Infatti, il Broker Investous (clicca qui per saperne di più)è nato nel luglio 2018, ma va subito specificato che si tratta di una piattaforma online con regolare licenza CySEC. L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari con sede nella Repubblica di Cipro, fino al 2014 un Paradiso fiscale.

Purtroppo, sul web circolano tante piattaforme truffa, create appositamente per fregare il prossimo. Ossia gente disperata che cerca di risolvere i propri guai finanziari rivolgendosi a siffatti siti che promettono la Luna. Ovvero guadagni facili e lauti senza alcuna conoscenza in materia, ma solo affidandosi al sito ricaricando il conto del proprio account (generalmente chiedono 250 euro).

Dunque, fatta questa breve e doverosa premessa, vediamo com’è il Broker Investous, quali sono le opinioni e le recensioni nei suoi confronti.

Investous Broker è una truffa?

Partiamo dalla domanda più importante. Abbiamo già sgomberato il campo da ogni equivoco e sospetto, vedendo che il Broker Investous non è una truffa.

E’ gestito da F1Markets Limited, una società di investimento con sede a Cipro (nella capitale Limassol, all’indirizzo Kolonakiou Avenue 43, Shop No: 2B, Agios Athanasios, 4103). E grazie a ciò autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (il cui acronimo è più facilmente riconoscibile, il succitato CYSEC), con licenza CIF numero 267/15.

F1Markets Limited opera solo all’interno dell’Ue e in Svizzera. Non offre consulenza finanziaria né raccomandazioni in merito al trading online. Ma si limita ad offrire gli strumenti per operare. Insomma, non spinge a diventare trader con mezzi poco puliti.

Inoltre, offre una avvertenza sul rischio derivato dall’investimento con i CFD. Specificando che tra il 74% e l’89% dei trader retail incassa perdite con il trading CFD.

Ricordiamo che i CFD sono l’acronimo col quale si indicano i Contract For Difference. Derivati che rispecchiano il prezzo di un altro asset. I CFD, oltre ad essere sicuri e legali, sono anche molto comodi. In quanto permettono di tradare su una vasta pluralità di asset: indici azionari, azioni, materie prime, criptovalute, metalli preziosi, valute Forex. Senza dover acquistare materialmente l’asset (si pensi alla scomodità nel caso di oro o petrolio) o di dover diventare azionisti di una società.

Quindi, il Broker è sottoposto alla rigida regolamentazione della CySEC, non spinge le persone ad iscriversi e fare trading, riporta anche avvertenze sul trading online.

Per saperne di più su Investous visita il sito ufficiale.

Investous Broker cos’è

Cos’è Investous Broker? Si tratta di una piattaforma di trading online nata nel luglio 2018, con sede nella capitale cipriota di Limassol. Offre agli utenti la possibilità di fare trading di CFD su una vasta gamma di attività e classi diverse. Tra cui Forex, indici, azioni e materie prime.

Si lascia apprezzare per la sua piattaforma WebTrader di facile utilizzo, che rende il trading semplice ma anche sicuro.

Investous Broker come funziona



Come funziona Investous ? Investous offre più piattaforme di trading, ciascuna ricca di funzionalità.

La piattaforma WebTrader basata sul web è facile da usare, così come la conosciutissima e collaudatissima piattaforma MT4. La quale non ha bisogno di presentazioni, e che malgrado sia attiva da un quindicennio, è ancora largamente usata dai trader.

Entrambe le piattaforme offrono ai trader metriche, suggerimenti e consigli. Per fare in modo che essi possano prendere decisioni ben ponderate.

Non mancano le opzioni Take profit e Stop loss, denominate sulla piattaforma “Close at profit” e “Close at loss”.

Prima di un trade, gli utenti possono visualizzare in modo trasparente lo spread attivo tra i livelli di acquisto e vendita, così da permettere loro di operare nelle condizioni più favorevoli.

