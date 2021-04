DAX 30: come investire sull’indice, quotazioni e se conviene [2021]

Cos’è Indice DAX 30? Scopriamo in questo articolo guida come investire sul DAX 30 e quali sono gli strumenti e le piattaforme miglior per investire sull’indice tedesco delle migliori trenta azioni della Borsa di Francoforte.

Il trading in indici azionari è molto importante ed offre grandi possibilità di negoziare sui mercati sfruttando l’andamento di strumenti molto stabili. Inizieremo dunque da analizzare come è composto l’indice, come funziona per poi arrivare alla fase vera e propria di trading.

Consideriamo il fatto che gli indici non hanno grande volatilità e possono essere considerati come un paniere di titoli azionari, uno strumento che dunque può essere sfruttato anche da chi è agli inizi.

Successivamente vi mostreremo con i grafici le quotazioni in tempo reale del DAX 30, sui quali poter fare analisi tecnica e capire come fare per investire oggi.

Accenniamo per ora solo al fatto che il DAX 30 (Deutsche Aktienindex 30, in precedenza Deutscher Aktien-Index 30) è il segmento della Borsa di Francoforte contenente i 30 titoli a maggiore capitalizzazione.

L’orario di apertura va dalle 09:00 alle 17:30 CET.



DAX 30 Index: cos’è

Cos’è l’ Indice DAX 30? Il DAX (acronimo di D eutscher A ktieninde x) è il più importante indice azionario tedesco. Esso misura la performance delle 30 più grandi aziende e più liquide (in base al flottante libero – la capitalizzazione di mercato) sul mercato azionario tedesco e rappresenta circa l’80 per cento della capitalizzazione di mercato delle società quotate in Germania.

Investire sull’indce DAX 30

L’Indice è un prodotto e marchio registrato e figurativo registrato di Deutsche Börse AG , le cui azioni sono a loro volta incluse nel DAX. È il membro più importante della famiglia degli indici DAX.

Le società per azioni incluse nel DAX sono quotate sul Prime Standard della Borsa di Francoforte. L’indice è basato sui dati di trading nel sistema di trading elettronico Xetra ed è calcolato ogni giorno di negoziazione dalle 9:00 alle 17:30.

Il DAX è stato sviluppato congiuntamente dall’Associazione delle borse tedesche, dalla Borsa di Francoforte e dalla Börsen-Zeitung . È stato introdotto il 1 ° luglio 1988 e continua ad esserel’indice del mercato azionario, la cui storia risale al 1959. Per il 31 dicembre 1987, è stato normalizzato a 1.000 punti indice. Inizialmente, il DAX non era inteso come un concorrente ma come un supplemento agli indici azionari tedeschi già stabiliti. Nel frattempo ha lasciato indietro gli altri indici ed è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come l’indice principale per il mercato azionario tedesco.

Il DAX indica sia le prestazioni che l’indice dei prezzi pubblicato. Nell’indice delle prestazioni, i dividendi delle società incluse nel DAX sono reinvestiti matematicamente. L’indice dei prezzi non tiene conto dei dividendi. Colloquialmente, il termine DAX si riferisce all’indice delle prestazioni. Per altri indici (es. Euro Stoxx 50 ) è spesso il contrario.

La capitalizzazione di mercato totale del DAX era 1,033.3 miliardi di euro nel mese di settembre 2017. Secondo la World Federation of Exchanges, il DAX era al 10 agosto 2017 classificato come il più grande Indice del mondo per capitalizzazione di mercato.

DAX 30: cosa significa

Cosa significa DAX? Come intuibile, si tratta di un acronimo, che significa: Deutsche Aktienindex 30. Il 30 sta per il fatto che è un segmento della Borsa di Francoforte contenente i 30 titoli a maggiore capitalizzazione.

Altri Indici DAX

Nella primavera del 1994 fu introdotto il cosiddetto DAX 100. Questo indice avrebbe dovuto documentare la performance dei 100 titoli più liquidi sul mercato azionario. Con l’introduzione del MDAX nel 1996, comprendeva i 30 titoli del DAX e il 70 del MDAX. Cambiando il MDAX a 50 valori, l’ HDAX ha sostituito il DAX 100 . Al contrario, il CDAX comprende tutte le azioni negoziate a Francoforte. Lo SDAX comprende 50 valori minori dietro MDAX.

