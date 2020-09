Investimenti finanziari: dal trading online alle altre alternative

Cosa sono gli investimenti finanziari? Come fare investimenti finanziari? Conviene fare investimenti finanziari? Quali sono i tipi di investimenti finanziari? Cos’è il trading online? Come funziona il trading online? Quali sono le alternative al trading online per fare investimenti finanziari? Risponderemo a queste domande e altre curiosità sugli investimenti finanziari in questo articolo.

Infatti, i problemi economici che investono sempre più persone, misti agli strumenti informatici di oggi che consentono un rapido accesso ad attività speculative un tempo solo peculiarità dei professionisti, hanno fatto crescere l’interesse verso possibilità alternative di guadagno.

Tuttavia, sono molte le persone che credono che un facile accesso agli investimenti finanziari online significhi anche facilità di guadagno. Ma purtroppo per loro non è così. Scaricare una app su smartphone, registrarsi ad una piattaforma, caricare dei soldi sul conto, non sono le uniche operazioni da fare. Bisogna conoscere bene ciò che si va a fare, quindi formarsi molto sia teoricamente che praticamente. Seguire notiziari, capire quali sono le migliori strategie adatte alle proprie possibilità finanziarie e al proprio carattere. Fare dunque un punto della situazione prima di immergersi nel mondo del trading online o di altri investimenti finanziari.

Di seguito scopriremo anche come formarsi al meglio per fare investimenti finanziari. Ma partiamo col vedere cosa sono gli investimenti finanziari e come funzionano.



Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Investimento cos’è

Cos’è un investimento? Un investimento è un’attività o un elemento acquisito con l’obiettivo di generare reddito o un surplus di guadagno. In senso economico, un investimento è l’acquisto di beni che non vengono consumati oggi ma che sono utilizzati in futuro per creare ricchezza. In finanza, un investimento è un bene monetario acquistato con l’idea che il bene fornirà reddito in futuro o sarà successivamente venduto ad un prezzo più alto per un profitto.

Il termine “investimento” può riferirsi a qualsiasi meccanismo utilizzato per generare reddito futuro. In senso finanziario, ciò include l’acquisto di obbligazioni, azioni o proprietà immobiliari. Inoltre, un edificio costruito o altra struttura utilizzata per produrre beni può essere visto come un investimento. Anche la produzione di beni necessari alla produzione di altri beni può essere vista come un investimento.

Prendere in considerazione un’azione nella speranza di aumentare le entrate future può anche essere considerato un investimento. Ad esempio, quando si sceglie di perseguire una formazione aggiuntiva, l’obiettivo è spesso quello di aumentare le conoscenze e migliorare le competenze nella speranza di produrre più reddito.

La crescita economica può essere incoraggiata attraverso l’uso di investimenti solidi a livello aziendale. Quando un’azienda costruisce o acquista un nuovo pezzo di attrezzatura per aumentare la produzione totale di merci all’interno della struttura, l’aumento della produzione può far aumentare il prodotto interno lordo (PIL) della nazione. Ciò consente all’economia di crescere attraverso una maggiore produzione basata sul precedente investimento di attrezzature.

Una banca d’investimento offre una varietà di servizi progettati per assistere un individuo o un’azienda nell’aumento della ricchezza associata. Questo non include i servizi bancari al consumo tradizionali. Invece, l’istituzione si concentra su veicoli di investimento come il trading e la gestione patrimoniale. Le opzioni di finanziamento possono anche essere fornite allo scopo di fornire assistenza con questi servizi.

Investimento finanziario cos’è

Cos’è un investimento finanziario? Hai mai sentito qualcuno parlare di azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento e sei stato un po ‘confuso? La menzione di investimenti o argomenti finanziari sembra travolgente? Comprendere alcune informazioni di base sugli investimenti finanziari può essere un ottimo primo passo per imparare come investire, conoscere il tuo percorso verso la pensione o massimizzare il tasso di rendimento dei tuoi soldi.

