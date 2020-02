Investire in Bitcoin partendo da zero: ecco come fare

Come investire in Bitcoin? Conviene investire in Bitcoin? Cos’è il Bitcoin? Qual è il prezzo del Bitcoin? Come acquistare Bitcoin? Dove acquistare Bitcoin? Bitcoin è una truffa?

Sono in tanti a porsi queste domande, soprattutto da quando la Regina delle criptovalute è stata protagonista di una incredibile cavalcata nel 2017. Anno che ha visto schizzare il suo prezzo da mille dollari di Gennaio a quasi 20mila dollari a fine anno. Nel corso del 2017, non si è fatto altro che parlare di Bitcoin, con esperti o presunti tali, spesso ospitati in Tv e Radio per spiegare cosa fosse.

L’attenzione dei media mainstream ha fatto sì che anche le persone comuni si interessino di Bitcoin e delle criptovalute in generale. Ma ciò ha portato anche la proliferazione di truffe, da parte di quanti hanno creato piattaforme che millantano facili e lauti guadagni, nonché veloci. Il tutto senza formarsi. Poi i dispositivi mobili hanno fatto il resto, rendendo l’accesso alle piattaforme ancora più facile ed ingannevole.

Nel 2018, però, il Bitcoin e le criptovalute in generale, hanno subito un crollo. Arrivando ad un prezzo di 4mila dollari a fine anno. Una inversione di tendenza che ha un po’ allontanato la massa, ma ciò non ha ridotto troppo l’attenzione verso le cripovalute in generale. Infatti, ci sono criptovalute che stanno emergendo, come Ripple e Tron. Oltre ad Ethereum che mantiene una sua importanza.

Anzi, Ripple ed Ethereum sono considerate il futuro delle criptovalute. Dato che hanno dato vita ad un ecosistema nuovo e rivoluzionario. Ripple è una criptovaluta anomala visto che viene minata da laboratori con sede a San Francisco (quindi è centralizzata) e viene adottata da sempre più Banche e money transfer. Pertanto, vede venir meno due pilastri delle criptovalute: la decentralizzazione e essere alternativa al tradizionale sistema creditizio e dei pagamenti.

Mentre Ethereum ha lanciato per prima gli smart contract. Contratti digitali del futuro, adattabili in tutti i settori. Tron, altra criptovaluta particolare rispetto alle altre, si caratterizza per avere una Blockchain tutta propria, dal funzionamento complesso.



Ma torniamo a Bitcoin. E cerchiamo di rispondere alle domande di cui sopra per un investimento sicuro nella principale tra le criptovalute.

Ma torniamo a Bitcoin. E cerchiamo di rispondere alle domande di cui sopra per un investimento sicuro nella principale tra le criptovalute.

Migliori piattaforme per criptovalute

Bitcoin cos’è

Cos’è Bitcoin? Uno sviluppatore di software chiamato con uno pseudonimo Satoshi Nakamoto, ha proposto Bitcoin nel 2008, come sistema di pagamento elettronico basato su prove matematiche. L’idea era di produrre un mezzo di scambio, indipendente da qualsiasi autorità centrale, che potesse essere trasferito elettronicamente in un modo sicuro, verificabile e immutabile.

Fino ad oggi, nessuno sa chi sia veramente Satoshi Nakamoto. Negli anni, sono state avanzate diverse ipotesi, con diversi nomi. Anche che si tratti di un team di sviluppatori, visto che un sistema così complesso sarebbe difficile da partorire con una sola mente al lavoro. Infine, addirittura che Satoshi Nakamoto non sia uno pseudonimo ma il nome reale del creatore.

In che modo è diverso dalle valute tradizionali? Bitcoin può essere usato per pagamenti elettronici, se entrambe le parti sono disposte. In questo senso, è come i dollari, gli euro o lo yen tradizionali, che sono anche scambiati digitalmente.

Bitcoin nell’agosto 2017 è stato anche oggetto di un Hard Fork. Termine con il quale si intende la fuoriuscita di una parte degli sviluppatori in quanto in discordia con la maggioranza. Da questa Fork è nata Bitcoin Cash, una criptovaluta che sta andando anche discretamente. Figurando nella Top 10 per capitalizzazione, sebbene lontana dal podio. La mossa vincente è stata quella di assegnare inizialmente token di Bitcoin Cash nel numero equivalente di bitcoin già posseduti.