Come indice di strategia, esiste lo ShortDAX . È inversamente proporzionale alla performance giornaliera del DAX, consentendo agli investitori che possono entrare solo in posizioni lunghe di partecipare a movimenti di prezzo negativi. Ad esempio, se il DAX perde il 5% in un giorno, allora lo ShortDAX aumenterà altrettanto di conseguenza, z. Ad esempio, i fornitori di indici hanno l’opportunità di offrire un prodotto che aumenterà di fronte a sviluppi DAX di tipo negativi, aprendo opportunità per il “compratore” di realizzare un profitto anche in caso di movimenti di prezzo negativi.

Ci sono anche indici del settore come ÖkoDAX per le aziende del settore delle energie rinnovabili dal 2007 o indici strategici come il DivDAX per le aziende con dividendi elevati. Gli indici tedeschi più importanti includono il TecDAX , che contiene 30 dei maggiori titoli tecnologici.

La volatilità implicita , cioè la volatilità attesa del DAX per il periodo dei prossimi 30 giorni, misura il VDAX-NEW, quella pubblicata anche da Deutsche Börse AG indice di volatilità. Il suo predecessore, il VDAX , è la volatilità implicita dei DAX 45 giorni sulla base di un approccio metodologico diverso. Entrambi gli indici sono quotati in forma annuale.

L’Eurex offre opzioni (ODAX) e Futures (FDAX) sul DAX.

Migliori piattaforme per investire sul DAX 30

Con gli esperti di WebEconomia abbiamo analizzato quelle che sono le migliori piattaforme per investire sugli indici. Ne abbiamo selezionate alcune che consentono di fare investire sul DAX 30 senza commissioni:

DAX 30: come funziona

Come funziona Indice DAX 30? I valori nel DAX sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato del flottante. Pertanto, il fattore decisivo non è il valore di borsa totale o il capitale totale di una società, ma solo il valore delle azioni liberamente negoziabili (flottante) della classe di azioni rappresentata nel DAX.

La proprietà fissa, vale a dire la proprietà dei principali azionisti che detengono il 5% o più di tali azioni, non è inclusa nella ponderazione. La proprietà fissa comprende anche le azioni proprie detenute dalla società emittente stessa, indipendentemente dalla dimensione della quota. Dal 2006 esiste un limite massimo per il limite: i titoli individuali possono avere un peso massimo del 10%.

A causa delle variazioni delle partecipazioni azionarie, ma principalmente a causa delle variazioni di prezzo, la capitalizzazione di mercato effettiva del flottante è in costante evoluzione. La ponderazione viene inoltre ricalcolata ogni secondo ricalcolo del DAX secondo i prezzi correnti.

Cambiamenti nella porzione di flottante coperte invece della borsa tedesca solo nelle date ribilanciamento trimestrale e poi incorporate nella ponderazione. Ciò ha portato a situazioni in cui un prezzo delle azioni in tempo reale si adatta un flottante modificato, che viene indossato, ma nella ponderazione solo ritardato fattura antagonista.

Nel novembre 2008, Deutsche Börse ha introdotto regole aggiuntive per contrastare tali distorsioni estreme. Un valore può essere preso tra le date di regolazione dall’indice, quindi, se il suo peso supera il 10% e lo storico della volatilità a 30 giorni del prezzo del titolo supera il 250%.

Indice DAX 30 quali società

Quali società fanno parte dell’Indice DAX 30? Al momento della scrittura, le seguenti:

Adidas AG Allianz SE Basf AG Bayer AG Bmw AG St Commerzbank AG Continental AG Daimler AG Deutsche Bank AG Deutsche Börse AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG E.On AG Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St Henkel KGaA Vz Hypo Real Estate Holding AG Infineon Technologies AG Linde AG Man AG St Merck KgaA Metro AG St Münchener Rück AG Rwe AG St Sap AG Siemens AG ThyssenKrupp AG Tui AG Volkswagen AG St.

