Hyperliquid (HYPE): cos’è e come funziona il DEX perp

Hyperliquid è il protocollo di cui tutti parlano in questo periodo, sopratutto a causa di uno dei più grandi airdrop di criptovalute della storia.

Hyperliquid è diventato in breve tempo uno degli exchange decentralizzati più popolari, in particolare un perpetual DEX cioè un exchange dedicato al trading di derivati . La sua interfaccia user-friendly unita all’offerta di strumenti di trading avanzati e ai benefici della decentralizzazione ne hanno decretato il successo.

Ma cos’è esattamente Hyperliquid e come funziona?

Lanciato nel 2024, Hyperliquid presenta una architettura unica che implementa un sistema di market making automatizzato e un meccanismo di liquidità efficiente. Il suo token nativo si chiama HYPE, è stato lanciato tramite un airdrop molto consistente che ha distribuito il 31% della supply totale agli early users. Quindi è senza dubbio uno degli airdrop più grandi dell’ultimo periodo.

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Cos’è Hyperliquid?

Hyperliquid è un exchange decentralizzato (DEX) di criptovalute che si distingue per il fatto di operare sulla propria blockchain, chiamata Hyperliquid L1. Questo protocollo innovativo combina le caratteristiche dei mercati tradizionali dei derivati con i vantaggi della tecnologia blockchain.

Caratteristica Hyperliquid CEX Tradizionali Altri DEX Tipo di Trading Perpetual Futures Spot + Futures Principalmente Spot Leva massima 10x 100x+ 5-10x Liquidità Automatizzata Market Maker Pool di Liquidità Custodia Non-custodial Custodial Non-custodial Costi Gas Ottimizzati N/A Elevati KYC No Sì No

L’obiettivo futuro è quello di dar vita a un ambiente in cui varie applicazioni finanziarie possano interagire con componenti nativi, garantendo velocità di transazione inferiore al secondo e oltre 100.000 ordini al secondo.

Ogni ordine di trading, cancellazione, compravendita e liquidazione avviene in modo trasparente sul layer 1 con una latenza di blocco inferiore a 1 secondo.

Hyperliquid si è fatto notare di recente per aver condotto il più grande airdrop nella storia delle criptovalute, distribuendo token per un valore superiore a 7 miliardi di dollari.

Il Layer 1 di Hyperliquid è stato sviluppato appositamente per supportare lo scambio decentralizzato, concentrandosi principalmente sul trading di derivati perpetui tramite order book e anche sul mercato spot.

Tutti gli ordini rimangono onchain, a differenza di altri DEX (es: dYdX) così come l’order book decentralizzato grazie ad una architettura Hyper Stack che sfrutta un algoritmo di consenso chiamato HyperBFT, ottimizzato per garantire scalabilità e rapidità nella trasmissione delle informazioni.

Hyperliquid: come funziona il DEX perpetual (GUIDA completa) Oggi parliamo di uno Hyperliquid, uno degli exchange decentralizzati più popolari, in particolare un perpetual DEX cioè un exchange dedicato al trading di de… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 30 minutes and 58 seconds. https://www.youtube.com/embed/dngkNi7-p1E https://youtu.be/dngkNi7-p1E?t={seek_to_second_number}

La blockchain Hyperliquid L1

Hyperliquid è un layer1 a tutti gli effetti con una propria blockchain, denominata Hyperliquid L1, progettata e ottimizzata appositamente per supportare applicazioni finanziarie ad alte prestazioni.

L’architettura di Hyperliquid

Hyperliquid L1 presenta un’architettura a tre livelli:

Livello di consenso (HyperBFT): è il Core Layer che si occupa di gestire le transazioni e il raggiungimento del consenso distribuito.

(HyperBFT): è il Core Layer che si occupa di gestire le transazioni e il raggiungimento del consenso distribuito. Livello di esecuzione : esegue effettivamente le transazioni e ospita i contratti intelligenti e le applicazioni della blockchain. Comprende componenti finanziarie native e un EVM di uso generale.

: esegue effettivamente le transazioni e ospita i contratti intelligenti e le applicazioni della blockchain. Comprende componenti finanziarie native e un EVM di uso generale. Livello applicativo: è dedicato alle API per gli sviluppatori, alle interfacce utente e alle integrazioni con applicazioni esterne.

Questa separazione permette di ottimizzare ciascun livello in base alle proprie necessità. Il consenso può focalizzarsi sulla sicurezza e velocità nella finalizzazione delle transazioni, mentre il livello di esecuzione può essere progettato per prestazioni ed efficienza computazionale.

