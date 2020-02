Guadagnare con Bitcoin: ecco come fare

Come guadagnare col Bitcoin? Quali sono le migliori alternative per guadagnare col Bitcoin?

Da quando ha sfiorato i 20mila dollari di prezzo, il Bitcoin è diventato di interesse popolare. Raggiungendo fasce di utenza prima impensabili, in quanto ne hanno iniziato a parlare i media mainstream durante la cavalcata del 2017.

Esperti reali, presunti, vari ed eventuali hanno inondato Tv, giornali cartacei e web nonché radio, di spiegazioni tecniche o maccheroniche su cosa fossero e come funzionassero le criptovalute. Suscitando così l’interesse dei più.

Nel corso del 2018, però, il Bitcoin ha seguito l’andamento inverso. Vedendo scendere a poco a poco il proprio prezzo. Dando ossigeno alle teorie che vogliono le criptovalute essere una bolla, che ben presto esploderà.

Il crollo è stato dovuto soprattutto alla stretta della Corea del sud, nel tentativo di limitare la febbre da criptovalute che era esplosa nel paese nel 2017. Raggiungendo anche persone impreparate come casalinghe, disoccupati e operai.

Altri fattori decisivi sono stati la vendita di chi ha accumulato grossi quantitativi di Bitcoin ed è voluto passare all’incasso. O, ancora, le “minacce” da parte delle istituzioni europee e americane di promulgare leggi che regolassero questo settore.

Il successo del Bitcoin, però, è dovuto anche ad altri fattori. Come la crisi del lavoro occupazionale, che spinge molti a tentare nuove strade per guadagnare. E il facile accesso al trading su criptovalute grazie alle app per smartphone e tablet. Facili da usare ed accattivanti.

Detto ciò, vediamo come è possibile guadagnare con i Bitcoin in modo facile e sicuro.

Ad esempio le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo di Bitcoin.

Bitcoin cos’è

Bitcoin è una criptovaluta ideata nel 2008 dal misterioso Satoshi Nakamoto, del quale ancora oggi l’identità è segreta. Non si esclude che dietro questo nome ci sia un team di sviluppatori, data la complessità del sistema che c’è dietro chiamato Blockchain.

L’idea alla base del Bitcoin è stata quella di creare un sistema economico alternativo a quello tradizionale, che sia anteposto a Banche ed istituzioni. Quindi una criptovaluta decentralizzata, creata dagli utenti stessi e non in base alle decisioni prese nelle stanze dei bottoni da Banche e governi centrali, nonché lobby e massonerie.

Bitcoin come funziona

Bitcoin e altre criptovalute operano su una tecnologia chiamata “blockchain”. Potresti aver sentito parlare di blockchain indicato come “libro mastro pubblico distribuito, decentralizzato”, ma la tecnologia è in realtà più facile da capire di quanto suoni quella definizione.

Al suo livello più elementare, la blockchain non è altro che una catena di blocchi, non però nel senso tradizionale del termine. Per “blocco” e “catena” si intendono informazioni digitali (il “blocco”) archiviate in un database online (la “catena”).

Ecco come funziona. Ci sono molte persone, in tutto il mondo, che hanno bitcoin. Secondo uno studio del 2017 condotto dal prestigioso istituto Cambridge Center for Alternative Finance, il numero potrebbe arrivare a 5,9 milioni. Diciamo che una di queste persone vuole spendere uno o molti dei bitcoin posseduti. È qui che entra in gioco la blockchain.

Con altri registratori pubblici di informazioni, come la Securities Exchange Commission (SEC), Wikipedia o la tua biblioteca locale, c’è qualcuno incaricato di esaminare nuove voci di dati. Con Blockchain, tuttavia, quel lavoro viene lasciato a una rete di computer.

Queste reti sono spesso costituite da migliaia (o nel caso di bitcoin, circa 5 milioni) di computer sparsi in tutto il mondo. Quando vai a fare un acquisto usando bitcoin, quella rete di computer si precipita per verificare che la tua transazione sia avvenuta come hai detto. Confermano i dettagli dell’acquisto, inclusi il tempo della transazione, l’importo in dollari e i partecipanti. Quando i consumatori effettuano acquisti utilizzando il dollaro USA, le banche e le società di carte di credito verificano l’accuratezza di tali transazioni. Bitcoin svolge la stessa funzione senza che queste istituzioni utilizzino un sistema chiamato “hashing”.