DAX 30 Indice come si calcola

Dal 21 giugno 1999, l’indice è stato basato sui prezzi del sistema di trading elettronico Xetra. Il suo calcolo inizia da gennaio 2016 in ogni giorno di negoziazione dalle 9:06 CET / CEST. Se non ci sono prezzi di apertura per le singole azioni in quel momento, verranno utilizzati i rispettivi prezzi di chiusura del giorno di negoziazione precedente. Il calcolo termina con i prezzi dell’asta di chiusura di Xetra , che inizia alle 17:30 e può durare dai 5 ai 15 minuti. Fino al 31 dicembre 2005, il DAX è stato aggiornato in 15 secondi, dal 1 ° gennaio 2006 ogni secondo.

Per il calcolo, basato sulla formula dell’indice di Étienne Laspeyres, i corsi azionari delle società quotate selezionate sono ponderati in base alla loro capitalizzazione di mercato. Sono incluse solo le quote del flottante. Se il capitale di una società è suddiviso in diversi tipi di azioni (ad esempio azioni ordinarie e privilegiate ), viene utilizzato il tipo di quota di liquidità più elevato. Sono anche considerati casi speciali. Ad esempio, le azioni di Deutsche Börse AG sono state negoziate per lo scambio nel 2011/2012.

Per periodi al di fuori del trading Xetra (prima dell’inizio del trading e dopo l’asta di chiusura), Deutsche Börse AG calcolerà il LDAX dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:00 (anche L-DAX, L / E-DAX) in base ai prezzi delle azioni sulla borsa di Francoforte , che di conseguenza ha orari di negoziazione più lunghi. Inoltre, 8:00-09:00 e 17:30-22:15 di XDAX (anche XDAX) sulla base di borsa a termine Eurex, scambia i futures calcolati dal DAX.

Dove investire sull’indice DAX 30

Vediamo quali sono i broker principali per fare trading sull’indice DAX.

Investire nell’indice DAX 30 con eToro

eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) ha a Limassol e vanta quasi 11 milioni di utenti iscritti. Motivo? I tanti servizi che offre, tra cui i principali sono il Social trading, il CopyTrader e i Copyportfolios.

Oltre all’indice azionario DAX della Borsa di Francoforte, su eToro puoi investire su altri principali indici azionari di questi Paesi:

Australia

Germania

Dow Jones (USA)

Spagna

Europa (Euro Stoxx)

Francia

Hong Kong

Giappone

Nasdaq (USA)

S&P 500 (USA)

Regno Unito

Ancora, è possibile trovare l’indice del dollaro, il quale riflette l’andamento del dollaro contro un paniere di sei valute.

Per aprire un account gratuito su eToro clicca qui.

Come investire su DAX 30 con ForexTB

ForexTB (clicca qui per visitare il sito ufficiale) ha sede a Cipro ed è nato nel luglio 2018.

Offre 4 tipi di account diversi, mentre il servizio più importante che offre sono i segnali di trading inviati da Trading Central.

I segnali di trading sono suggerimenti inviati a chi ne fa richiesta, su quando è il momento di entrare sul mercato e in che modo. E Trading Central ha vinto per 9 anni consecutivi i prestigiosi Technical Analyst Awards.

Per ricevere i segnali gratuiti di ForexTB clicca qui.

Investire sul DAX 30 con Capital.com

Un altro broker molto conveniente che consigliamo per investire sul DAX 30 è Capital.com (qui trovi il sito ufficiale). Si tratta di uno dei migliori broker per investire sugli indici con commissioni basse.

Dispone di varie licenze ed offre una piattaforma consolidata, la Metatrader 4 che è la più utilizzata fra i traders professionisti. Su questa piattaforma è possibile accedere a moltissimi titoli azionari oltre ad i principali indici.

Zero commissioni e una piattaforma facile da usare sono le caratteristiche principali.

Per accedere alla demo gratis di Capital.com clicca qui.

