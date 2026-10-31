Hack Binance: 6,34 miliardi $ di fondi propri per coprire le perdite

Binance copre l’hack da 6,34 miliardi $ con fondi propri: 3 miliardi restano congelati. Ecco cosa è successo e i rischi per chi usa Binance.

Giornata terribile per le crypto e per Bitcoin quella vissuta ieri. Binance infatti ha subito uno degli attacchi hacker più grandi della storia.

La società ha fatto sapere di aver messo da parte oltre 6,34 miliardi $ di fondi propri per coprire le perdite dell’attacco informatico di giovedì. Si stimano perdite di circa 6,3 miliardi $.

È il furto di criptovalute più grande di sempre. Per fare un confronto, parliamo di circa quattro volte i 1,5 miliardi $ rubati a Bybit nel febbraio 2025.

Da dove arriveranno i fondi. Circa 5 miliardi sono già in casa. Il resto, circa 1,3 miliardi $, verrà reperito sul mercato e attraverso canali OTC. Potrebbe volerci un po’ più del previsto, avverte la società, perché alcuni di quei token hanno poca liquidità quindi è difficile venderli.

Se hai un conto su Binance, la società assicura che i fondi sono al sicuro. Già oggi i depositi sono tornati a funzionare, i prelievi invece sono ancora bloccati. Restano da chiarire due cose: chi c’è dietro l’attacco, che TRM Labs e Chainalysis attribuiscono al gruppo nordcoreano TraderTraitor, e se la copertura annunciata si possa verificare dall’esterno, come chiedono società di certificazione quali CertiK e Nansen.

Come è composta la riserva da 6,34 miliardi $

La riserva si divide in due parti. La prima, circa 5 miliardi $, è già nelle casse di Binance. Fra i token interessati, ci sarebbero USDC, USDT, BTC, ETH e BNB (il token di Binance).

Gli indirizzi dei wallet non sono stati resi noti, per ragioni di sicurezza. Il portavoce ha però spiegato che quelle somme compariranno nel prossimo rapporto Proof of Reserves, il documento con cui Binance mostra gli asset che tiene a garanzia dei saldi dei clienti.

La seconda parte, intorno a 1,3 miliardi $, è ancora da comprare sul mercato. Naturalmente ti consigliamo di seguire i canali ufficiali di Binance, perché le cose possono cambiare in fretta.

Come Binance intende coprire le perdite dell’attacco: riserva di capitale proprio, token già in custodia, quota da acquistare e fondi congelati. Fonte: comunicato di Binance del 30 ottobre 2026 r

Su X il co-CEO Richard Teng ha ripetuto che le perdite saranno coperte per intero con fondi della società e che i saldi dei clienti non sono stati toccati.

L’attacco ha colpito gli hot wallet dell’exchange. Ricordiamo che la maggior parte degli asset degli utenti è custodita invece in cold storage.

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I fondi congelati: Tether, Circle, Ripple e gli altri

Circa 3 miliardi $ degli asset sottratti sono stati bloccati in tempo grazie ai partner. Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha detto di aver congelato oltre 1,567 miliardi $ in USDT legati all’attacco.

Anche Circle ha confermato il blocco di più di 800 milioni $ in USDC, deciso in coordinamento con le forze dell’ordine.

Si è mossa anche Ripple, che secondo Yi He, cofondatrice e co-CEO di Binance, ha bloccato circa 200 milioni $. Blocchi parziali anche di altri partner minori su stablecoin.

Naturalmente questi conteggi potrebbero cambiare, ci sono tutte le società di analisi a lavoro per mettere a posto i dati.

L’hacker, però, ha provato a battere sul tempo tutti i lock dei vari partner. E’ riuscito, infatti, a vendere USDT su alcuni market maker prendendo in prestito ETH su Aave.

Anche AAVE infatti ha preso delle contromisure.

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Cosa sappiamo dell’attacco e chi c’è dietro

All’inizio Binance aveva puntato il dito sul laptop compromesso di un ingegnere DevOps. Da questo l’attaccante avrebbe avuto accesso a un service container usato per inviare prelievi non autorizzati. Nessuna prova, aveva precisato l’exchange, di una fuga delle chiavi private dei wallet.

Ieri, invece, col passare delle ore sono emersi nuovi dettagli. Teng ha spiegato che c’è stato un attacco più sofisticato.

TRM Labs attribuisce l’attacco a TraderTraitor, l’unità di hacker nordcoreana che l’FBI aveva già indicato come responsabile del colpo a Bybit.

I fondi, scrive TRM, sono usciti dai wallet di Binance su 10 blockchain, quasi tutti in circa 20 minuti a partire dalle 20:05 di giovedì. E’ il segno che è stata compromessa l’infrastruttura di firma degli hot wallet di Binance.

Chainalysis è arrivata alla stessa conclusione dopo aver visto i fondi sottratti a Binance mescolarsi in tempo reale con quelli dell’exploit di Bitget del mese scorso, già attribuito ad attori nordcoreani.

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I dubbi sulla copertura: CertiK e Nansen chiedono verifiche

Le società di analisi, però, vogliono vedere i numeri più chiaramente. CertiK chiede più info da Binance per capire se i 5 miliardi $ in token corrispondenti a quelli rubati si possano verificare in modo indipendente on-chain.

Nansen, invece non riesce a verificare quali fondi abbia Binance oltre al fondo di emergenza da circa 1,16 miliardi $.

Il fondatore Changpeng Zhao ha risposto a modo suo, ricordando che le quote di SpaceX in mano a Binance, nate da un investimento da 500 milioni $ nell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, valgono oltre 1 miliardo $. E queste di possono vendere.

Cosa cambia se hai fondi Binance

Ora naturalmente gli utenti vogliono capire quando potranno prelevare.

Binance dice che i flussi in uscita non autorizzati si sono fermati con lo stop ai prelievi e che conta di riattivarli entro 48 ore.

Teng ha promesso un’analisi tecnica dettagliata a indagine chiusa e un Proof of Reserves aggiornato quando il ripristino sarà completato.

Binance resta comunque il primo exchange per riserve, con 134 miliardi $ di asset totali secondo i dati di DefiLlama citata da Cointelegraph.

Se hai fondi sull’exchange, non ti resta che aspettare la data in cui verranno riattivati i prelievi, e sperare che le promesse di Binance siano realizzate in tempi brevi.

Bitcoin e le crypto crollano

Il grafico di queste giornate è molto eloquente:

Non è stato solo un attacco ad un exchange, è stato un attacco a tutto il settore. E Bitcoin, come gli altri asset, è arrivato a livelli pericolosi che non si vedevano da anni. Il prezzo viaggia nelle vicinanze della media mobile a 52 settimane. Il prossimo supporto, se violato, sarà quella dell’importantissima media mobile a 200 giorni che in passato ha fatto da spartiaque.