HyperEVM e compatibilità Ethereum

HyperEVM è una macchina virtuale Ethereum integrata direttamente nel livello 1 di Hyperliquid. Opera all’interno dello stesso livello di consenso HyperBFT, a differenza di implementazioni EVM standalone.

Questo vuol dire che non opera come una chain separata, ma utilizza lo stesso consenso HyperBFT del layer 1. Ciò consente alla EVM di interagire direttamente con i componenti nativi della L1, come gli order book per il trading spot ed i perpetuals.

HyperEVM presenta tre caratteristiche chiave:

Integrazione nativa : permette interazioni dirette tra smart contract e le funzionalità core di Hyperliquid.

: permette interazioni dirette tra smart contract e le funzionalità core di Hyperliquid. Modello di esecuzione : EVM e L1 operano in sequenza, permettendo all’EVM di accedere allo stato della blockchain.

: EVM e L1 operano in sequenza, permettendo all’EVM di accedere allo stato della blockchain. Standard token e liquidità: i token sono ERC-20 su HyperEVM e sono fungibili con i corrispettivi asset nativi su L1, permettendo di sfruttare liquidità ed efficienza computazionale.

Consenso HyperBFT

HyperBFT è l’algoritmo di consenso su misura di Hyperliquid. È progettato per soddisfare le esigenze del trading ad alta frequenza garantendo sicurezza e coerenza.

Le sue caratteristiche principali sono:

Alte prestazioni : conferma blocchi in meno di 1 secondo e latenza di 0,2 secondi. Può gestire (a livello teorico) 200.000 TPS.

: conferma blocchi in meno di 1 secondo e latenza di 0,2 secondi. Può gestire (a livello teorico) 200.000 TPS. BFT : può tollerare fino a 1/3 di validatori maligni.

: può tollerare fino a 1/3 di validatori maligni. Stato condiviso: L1 ed EVM condividono gli stessi livelli di stato e disponibilità dati.

Grazie a HyperBFT, Hyperliquid L1 fornisce le fondamenta per un ecosistema finanziario decentralizzato sicuro e ad alte prestazioni.

HypeBFT è scritto in Rust ed è stato ottimizzato per gestire milioni di ordini al secondo, per cercare di ottenere la stessa esperienza di trading dei CEX.

Ecco un breve confronto con altre blockchain:

Ethereum Solana Hyperliquid L1 Proof of Work Proof of History + Proof of Stake HyperBFT (BFT) 15 TPS Circa 50.000 TPS 200.000+ TPS Transazioni lente Latenza inferiore a 400 ms Latenza 0,2 sec Alto costo del gas Basso costo per transazione Nessun gas

Hyperliquid (HYPE): riepilogo

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Funzionalità Trading: la piattaforma

Hyperliquid mette a disposizione degli utenti una suite completa di strumenti avanzati per il trading, dai perpetual futures alla leva finanziaria, fino ai vaults .

Ecco come si presenta la piattaforma di Hyperliquid:

Perpetual Futures

I perpetual futures sono contratti derivati che non hanno una data di scadenza definita. Replicano il funzionamento dei futures tradizionali ma permettono di mantenere una posizione aperta indefinitamente.

Hyperliquid consente di negoziare perpetual su tante criptovalute con posizioni sia lunghe che corte. Gli utenti possono aprire e chiudere le posizioni in qualsiasi momento, beneficiando della leva finanziaria.

Il sistema di funding rate mantiene i prezzi allineati alle condizioni di mercato, evitando deviazioni significative tra il perpetual e l’asset sottostante.

Se ti trovi in una posizione long, pagherai il funding rate ai trader short quando il prezzo del perpetual è superiore all’indice, e viceversa.

Questo rende i perpetual futures di Hyperliquid un potente strumento speculativo.

Sistema di Leverage

La leva finanziaria consente di amplificare i profitti potenziali assumendo rischi maggiori. Hyperliquid permette di operare con leva fino a 50x a seconda dell’asset, dando la possibilità di aprire posizioni ingenti con un capitale limitato.

Il sistema implementa un approccio graduale alle liquidazioni, diversamente dalle piattaforme tradizionali che liquidano immediatamente l’intera posizione. Quando la tua posizione si avvicina al livello di liquidazione, il sistema inizia a ridurre gradualmente l’esposizione, dandoti la possibilità di aggiungere margine o chiudere parte della posizione.

Ci sono meccanismi di auto deleveraging che evitano che la piattaforma vada in default, garantendo che rimanga solvibile.