Come fare trading CFD su DAX 30 con Plus500

Chiudiamo la panoramica dei Broker CFD con Plus500 (clicca qui per il sito ufficiale). Chi ama il calcio ricorderà che è sponsor dell’Atletico Madrid. Il che è un’altra medaglia da appuntare per la sua credibilità.

Ecco altri indici azionari sui quali è possibile investire su Plus500 (esclusivamente tramite CFD):

Indice di volatilità VIX

Italia 40

Giappone 225

US-TECH 100

Europa 50

USA 500

Spagna 35

Per aprire un account gratuito su Plus500 clicca qui ed apri il tuo conto demo.

Indice DAX 30 storia

Qual è la storia dell’Indice DAX 30? Il DAX 30 è stato calcolato da Deutsche Börse dal 1 luglio 1988 e inizialmente aveva 1163,52 punti. La base di indice era sui 1000 punti al 31 dicembre 1987. Poiché gli investitori sono interessati non solo all’attuale andamento dell’indice azionario tedesco, ma anche allo storico, questo è stato il 1988 di Frank Mella, poi editore del Börsen-Zeitung e inventore del DAX, calcolato fino al 1959 su base giornaliera come esempio.

Mella si lega al DAX il 30 dicembre 1987, i 30 titoli che compongono l’indice del Börsen-Zeitung ( BZ Index ), che a sua volta ha fatto un legame con i 24 valori nella indice di Hardy della Bankhaus Hardy & Co. emersero il 1 aprile 1981 e risale al 28 settembre 1959. A differenza del DAX e dell’indice BZ, l’indice Hardy non ha tenuto conto dei dividendi. Gli Indici Hardy e BZ sono stati registrati quattro volte al giorno (12:00 12:00, 12:30, 13:00 e 13:30). Le serie temporali generate da Mella sono utilizzate da Deutsche Börse come back-calcolo ufficiale del DAX.

I ricalcoli a più lungo termine sull’indice azionario tedesco si basano principalmente sulla indice del Ufficio federale di statistica, creato il 1948 che risale corsi mensili a disposizione, l’indice azionario dell’Istituto statistico Reich, calcolato dal 1922 al 1943 e l’indice Institute for Business Cycle Research, la cui serie storiche risalgono all’anno 1840.

Il 20 giugno 1985, il DAX ha matematicamente chiuso per la prima volta con 1007.18 punti sul punteggio di 1000 punti. Il 19 ottobre 1987, l’indice registrava una perdita giornaliera del 9,39%. Il motivo è stato il Black Monday alla Borsa di New York , in quanto il valore della Dow Jones Industrial Average è calato del 22,6%. Lunedì 16 ottobre 1989, il DAX ha sofferto il più grande incidente del giorno nella sua storia. Crollò del 12,81%. Il venerdì prima il finanziamento della compagnia aerea UAL era fallito negli Stati Uniti. Il 19 agosto 1991, il DAX registrò una perdita giornaliera del 9,40 percento. Fu una reazione al successivo colpo di stato fallito contro il presidente sovietico Mikhail Gorbachev .

Il 20 marzo 1998, l’indice si è chiuso con 5001,55 punti per la prima volta sopra il punteggio di 5000 punti. Il 7 marzo 2000, il DAX ha raggiunto 8136,16 punti nel corso della negoziazione e 8064,97 punti su un prezzo di chiusura, i suoi livelli più alti fino ad oggi. Questi sono stati superati solo più di sette anni dopo, nell’estate del 2007. Dopo lo scoppio della bolla speculativa nel settore tecnologico ( bolla dot-com ), il DAX è sceso a un livello di chiusura di 2202,96 punti entro il 12 marzo 2003. L’indice si è chiuso in ribasso per l’ultima volta il 24 novembre 1995. Si trattava di un calo del 72,7% rispetto al picco del 7 marzo 2000.

Il 12 marzo 2003 segna il punto di svolta della discesa. Dalla primavera del 2003, il DAX stava risalendo di nuovo. Nel luglio 2007 sono stati raggiunti nuovi massimi; il miglior valore è stato 8151,57 punti il 13 luglio 2007.