Bitcoin perché investire

Perchè investire nel Bitcoin? A qualcuno sembra sciocco che un bitcoin possa valere centinaia di dollari. Ciò che rende preziosi i bitcoin? I bitcoin sono scarsi e utili. Guardiamo all’oro come valuta di esempio. C’è una quantità limitata di oro sulla terra. Come il nuovo oro viene estratto, c’è sempre meno oro rimasto e diventa più difficile e più costoso da trovare.

Lo stesso vale per Bitcoin. Ci sono solo 21 milioni di Bitcoin, e col passare del tempo, diventano sempre più difficili da trovare. Oltre ad essere scarsi, i bitcoin sono utili. Bitcoin fornisce una politica monetaria solida e prevedibile che può essere verificata da chiunque. La solida politica monetaria di Tuccoin è una delle sue caratteristiche più importanti.

È possibile vedere quando vengono creati nuovi bitcoin o quanti bitcoin sono in circolazione. I bitcoin possono essere inviati da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi altra parte del mondo. Nessuna banca può bloccare i pagamenti o chiudere il tuo account.

Bitcoin è un denaro resistente alla censura. Bitcoin rende possibili i pagamenti transfrontalieri e fornisce anche un modo semplice per sfuggire alle politiche monetarie governative fallite. Internet ha reso le informazioni globali e di facile accesso. Una valuta solida e globale come Bitcoin avrà lo stesso impatto sulla finanza e sull’economia globale. Se comprendi il potenziale impatto del Bitcoin, non sarà difficile capire perché investire in bitcoin può essere una buona idea.

Sempre più istituzioni e Banche si stanno avvicinando al Bitcoin e lo stanno legittimando. Certo, ci sono superpotenze come Cina e Russia che l’hanno messa al bando.

Bitcoin, quando conviene acquistare

Quando conviene acquistare Bitcoin? Come in ogni mercato, niente è certo. Nel corso della sua storia, Bitcoin ha generalmente aumentato il suo valore ad un ritmo molto veloce, seguito da una lenta e costante caduta fino a stabilizzarsi.

Usa strumenti come Bitcoin Wisdom o Cryptowatch per analizzare i grafici e capire i Bitcoin. Gli stessi Broker autorizzati dalla Consob mettono a disposizione degli utenti strumenti per investire sul Bitcoin nel momento giusto. Come ad esempio gli alert, curati da esperti di mercato, che inviano un avviso tramite sms, mail o chat.

Bitscoin è globale e non è influenzata dalla situazione finanziaria o dalla stabilità di un singolo paese. Ad esempio, la speculazione sulla svalutazione dello yuan cinese ha causato in passato una maggiore domanda dalla Cina, che ha anche alzato il tasso di cambio negli Stati Uniti e in Europa scambi basati.

Il caos globale è generalmente considerato vantaggioso per il prezzo di Bitcoin poiché Bitcoin è apolitico e si trova al di fuori del controllo o dell’influenza di qualsiasi governo particolato. Quando si pensa a come l’economia e la politica influenzeranno il prezzo di Bitcoin, è importante pensare su scala globale e non solo su ciò che sta accadendo in un singolo paese.

Come acquistare Bitcoin

Come acquistare Bitcoin? Le vie per farlo sono due:

Tramite i CFD, i Contract for difference, offerti dai Broker con regolare licenza. I quali sono contratti finanziari che consentono di speculare sia al rialzo che al ribasso su un asset senza possederlo direttamente.

Tramite Exchange, piattaforme che consentono di acquistare token e speculare sui rialzi e ribassi dei prezzi. Gli Exchange sono dotati di Wallet dove conservare i token acquistati. Ma attenzione: meglio estrarli subito e conservarli in Wallet esterni, in quanto gli Exchange sono sovente vittime di attacchi Hacker.

Dove acquistare Bitcoin?

Riguardo i Broker, a nostro avviso i più affidabili e convenienti sono:

Riguardo gli Exchange, invece, i più affidabili sono:

Coinbase

Gdax

Binance

Cex.Io

HitBtc

Yobit

Dove conservare Bitcoin

Dove conservare Bitcoin una volta acquistati? Come qualsiasi cosa di valore, hacker, ladri e truffatori si occuperanno dei tuoi bitcoin, quindi è necessario proteggere i tuoi bitcoin. Se sei seriamente interessato a investire in bitcoin e ti vedi ad acquistare una quantità significativa, ti consigliamo utilizzando i portafogli Bitcoin creati pensando alla sicurezza.