Un investimento finanziario è una attività fondata sulla speranza che quanto investi crescerà o si apprezzerà in una più grande somma di denaro. L’idea è che puoi venderlo successivamente a un prezzo più elevato o guadagnare soldi mentre lo possiedi. Forse stai cercando di far crescere qualcosa nel corso del prossimo anno, ad esempio il risparmio per un’auto o nei prossimi 30 anni, come il risparmio per la pensione.

Quanto investire in questi dollari può essere molto diverso. Quanto tempo hai dalla tua parte è spesso una cosa chiave da considerare quando fai un investimento finanziario. Solitamente, più tempo hai, maggiore è il rischio che puoi assumere. Ma è anche vero che più rischi prendi, più possibilità hai di guadagnare di più. È importante notare che esiste anche una definizione economica di investimenti finanziari che riguarda il modo in cui le imprese investono in prodotti, attrezzature, fabbriche, dipendenti e scorte.

Uno dei concetti chiave dell’investimento finanziario è ammortamento. Si tratta dell’importo che un investimento aumenta di valore. Ad esempio, acquisti una quota di azioni per $ 10 e un anno dopo vale $ 15; il titolo ha apprezzato $ 5. I dividendi sono solitamente pagamenti in contanti che vengono pagati sugli investimenti finanziari in base al successo e ai guadagni di un’azienda. Ad esempio, investi in azioni Microsoft, e potrebbe pagarti un dividendo di $ 5 per azione. Se possedeste 500 azioni verrebbero pagati 500 * $ 5, ovvero $ 2,500.

Un altro concetto chiave è quello di interesse, ovvero la commissione che una banca, un’istituzione o un governo pagano per il prestito di denaro attraverso l’acquisto di un CD o di un bond. Puoi anche guadagnare piccole somme di interesse su un conto corrente o un conto di risparmio. Ad esempio, potresti avere $ 10.000 in obbligazioni di risparmio governative che pagano il 5% di interesse annualmente; che ammonta dunque a $ 500 all’anno.

Investimenti e speculazioni differenze

Qual è la differenza tra investimenti e speculazioni? La speculazione è un’attività separata dal fare un investimento. Investire implica l’acquisto di beni con l’intento di detenerli a lungo termine, mentre la speculazione implica il tentativo di capitalizzare le inefficienze di mercato per il profitto a breve termine. La proprietà non è generalmente un obiettivo degli speculatori, mentre gli investitori spesso cercano di costruire il numero di attività nei loro portafogli nel tempo. Sebbene gli speculatori stiano spesso prendendo decisioni informate, la speculazione non può essere generalmente classificata come investimento tradizionale. La speculazione è generalmente considerata un rischio più elevato rispetto all’investimento tradizionale, anche se può variare a seconda del tipo di investimento in questione.

Già il Codice di Hammurabi (intorno al 1700 aC) forniva un quadro legale per gli investimenti, stabilendo un mezzo per l’impegno delle garanzie codificando i diritti dei debitori e dei creditori in materia di terra costituita in pegno. Le pene per aver violato gli obblighi finanziari non erano così severe come quelle per i crimini che coinvolgono lesioni o morte.

Agli inizi del 1900, gli acquirenti di azioni, obbligazioni e altri titoli venivano descritti da media, università e commercio come speculatori. Negli anni ’50, il termine investimento era giunto a denotare il fine più conservatore dei titoli, mentre la speculazione veniva applicata dagli intermediari finanziari e dalle loro agenzie pubblicitarie a titoli a più alto rischio molto in voga in quel momento.

Dall’ultima metà del 20° secolo, i termini speculazione e speculatore hanno fatto specifico riferimento alle iniziative a rischio più elevato.

Investitor value cos’è

Cos’è un investitor value? Un investitor value acquista asset che ritiene sottovalutati e vende titoli sopravvalutati. Per identificare titoli sottovalutati, un investitor value utilizza l’analisi dei report finanziari dell’emittente per valutare il titolo. Gli investitor value investono i coefficienti contabili, come l’utile per azione e la crescita delle vendite, per identificare il trading di titoli a prezzi inferiori al loro valore.