Nel dicembre 2007, le 30 maggiori società quotate tedesche erano per la prima volta la maggioranza di proprietà di investitori stranieri. Rispetto al 2005, la loro quota era aumentata dal 20% al 53%.

Nel corso della crisi finanziaria internazionale, iniziata nella crisi immobiliare negli Stati Uniti nell’estate del 2007, il DAX ha iniziato nuovamente a declinare. Dall’autunno 2008, la crisi ha colpito sempre più l’economia reale. Di conseguenza, i prezzi delle azioni sono crollati in tutto il mondo. Il 9 ottobre 2008, il DAX ha chiuso a 4887,00 punti per la prima volta dal 4 novembre 2005, sotto il limite di 5000 punti. Il 13 ottobre 2008 il DAX ha guadagnato l’11,40% il maggiore guadagno giornaliero nella sua storia.

Due settimane dopo, il 28 ottobre 2008, l’indice si è concluso con la negoziazione all’11.28 per cento superiore al giorno di chiusura precedente. È stata una reazione ai piani di salvataggio del governo degli Stati Uniti per il settore finanziario americano. L’indice ha raggiunto un nuovo minimo il 6 marzo 2009, quando ha finito il trading a 3666,41 punti. Dal massimo storico del 13 luglio 2007, questo rappresenta un calo del 54,8%. Il 6 marzo 2009 significava la fine della discesa. Dalla primavera del 2009, il DAX stava risalendo di nuovo. Entro il 2 maggio 2011, è salito del 105,3% a un livello di chiusura di 7527,64 punti.

Il rallentamento dell’economia globale e il peggioramento della crisi dell’euro hanno fatto crollare nuovamente l’indice di riferimento tedesco. Il 12 settembre 2011, il DAX ha chiuso il trading a 5072,33 punti. La perdita dal picco del 2 maggio 2011 è stata del 32,6%. Comunicazioni dei nuovi programmi di acquisto di obbligazioni della Banca centrale europea e della Riserva federale degli Stati Uniti in un ambito sostanzialmente illimitato, ha portato quindi a una ripresa dei prezzi del mercato azionario.

Lo stimolo monetario ha avuto un ruolo maggiore nella formazione dei prezzi rispetto al rallentamento economico globale e alla situazione delle imprese. Nel maggio 2013, i livelli più alti di luglio 2007 sono stati superati per la prima volta: il 22 maggio 2013 l’indice ha chiuso per la prima volta nella sua storia oltre 8500 a 8530,89 punti e quindi del 68,18% in più rispetto all’ultimo minimo di 12. Settembre 2011. Dopo una battuta d’arresto nei mesi estivi, ha raggiunto nuovi massimi storici da settembre 2013 in base ai prezzi di chiusura. Il 29 ottobre 2013, il DAX ha chiuso per la prima volta nella sua storia oltre 9000 a 9022,04 punti. Il punteggio di 9500 punti era di due mesi dopo, il 27 dicembre 2013, con un prezzo di chiusura di 9589.

Il 5 giugno 2014 alle 14:32 l’indice è salito nel corso del trading oltre 10.000 punti per la prima volta. Due giorni di negoziazione dopo, il lunedì di Pentecoste, 9 June 2014, il DAX per la prima volta raggiunto uno stato di cinque cifre (cioè 10 008,63 punti) su una base di chiusura. Come conseguenza dell’annuncio della BCE, a causa di una bassa inflazione e incombente deflazione , acquisti di obbligazioni per mese 60 miliardi di euro da realizzare fino a settembre 2016, l’indice ha raggiunto un massimo storico di 10,454.05 punti su una base di chiusura il 22 gennaio 2015. Il giorno successivo, il DAX è balzato a un altro nuovo massimo di 10.702,84 punti nel corso della negoziazione.