Quando una persona paga un’altra per beni che usano bitcoin, i computer sulla blockchain bitcoin si affrettano a controllare che la tua transazione sia accurata. Per aggiungere nuove transazioni alla blockchain, un computer deve risolvere un complesso problema matematico, chiamato “hash”. La risoluzione di un hash richiede ai computer e persino ai supercomputer, in media 10 minuti.

Durante quel periodo, i computer controllano anche l’accuratezza delle nuove transazioni sulla blockchain bitcoin. Se un computer è il primo a risolvere un hash, memorizza le transazioni appena fatte come un blocco sulla blockchain, a quel punto diventano inalterabili.

Quotazione di Bitcoin in tempo reale

Guadagnare con Bitcoin: il mining

Partiamo proprio dall’alternativa più difficile per guadagnare con il Bitcoin. Ossia il mining.

Quando i computer aggiungono correttamente un blocco alla blockchain, vengono premiati con la criptovaluta. Al momento in cui scriviamo, gli utenti ricevono 12,5 bitcoin, circa $ 48,625 USD, per ogni blocco che aggiungono alla blockchain.

Se è vero che questa cifra sembra allettante, occorre tener presente che il processo di aggiunta di blocchi alla blockchain, non è assolutamente facile. Anzi. In effetti, le probabilità di risolvere uno di questi problemi sulla rete Bitcoin sono circa uno su sette trilioni (alias 12 zeri). Per mettere in prospettiva quel numero, le probabilità di vincere alla lotteria con jackpot sono una su 13 milioni. Per risolvere problemi matematici complessi a quelle probabilità, i computer devono eseguire programmi che costano loro quantità significative di potenza, energia e denaro.

Simile alla vincita alla lotteria, la risoluzione degli hash si riduce essenzialmente al caso, ma ci sono modi per aumentare le probabilità di vincere in entrambi i casi. Con bitcoin, arrivare alla risposta giusta prima che lo faccia un altro minatore, dipende dalla velocità con cui il tuo computer può produrre hash.

Solo un decennio fa, il mining di bitcoin poteva essere eseguito in modo competitivo sui normali computer desktop. Ma nel tempo i miners si sono resi conto che le schede grafiche comunemente utilizzate per i videogiochi erano più efficaci nel mining rispetto ai desktop. Nel 2013, i minatori di bitcoin hanno iniziato a utilizzare i computer progettati specificamente per il mining della criptovaluta nel modo più efficiente possibile, chiamati Application Specific Specific Circuits (ASIC).

Questi possono andare da $ 500 a decine di migliaia. Oggi, il mining di bitcoin è così competitivo che può essere fatto in modo redditizio solo con gli ASIC più aggiornati. Quando si utilizzano computer desktop, GPU o modelli precedenti di ASIC, il costo del consumo energetico supera effettivamente le entrate generate. Anche con la più recente unità a tua disposizione, un computer è raramente abbastanza per competere con quelli che i minatori chiamano “pool di mining”.

Un pool di mining è un gruppo di minatori che uniscono la loro potenza di calcolo e dividono il bitcoin estratto tra i partecipanti. Un numero sproporzionatamente elevato di blocchi viene estratto dai pool anziché dai singoli minatori. Nel luglio 2017, i pool e le società di mining rappresentavano circa l’80% -90% della potenza di calcolo sulla rete bitcoin. Nel mondo reale, la potenza di milioni di computer minerari sulla rete bitcoin è vicina a ciò che la Danimarca consuma ogni anno.

Tutta quell’energia costa denaro e, secondo un recente studio della società di ricerca Elite Fixtures, il costo di estrazione di un singolo bitcoin varia drasticamente in base alla posizione geografica: da soli $ 531 a $ 26,170 annui. Negli Usa, per esempio, è stato stimato che tale costo sia in media di $ 4.758 annui.