Ancora, essi possono tenere traccia della loro esposizione complessiva prima di aprire un trade, poiché il valore complessivo di un nuovo trade è mostrato nella barra delle attività nella parte superiore dell’area di trading.

Molto ben fatto il grafico, dato che mostra vari indicatori e strumenti tecnici. Ma anche la possibilità di scegliere i tempi per confermare di volta in volta momentum o patterns.

Investous Broker asset disponibili

Quali sono gli asset disponibili su Investous Broker? Questa piattaforma offre centinaia di attività sulle quali fare trading. Tutte tramite CFD. Ecco una rassegna:

Azioni

Azioni quotate sulle borse di America, Europa e Asia. E’ possibile fare trading su azioni di società molto famose come Tesla, Coca Cola, Amazon, Alibaba e Ferrar. Giusto per citarne qualcuna. Occorre comunque sapere, semmai ci fosse bisogno, che essi saranno influenzati dalle ore di apertura e chiusura previste dai loro Paesi.

Forex

E’ possibile trovare la maggior parte delle coppie forex standard più popolari. Non sono presenti coppie Forex più esotiche con cui fare trading, ma la sua offerta dovrebbe comunque soddisfare la maggior parte dei trader

Materie prime

Investous offre la possibilità di fare trading sulla maggior parte delle materie prime, sia di tipo duro che morbido. Nella prima categoria, vi rientrano oro, argento, rame. Nella seconda ad esempio arance, soia e caffè. E’ difficile trovare in giro una offerta di commodities su cui fare trading online così ampia.

Indici

Per quanti sono interessati al trading sugli indici azionari, non mancano pure essi, provenienti da tutto il mondo. Anche in questo caso, dato che sono collocati su mercati di Paesi diversi, dovrai tenere conto dei vari orari di apertura e chiusura dei vari mercati.

Criptovalute

Infine, per quanti sono alla ricerca di criptovalute, Investous ha una selezione importante di asset crittografici su cui investire. Oltretutto, tutte queste criptomonete offerte sono incrociate con tre valute FIAT, peraltro le più importanti a livello mondiale: EUR, USD e GBP.

Le criptovalute presenti su Investous Broker sono:

Bitcoin (BTC)

Litecoin (LTC)

Ethereum (ETH)

Ethereum Classic (ETC)

Dash (DASH)

Ripple (XRP)

Monero

Bitcoin Gold

Quindi, come si noterà, si tratta delle più importanti e solide. Il numero non è comunque molto elevato.

Per iniziare a investire con il broker Investous clicca qui e vai sul sito ufficiale.

Investous Broker commissioni

Quali sono le commissioni su Investous? Questo Broker non addebita una commissione sui lotti, ma ha spread fluttuanti in atto per tutte le attività che prevede sulla propria piattaforma.

Ecco un esempio degli spread previsti su alcuni degli asset più oggetto di trading da parte degli utenti:

EURUSD: 0,3 – 0,5 pips

Coca Cola: 11 punti su $ 47,50 ($ 0,11)

Nasdaq: 180 punti su 6.479,35 (circa 0,03%)

Oro: 23 punti su $ 1,248,26 ($ 0,23)

Bitcoin: 7.200 punti su $ 4,126 ($ 72)

Si tratta di spread in linea con il mercato.

Investous Broker account

Quanti account sono disponibili su Investous? Questa piattaforma di trading online ha una gamma di 4 tipi di account live tra cui scegliere.

Gli account disponibili su Investous sono:

Basic

Silver

Gold

Platinum

Come intuibile, ciascuno porta con sé delle caratteristiche diverse e resterà al lettore scegliere quale fa a caso suo. Alle proprie esigenze. Alle proprie possibilità. Puoi aprire un account gratuito da qui.

Investous Broker depositi e prelievi

Come sono i prelievi su Investous? Come sono i depositi su Investous?