Warren Buffett e Benjamin Graham sono notevoli esempi di investitori value. Il testo di Graham e Dodd, Security Analysis, è stato scritto sulla scia del Wall Street Crash del 1929. Il rapporto prezzo / utili (P / E), o guadagni multipli, è un rapporto fondamentale particolarmente significativo e riconosciuto, con una funzione di dividere il prezzo delle azioni per i suoi guadagni per azione. Questo fornirà il valore che rappresenta la somma che gli investitori sono disposti a spendere per ogni dollaro di guadagni dell’azienda.

Questo rapporto è un aspetto importante, grazie alla sua capacità di misurazione per il confronto delle valutazioni di varie società. Uno stock con un rapporto P / E più basso costa meno per azione di uno con un P / E più alto, tenendo conto dello stesso livello di performance finanziaria; quindi, essenzialmente significa che un basso P / E è l’opzione preferita.

Un’istanza in cui il rapporto prezzo / guadagno ha un significato minore è quando si confrontano le aziende in diversi settori. Ad esempio, anche se è ragionevole che uno stock di telecomunicazioni mostri un P / E basso, nel caso di titoli hi-tech, un P / E nella gamma degli anni ’40 non è insolito. Quando si effettuano i confronti, il rapporto P / E può fornire una visione raffinata di una particolare valutazione azionaria. Per gli investitori che pagano per ogni dollaro dei guadagni di un’azienda, il rapporto P / E è un indicatore significativo, ma il rapporto prezzo-libro (P / B) è anche un’indicazione affidabile di quanto gli investitori sono disposti a spendere per ogni dollaro di beni aziendali.

Nel processo del rapporto P / B, il prezzo delle azioni di un titolo è diviso per il suo patrimonio netto; eventuali beni immateriali, come l’avviamento, non sono presi in considerazione. È un fattore cruciale del rapporto price-to-book, poiché indica il pagamento effettivo per le attività materiali e non la valutazione più difficile degli intangibili. Di conseguenza, il P / B potrebbe essere considerato una metrica relativamente conservativa.

Investimenti finanziari, trading online cos’è

Cos’è il trading online per fare investimenti finanziari? Visto cos’è un investimento, un investimento finanziario e i cosiddetti investiment value, vediamo ora cos’è il trading online. Un tipo di investimento finanziario che può essere alla portata di tutti, almeno per quanto concerne l’accessibilità strumentale.

Il trading online è l’atto di acquistare e vendere prodotti finanziari su Internet. Il trader compra e vende utilizzando una piattaforma di trading online. Il trading online può comprendere il trading di obbligazioni, azioni, futures, cfd, valute internazionali (Forex), criptovalute, materie prime, ecc. La maggior parte delle persone fa trading online attraverso un broker online. Un broker online è una società di brokeraggio che offre i suoi servizi su Internet. A differenza dei broker tradizionali, l’investitore non incontra il broker faccia a faccia o per telefono. Tutto ciò che accade sul web. Le piattaforme di trading online – i Broker appunto – mettono a disposizione piattaforme di trading online per chiunque desideri negoziare titoli finanziari.

Dunque, in definitiva: il trading online è l’atto di acquistare e vendere prodotti finanziari attraverso una piattaforma di trading online.

In passato, gli investitori chiamavano i loro broker per svolgere un trade per loro conto. In effetti, non c’era altra scelta. Negli anni ’70, ad esempio, se volevo acquistare 100 azioni IBM, chiamavo il mio broker. Il broker mi avrebbe fatto sapere qual era il prezzo di mercato delle azioni IBM e confermare l’ordine di acquisto. In passato, l’intera procedura era relativamente lunga. Il broker confermerebbe per quanto tempo mantenere l’ordine aperto, da quale account prelevare denaro, ecc.

Oggi, con il trading online, è un mondo fai-da-te. In altre parole, i trader online possono acquistare e vendere titoli finanziari per conto proprio. In realtà, possono persino svolgere più operazioni con l’aiuto di nessun altro. La cosa più importante è che il moderno trader online può fare tutte queste cose rapidamente. In effetti, quasi istantaneamente.