Ecco perché parlavamo di impresa nel guadagnare su Bitcoin tramite mining. Costa molto ed è diventato sempre più difficile risolvere i problemi matematici.

Come guadagnare con Bitcoin, gli Exchange

Gli Exchange di bitcoin sono mercati online in cui è possibile scambiare bitcoin con valute tradizionali, ad esempio BTC per USD. Proprio come quando fai un acquisto online, hai più opzioni di scelta. Ogni Exchange offre proprie tariffe e criptovalute.

Inoltre, gli Exchange possono variare in termini di reputazione, affidabilità, sicurezza, commissioni di elaborazione, tassi di cambio e criptovalute disponibili per il trading. Prima di affidarsi ad una di queste piattaforme, occorre valutare bene.

Uno degli Exchange più apprezzati e popolari è senza dubbio Coinbase. Il quale, se è vero che prevede solo 5 criptovalute al momento della scrittura – Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ed Ethereum Classic – offre un modo per acquistare e archiviare in modo sicuro criptovaluta in un’unica posizione.

Coinbase addebita una commissione dell’uno percento per le transazioni da un conto bancario o un portafoglio Coinbase USD. Gli acquisti effettuati con carta di credito o debito pagano una commissione del 2,49%. Inoltre, Coinbase assicura saldi di cassa fino a $ 250.000 in caso di furto o violazione di archiviazione online.

Molto apprezzato, specie negli States, è l’Exchange Robinhood. E’ stato lanciato nel 2013 come mediazione di borsa gratuita. Nel febbraio 2018, la società si è espansa in bitcoin e altri mercati, consentendo agli utenti di scambiare criptovaluta senza commissioni.

Robinhood memorizza bitcoin nello stesso account Robinhood utilizzato per le azioni. Robinhood è mobile-first e recentemente aggiunto a una versione web.

Binance, invece, potrebbe essere la soluzione migliore se stai cercando di diversificare il tuo portafoglio di criptovaluta. Lo scambio online supporta più valute e ancora più valute digitali, tra cui bitcoin, ethereum, ethereum classic, litecoin, ripple, bitcoin cash e molte criptovalute nascenti di cui potresti non aver sentito parlare.

Molti Exchange che commerciano così tante criptovalute applicano commissioni più elevate, ma Binance addebita un tasso forfettario dello 0,1 percento per le negoziazioni. Ci sono alcuni bug segnalati con l’app per dispositivi mobili Android e alcuni utenti hanno segnalato ritardi nel ritirare determinate valute.

Il consiglio, a prescindere, dall’Exchange scelto, è sempre quello di trasferire le criptovalute possedute sul Wallet (il portafogli digitale) in un posto più sicuro. Vale a dire un wallet cartaceo, una S-Pen o su un software offline. Queste alternative sono chiamate wallet “freddi”, in quanto non sono online, quindi sfuggono alla razzia degli Hacker.

Bitcoin, come guadagnare: trading online

Ci riserviamo per ultima l’alternativa che riteniamo migliore per guadagnare con il Bitcoin: il trading online. Il quale va svolto sui cosiddetti Broker, piattaforme che consentono di accedere ai mercati finanziari in tutta sicurezza e con molti servizi appannaggio del trader iscritto.

Lo strumento finanziario che consente ai trader di investire sul Bitcoin è il CFD. Acronimo di Contract for difference, traducibile in Contratto per differenza. E’ uno strumento finanziario il cui prezzo deriva dal valore di altre tipologie di strumenti d’investimento. Invece di negoziare o scambiare fisicamente l’attività finanziaria, esso è una operazione in cui due parti, venditrice e acquirente, scambiano denaro sulla base della variazione di valore dell’attività sottostante che intercorre tra quando l’operazione viene aperta e quando viene chiusa.

Alla luce di ciò, se il prezzo aumenta, l’acquirente realizza un guadagno e la parte venditrice una perdita. In caso contrario si verifica l’opposto. I CFD consentono ai trader di trarre vantaggio sia dal rialzo (posizione long) o dal ribasso (posizione short) del prezzo di attività finanziarie sottostanti.