Circa due terzi delle azioni DAX erano di proprietà straniera nel 2014. Il 19 febbraio 2015, il DAX ha chiuso per la prima volta nella sua storia oltre 11.000 punti, con 11.001.94 punti su un prezzo di chiusura, segnando così un nuovo massimo storico. Nelle tre settimane successive, il DAX ha raggiunto nuovi massimi storici e ha chiuso il 16 marzo 2015 per la prima volta oltre 12.000 punti, con 12.167.72 punti al termine.

Allo stesso tempo, il DAX ha rotto (calcolati senza i dividendi) durante la seduta di quel giorno dal più alto indice dei prezzi da 15 anni a quella parte (6,266.15 punti il 7 marzo 2000) temporaneamente salito a 6266.76 punti. In base al prezzo di chiusura, l’indice dei prezzi ha superato il livello del 2000 il 10 aprile 2015 con un valore di 6331,39 punti.

Indice DAX 30: come seleziona componenti

Come seleziona l’Indice DAX 30 le società componenti? Affinché un’azienda possa essere ammessa al DAX, deve essere elencata nel Prime Standard, negoziata continuamente su Xetra e avere almeno un flottante del 10% (questo limite era del 5% fino a ottobre 2008). Inoltre, la società deve avere una sede legale in Germania o concentrarsi sul suo fatturato commerciale sulle azioni di Francoforte e un seggio nell’UE. La sede della società può essere sia il domicilio legale che la sede operativa, ovvero la sede della gestione aziendale o amministrativa.

Tra le aziende che soddisfano questi requisiti di base, un’ulteriore selezione si basa sulle seguenti due caratteristiche:

Fatturato nel commercio di pavimenti Xetra e Francoforte

Del flottante capitalizzazione di mercato (flottante capitalizzazione di mercato)

Un adeguamento del DAX avviene secondo le seguenti quattro regole:

Uscita veloce (45/45)

Una società viene rimosso dal DAX se appartiene (turnover scambio o capitalizzazione) più tra i 45 più grandi aziende da uno dei due criteri, un valore non-index o almeno rango 45 realizzato nella capitalizzazione di mercato di almeno rango 35 e turnover borsa.

Fast-Entry (25/25)

Una società verrà aggiunta al DAX se è una delle 25 più grandi società in base a entrambi i criteri. Il DAX esclude quindi il valore che è classificato peggiore di 35 (se ne esiste uno) in almeno uno dei due criteri e ha la capitalizzazione di mercato più bassa.

Uscita regolare (40/40)

Una società viene estratta dal DAX se non è più una delle 40 più grandi società in base a uno dei due criteri, ma un valore non indicizzato raggiunge almeno il 35 ° posto in entrambi i criteri.

Entrata normale (30/30)

Una società è stata recentemente quotata nel DAX se è una delle 30 più grandi società in base a entrambi i criteri e se esiste un valore di indice che non rientra tra le 35 società più grandi in base ad almeno un criterio.

Solo in ciascun caso per la data ordinaria di adeguamento a settembre, vengono applicate tutte e quattro le regole. Al contrario, le regole di uscita rapida e di ingresso rapido si applicano anche alle date di aggiustamento straordinario di marzo, giugno e dicembre. Saranno inoltre effettuati aggiornamenti straordinari in caso di insolvenza di una società o qualora un’entità non soddisfi più le condizioni iniziali di cui sopra.

Inoltre, in casi eccezionali, come le acquisizioni annunciate a breve termine o cambiamenti significativi nel flottante, il Consiglio direttivo di Deutsche Börse AG, in consultazione con gli indici azionari dei gruppi di lavoro, può discostarsi da queste regole.

Indice DAX 30 e il caso del 2008

Variazioni di tipo speciale si sono verificate alla fine di ottobre 2008, quando Porsche Automobil Holding ha provato a rilevare il più ampio gruppo Volkswagen. Porsche era nell’ottobre 2008 attraverso acquisizioni e operazioni in derivati in possesso di circa il 42,6% delle azioni ordinarie e aveva opzioni di acquisto ammissibili a ricevere ulteriore 31,5%.