Il trader online ha un controllo molto maggiore sulle negoziazioni rispetto al trader tradizionale. Possono eseguire operazioni in modo considerevolmente più veloce di quanto possano mai fare faccia a faccia o per telefono. Oltre a essere in grado di gestire più posizioni contemporaneamente, il trader online ha accesso a dati estesi.

Il broker online e altri siti Web forniscono informazioni complete su società, scambi e mercati. Internet ha aperto le porte al mondo degli investimenti a una vasta gamma di persone. Oggi, non solo le persone facoltose possono svolgere il trading, ma anche gli individui che appartengono ad un gradino più in basso della scala socioeconomica. In un articolo di HowStuffWorks, Tracy Wilson scrive che molte persone “comuni” oggi possiedono azioni.

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

66% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Il trading online ha dato a qualsiasi individuo un computer e alcuni soldi in contanti, quindi l’opportunità di investire nel mercato. Wilson ha scritto: “Non devi avere un broker personale o una fortuna usa e getta per farlo, e la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che la gente media che fa trading non è più un segno di imminente rovina.” “Il mercato è diventato più accessibile, ma questo non significa che dovresti prendere il trading online alla leggera”. Approfondiremo meglio questo aspetto in seguito.

Trading online vantaggi

Quali sono i vantaggi di svolgere trading online? Vediamo i principali di seguito:

1. Assenza (o quasi) di un intermediario

Come abbiamo visto, anni fa, non si poteva fare un trade senza incontrare o almeno chiamare il proprio broker. Ora, bastano pochi clic. Questa accessibilità potrebbe certamente rendere il trading online allettante per coloro che potrebbero non aver avuto le condizioni finanziarie o le connessioni per lavorare con un broker full-service in passato. I trader online possono acquistare e vendere senza mai parlare con un broker. Ciò non significa che il trading sia fatto senza l’input del broker, poiché le piattaforme facilitano effettivamente il trading quando fai clic con il mouse. Tuttavia, il trading online ti consente di negoziare praticamente senza alcuna comunicazione diretta col broker.

2. Più economico

Avere un broker che esegue le tue transazioni per conto tuo costa denaro. E mentre pagherete per le transazioni online, il costo non sarà più alto. Dato che più broker consentono l’accesso online, i prezzi continuano a scendere per effetto della concorrenza, con molti dei popolari broker che offrono trade a meno di $ 10 ciascuno e alcuni che non richiedono un minimo di deposito sul conto.

3. I trader controllano di più i loro investimenti

Gli operatori commerciali possono negoziare quando vogliono. Nel trading convenzionale, un investitore potrebbe dover lavorare con un ritardo a seconda di quando è in grado di contattare il proprio broker e quando il broker è in grado di effettuare l’ordine. Il trading online consente transazioni quasi istantanee. Inoltre, gli investitori sono in grado di rivedere tutte le loro opzioni invece di dipendere da un broker per dirgli quali sono i migliori investimenti per i suoi soldi.

4. Investimenti monitorati in tempo reale

I broker online offrono interfacce avanzate e la possibilità per gli investitori di vedere come stanno andando i loro soldi durante il giorno. Accedi attraverso il tuo telefono o il tuo computer e potrai vedere eventuali guadagni o perdite in tempo reale. Questi broker offrono anche più strumenti per i trader di tutti i livelli, postando non solo notizie finanziarie, ma anche fornendo piattaforme di analisi e rapporti di ricerca.

5. Superati anche gli iniziali svantaggi del Trading online

Quali erano gli svantaggi del trading online? Lo svantaggio principale del trading online era per molte persone la cosa che lo rende così affascinante: nessun input da parte dei broker. A meno che tu non eri un investitore ben informato, analizzare i mercati e determinare quando e cosa commerciare era uno sforzo rischioso. C’era anche il rischio che la tecnologia possa funzionare contro di te; le interfacce semplici significavano che il trading e gli errori erano entrambi facili che si realizzassero.

