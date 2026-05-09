S&P 500: cos’è, come funziona, composizione

Lo Standard & Poor’s 500 è l’indice azionario più seguito del pianeta. Raccoglie le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti, copre circa l’80% della capitalizzazione del mercato americano e supera i 61 mila miliardi di dollari di valore aggregato.

Per ogni gestore di fondi, ogni analista finanziario e ogni piano di investimento di lungo periodo, lo S&P 500 è il punto di riferimento contro cui tutto il resto si misura.

Eppure, dietro la sigla che vedi sui ticker e sui notiziari, si nascondono dettagli che cambiano la comprensione dello strumento. Quante società ci sono davvero? Sono 500 o 503? Come si calcola il valore dell’indice ogni giorno? Chi decide quali aziende entrano e quali escono? Perché Nvidia oggi pesa il 7,58% e una qualsiasi società in fondo alla lista pesa lo 0,01%? E come puoi investirci dall’Italia, con quali ETF e con quale fiscalità?

Questa guida risponde a tutte le domande sopra, con dati aggiornati a Maggio 2026.

Trovi la composizione settoriale completa, la tabella delle top 10 holdings con i pesi attuali, il confronto con Dow Jones e Nasdaq, e la lista dei migliori ETF UCITS quotati su Borsa Italiana .

Per chi vuole concentrarsi sui rendimenti storici c’è la nostra guida dedicata; qui ci occupiamo di quello che lo S&P 500 è e di come funziona davvero.

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S&P 500: cos’è in poche parole

Definizione e dimensione: 61 mila miliardi di capitalizzazione

Lo S&P 500 è un indice azionario che traccia la performance delle 500 più grandi società quotate sulle borse statunitensi (NYSE, Nasdaq, Cboe).

È nato nella sua forma attuale il 4 marzo 1957 e oggi rappresenta circa l’80% della capitalizzazione totale del mercato azionario americano, con un valore aggregato che supera i 61 trilioni di dollari a dicembre 2025.

La gestione è in mano a S&P Dow Jones Indices, una joint venture controllata da S&P Global, e l’indice funziona come benchmark di riferimento per migliaia di fondi comuni, ETF, prodotti derivati e strategie quantitative in tutto il mondo.

Perché si chiama “500” anche se contiene 503 titoli

Il nome è leggermente fuorviante. Le società dell’indice sono effettivamente 500, ma i ticker scambiati sono 503: tre società hanno classi di azioni multiple incluse nell’indice, ovvero Alphabet (GOOG e GOOGL), Meta Platforms e Berkshire Hathaway (BRK.A e BRK.B).

Il dettaglio non cambia la sostanza, ma quando leggi che lo S&P 500 ha “500 componenti” ricorda che dal punto di vista operativo i ticker da monitorare sono 503.

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La storia dello S&P 500: dal 1923 a oggi

Dal Composite Index del 1923 ai 500 titoli del 1957

L’antenato dello S&P 500 nasce nel 1923 con il nome “Composite Index” e all’epoca tracciava un piccolo numero di azioni.

Nel 1926 l’indice viene ampliato a 90 titoli (il famoso “S&P 90”) e mantiene questa struttura per tre decenni. Il 4 marzo 1957 la tecnologia disponibile permette il calcolo in tempo reale di un indice molto più ampio, e lo S&P 500 nasce nella sua forma attuale: 500 società, capitalizzazione ponderata, calcolo continuo durante l’orario di mercato.

La gestione passa a Standard & Poor’s Corporation, nata nel 1941 dalla fusione tra Poor’s Publishing (fondata da Henry Varnum Poor nel 1868) e Standard Statistics (1906).

Le tappe storiche: dot-com, subprime, COVID e l’era AI

La storia dello S&P 500 è la storia del capitalismo americano moderno. Il 24 marzo 2000 l’indice tocca il massimo storico di 1.552,87 punti durante la bolla dot-com, prima di crollare del 49% fino a 768 punti nel 2002. Il 9 ottobre 2007 segna nuovi massimi a 1.565 punti, ma la crisi subprime porta a un drawdown del 57% fino al minimo di 676 punti del 9 marzo 2009.