Quando la Porsche ha annunciato questo quattro giorni prima della pubblicazione dei risultati trimestrali della VW, è arrivata nei prossimi giorni a una stretta stretta serrata. Alcuni partecipanti al mercato (compresi gli hedge fund ) avevano annullato le azioni VW e ora dovevano fare nuovamente rifornimento. Dopo che Porsche deteneva circa il 75% e lo stato della Bassa Sassonia un altro 20% delle azioni ( legge VW ), solo poco meno del 6% rimaneva flottante.

A causa di questa scarsità di offerta e dell’ulteriore aumento della domanda dei venditori allo scoperto, le azioni VW sono aumentate fino al 28 ottobre 2008, a volte a oltre € 1.000. Per un breve periodo, ha superato la capitalizzazione di mercato totale della più grande compagnia ExxonMobil al mondo in quel momento.

Attraverso questo straordinario aumento dei prezzi, la ponderazione delle azioni del DAX 30 dall’originario 5,88% del 2008 è aumentato nel mese di settembre a 27.22% alla chiusura delle contrattazioni il 28 ottobre. In questo giorno annunciato Dow Jones & Company, il fattore di fluttuazione delle azioni ordinarie VW nei suoi indici per il trading del venerdì scenderà dal 49,63 al 37,32%. Deutsche Börse è stata scambiata il 3 novembre 2008, effettuando uno straordinario ribilanciamento dell’indice DAX, tagliando il peso della quota Volkswagen nel DAX al dieci percento.

Indice DAX 30 valori più alti

Quali sono stati i valori più alti raggiunti dall’Indice DAX nella sua storia?

Indice delle prestazioni nel processo di negoziazione: 13.596,89 il Martedì 23 gennaio 2018

Indice di prestazione sulla base del prezzo di chiusura: 13.559,60 il Martedì 23 gennaio 2018

Indice dei prezzi durante il trading: 6.410,38 il Martedì 7 novembre 2017

Indice dei prezzi sulla base del prezzo di chiusura: 6.388,25 il Venerdì 3 novembre 2017

Il DAX era tornato calcolato fino al 1981 come indice di rendimento (con dividendi) e fino al 1948 come indice di prezzo (esclusi i dividendi). Le serie temporali si basano su una concatenazione del DAX con l’indice BZ (1981-1986), l’indice Hardy (1959-1980) e l’indice azionario dell’Ufficio federale di statistica (1948-1958). I dati precedenti provenivano dal professor Richard Stehle, istituto per banche, borsa e assicurazioni, Università Humboldt di Berlino. Stehle ha calcolato il rendimento del mercato azionario di quelle società che sarebbero state incluse nell’indice di prestazioni DAX se il barometro del mercato azionario fosse già esistito dal 1937 in poi.

L’anno migliore della storia del DAX è stato matematicamente il 1949 con un guadagno del 152,13%, seguito dal 1951 con un guadagno del 115,41% e del 1954 con un guadagno dell’82,59%. L’anno peggiore è stato il 1948 con una perdita dell’87,35%, seguita dal 2002 con una perdita del 43,94% e il 2008 con una perdita del 40,37%. Il periodo dal 1948 al 1954 è segnato dalla riforma valutaria e dal miracolo economico , dal 2000 in poi, dallo scoppio della bolla dot-com e dagli effetti della crisi finanziaria dal 2007 in poi .

La tabella mostra lo sviluppo annuale dell’indice azionario tedesco DAX, calcolato fino al 1937.

Indice DAX 30 critiche

Quali sono le principali critiche mosse all’Indice DAX 30? Come riportato da n-tv in collaborazione con Telebörse , il calcolo del DAX rispetto ad altri indici, come ad esempio FTSE 100 o S & P 500, è inficiato da una grande distorsione. In dettaglio:

Con solo 30 società esclude una grande parte delle aziende pubbliche interessanti per molti investitori.

Come indice di performance, non riflette solo l’andamento dei prezzi, ma include anche i dividendi distribuiti per intero. Cioè, non disponibili per gli investitori.

Quotazione del DAX 30 in temp reale

Ecco la quotazione in tempo reale del DAX 30 con il grafico aggiornato:

Conviene investire sul DAX 30 ?