Ad onor del vero, comunque, bisogna dire che gli svantaggi del trading online stanno svanendo mentre i broker vedono la necessità di rendere i processi il più user-friendly possibile.

I loro siti web offrono più strumenti per formare i trader online e anche consentire ai principianti di praticare con denaro virtuale prima di fare il grande passo con il trading reale. Insomma, sia per i trader esperti che per quelli con una conoscenza limitata dell’investimento, il trading online presenta una soluzione conveniente.

Trading online, scegliere Broker con regolare licenza

Il primo passo da fare se si decide di investire online tramite piattaforme di trading online, è quello di scegliere un Broker con regolare licenza. Cosa significa ciò? Che la piattaforma per il trading online che si sceglie viene sottoposta a regolari controlli sull’utilizzo dei dati sensibili (quindi mail, numero di telefono, numero della carta, dati anagrafici, ecc.) e dei soldi caricati sul conto.

Il rischio è che affidandosi ad un Broker senza licenza, i vostri soldi e i vostri dati sensibili siano alla mercé di truffatori che li utilizzeranno per prelevare soldi sul conto, riempirvi di spam via mail o vendere i vostri dati a società di marketing.

Non fidatevi poi di quelle piattaforme che millantano facili guadagni senza alcuna formazione, con un fantomatico sistema di trading automatico che lavora per voi mentre siete a spasso. Finirete per perdere i vostri soldi senza guadagnare nulla e anche denunciare questi truffatori potrebbe essere inutile in quanto le società che ne sono a capo sono fittizie, con sedi in paradisi fiscali, che si perdono organizzativamente dietro mille rivoli.

Le licenze vengono rilasciate da organismi di controllo sui mercati finanziari. Di cui i più importanti sono:

Consob

La Consob è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente che, avendo personalità giuridica, ma soprattutto un’importante autonomia (riconosciutale dalla legge 281 del 1985) può regolarmente svolgere in Italia una fondamentale attività di difesa di chi investite sui mercati finanziari, di chi risparmia usufruendo dei servizi delle banche e di chi opera sul mercato mobiliare italiano.

CySEC

La CySEC, acronimo di Cyprus Securities and Exchange Commission, è l’organo di controllo dei broker con sede a Cipro. Sono tantissimi i broker che, operando in Europa, hanno deciso portare la loro sede fiscale a Cipro, in modo da poter beneficiare legalmente di questa licenza. Per entrare nella ristretta lista delle piattaforme di trading regolate CySEC è necessario essere sempre sotto scrutinio sia dal punto di vista fiscale, organizzativo ed amministrativo. Ottenere e mantenere nel tempo la licenza CySEC è prestigioso e quindi sinonimo di altissima affidabilità.

Un broker regolamentato CySEC è indice che si è di fronte ad un broker sano, economicamente stabile e che applica tutti gli standard qualitativi per i propri prodotti e servizi, mettendo sempre il cliente al primo posto.

FCA

La FCA è un ente di regolamentazione che opera in Inghilterra ed autonomo rispetto al governo inglese. L’obiettivo primario della FCA è quello di controllare il corretto svolgimento dei mercati finanziati tutelando i consumatori, dettando delle regole agli operatori che operano nel suo spazio economico. E’ però doveroso non confondere la FCA con la Financial Services Authority (FSA). Tale confusione è legata dal fatto che fino al 2013 tale ente svolgeva tutte le attività oggi svolte dalla FCA. Poi abolita nel 19 dicembre 2012 (con il Financial Services Act, con decorrenza 1 aprile 2013).

SEC

La Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi) è l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori americana. Quindi un omologo americano all’italiana Consob. L’agenzia fu fondata dal presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1934, all’indomani della crisi del 1929 nell’ambito del New Deal. I suoi poteri sono stati diverse volte ridefiniti: in tempi recenti, questo è avvenuto nel 2002, a seguito degli scandali Enron e Tyco International, WorldCom e altri, con il Sarbanes-Oxley Act. Il primo presidente è stato il padre di John F. Kennedy: Joseph P. Kennedy.