Da lì comincia la bull run più lunga della storia: l’indice supera i 2.000 punti nel 2014, i 3.000 nel 2019, i 4.000 nel 2021 e i 6.000 nel 2024. Il crollo COVID di marzo 2020 (-34% in 33 giorni) viene recuperato in soli sei mesi.

Nel 2025 chiude sopra i 6.700 punti grazie al rally dell’intelligenza artificiale e degli utili dei Magnificent Seven.

Come è composto lo S&P 500: 11 settori, 503 titoli

Information Technology: il settore dominante (32,91%)

L’indice è suddiviso in 11 settori secondo la classificazione GICS (Global Industry Classification Standard) sviluppata da S&P Dow Jones e MSCI.

Information Technology è oggi il settore dominante con il 32,91% del peso totale, dopo un boom decennale di Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom e degli altri colossi dell’hardware e del software. Nessun altro settore arriva al 13%. È un livello di concentrazione che non si vedeva dal 2000, durante la bolla dot-com, ed è insieme il punto di forza dell’indice (esposizione alle aziende più innovative del mondo) e il suo principale rischio (vulnerabilità a una correzione tech).

Gli altri dieci settori GICS dell’indice

Dopo Information Technology troviamo Financials (12,59%), Communication Services (10,28%), Consumer Discretionary (9,86%), Health Care (9,47%) e Industrials (9,02%).

Nelle ultime cinque posizioni stanno Consumer Staples (5,25%), Energy (4,02%), Utilities (2,54%), Materials (2,09%) e Real Estate (1,95%).

La distribuzione dice molto sull’economia americana: oggi è guidata da tecnologia e servizi, mentre i settori tradizionali (energia, materiali, utility) hanno un peso marginale rispetto al passato. Per dare un riferimento storico, nel 1957 il settore Industriali pesava oltre il 40% dell’indice.

Settore GICS Peso % Esempi di società leader Information Technology 32,91% Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom Financials 12,59% JPMorgan, Bank of America, Visa Communication Services 10,28% Alphabet, Meta, Netflix Consumer Discretionary 9,86% Amazon, Tesla, Home Depot Health Care 9,47% Eli Lilly, UnitedHealth, Johnson & Johnson Industrials 9,02% GE Aerospace, Caterpillar, RTX Consumer Staples 5,25% Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart Energy 4,02% ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips Utilities 2,54% NextEra Energy, Duke Energy Materials 2,09% Linde, Sherwin-Williams Real Estate 1,95% Prologis, American Tower

Composizione settoriale S&P 500 (peso al 31 marzo 2026)

Top 10 società dello S&P 500: chi pesa di più

Magnificent Seven e la concentrazione record del 36%

Le prime 10 società dell’indice oggi pesano il 36% della capitalizzazione totale. Era il 23% nel 2000, in piena bolla dot-com.

Significa che oggi più di un terzo del rendimento dello S&P 500 dipende dall’andamento di sole dieci aziende, soprattutto dei Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Classe A e C), Amazon, Meta e Tesla. Nvidia da sola, grazie al boom dell’intelligenza artificiale, è arrivata al 7,58%. Apple segue al 6,66% e Microsoft al 4,91%.

Top 10 holdings S&P 500 con peso percentuale (marzo 2026).

Per dare una proporzione: le ultime 250 società dell’indice messe insieme pesano meno della sola Nvidia.

Cosa accade fuori dalla top 10: la lunga coda

Fuori dai primi 10 nomi l’indice si comporta come una distribuzione molto altalenante.

I primi 50 titoli rappresentano circa il 60% della capitalizzazione totale, mentre il restante 40% è spalmato sulle altre 450 società.

È la natura matematica del cap-weighting: poche società molto grandi guidano la performance, le piccole contribuiscono in modo marginale.

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La conseguenza pratica è chiara: investire nello S&P 500 oggi è di fatto investire principalmente in big tech, con esposizione minore al resto dell’economia.