Conviene fare trading sull’Indice DAX 30? Direi di sì. È infatti sconsigliato investire “azienda per azienda”, in quanto l’andamento potrebbe discostare dal Dax 30, poiché fare trading direttamente sull’indice significa investire in un portafoglio già diversificato, ponderato e ottimizzato per ottenere il massimo rendimento.

L’investimento nel Dax Index è molto più semplice, perché i fattori in campo saranno molti meno, in quanto un indice stabile e forte come il Dax subisce molte meno influenze dai fattori esterni, e soffre di molta meno volatilità grazie all’alta liquidità e volumi delle contrattazioni giornaliere.

L’indice è anche considerato rifugio sicuro in caso di instabilità dei mercati finanziari. Il rendimento del Dax è quindi sempre altissimo, e sfruttabile al meglio grazie al trading.

Indice DAX 30 come fare trading?

Come fare trading sull’Indice DAX 30? Conviene sempre affidarsi a Broker con regolare licenza da parte di un organo di controllo dei mercati finanziari. Come CONSOB o CySEC. In particolare, tramite i CFD è possibile ottenere risultati economici (profitti e perdite) proporzionali alla variazione di prezzo dei future che interviene sul mercato.

Come funziona un CFD? Si tratta di un contratto tra due parti, il trader ed un broker, che esprime la differenza di prezzo di un asset di mercato. Quest’ultima esprime quindi la differenza tra il prezzo di acquisto e di chiusura moltiplicato il numero di azioni specificate nel contratto. Si tratta di un modo di operare che ricalca molto quello che avviene nell’acquisto di azioni.

I prezzi indicati dal broker CFD sono molto simili al prezzo di mercato ed è possibile negoziare CFD ricevendo un addebito di una commissione.

Prima parlavamo dell’importanza di una regolare licenza Consob – massima autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari – o della CySEC – massima autorità a livello europeo – in quanto ciò mette a riparo i nostri soldi e i nostri dati sensibili (telefono, e-mail, domicilio, Iban, numero carta) da truffatori malintenzionati.

Oltre a regolare licenza, il Broker deve offrire al trader una serie di servizi:

Formazione: tramite ebook, webinar, corsi on demand, incontri annuali dal vivo

Conto demo: per fare pratica con soldi virtuali così da non rischiare quando si è neofiti o quando si è esperti e si vogliono provare nuove strategie

Assistenza clienti: 7×24, in italiano, facilmente raggiungibile su più canali

Segnali di trading: che diano consigli utili su dove e come investire

Commissioni e spread favorevoli

Grafici chiari che mostrino lo storico degli asset

Una app che consenta di fare trading ovunque ci si trovi, sia tramite smartphone che tablet

DAX 30: le domande frequenti

Rispondiamo infine alle domande più frequenti sul DAX 30:

Che cos’è il DAX 30? Si tratta dell’indice più importante della Borsa tedesca di Francoforte ed è composto dall’andamento dei migliori trenta titoli azionari tedeschi. Come iniziare a investire in Borsa sul DAX 30? E’ conveniente iniziare a investire in Borsa sfruttando i broker CFD regolati. Ad esempio molti investitori utilizzano eToro, un broker adatto anche ai principianti che permette di copiare le operazioni dei trader più bravi. Meglio investire sul DAX 30 o sulle singole azioni? La Storia insegna che si riduce l’esposizione andando a fare una media sui titoli azionari, dunque gli indici possono risultare meno rischiosi per chi vuole fare trading. E’ dunque più conveniente negoziare sul DAX 30 invece che su singoli titoli.

Conclusioni

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche dell’indice DAX e come investire sul DAX 30 sfruttando le piattaforme CFD con licenza. All’interno dell’indice DAX troviamo le più grandi aziende tedesche dunque titoli solidi dal punto di vista dei fondamentali.

Possiamo vedere dal grafico come questo indice sia abbastanza costante e non abbia avuto grosse fluttuazioni. Investire tramite i CFD sul DAX, ma anche su altri indici azionari, può risultare una scelta vincente se si sfruttano i broker spread only.