Ovviamente la leva comporta rischi significativi in caso di movimenti avversi del mercato. È fondamentale impostare adeguati stop loss per limitare le perdite e dimensionare le posizioni in base al proprio profilo di rischio.

Ecco un breve confronto con altre piattaforme DEX popolari:

Caratteristica Hyperliquid dYdX

Leva massima 50x 20x

Asset Supportati 30+ 35+

Funding Rate 8h 8h

Min Collaterale $100 $500

Liquidazione Graduale Immediata

Fee Trading 0.05% 0.05-0.2%



Vaults

Altro componente fondamentale di Hyperliquid sono i Vaults, un meccanismo che consente di gestire la liquidità sulla piattaforma.

Funzionano come pool di capitale gestiti automaticamente che implementano strategie di trading sofisticate.

Chiunque può depositare in un Vault per guadagnare una quota dei profitti: DAO, protocolli, istituzioni o individui. In cambio, il proprietario del Vault riceve il 10% dei profitti totali.

Quando depositi i tuoi asset in un vault, questi vengono utilizzati per generare rendimenti attraverso varie strategie come il market making automatizzato o l’arbitraggio.

Ogni vault ha parametri di rischio specifici e strategie differenziate. Ad esempio, alcuni vault si concentrano sul market making su coppie di trading ad alta liquidità, mentre altri potrebbero implementare strategie delta-neutral più complesse.

Il principale vault è Hyperliquidity Provider (HLP), un vault che effettua operazioni di market making e liquidazioni e riceve una parte delle commissioni di negoziazione.

Come vedete nella schermata l’HLP ha la maggior parte del TVL ed il mese scorso ha generato un APR del 25%.

La trasparenza è totale: puoi monitorare in tempo reale la performance del vault e le strategie implementate.

come vedi ci sono tutte le performance ottenute, è un prodotto basato su USDC, ci sono le posizioni aperte anche in leva e la storia degli ordini aperti.

Possiamo vederlo come una sorta di copy trading, un fondo da cui replicare strategie ottenendo un rendimento.

Il sistema include anche una assicurazione che protegge i partecipanti da eventi di mercato estremi. Quando depositi in un vault, una piccola percentuale delle commissioni generate contribuisce a questo fondo, creando un cuscinetto di sicurezza per l’intero ecosistema.

Ovviamente rendimenti APR molto elevati sono sinonimo anche di rischio, quindi valuta bene se utilizzare i vaults o qualunque altro strumento.

Come fare trading su Hyperliquid

Registrazione e accesso alla piattaforma

Hyperliquid è un exchange decentralizzato (DEX), quindi, a differenza degli exchange centralizzati, non richiede la creazione di un account tradizionale. Per iniziare, devi connettere il tuo wallet compatibile con la piattaforma. Ecco come procedere:

Scarica un wallet compatibile: Utilizza wallet come MetaMask o WalletConnect, configurandolo con la rete blockchain supportata da Hyperliquid. Connetti il wallet: Accedi al sito ufficiale di Hyperliquid https://app.hyperliquid.xyz e collega il tuo wallet seguendo le istruzioni. Deposita fondi: Per iniziare a fare trading, trasferisci criptovalute compatibili al wallet collegato. Hyperliquid accetta principalmente USDC e USDT come collaterale per il trading. Dovrai utilizzare il bridge ufficiale per trasferire i tuoi fondi dalla rete di origine (solitamente Ethereum o altre blockchain supportate) alla piattaforma. Il deposito minimo consigliato è di $100, ma è importante considerare che questo importo dovrebbe rappresentare una piccola percentuale del tuo capitale di trading totale. Naviga nel mercato: Dopo aver connesso il wallet, potrai accedere all’interfaccia di trading, dove visualizzerai i mercati disponibili, i grafici e le informazioni necessarie per effettuare operazioni di trading.

Una volta che i fondi sono sulla piattaforma, puoi iniziare a fare trading. L’interfaccia ti mostrerà tutti gli strumenti necessari:

Chart con indicatori tecnici personalizzabili

Order book in tempo reale

Panel per l’inserimento degli ordini

Dashboard del portfolio

Tipologie di ordini disponibili

Hyperliquid consente di utilizzare diverse tipologie di ordini per personalizzare la tua strategia di trading:

Market Order: permette di acquistare o vendere al prezzo di mercato attuale, garantendo un’esecuzione immediata.

permette di acquistare o vendere al prezzo di mercato attuale, garantendo un’esecuzione immediata. Limit Order: consente di impostare un prezzo specifico al quale desideri acquistare o vendere, ideale per strategie più precise.

consente di impostare un prezzo specifico al quale desideri acquistare o vendere, ideale per strategie più precise. Stop Order: utile per limitare le perdite, attivando un’operazione solo quando il prezzo raggiunge un determinato livello.