Trading online, importanza del Conto demo

Prima abbiamo più volte evocato la necessità di formarsi. A tal fine, diventa molto importante il Conto demo. Un conto demo, costituito da denaro virtuale e messo a disposizione dal Broker previa registrazione alla piattaforma (sebbene alcuni lo mettano a disposizione dopo un primo deposito, altri senza richiederlo) viene utilizzato per esercitarsi nel trading o per testare una nuova strategia di trading senza alcun rischio per il denaro reale. Un account demo ha anche lo scopo di consentire alle persone che sono principianti del trading di acquisire familiarità con i vari aspetti del trading. L’account demo può iniziare il processo di familiarizzazione con la piattaforma di trading: capire come effettuare ordini, gestire esistenti posizioni commerciali oltre a funzioni più avanzate come test o messa a punto di una strategia di trading. Se sei nuovo nel trading, ti consigliamo vivamente di familiarizzare con un conto demo finché non ti sentirai a tuo agio sia con la tua strategia di trading così come la piattaforma di trading stessa.

Ecco alcuni vantaggi chiave di avere un account demo forex.

Trading di attività: il più ovvio di tutti, un conto demo viene principalmente utilizzato per esercitarsi nel trading e per familiarizzare con le condizioni di trading. La maggior parte dei broker offre un feed di dati simile in un account demo a un account live, il che significa che anche se si sta negoziando in un ambiente demo, le condizioni di mercato rispecchiano i mercati live. Ciò garantisce che i professionisti che praticano il trading riescano a testare la loro abilità in un ambiente sicuro e privo di rischi. Verifica le tue strategie di trading: un conto demo è il primo punto di partenza quando si incontra o si sviluppa una strategia di trading. Ti consigliamo di testare la tua strategia di trading su un account demo per vedere quanto la tua strategia è in grado di funzionare. Un account demo con il suo ambiente di trading privo di rischi consente quindi ai trader di testare e modificare le loro strategie di trading senza il rischio di dover costituire veri fondi di trading. Gestione del rischio: un conto demo è anche utile per gli operatori di gestire il proprio rischio. Fattori come il numero di posizioni da aprire o il numero di unità o lotti da negoziare possono essere inizialmente difficoltosi. Ma se praticato su un conto di trading demo, gli operatori possono arrivare a un punto in cui la gestione del rischio in termini di ridimensionamento della posizione può diventare una seconda natura e quindi rendere molto più facile il passaggio a un ambiente di trading dal vivo.

La raccomandazione però è quella di usare il Conto demo in maniera seria, dimenticando che i soldi sono virtuali. Solo così si imparerà davvero e non si commetteranno frivolezze quando si farà sul serio.

Investimenti finanziari col trading online, la formazione

Oltre alla formazione pratica con un Conto demo, diventa essenziale anche la formazione teorica. E’ consigliabile quindi leggere qualche libro scritto dai guru del trading o da analisti, ma anche formarsi tramite il materiale che gli stessi Broker mettono a disposizione. Essi sono preferibili agli enti di formazione in quanto i Broker hanno tutto l’interesse affinché voi impariate a fare trading online, dato che ci guadagnano anche loro dalle vostre vincite mediante commissioni e spread. Un trader che si ritira è un fallimento anche per loro perché significa avere un cliente in meno.

Al fine di formare i propri clienti, i Broker mettono a disposizione ebook scaricabili, corsi di formazione on demand, webinar, incontri annuali dal vivo con esperti.