Top 10 holdings S&P 500 al 31 marzo 2026

# Società Peso Settore 1 NVIDIA Corp 7,58% Information Technology 2 Apple Inc 6,66% Information Technology 3 Microsoft Corp 4,91% Information Technology 4 Amazon.com Inc 3,64% Consumer Discretionary 5 Alphabet Inc Cl A 2,99% Communication Services 6 Broadcom Inc 2,62% Information Technology 7 Alphabet Inc Cl C 2,40% Communication Services 8 Meta Platforms Inc Cl A 2,24% Communication Services 9 Tesla Inc 1,87% Consumer Discretionary 10 Berkshire Hathaway Cl B 1,57% Financials

Come si calcola lo S&P 500: la formula del divisor

Float-adjusted market cap weighted: cosa significa davvero

Lo S&P 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato del flottante (float-adjusted market-cap weighted in inglese).

Tradotto: il peso di ogni società nell’indice è proporzionale al suo valore di mercato, calcolato come prezzo dell’azione moltiplicato per il numero di azioni effettivamente scambiabili pubblicamente, escludendo le quote bloccate da insider, governi o azionisti di lungo periodo.

Più una società vale, più peso ha sull’indice. Apple a 3.500 miliardi di capitalizzazione pesa centinaia di volte più di una società da 20 miliardi nello stesso indice.

Il divisor: il numero segreto da 8,9 miliardi

Il valore dell’indice si calcola con una formula semplice: somma della capitalizzazione di mercato flottante delle 500 società, divisa per un numero chiamato “divisor”.

Il divisor attuale è di circa 8,9 miliardi e serve a mantenere la continuità storica del valore nonostante le modifiche di composizione e gli eventi societari.

Ad esempio, se la capitalizzazione totale aggregata dei 500 titoli è di 55 trilioni di dollari, il valore dell’indice sarà 55.000.000.000.000 / 8.900.000.000 = circa 6.180 punti.

Il divisor è proprietario di S&P Dow Jones Indices: il valore esatto non è pubblico ma può essere stimato dal rapporto noto.

Aggiustamenti per split, fusioni e scissioni

Il divisor viene rettificato ogni volta che si verifica un evento societario in grado di alterare artificialmente il valore dell’indice. Stock split, emissioni di azioni aggiuntive, fusioni, scissioni (spin-off), ingressi e uscite di società sono tutti eventi che richiedono aggiustamenti.

L’obiettivo è garantire che il numero dell’indice rifletta solo i movimenti reali dei prezzi azionari, non l’effetto contabile di operazioni straordinarie. Tutti gli aggiustamenti vengono eseguiti dopo la chiusura dei mercati.

Criteri di inclusione: chi entra e chi esce dallo S&P 500

Capitalizzazione minima e requisiti di liquidità

Per entrare nello S&P 500 una società deve soddisfare requisiti precisi.

La capitalizzazione minima è oggi di 18 miliardi di dollari (soglia aggiornata nel 2024, in crescita rispetto ai 14,5 miliardi precedenti), almeno il 50% delle azioni deve essere flottante pubblico, la società deve avere profitti positivi cumulati negli ultimi quattro trimestri e nell’ultimo trimestre, deve essere quotata sul NYSE o sul Nasdaq, e deve avere un volume mensile minimo di 250.000 azioni scambiate per ciascuno dei sei mesi precedenti la data di valutazione.

Il comitato S&P Dow Jones e la valutazione discrezionale

A differenza di indici puramente meccanici come il Russell 1000, lo S&P 500 è gestito da un comitato di esperti che applica criteri quantitativi ma mantiene un margine di valutazione discrezionale.

Il comitato considera la rappresentatività settoriale dell’indice, la sostenibilità finanziaria della società candidata e la sua capacità di restare nei criteri di inclusione nel tempo. La componente discrezionale rende lo S&P 500 più stabile rispetto a indici rigidi, ma introduce anche un elemento di soggettività.

Esempi recenti di ingressi e uscite (2024-2026)

Negli ultimi anni i cambi di composizione hanno riflesso la trasformazione dell’economia. Tesla è entrata nel dicembre 2020, Palantir Technologies nel settembre 2024, Super Micro Computer ed Erie Indemnity nel marzo 2024, Workday a dicembre 2024 e DoorDash nel marzo 2025.