1. Wallet Bitcoin sottoforma di pennette hardware

Ledger Nano S – Ledger è una società di sicurezza Bitcoin che offre una vasta gamma di dispositivi di archiviazione sicuri Bitcoin. Attualmente vediamo Ledger Nano S come il portafoglio più sicuro di Ledger.

TREZOR – TREZOR è un portafoglio hardware creato per proteggere i bitcoin. Genera offline le tue chiavi private Bitcoin.

Keepkey, viene considerato il più sicuro e ricco di funzionalità

2. Wallet Bitcoin cartacei

Poi ci sono i Wallet cartacei, forse i migliori in quanto in tutto e per tutto offline. Una volta generato e stampato il portafoglio di carta, avremo il nostro indirizzo Bitcoin e la chiave privata associata su un foglio, espressa su due codici QR. Una tecnologia, quest’ultima, ormai largamente utilizzata nei più svariati ambiti.

Se si usano esclusivamente smartphone, esistono wallet sia per Android che per iOS.

3. Wallet Bitcoin per Android

Wallet consigliati per chi usa dispositivi mobili con il sistema operativo Android:

Coinbase

Bitcoin Wallet

Blockchain

Mycelium

Breadwallet

Airbitz

GreenBits

Spectrocoin

4. Wallet Bitcoin per iOS

Ecco invece i portafogli digitali per chi usa il sistema operativi di iPhone:

Breadwallet

Airbitz

5. Wallet Bitcoin per Pc

I wallet per Pc sono invece i seguenti:

Bitcoin Core

Armory

Electrum

Exodus

Wallet Bitcoin online

Questa opzione è preferita da chi non vuole occupare lo spazio del proprio dispositivo con app ma fare tutto online dal proprio browser.

Le migliori alternative sono:

Coinbase

Bitcoin Wallet

Blockchain

Xapo

Bitcoins dovrebbe essere conservato nei portafogli che controlli. Se lasci $ 5,000 di monete d’oro con un amico, il tuo amico potrebbe facilmente scappare con le tue monete e potresti non vederle di nuovo. Perché Bitcoin è su internet, sono ancora più facili da rubare e molto più difficile da restituire e rintracciare. Bitcoin stesso è sicuro, ma i bitcoin sono sicuri quanto il portafoglio che li memorizza. L’investimento in bitcoin non è uno scherzo e la protezione del tuo investimento dovrebbe essere la tua priorità.

Bitcoin è una truffa?

Bitcoin è una truffa? Dipende. Dipende da come e dove si investe in Bitcoin. Se tramite piattaforme con regolare licenza, oppure tramite siti che promettono di farvi diventare milionari in pochi giorni tramite sistemi neanche spiegati. Occhio dunque a come investite in Bitcoin, per non trasformare questa esperienza in un incubo.

Diffidare dunque da quelle piattaforme che mostrano banner sfavillanti, con persone sorridenti che dicono di aver svoltato. Ci sono truffatori che utilizzano perfino volti di Vip, con finte interviste o dichiarazioni. Si pensi a Bill Gates o Donald Trump.

Bitcoin prezzo

Qual è il prezzo di Bitcoin? Attualmente è scambiato a 3.141,51 euro. Per una continua discesa dei prezzi. Ciò significa che si è scesi anche sotto la soglia dei 4mila dollari, cifra che si riteneva essere diventata il prezzo stabile della criptovaluta. In realtà, si era creduto lo stesso anche di quota 6mila dollari, visto che era stata quella stabile per alcuni mesi.

Bitcoin previsioni 2019

Quali sono le previsioni del Bitcoin per il 2019? Ecco cosa dicono alcuni esperti.

Boris Hristov, un ricercatore di Bitcoin e tecnologia, ha avuto molto da dire sulle attuali condizioni di mercato. Secondo lui, l’unico modo in cui BTC riuscirà a riguadagnare la sua legittimità e la sua compostezza è se gli investitori istituzionali entrano nel mercato. Tuttavia, poiché la maggior parte di questi investitori non è disposta a correre i rischi finanziari legati al trading di criptovalute, non vuole essere coinvolta nel mercato.

