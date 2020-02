Halliburton: il 2020 resta incerto dopo Q4 2019 negativo

Halliburton ha annunciato a fine gennaio di aver ottenuto sette contratti di servizi di perforazione e completamento per il progetto Ichtys LNG, in Australia dalla società giapponese INPEX che si occupa di petrolio e gas.

Il progetto ha ricevuto un’approvazione a dicembre 2019 per eseguire la fase successiva di perforazione di sviluppo sul progetto.

Lo sviluppo nell’Australia settentrionale offshore del Browse Basin, dove si trova il giacimento di Ichthys, dovrebbe iniziare a marzo 2020 e dovrebbe continuare per circa tre anni.

I contratti includono perforazione direzionale, registrazione durante la perforazione, registrazione dei dati di superficie, fluidi di perforazione e di completamento, cementazione, ganci di rivestimento, carotatura e servizi di completamento.

Halliburton ha dichiarato che le sue strutture a Jandkot e Broome, situate nell’Australia occidentale, supporteranno il progetto e assumeranno localmente a Broome per supportare il lavoro. I termini finanziari dell’accordo non sono ancora stati resi noti.

Situato nel Mare di Timor, a circa 220 chilometri al largo dell’Australia occidentale occidentale e 820 km a sud ovest di Darwin, il giacimento di Ichthys contiene circa 500 milioni di barili di condensa e oltre 12 trilioni di metri cubi di gas naturale.

Coprendo un’area di circa 800 chilometri quadrati in acque con una profondità media di circa 250 metri, il campo è stato scoperto nel 2000 e sviluppato da INPEX in collaborazione con: TOTAL TOT, Tokyo Gas, Osaka Gas, Chubu Electric Power, Toho Gas, Kansai Electric Potenza e CPC.

Halliburton, con sede a Houston, in Texas, è uno dei maggiori fornitori di servizi petroliferi al mondo, offrendo una varietà di attrezzature, manutenzione, nonché servizi di ingegneria e costruzione per i settori dell’energia, industriale e governativo.

Con una presenza in oltre 80 paesi, opera in due segmenti principali: completamento e produzione, nonché perforazione e valutazione.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Halliburton, il Q4 2019 si è chiuso male

Nel quarto trimestre del 2019, le aspettative sugli utili HAL di Halliburton erano piuttosto incerte.

Si era già inteso che l’ultimo trimestre del 2019 sarebbe stato duro per l’azienda con il conteggio delle piattaforme petrolifere nordamericane in calo di 33 punti dal terzo trimestre. Come riportato da Baker Hughes BKR nella sua pubblicazione settimanale molto seguita.

Halliburton, con una presenza considerevole nella regione, avrebbe sempre sofferto, ma la società era riuscita a battere la stima del consenso Zacks come solida attività internazionale. Più che compensare i venti contrari in Nord America.

La seconda società al mondo per servizi petroliferi dopo Schlumberger SLB, ha registrato un profitto rettificato di $ 285 milioni, con32 centesimi per azione da ottobre a dicembre, superando la stima del consenso di Zacks di 29 centesimi. In calo dello 0,8% a $ 23,77 entro la chiusura delle negoziazioni di martedì dopo il rilascio degli utili.

La società, con una capitalizzazione di mercato di $ 21 miliardi, ha subito un colpo di $ 2,2 miliardi da oneri di svalutazione non in contanti, associati al pompaggio a pressione e alle apparecchiature di perforazione nel quarto trimestre del 2019.

In particolare, i ricavi dal Nord America sono diminuiti del 30,2% su base annua, il che evidenzia un’attività depressa in questa influente regione. Ciò significava che il risultato era inferiore del 22% rispetto alla cifra dell’anno precedente di 41 centesimi.

D’altra parte, le vendite da operazioni internazionali sono salite del 10,1% rispetto al periodo dell’anno precedente a $ 2,9 miliardi. Un’area che continua a mostrare un impulso di crescita, soprattutto in Medio Oriente / Asia.

Il reddito operativo è sceso del 10,2% a $ 546 milioni, indicando una debolezza nelle attività e nei prezzi. Tuttavia, l’efficienza operativa e la gestione dei costi hanno consentito all’azienda di migliorare i suoi margini di profitto di 300 punti base.

La società aveva circa $ 2,3 miliardi in contanti e ha potuto limitare il suo carico di debito a lungo termine durante l’anno. Il flusso di cassa gratuito è diminuito, scendendo a $ 915 milioni nel 2019 da $ 1,1 miliardi nel 2018.

Nonostante il declino del flusso di cassa gratuito, il management ha riacquistato circa $ 100 milioni delle sue azioni e il suo dividendo trimestrale è rimasto invariato.

Halliburton oggi paga agli azionisti 18 centesimi per azione dividendo trimestrale (72 centesimi per azione all’anno) per un rendimento da dividendo totale del 3%, che è superiore all’1,9% del settore.

Il 2020 per Halliburton si apre nella totale incertezza

Veniamo alle previsioni per il 2020. Lo scorso anno il petrolio ha registrato un aumento del 34,5%, il più grande aumento annuale dal 2016.

In particolare, WTI, il benchmark statunitense, è salito di quasi l’11% a dicembre, aiutato dall’accordo su un accordo commerciale di Fase 1 tra gli Stati Uniti e la Cina e dell’output del gruppo OPEC. Tuttavia, nonostante il miglioramento del mercato petrolifero, il greggio WTI ha registrato una media di $ 56,74 nel 2019, circa $ 8 al barile in meno rispetto alla media del 2018 di $ 65,06.

Come al solito, ci sono troppe variabili per indovinare il prezzo del petrolio in futuro. Un gruppo di osservatori del settore vede prezzi depressi quest’anno, inclusa la VIA che si aspetta un prezzo medio di $ 59,50 al barile per il 2020.

Ben consapevole del difficile ambiente operativo, Halliburton mira a proteggere i suoi flussi di cassa. La società si è impegnata a spendere $ 1,2 miliardi nel 2020 come spese in conto capitale, in calo rispetto a $ 1,5 miliardi nel 2019.

Lo scorso anno Halliburton ha generato circa $ 2,4 miliardi nel flusso di cassa operativo, rispetto a $ 3,2 miliardi nel 2018.

Pertanto, anche un calo del 50% della liquidità operativa i flussi nel 2020 ammonterebbero a $ 1,2 miliardi, sufficienti a coprire le spese in conto capitale.

Passando al trimestre successivo, Halliburton prevede una riduzione della redditività sequenziale per entrambi i suoi segmenti.

Per l’unità Completamento e produzione – che costituisce circa il 59% delle entrate totali del fornitore di servizi petroliferi e il 63% delle entrate operative – la società prevede un calo del margine dell’1,25-1,5%.

I margini di perforazione e valutazione potrebbero calare del 2-2,5%.

Alla luce di ciò, Halliburton vede l’arrivo di venti contrari nei prossimi mesi.

Il titolo ha chiuso la settimana con un prezzo di 22,58 dollari americani. Chiudendo dunque un trend che in realtà è in calo da inizio anno, quando il titolo è partito con una quotazione di 25 dollari. Dopo un timido rialzo del dicembre 2019.

Migliori piattaforme per investire in Halliburton

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano. Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI CFD su Forex, Azioni, Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.