Questo è un altro capitolo molto importante, in quanto si tratta di quelle operazioni che ci permettono di inviare soldi su una piattaforma. O, di contro, di prelevarli. Quindi deve essere un servizio agevole e trasparente. Dunque, come sta messo questo sito?

Partiamo col dire che Investous non prevede commissioni per il deposito di fondi. Naturalmente, potrebbero esserci delle commissioni applicate dalla tua banca che emette la carta di credito che usi per le tue operazioni on e off line. Inoltre, potrebbero esserci commissioni a livello internazionale addebitate dalla tua Banca se invii denaro mediante il sistema Swift.

Per i prelievi effettuati tramite bonifico, le tariffe fisse sono di 35 EUR / USD / GBP e 2.500 RUB.

Se si utilizza una carta di credito, la commissione sarà pari al 3,5%. mentre se effettui un prelievo tramite un circuito di moneta elettronica (come PayPal, Skrill o Neteller), sarà del 2%.

Per gli account Platinum o Diamond, quindi quelli più importanti, non sono previste commissioni di prelievo. In quanto, come avviene per ogni Broker, si tratta di account che già prevedono livelli alti di deposito e spread più alti.

I depositi e prelievi non possono essere effettuati tramite criptovaluta ma solo valute FIAT (vale a dire EUR, GBP, USD e RUB). Le opzioni di finanziamento sono quindi bonifici, carte di credito e circuiti virtuali come Skrill. Quest’ultimo risulta anche il più veloce, mentre tramite bonifico possono passare pure 2-3 giorni.

Per effettuare un deposito occorre andare alla sezione “Banking” nel menu. Qui è possibile selezionare “deposit” e scegliere l’opzione di finanziamento.

Quando si tratta di prelievi, come detto, è necessario essere completamente verificati prima di poter prelevare i fondi che hai guadagnato dal trading. Puoi anche prelevare con metodi diversi dal deposito. L’unico metodo di prelievo che richiede un approccio unico è quello con la carta di credito. Puoi infatti prelevare solo se hai depositato con la carta di credito.

Investous Broker servizio clienti

Com’è il servizio clienti di Investous? Come per i depositi e prelievi, anche in questo caso occorre capire se siamo di fronte ad un servizio adeguato. In quanto, per ogni problema, dobbiamo essere assistiti senza dover patire per risposte inefficienti o tempi biblici. E senza avere difficoltà di contattare il Customer care. Del resto, stiamo parlando dei nostri soldi, dunque l’ansia è sempre dietro l’angolo.

Il Broker Investous offre una gamma di opzioni di supporto adeguata. Ad esempio, sulla loro piattaforma hanno una opzione di chat live semplice e veloce. In grado di aiutarti con la maggior parte delle query relative all’account.

Se invece preferisci lo strumento tradizionale del telefono, Investous elenca il numero dell’ufficio di Cipro. Ovvero: 357 2526 2513. Occorre però vedere a che ora e in quali giorni l’ufficio clienti è aperto.

Ancora, non manca un modulo di contatto online e un sistema di supporto tramite ticket. Se invece preferisci la tradizionale e-mail, i loro agenti possono essere contattati su info@investous.com.

Infine, prima di contattare l’assistenza clienti, è possibile anche trovare risposte nella sezione FAQ. Che raccoglie le domande più comuni poste dagli utenti.

Investous Broker Conto demo

Com’è il conto demo di Investous Broker? Come noto, il Conto demo è molto utile per i trader alle prime armi, così che possono fare pratica senza rischiare i propri soldi reali. Oppure, per i trader più esperti che vogliono provare nuove strategie.

Orbene, Investous offre un conto di $ 100.000 virtuali, senza limiti di tempo. Avrai accesso agli stessi prezzi e funzionalità di trading live (ossia reale).

Provare con il conto demo, prima di iniziare a fare sul serio, può essere utile non solo per fare pratica senza rischi, ma anche per capire se il Broker e i suoi servizi ci convincono.