Questa la sua dichiarazione chiave: “Alcuni potenziali candidati istituzionali sono i CTA di fondi di Marco, i fondi multi-strategia e le strategie alternative hanno circa $ 600 miliardi di AuM. Le sole risorse di materie prime detenute da hedge fund ammontavano a $ 300 miliardi al 2017. Rappresentano il 10% dell’AuM. BTC potrebbe cadere in questo secchio. I fondi macro sono potenziali candidati istituzionali. Tuttavia, le circostanze attuali sono desolate.”

Facendo riferimento agli investimenti di custodia come quello di Fidelity e Goldman Sachs, ha detto che il campo di gioco sarà presto maturo per gli investitori istituzionali. Questi servizi li aiuteranno ad investire in un mercato meno volatile attraverso il trading over the counter.

Robert Sluymer, anche da Fundstrat, ha sottolineato la serie di minimi più alti che il prezzo di Bitcoin dovrebbe tenere se il mercato rimane in uno stato ribassista. Ha ribadito che crede che Bitcoin stia per “sfidare la sua tendenza al ribasso”, con il movimento dei prezzi di Bitcoin che potrebbe virare al rialzo se rompe gli attuali livelli al ribasso.

L’RSI di Bitcoin era seduto ad un livello piuttosto basso, simile ai livelli visti prima dei precedenti movimenti temporanei al rialzo visti all’inizio di quest’anno. Il liquidatore ha detto: Il setup è lì, ma quello che dobbiamo vedere è che il token è effettivamente in uscita e si muove attraverso alcuni livelli molto importanti. Tuttavia, come molti analisti, Sluymer ha avuto qualcosa da dire sull’improbabile possibilità di uno scenario “il peggiore arriva al peggio”.

John McAfee, sostenitore di Bitcoin e fondatore del famoso software antivirus McAfee, è molto positivo nei confronti di Bitcoin. Ha previsto che il prezzo del Bitcoin raggiungerà $ 1 milione entro il 2020 a seguito della previsione dello scorso anno di $ 7000 che è stata superata.

“BTC ha accelerato molto più velocemente delle ipotesi del mio modello. Ora prevedo Bitcoin a $ 1 milione entro la fine del 2020. Manterrò ancora il mio d *** se sbagliato” ha dichiarato John McAfee. A parte l’economia dietro l’offerta limitata di Bitcoin, la sua previsione ha considerato i fattori come l’aumento dell’adozione di Bitcoin e blockchain e la capitalizzazione totale della criptovaluta di circa 162 miliardi di dollari, che offre ampio margine di crescita.

L’esperto finanziario con sede in Svizzera, Kristjan Dekleva (Hedge), ci annuncia invece un decennio di turbolenza prima di qualsiasi speranza per un bitcoin stabile. Ciò suggerisce che coinciderà con un’accettazione generale di Bitcoin anche da parte di Russia e Cina. Questo però, non come una sostituzione fiat ma una valida alternativa. L’esperto finanziario del progetto criptovaluta Hedge vede gli investimenti in Bitcoin come troppo simili alla bolla DotCom degli anni ’90.

Questo quanto dice: “Nel breve termine, le cadute sono state guidate dall’emozione e in molti casi dalla disinformazione – una piccola voce può avere un grande impatto. La domanda è guidata dalla speculazione di mercato, ma l’assenza di investitori istituzionali significa che il mercato è instabile.”

Conosciuto per le sue osservazioni denigratorie contro Bitcoin, un ex economista capo del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kenneth Rogoff, ha versato acqua gelida sulla speranza che Bitcoin sia arrivato sulla luna. “Penso che Bitcoin varrà una piccola parte di quello che è ora se noi”Sono uscito a 10 anni da adesso … vedrei $ 100 come molto più probabile di $ 100.000.”. La previsione di Rogoff è basata sulla sua convinzione di lungo periodo che i governi sorgeranno contro valute virtuali anonime come Bitcoin . I regolamenti governativi, secondo Rogoff, faranno scoppiare la bolla dei Bitcoin, ma un pioniere dei Bitcoin su Wall Street pensa secondo linee molto diverse.

Queste sono solo alcune delle previsioni su Bitcoin. Cercandole in rete, noterete tante prese di posizioni diverse. Ciò proprio perché le criptovalute sono instabili e incontrollabili. Quindi predichiamo sempre prudenza.

Piattaforme per investire in Bitcoin

