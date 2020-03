Investing Masters di XTB Broker conviene? Recensione completa

Cos’è Investing Masters del Broker XTB? Investing Masters del Broker XTB conviene?

Se ti stai ponendo queste domande, sei capitato nell’articolo giusto, poiché in questa sede forniremo tutte le risposte necessarie per capirne di più.

Diciamo che se già ti stai interessando a ciò, vuol dire che sei sulla strada giusta per operare nel trading. In quanto molte persone iniziano questa attività senza una adeguata formazione, sia pratica che teorica.

Infatti, abboccano alle lusinghe di quelle piattaforme che mediante pubblicità ben congeniate, asseriscono di basarsi su algoritmi sofisticati automatici. Capaci di farli diventare ricchi facilmente. Tutto quello che devono fare è caricare il conto e attendere che il sistema li faccia guadagnare prevedendo i mercati finanziari. Peccato che non sia proprio così.

Infatti, ben presto scopriranno che non solo non hanno guadagnato nulla, ma troveranno anche molti ostacoli per rivedere rimborsati i propri soldi.

Infatti, come ricordiamo sempre nei nostri articoli dove recensiamo queste truffe, queste piattaforme sono gestite da società che hanno la propria sede nei Paradisi fiscali. Stati che sono chiamati così in quanto offrono protezione a chi lì porta il domicilio fiscale della propria attività e il conto corrente bancario.

Quindi, meglio formarsi bene per avere gli strumenti giusti al fine di non farsi ingannare.

Il broker XTB ha pensato proprio a questo con Investing Masters. Prima conosciamo proprio questo Broker.

XTB broker chi è

XTB è un broker che offre trading mediante CFD. Ha due sedi: a Londra e Varsavia e gode della licenza per poter operare sia della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, che della Polish Financial Supervision Authority (KNF). Oltre a quella della CySEC, considerata l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari più importante d’Europa.

Oltretutto, la società che gestisce il Broker XTB è quotataalla Borsa di Varsavia. Quindi è sottoposta ad un ulteriore vigilanza.

Per quanto riguarda i suoi servizi, questa piattaforma di trading online si fa apprezzare per il fatto che addebita commissioni basse per forex e CFD su indici azionari. Inoltre, il servizio di deposito e prelievo è rapido e gratuito, con più opzioni. L’apertura del conto e l’iscrizione risultano semplici e rapidi.

Tra le critiche principali mosse a questo Broker, ricordiamo il fatto che abbia un portafoglio titoli limitato ed una assistenza clienti spesso lenta e più volte da sollecitare. Infine, le commissioni sul trading CFD azioni è considerato più alto della media del mercato.

XTB è di fatto la prima società di trading online europea, essendo nata nel 2004. E malgrado gli ormai oltre 15 anni di attività, mantiene ancora una certa competitività.

XTB Broker formazione

Una delle cose che però è maggiormente apprezzata in questo Broker è l’attenzione per la formazione. Un esempio è l’ormai passata alla storia Masterclass lunga ben 9 ore, con 10 oratori esperti di trading online tenutasi nel febbraio 2019. Un Webinar che ha visto 1500 presenze collegate.

Ma il Broker XTB non si ferma a questi numeri e lancia una nuova iniziativa: Investing Masters. Vediamo nel prossimo paragrafo di cosa si tratta.

Investing Masters di XTB Broker cos’è

Cos’è Investing Masters di XTB Broker? Si tratta di un corso su come creare strategie di trading adeguato. Viene curato da Marco Casario, un trader professionista molto seguito su Youtube. Vantando ben 65mila followers.

Il corso di formazione consta di 8 video, finalizzati a far comprendere come si crei una strategia di trading ed applicarla adeguatamente sui mercati finanziari.

Alla fine del corso, il Broker darà la possibilità di partecipare gratuitamente all’evento con Marco Casario che si terra’ a Milano nel 2020. Data ancora da stabilire.

Sarà anche questo un ulteriore tassello alla propria formazione per diventare trader esperti. Fermo restando che deve rimanere sempre ben nota la premessa che nessuno ha la palla di vetro e può sapere cosa accadrà sui mercati finanziari.

Ciò che questi corsi offrono è solo una adeguata preparazione per non credere che il trading sia roba facile e cercare di prendere le scelte migliori.

Come accedere a Investing Masters di XTB

Il percorso da seguire per accedere all’Investing Masters di XTB è il seguente:

Iscriviti sul sito ufficiale del Broker e accedi alla prima lezione

Apri un Conto reale in modo semplice, completamente gratuito e senza vincoli di deposito

Accedi a xStation5, piattaforma ideata da XTB per trovare il corso completo

Investing Masters di XTB lezioni

Quali sono le lezioni del corso di Investing Masters? Le seguenti:

Crea le tue Strategie di Trading, dove si comprenderà come nasce una strategia di trading,e come comportarsi sui mercati finanziari

Che tipo di trader sei? Per capire a quale tipologia di trader si appartiene

Time Frame & Mercato: per comprendere come gestire time frame, mercati e condizione di mercato

I Pilastri di un trading system: ovvero, come nasce una strategie di trading e le varie tipologie di strategia.

Avviso di ingresso: per comprendere quale sia il momento migliore per entrare sul mercato.

Dove posizionare lo Stop Loss: al fine di capire come gestire al meglio questo prezioso strumento, utile per limitare il rischio di trading senza essere costretti a passare tutto il tempo davanti al device e seguire il trading.

Come Gestire il Take Profit: per comprendere i livelli di prezzo, come posizionare il take profit e il trailing stop.

Money Management: per comprendere come non farsi tradire dalle emozioni pur essendo validi trader.

Marco Casario chi è?

Sul web si legge che Marco Casario sia appassionato di informatica fin da bambino, tanto da iniziare a smanettare come programmatore sul mitico Commodore 64. Prima di dedicarsi, ancora molto giovane, a progetti innovativi per il web in linguaggi Javascript e Flash.

Nel 2001 inizia a collaborare con Macromedia. Ed è qui che inizia a presenziare in conferenze, produrre presentazioni, scrivere articoli.

Nel 2005 fonda Comtaste, azienda con focus su UX e sviluppo di progetti Enterprise che siano fruibili su diversi device.

Fondatore e manager della community italiana di Adobe Flex users e di quella di HTML5 è SCRUM Master, istruttore certificato Adobe e GDE.

Ha scritto numerosi libri su HTML5, CSS3, Flex, AIR e partecipato come speaker in conferenze internazionali come FATC a New York, TAC a Singapore, O’Reilly Web Summit a Berlino.

Oggi è un seguito Youtuber, tanto da sfiorare i 70mila followers. I suoi video contano migliaia di visualizzazioni, con punte anche di centinaia di migliaia.

Investing Masters di XTB Broker è una truffa?

Possiamo rispondere tranquillamente di no a questa domanda, visto che è organizzato da una piattaforma di trading online esistente dal lontano 2004. Ed ancora oggi molto competitivo.

Peraltro non chiede cifre esose per parteciparvi, ma solo l’iscrizione al Broker e l’apertura di un conto. Il che ci sta, in quanto è un mezzo per la piattaforma di farsi anche pubblicità e accattivare nuovi iscritti.