Investimenti finanziari, come scegliere miglior Broker

Come scegliere il miglior Broker per effettuare investimenti finanziari? Oltre alla licenza, un Conto demo e il materiale formativo, il Broker va scelto anche per:

la qualità dei grafici che mette a disposizione

il livello di efficienza dell’assistenza clienti

spread e commissioni convenienti

segnali di trading realmente utili

una app chiara e fruibile per fare trading anche da smartphone o tablet

Investimenti finanziari, quali sono i migliori Broker per il trading online

Quali sono i migliori Broker per il trading online? Dopo aver visto quali sono le caratteristiche che un broker deve avere, vediamo quali sono le piattaforme di trading online che li vantano:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Investimenti finanziari, alternative al trading online

Ecco quali sono gli investimenti finanziari alternativi al trading online:

Investire in pietre preziose

Investire in pietre preziose in generale ed investire in diamanti in particolare è molto redditizio in questo periodo. Purtroppo questi investimenti non solo alla portata di tutti. Il mercato dei diamanti è un mercato comunque in crescita, specialmente in questo periodo caratterizzato da rendimenti bassi per altri tipi di investimento.

Investire in Argento

Anche il settore dell’argento è un settore in crescita. Dopo un calo degli anni passati stiamo assistendo ad una ripresa di questo mercato. Oggi infatti, molti investitori suddividono il loro portafoglio di investimenti tra Oro e Argento.

Investire in arte

Molto importante e per altro alternativo ai classici investimenti, è l’investimento in arte. Questo particolare investimento, sta facendo segnare un passo molto importante nel settore degli investimenti, considerando anche che oggi ha conquistato un buon 50% in più di investitori.

Investire soldi in opere d’arte è sicuro e profittevole. Tuttavia, occorre avere due cose: una notevole somma di denaro e le competenze tecniche per farlo. Infatti, i tarocchi sono all’ordine del giorno. Inoltre, si tratta di investimenti che richiedono pazienza, in quanto fruttano nel tempo. Dovete quindi capire se potete aspettare.

Investire in oro

L’oro è il bene rifugio per antonomasia e sinonimo da sempre di ricchezza. Il prezzo dell’oro aumenta quando i mercati sono incerti e turbolenti e negli ultimi tempi è tornato a salire. Inoltre, gli analisti prevedono che presto arriverà una nuova tempesta finanziaria.

E’ possibile investire in oro fisico tramite monete o lingotti o in oro finanziario tramite ETF e CFD. In questo secondo caso, ritorna in auge quanto detto per il trading online. Nel primo caso, occorre dire che investire in oro fisico comporta anche una ulteriore spesa di deposito sicuro e la maggiore scomodità per lo spazio che occupa.

Investire in immobili

Il caro vecchio mattone è un’alternativa sempre valida. Anche perché i prezzi stanno tornando a salire dopo il crack del 2008. Sebbene, occorra anche aggiungere che i prezzi non sono tornati ai livelli pre-crisi.

Oggi, per chi se lo può permettere è un settore di investimento molto importante. Questo deve infatti, tenere in considerazione anche il fatto che chi acquista oggi lo fa ad un prezzo molto più basso rispetto al passato. Occorre tener presenti vari fattori prima di acquistare un immobile. Ad esempio, potrebbe essere consigliabile scegliere immobili che si trovano in zone periferiche che si stanno sviluppando o in zone che presto diventeranno turistiche. Insomma, cercare investimenti che potenzialmente cresceranno in futuro e che oggi molti snobbano.

Un’alternativa potrebbe essere quella di acquistare immobili all’estero, in quei paesi fiscalmente convenienti e in grande sviluppo. Come quelli dell’est Europa, che si stanno riprendendo dalle ceneri della caduta del muro di Berlino. Ma non solo. Anche la Gran Bretagna sta diventando conveniente grazie alla Brexit e perfino la stessa Londra sta vedendo alcune periferie un tempo degradate nettamente migliorarsi.

Buoni fruttiferi postali e obbligazioni

Questi due strumenti ormai sono più visti come risparmio che come investimento. Dati gli interessi intorno allo zero che fruttano ormai annualmente.

Molti però, per quanto concerne le obbligazioni, stanno puntando sui titoli di stato dei paesi esteri emergenti. Tuttavia, è consigliabile affidarsi ad un con consulente ed inoltre i paesi emergenti sono sempre un rischio, data la loro nota precarietà politica.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.