Sul fronte uscite, retailer in declino come Bed Bath & Beyond e società energetiche di seconda fascia hanno lasciato il posto a nomi tech e fintech.

Gli aggiornamenti avvengono tipicamente quattro volte l’anno, con rebalancing trimestrale.

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Le tre versioni dell’indice: Price, Total e Net Total Return

Price return: il numero che vedi sul ticker

Il valore dello S&P 500 che vedi su Bloomberg, Reuters e nei notiziari è il “price return”. Questa versione considera solo le variazioni di prezzo delle azioni dell’indice, ignorando completamente i dividendi distribuiti dalle società componenti.

È il numero più immediato da seguire ma sottostima il rendimento reale ottenuto da chi investe sull’indice, perché lascia fuori una componente importante del ritorno totale.

Total return: con dividendi reinvestiti lordi

La versione total return assume che tutti i dividendi pagati dalle società dell’indice vengano immediatamente reinvestiti acquistando nuove quote.

Storicamente i dividendi rappresentano circa il 2% annuo di rendimento aggiuntivo rispetto al price return, e su orizzonte trentennale la differenza diventa enorme: sul lungo periodo il total return raddoppia o triplica il risultato del price return puro.

È la versione più rappresentativa per misurare la performance reale di chi reinveste i dividendi.

Net total return: con tassazione sui dividendi

Il net total return tiene conto della tassazione applicata ai dividendi prima del reinvestimento.

Per investitori non statunitensi, gli Stati Uniti applicano una ritenuta alla fonte del 30% sui dividendi (15% in caso di trattato fiscale come quello Italia-USA).

La versione net total return riflette quindi la performance effettiva di un investitore estero che subisce questa ritenuta. La differenza con il total return lordo è tipicamente di 0,3-0,5 punti percentuali annui.

S&P 500 vs Dow Jones vs Nasdaq: le differenze chiave

Numero di titoli e copertura del mercato

Lo S&P 500 contiene 503 ticker (500 società), il Dow Jones Industrial Average solo 30 e il Nasdaq Composite oltre 3.000 (mentre il Nasdaq 100 ne contiene esattamente 100).

La copertura di mercato è proporzionale: S&P 500 copre l’80% del mercato azionario USA, Dow Jones meno del 25% (solo blue-chip industriali), Nasdaq Composite circa il 50% concentrato però su tecnologia e biotech.

Metodo di ponderazione:Cap-weighted vs Price-weighted

Lo S&P 500 e il Nasdaq Composite sono ponderati per capitalizzazione: il peso di ogni società è proporzionale al suo valore di mercato.

Il Dow Jones invece è ponderato per prezzo: l’azione che costa di più conta di più, indipendentemente dalla dimensione della società.

È un metodo storicamente meno rappresentativo, perché un’azienda con prezzo per azione di 800 dollari ma capitalizzazione modesta finisce per pesare più di un colosso con prezzo per azione di 30 dollari ma capitalizzazione enorme.

Volatilità e rappresentatività settoriale

Il Dow Jones è il meno volatile dei tre perché contiene solo blue-chip molto stabili.

Lo S&P 500 ha volatilità intermedia (15-18% annualizzato) ed è il più diversificato per settore. Il Nasdaq Composite è il più volatile perché concentrato in tecnologia e biotech: nelle fasi di euforia tech può salire molto più rapidamente dello S&P 500, ma nei drawdown può perdere il doppio. Per un investitore che cerca esposizione completa al mercato USA, lo S&P 500 è generalmente la scelta più equilibrata.

Caratteristica S&P 500 Dow Jones Nasdaq Composite Numero titoli 503 (500 società) 30 3.000+ (Nasdaq 100: 100) Anno creazione 1957 1896 1971 Ponderazione Capitalizzazione flottante Prezzo per azione Capitalizzazione Copertura mercato USA ~80% ~25% ~50% (tech-heavy) Peso settore tech 32,9% ~18,5% ~55% Volatilità storica Media (15-18%) Bassa Alta (20-25%) Esempi società Apple, Nvidia, JPM, ExxonMobil Boeing, Caterpillar, Goldman, Disney Apple, Microsoft, Tesla, Pfizer

Confronto strutturale tra i tre principali indici azionari USA, dati aggiornati al 2026.