Il token HYPE e la tokenomics

Il token nativo di Hyperliquid è HYPE, con un supply totale di 1 miliardo di token. HYPE ha un ruolo chiave nell’ecosistema Hyperliquid, permette infatti di accedere a funzionalità esclusive e allo staking.

La distribuzione è stata progettata per garantire un equilibrio tra incentivi immediati e sostenibilità a lungo termine.

Ecco come è stata fatta l’allocazione iniziale:

Allocazione Percentuale Lock-up Vesting Airdrop 31% No Immediato Team 20% 12 mesi 36 mesi Treasury 25% 6 mesi 48 mesi Early Investors 14% 6 mesi 24 mesi Liquidity Mining 10% No Progressivo

Quindi un airdrop molto consistente, inoltre se sommiamo le percentuali notiamo che più del 70% andrà alla community quindi una tokenomics molto interessante.

La maggior parte dei token HYPE è distribuita gratuitamente alla community per incentivare l’adozione e l’utilizzo della piattaforma. Non ci sono state vendite private o raccolte fondi tramite VC.

Detenere HYPE dà diritto a diversi vantaggi:

Sconti sulle commissioni di trading

Accesso esclusivo a nuovi prodotti e funzionalità.

Partecipazione alla governance per votare su listing, sviluppo della piattaforma ecc.

Reward per lo staking su HyperLiquid

Inoltre, una parte delle commissioni generale dalla piattaforma vengono utilizzate per il buyback e burn di HYPE, riducendo nel tempo la disponibilità totale di token e aumentandone potenzialmente il valore.

Il prezzo di Hype ha subito un incremento esponenziale subito dopo l’airdrop come potete vedere nel grafico:

per questi motivi tutti ne hanno parlato ed è iniziato la corsa all’acquisto del token. Vedremo se il progetto sarà in grado di ritagliarsi il suo spazio, al di là della speculazione sul token.

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Lo staking su Hyperliquid

Il sistema di staking di Hyperliquid offre un meccanismo sofisticato per incentivare la partecipazione a lungo termine e la liquidità del protocollo. Lo staking non è solo un modo per generare rendimenti passivi, ma rappresenta anche un elemento fondamentale per la sicurezza e la decentralizzazione della piattaforma.

Gli holder del token HYPE possono metterli in staking nell’apposito smart contract per generare ricompense. Lo staking ha una durata variabile e maggiore è il periodo, più alte sono le ricompense.

Come vedete dalla pagina ufficiale:

abbiamo un APR massimo del 3%, ancora basso rispetto ad altre chain competitor.

Hyperliquid (HYPE): le domande più frequenti (FAQ)

Cos’è Hyperliquid? Hyperliquid è un exchange decentralizzato che opera sulla propria blockchain omonima, offrendo strumenti di trading avanzati (perpetuals). Cosa rende unico Hyperliquid? Combina la velocità e le funzionalità dei CEX con la sicurezza e la trasparenza della DeFi. Offre basso slippage, bridging cross-chain e fees basse. Come funziona il sistema di leverage su Hyperliquid? Hyperliquid offre leverage fino a 50x su perpetual futures attraverso un sistema di cross-margining universale. Il sistema utilizza un meccanismo di liquidazione automatica per gestire il rischio e proteggere i trader, con liquidazioni graduali per minimizzare l’impatto sul mercato.

Conclusioni

Abbiamo visto come funziona Hyperliquid, uno dei protocolli più interessanti lanciati quest’anno. Si tratta di un DEX avanzato che permette di operare tramite derivati garantendo una esperienza simile a quella degli exchange centralizzati.

Il suo token HYPE è senza ombra di dubbio interessante ed è stato distribuito tramite un airdrop di grande successo. La capitalizzazione è buona ma non a livelli altissimi.

Per gli investitori e i trader interessati ad Hyperliquid, è molto importante comprendere i meccanismi tecnici e i rischi associati, mantenendo un approccio prudente alla gestione del rischio.

Come ogni progetto, Hyperliquid va valutato nel medio e lungo termine. Il suo successo dipenderà come sempre dalle innovazioni che riuscirà a portare e dal livello di adozione da parte dei trader.