Per utilizzare il Conto demo del Broker, occorre registrarsi. Tutto ciò di cui avrai bisogno è un indirizzo e-mail, il tuo nome completo e un numero di telefono.

Se risulti già registrato e non hai ancora testato la Demo, puoi anche passare da un account live a un account demo agevolmente. Come detto, un Conto demo può risultare molto utile anche per i trader più esperti, che vogliono provare nuove strategie senza incassare perdite.

Attenzione però. Il Conto demo non va pensato come un gioco, altrimenti non si imparerà niente se continuiamo ad effettuare scelte allegre e rischiose sapendo che tanto i soldi sono finti. Rischieremo di ripetere gli stessi errori quando passeremo ad un Conto live. E lì le perdite saranno purtroppo reali.

Per aprire un conto demo gratuito su Investous fai click qui.

Investous Broker è sicuro?

Abbiamo già acclarato che questo Broker non sia una truffa. Tuttavia, la sicurezza è un altro aspetto, avendo le piattaforme di trading un conto online. E sono quindi spesso vittime di attacchi Hacker. Come sta messo questo broker?

Proprio per il fatto che abbia regolare licenza CySEC, Investous deve garantire ai trader le normative Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML). Ciò significa che dovranno confermare la tua identità di trader.

Investous non richiede di completare la verifica dell’identità prima di depositare sul conto tramite carta di credito, ma devi essere completamente verificato prima di poter effettuare un prelievo dal tuo conto. Quindi, probabilmente ha senso farlo prima di iniziare qualsiasi negoziazione. Onde evitare di perdere tempo quando vuoi prelevare.

Investous ti richiederà di inviare una qualche forma di ID governativo. Quindi la copia di documenti quali passaporto, patente di guida o carta d’identità. Dovranno inoltre verificare il luogo di residenza con una prova dell’indirizzo in cui l’utente abita. Per poterlo fare, serve la copia di una bolletta, un estratto conto bancario o qualsiasi tipo di corrispondenza inviata dal proprio Governo.

Generalmente, per la verifica non passa molto tempo. Anzi, qualche ora. Tuttavia, non si esclude che possano passare fino a tre giorni lavorativi. L’esito della verifica in genere viene inviato alla mail con la quale vi siete registrati. Se passa qualche giorno di troppo, magari chiedete lumi al Customer care.

Investous Broker app



Com’è la app di Investous? Oltre al sito web based e MT4, questo Broker prevede anche una app per il trading da smartphone e tablet.

L’app è disponibile sia nel Google Play Store che nell’iTunes Store di Apple. L’app sembra essere piuttosto avanzata per una piattaforma CFD e ti darà accesso alla maggior parte delle funzionalità della piattaforma di trading basata sul Web.

Tramite app, puoi creare grafici mobili, gestire il tuo account e i tuoi ordini, contattare l’assistenza clienti e la funzione di chat dal vivo.

La valutazione media degli utenti è di 4,2. Il che è un buon risultato. Consigliamo però sempre di partire dalle recensioni più recenti, in quanto talvolta le app peggiorano quando vengono aggiornate. Ma possono anche migliorare

Investous Broker opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Investous Broker? Le recensioni e le opinioni sono generalmente positive.

Dando un’occhiata alla piattaforma, per quanto riguarda la funzionalità degli ordini, questi sono piuttosto basilari. Hai solo due tipi di ordini e non hai opzioni per la durata degli ordini o ordini più avanzati. Questo potrebbe essere frustrante per quei trader che hanno esperienza con opzioni di ordini più vaste.

A parte ciò, questo Broker sembra essere piuttosto interessante. E’ importante che abbia la licenza CySEC, prevede le principali metodologie di sicurezza, offre 3 tipi di piattaforme di trading.

Per iniziare subito a fare trading con uno dei migliori broker del momento clicca qui.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.