Come investire nello S&P 500 dall’Italia: ETF UCITS

ETF UCITS: cosa sono e perché preferirli a quelli USA

Gli ETF UCITS sono fondi armonizzati a livello europeo che rispettano la direttiva UCITS dell’Unione Europea.

Per un investitore italiano sono nettamente preferibili agli ETF americani (come SPY o VOO) per due motivi pratici: la fiscalità è semplificata grazie al regime amministrato applicabile alla maggior parte dei broker italiani, e la normativa PRIIPs impedisce ai broker italiani di vendere ETF USA al retail.

Tutti i principali ETF UCITS sullo S&P 500 sono quotati su Borsa Italiana e si possono comprare come una qualsiasi azione.

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CSPX (iShares): il più grande ETF UCITS, 117 miliardi

L’iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ticker CSPX su Borsa Italiana, ISIN IE00B5BMR087) è il più grande ETF UCITS al mondo, con oltre 117 miliardi di euro di asset gestiti.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF € 663,89 EUR +8,45% oggi TER 0.07% AUM € 121.303 M Replica Fisica Domicilio IE 1M +9,0% 3M +5,8% 6M +4,8% 1A +24,7% 3A +72,8% 5A +89,9% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Replica fisicamente l’indice S&P 500 con TER dello 0,07% annuo, distribuzione in accumulazione (i dividendi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo), domicilio in Irlanda e quotazione anche in versione hedged (CSPXH per chi vuole copertura sul cambio dollaro/euro).

VUSA e VUAA (Vanguard): distribuzione vs accumulazione

Vanguard offre due ETF UCITS sullo S&P 500: VUSA (ISIN IE00B3XXRP09, distribuzione trimestrale dei dividendi, ~75 miliardi di euro) e VUAA (ISIN IE00BFMXXD54, accumulazione, ~76 miliardi).

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing € 118,80 EUR +8,41% oggi TER 0.07% AUM € 69.829 M Dividendo Fisica Domicilio IE 1M +9,0% 3M +5,6% 6M +4,2% 1A +23,4% 3A +67,0% 5A +78,9% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Entrambi hanno TER 0,07%, replica fisica e domicilio in Irlanda. La scelta tra le due versioni dipende dall’esigenza personale: VUSA paga dividendi tassabili al 26% al momento dell’incasso (utile per chi vuole un flusso di reddito), VUAA li reinveste automaticamente differendo la tassazione al momento della vendita (più efficiente fiscalmente per chi accumula nel lungo periodo).

Altri ETF disponibili: SPDR, Invesco, Amundi

Sul mercato italiano sono disponibili anche SPDR S&P 500 UCITS ETF (ticker SPY5, TER 0,03%, il più economico in assoluto), Invesco S&P 500 UCITS ETF (ticker SPXS, TER 0,05%, replica sintetica con swap), Amundi S&P 500 UCITS ETF (ticker 500, TER 0,15%) e Lyxor S&P 500 UCITS ETF.

Per la maggior parte degli investitori la scelta sensata cade su CSPX o VUAA per la combinazione di basso TER, alta liquidità, replica fisica e accumulazione fiscalmente efficiente.

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PAC vs PIC e fiscalità per l’investitore italiano

Piano di Accumulo: la disciplina che paga sul lungo periodo

Il PAC (Piano di Accumulo Capitale) consiste nell’investire una somma fissa a cadenza regolare (mensile o trimestrale) in un ETF S&P 500.

Il vantaggio principale è il dollar cost averaging: comprando una quantità fissa di euro in momenti diversi, acquisti più quote quando il prezzo è basso e meno quote quando è alto, ottenendo un prezzo medio nel tempo.

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Lump sum: quando ha senso entrare in un’unica soluzione

Lo studio Vanguard del 2023 documenta che il lump sum (l’investimento in unica soluzione di tutto il capitale disponibile) batte il PAC nel 68% delle finestre storiche di 12 mesi sullo S&P 500.

