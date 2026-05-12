Intelligenza artificiale fa esplodere le azioni ottiche: Lumentum +17%, AAOI +24%, Coherent +13%, Corning +11%

Lunedì 11 maggio il settore dei componenti ottici per data center ha vissuto una giornata da manuale.

Applied Optoelectronics su del 24%. Lumentum del 17%. Coherent del 13%. Corning quasi dell’11%. Qualcomm dell’8,4%. Dietro questi numeri ci sono trimestri finanziari solidi, accordi strategici con Nvidia e una domanda strutturale di infrastruttura AI che non rallenta.

Il meccanismo è abbastanza semplice. I grandi hyperscaler (Amazon, Microsoft, Google, Meta) stanno investendo centinaia di miliardi di dollari per espandere i propri data center.

Quei data center devono collegare migliaia di GPU ad alta densità energetica. E per farlo, serve fibra ottica. Serve tanta fibra ottica. Senza transceiver ad alta velocità, nessun cluster GPU funziona davvero.

“Il superciclo dell’AI potrebbe essere appena all’inizio”, ha scritto JPMorgan Private Bank nel suo outlook di metà anno.

Una frase che il mercato ha preso molto sul serio, a giudicare dai movimenti di questa settimana.

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Chi ha guadagnato e perché

Applied Optoelectronics è partita da 148,94 dollari venerdì e ha chiuso lunedì a 184,51. Un +24% in una seduta sola. La cosa interessante è che questa stessa azione aveva perso il 14% il 7 maggio. Chi ha tenuto la posizione attraverso il calo ha già recuperato tutto e qualcosa di più.

Nome Prezzo Var % AA Applied Optoelectronics, Inc. AAOI $184,90 ▲ +24,14% LI Lumentum Holdings Inc. LITE $1.053,09 ▲ +16,52% CO Coherent, Inc. COHR $379,69 ▲ +13,25% GL Corning Incorporated GLW $207,30 ▲ +10,89%

Lumentum è il caso più spettacolare. Chiusura venerdì a 903,80 dollari. Lunedì ha toccato i 1.057. Un anno fa valeva 71 dollari. Chi ha comprato dodici mesi fa ha guadagnato il 1.516%.

Coherent Corp ha messo a segno un +13% a circa 377,60 dollari, sostenuta dai risultati del Q3 fiscale 2026 (ricavi 1,806 miliardi, +21% anno su anno), dal quarto earnings beat consecutivo e dall’ingresso nell’S&P 500. Il CEO Jim Anderson ha definito la domanda “eccezionalmente forte”. Nvidia ha investito 2 miliardi di dollari nell’azienda per lo sviluppo congiunto di componenti ottiche di nuova generazione.

Corning è forse la storia più interessante per gli investitori tradizionali: un’azienda con 170 anni di storia, non una startup AI.

Eppure Nvidia ha deciso di investire 3,2 miliardi di dollari aprendo tre nuovi stabilimenti focalizzati sulle tecnologie ottiche. Risultato: +10,9% in un giorno e sei sedute consecutive al rialzo.

NVIDIA Corporation $219,44 USD +1,97% oggi Market Cap $5,33 T Volume 157 M P/E Ratio — Variazione +$4,25 Oggi +2,0% 3M +17,4% 1 Sett. +10,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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I numeri trimestrali che giustificano il rally

Applied Optoelectronics ha riportato ricavi Q1 FY2026 di 151,14 milioni di dollari, il 51% in più rispetto a un anno fa. Il segmento data center ha più che raddoppiato le entrate a 81,4 milioni. La prima spedizione in volume di prodotti 800G è andata a un grande hyperscaler. Il CEO Thompson Lin ha già parlato di forte coinvolgimento dei clienti sui prodotti 1.6 Tb, ancora in fase di campionamento. La guidance Q2 punta a 180-198 milioni di ricavi.

Lumentum aveva riportato a febbraio ricavi fiscal Q2 di 665,5 milioni (+66% anno su anno), con EPS di 1,67 dollari contro il consensus di 1,41. Per il Q3 ha guidato a 780-830 milioni, con crescita superiore all’85% annuo. I tori sostengono che anche questa guidance sia conservativa.

Qualcomm ha battuto le stime su tutta la linea: ricavi record di 12,3 miliardi di dollari, EPS di 3,50 dollari contro i 3,40 attesi. Il segmento QCT ha raggiunto i 10,6 miliardi. Corning ha riportato 4,35 miliardi di ricavi Q1 contro i 4,29 attesi, con l’Optical Communications a guidare la crescita.

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I rischi di un settore che scende tanto quanto sale

Il 7 maggio, solo quattro giorni prima del rally, AAOI aveva perso il 14%, COHR il 10% e LITE il 7% nella stessa seduta. Questa sincronizzazione al ribasso non è un incidente: riflette la natura di basket trade del settore. Quando le vendite partono, colpiscono tutti insieme.

Coherent, Lumentum e Ciena sono saliti del 200-400% in dodici mesi con margini lordi che in alcuni casi non giustificano le valutazioni.

La concentrazione dei clienti è altissima: un rallentamento della spesa capex di AWS, Google o Meta si ripercuoterebbe immediatamente su tutto il gruppo. Tienilo bene a mente.

Cosa guardare nei prossimi mesi

Le guidance degli hyperscaler nelle trimestrali di giugno e luglio. I prossimi aggiornamenti finanziari di Lumentum (tardo giugno fiscale).

Il contributo delle soluzioni di co-packaged optics e optical circuit switch di Coherent. E la ramp-up della capacità produttiva di Applied Optoelectronics nello stabilimento di Houston a partire dal Q3.

Se questi elementi reggono, il settore ha ancora margine di corsa. Se uno delude (anche solo una guidance più cauta del previsto), la discesa potrebbe essere brusca quanto la salita.