I CFD hanno il grande vantaggio di poter investire su una miriade di asset della più svariata natura: il Bitcoin appunto, ma anche materie prime, metalli preziosi, azioni, indici azionari, coppie di valute Forex.

I Broker offrono molti servizi ai trader iscritti:

Conto demo

Si tratta di una simulazione del trading online vero e proprio. Vengono forniti soldi virtuali, in modo che i trader neofiti possano imparare senza subire perdite. E così anche i trader più esperti. Il Conto demo però non va preso come un gioco, ma utilizzato seriamente per imparare. Altrimenti, quando si passerà a fare sul serio, si finirà solo per incassare perdite.

L’offerta del Conto demo varia da Broker a Broker. Generalmente si differenziano per l’offerta limitata o illimitata del tempo a disposizione e per quella del denaro virtuale disponibile.

Formazione

Un Broker che si rispetti deve anche fornire degli eBooks da scaricare, dei Webinar (seminari che si possono seguire da remoto) e degli incontri dal vivo come convegni con relatori esperti, ecc.

Grafici

I Grafici consentono di visionare quale sia l’andamento storico di un asset.

Spread e Commissioni convenienti

Lo Spread è la parte che il Broker sottrae su una vincita, mentre le commissioni sono i costi sui vari servizi offerti.

Assistenza clienti

Deve essere in italiano e disponibile 7×24, alias 7 giorni e 24 ore su 24.

Tanti asset su cui investire

Oltre al Bitcoin, un Broker deve dare la possibilità di poter investire su una natura svariata di asset.

Segnali di trading

Sono suggerimenti che gli esperti che collaborano col Broker in questione invia agli utenti iscritti tramite sms o email.

I Broker offrono segnali di trading, che sono suggerimenti che gli esperti che collaborano col Broker in questione invia agli utenti iscritti tramite sms o email.

App

Le ormai irrinunciabili app per svolgere il trading online comodamente su smartphone e tablet. Si consiglia comunque di utilizzare le app solo per controllare come sta andando la nostra scommessa e non per prendere posizioni. In quanto le app inducono psicologicamente a prendere decisioni più a cuor leggero. Soprattutto quelle su smartphone.

Per il trading vero e proprio meglio affidarsi ad un Pc o al massimo al tablet.

Guadagnare con Bitcoin, migliori Broker

Quali sono i migliori Broker per guadagnare con Bitcoin? Un Broker molto interessanteè Plus500. Esso prevede il Centro formazione e conoscenza, dove vengono poste agli utenti alcune domande riguardanti la conoscenza sul trading. Nonché sulla negoziazione tramite CFD.

Infine, il Broker ricorda i rischi relativi al trading tramite CFD con la sezione sulle Avvertenze sui Rischi.

24option

Un Broker che ci sentiamo di suggerirvi per guadagnare con Bitcoin è 24Option. Questo Broker si distingue per i succitati segnali di trading.

Infatti, su questa piattaforma sono offerti da una società specializzata in materia: Trading Central. Che vanta 3 sedi in altrettante importanti città del Mondo: New York, Parigi e Hong Kong. Inoltre, Trading central ha vinto per 9 anni di seguito il premio come miglior società del settore.

24option si distingue anche per gli eBook interattivi (puoi scaricare l’ebook gratuito da qui), libri digitali utilizzabili sulla stessa piattaforma. Non mancano comunque i tradizionali scaricabili.

eToro

eToro vanta quasi 11 milioni di utenti iscritti. Oltre ai servizi standard succitati ed offerti dai Broker onesti, eToro si distingue per 3 servizi in particolare:

1. Social trading, dove gli utenti iscritti possono confrontarsi e darsi reciproci aiuti mediante uno scambio di opinioni. Una sorta di Forum per intenderci.

2. Copy trading, grazie al quale i trader neofiti possono copiare quello che fanno i trader rinomati e iniziare a guadagnare pur senza avere alcuna conoscenza di trading. I trader da seguire sono chiamati Popular trader e guadagnano una commissione per ogni follower.

3. CopyPortfolio, consente di copiare interi panieri di asset.

Per iscriverti gratuitamente o chiedere informazioni su un Broker visita il sito ufficiale.

Migliori piattaforme per fare trading su Bitcoin