La ragione è statistica: il mercato chiude in positivo il 73% degli anni, quindi posticipare ingressi sistematicamente fa rinunciare a rendimento atteso.

Se hai un capitale grande disponibile e un orizzonte lungo, entrare subito è statisticamente più redditizio di spalmare l’ingresso. Il PAC resta la scelta giusta per chi non ha capitale grande e vuole canalizzare risparmi mensili.

Tassazione: capital gain 26%, bollo 0,2% e regime dichiarativo

Per l’investitore italiano la fiscalità sugli ETF S&P 500 prevede tre voci principali.

Il capital gain (plusvalenza alla vendita) è tassato al 26%: vale per la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, indipendentemente dal numero di mesi di possesso.

Sui dividendi distribuiti la tassazione è del 26% applicata al momento dell’incasso (rilevante per ETF a distribuzione come VUSA).

L’imposta di bollo è dello 0,2% annuo sul valore di mercato dell’investimento al 31 dicembre. Una nota importante: le minusvalenze su ETF non possono essere compensate con plusvalenze su altri ETF, ma solo con redditi diversi (es. trading su azioni o derivati).

Indice S&P 500: le domande frequenti (FAQ)

Quante società ci sono nello S&P 500? Le società sono 500, ma i ticker scambiati sono 503 perché Alphabet, Meta e Berkshire Hathaway hanno classi di azioni multiple. La capitalizzazione totale supera i 61 trilioni di dollari (dicembre 2025). Come si investe nello S&P 500 dall’Italia? Il modo più efficiente è acquistare un ETF UCITS quotato su Borsa Italiana. I principali sono CSPX di iShares (€117 miliardi, accumulazione), VUSA di Vanguard (distribuzione) e VUAA (accumulazione), tutti con TER dello 0,07% annuo. Lo S&P 500 è meglio del Nasdaq o del Dow Jones? Dipende dall’obiettivo. Lo S&P 500 è il più diversificato (80% del mercato USA, 11 settori). Il Nasdaq è più tech-heavy ma più volatile. Il Dow Jones contiene solo 30 blue-chip ed è ponderato in modo anacronistico (per prezzo, non per capitalizzazione).

Conclusioni: perché S&P 500 resta il benchmark globale

Lo S&P 500 non è un indice qualsiasi tra tanti. È il benchmark più seguito in finanza: contro di lui si misurano hedge fund, fondi pensione, gestori attivi e la maggior parte degli ETF passivi. Le ragioni sono strutturali.

Copre l’80% della capitalizzazione del mercato azionario americano, è gestito da un comitato che bilancia regole quantitative e valutazione discrezionale, è ponderato in modo coerente con il valore reale delle società, ha un track record di stabilità metodologica che dura dal 1957.

Le cifre raccontano la storia. 503 ticker per 500 società, 11 settori, capitalizzazione aggregata che supera i 61 trilioni di dollari, top 10 holdings al 36%, Information Technology al 32,91% del peso totale.

Per l’investitore italiano la traduzione operativa è semplice. Per esposizione efficiente al mercato USA, scegli un ETF UCITS quotato su Borsa Italiana. Pianifica un orizzonte minimo di 10-15 anni, valuta un PAC se hai un reddito stabile da convogliare, e ricorda che la tassazione italiana richiede attenzione (capital gain 26%, bollo 0,2%, minusvalenze ETF non compensabili con plusvalenze ETF).

Lo S&P 500 ha attraversato la Grande Depressione, la stagflazione anni Settanta, la bolla dot-com, la crisi subprime, il crollo COVID e la stretta Fed del 2022.

Ne è uscito sempre vincente sul lungo periodo, trainato dalla capacità delle aziende americane di reinventarsi a ogni ciclo tecnologico.Naturalmente nessuno può garantire che andrà così in futuro.

Per chi cerca uno strumento semplice, diversificato e supportato da quasi un secolo di evidenza empirica, l’indice resta la scelta più razionale per il cuore del proprio portafoglio.