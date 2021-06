Grayscale: altre criptovalute nel fondo americano, cresce l’attenzione verso la DEFI

Grayscale ha recentemente aggiunto nuove criptovalute alla sua lista di asset a disposizione, mostrando così quanto sia elevato l’interesse verso la Finanza Decentralizzata.

La piattaforma online infatti non è la prima ad allargare il proprio servizio alle criptovalute e, in ogni caso, l’asset manager istituzionale Grayscale ha annunciato che, oltre a quelle già aggiunte, sono al vaglio altre valute digitali. Se le verifiche dovessero dare esito positivo l’offerta di Grayscale potrebbe aumentare ancora di più, arrivando a competere con alcune delle maggiori piattaforme di criptovalute.

Ma l’operazione di Garyscale avrà delle conseguenze o è semplicemente la volontà di seguire un trend temporaneo? Vediamo di capirlo e di analizzare come potrebbe evolvere la situazione nella DeFi.

Cos’è Grayscale

Grayscale è uno dei tanti servizi online all’interno del quale è possibile individuare servizi e offerte legate al mercato delle criptovalute.

Su questa piattaforma sono presenti diversi prodotti, ma i più importanti vengono associati alle maggiori criptovalute presenti sui mercati. Di conseguenza si possono distinguere diverse tipologie di strumenti, ovvero:

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Grayscale Ethereum Trust (ETHE)

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG)

Bisogna dire che questi strumenti vengono considerati dei veri e propri veicoli d’investimento, tramite cui si può investire in criptovalutecome se fossero titoli. In altre parole questi strumenti sono legati al fondo e sono notevolmente diversi rispetto agli investimenti tradizionali.

Di conseguenza gli investitori possono accedere alle maggiori criptovalute, negoziando strumenti associati al fondo specifico, evitando però di possedere direttamente lo stesso strumento. In altre parole il valore delle azioni rifletterebbe quello degli assets digitali, sottraendo però le spese e le commissioni.

Oltre alle sezioni dedicate ai singoli asset, Grayscale presenta una parte dedicata alla diversificazione. Si tratta di un fondo ad esposizione diversificata, denominato Grayscale Digital Large Cap Fund.

In ogni caso però gli strumenti sono quotati all’interno dell’OTCQX e di norma vengono esposti con gli indici precedentemente evidenziati. Questi prodotti infatti non vengono considerati come ETF, perciò è possibile vendere e comprare le “azioni” in modo diretto e sulla base dei prezzi di mercato associati.

Rispetto alla società, possiamo invece dire che i prodotti risultano sponsorizzati dalla Grayscale Investment. Tra le persone associate al progetto possiamo citare anche Barry Silbert.

Quest’ultimo è l’ideatore di DCG e noto per aver partecipato attivamente a molti progetti associati ad ecosistemi di ultima generazione o società in qualche modo legate al mondo delle criptovalute.

Grayscale – Riepilogo

I nuovi asset annunciati da Grayscale

Come abbiamo anticipato, la piattaforma di criptovalute Grayscale, ha annunciato l’aggiunta di nuovi asset di criptovalute.

Questi potenziali “nuovi” strumenti rappresentano principalmente il settore della finanza decentralizzata.

Tra questi possiamo trovare 1inch, Bancor, Curve, Kava, Kyber Network, Loopring, Polygon, Ren, Universal Market Access e 0x. Bisogna notare che i token nativi delle reti blockchain scalabili ad alta velocità, come Solana, Near e Dfinity, sono già stati aggiunti alla lista di asset di Grayscale.

Di conseguenza possiamo intuire come la piattaforma stesse già tenendo d’occhio il settore delle criptovalute e le sue innovazioni. In ogni caso le nuove aggiunte previste da Grayscale porteranno il numero totale di asset esplorati dalla piattaforma a 31.

Il vaglio dei nuovi asset

Anche se la notizia dell’apertura a nuovi potenziali asset di criptovalute portata avanti da Grayscale, non c’è ancora nulla di definitivo.

La società che ha sviluppato la piattaforma Grayscale, ha infatti affermato che non tutti i nuovi asset verranno sicuramente integrati e saranno trasformate in prodotti d’investimento. Questo sottolinea quanto la piattaforma voglia essere sicura della validità degli strumenti che sta analizzando, ammettendo solo le valute che superano il vaglio.

Lo stesso si può dire infatti di altre attività analizzate come Cardano, Eos e Tezos. In ogni caso Grayscale ha recentemente introdotto cinque nuovi fondi, lanciando prodotti per Basic Attention Token, Chainlink, Decentraland, Filecoin e Livepeer.

Questi cinque strumenti rappresentano però solo lo 0,1% dei 34,4 miliardi di dollari di asset in gestione a Grayscale. Secondo CoinShares, i trust di Grayscale rappresentano il 75% di un totale di 44,3 miliardi di dollari di patrimonio gestito in prodotti istituzionali di investimento in criptovalute.

Mentre il Grayscale Bitcoin Trust rappresenta il 73% dell’AUM totale di Grayscale, e più del 56% delle attività combinate e gestite in prodotti d’investimento in valuta digitale.

Considerazioni finali

