Google lancia nuovi algoritmi per l’indicizzazione

Google è passata a un modello “intern from home”, in modo da consentire agli studenti di poter continuare a lavorare su progetti di ingegneria malgrado il Coronavirus Covid-19.

Google: come evolve con lo smart working

Il gigante della pubblicità sul cloud computing invita gli ingegneri in erba al suo programma di tirocinio estivo dal 1999. Ma la pandemia in corso ha presentato una serie di sfide che hanno costretto il gigante del software a elaborare un “piano B”. Come del resto successo un po’ a tutti.

Invece di lavorare a fianco degli ingegneri nei campus di Google, quest’anno studenti provenienti da circa 43 paesi faranno uno stage da casa.

Molti di questi si concentreranno su progetti open source, che Google ha definito “una soluzione perfetta per molti dei nostri stagisti remoti e dispersi a livello globale”. In particolare perché tutto il codice sottostante sarà prontamente disponibile.

Non ci sarà carenza di lavoro nemmeno per gli studenti. Dopo che Google ha lanciato un invito a presentare proposte di progetti, ha ricevuto circa 200 proposte, che ha portato a oltre 1.000 potenziali progetti per stagisti.

“Sebbene molti aspetti del programma rimangano gli stessi con gli stagisti che lavorano da casa, abbiamo dovuto apportare alcune modifiche”, ha affermato Eric Bewer, infrastruttura vicepresidente di Google Cloud.

“Gli stagisti non avranno il vantaggio di lavorare accanto ai googler esperti in un ambiente di ufficio tradizionale, che a sua volta incide sul tipo di progetti su cui possono lavorare”.

L’open source appare un argomento appropriato dato il clima attuale e il ruolo che ha svolto nell’affrontare COVID-19. Negli Stati Uniti, ad esempio, il progetto Severity COVID ha aiutato i ricercatori a monitorare la gravità dell’epidemia curando i dati sui casi COVID-19 in tutto il paese.

Allo stesso tempo, i ricercatori hanno utilizzato hardware open source per escogitare soluzioni ingegnose per l’alimentazione dei ventilatori e la costruzione di dispositivi di protezione per il personale sanitario. Di conseguenza, la domanda di computer a scheda singola come il Raspberry Pi ha registrato un forte aumento della domanda.

Gli stagisti iscritti al programma di tirocinio di Google 2020 avranno l’opportunità di contribuire a progetti che supportano gli sforzi di risposta di COVID-19. Avranno anche la possibilità di armeggiare con i progetti open source interni di Google. Come ad esempio TensorFlow, Kubernetes, Istio, Chromium, Apache Beam e OSS-Fuzz.

“Le risorse investite per supportare questi stagisti e i loro contributi dimostrano la forza del nostro impegno nei confronti della comunità open source”, ha affermato Bewer.

“Oggi abbiamo più di 1.000 stagisti tecnici che contribuiscono attivamente ai progetti open source”.

Coronavirus, anche Germania lancia app con API Google

L’app di tracciamento dei contatti tedesca verrà lanciata entro questa settimana, l’ultimo paese ad adottare l’API Apple / Google come parte della sua risposta al coronavirus.

Reuters riferisce che il governo ha confermato il piano ma non sarebbe stato disegnato il giorno esatto.

Dopo i ritardi per garantire che la tecnologia bluetooth funzioni alla distanza corretta, il governo afferma che l’app sarà uno strumento vitale per evitare una seconda ondata di infezioni.

La tecnologia bluetooth utilizzata è quella che pone il principale punto interrogativo sulla reale efficacia di questa app.

Infatti, è stata preferita questa modalità di connessione in quanto meno invasiva della privacy rispetto al GPS. Molto più preciso. Ma il rischio è che finisca per avvertire come vicina anche una persona alquanto lontana.

Sono passate due settimane dopo che l’Italia ha lanciato la propria app di tracciamento dei contatti, utilizzando anche l’API, con i download avviati correttamente. Anche altri paesi europei stanno adottando o passando all’app.

La Germania ha avuto un tasso di mortalità inferiore rispetto a molti paesi europei grazie alle prime misure di distanziamento sociale e alla rapida attuazione di un programma di test. Sebbene non manchino dubbi su come i deceduti siano stati conteggiati e sul numero inferiore di tamponi effettuati.

DW riferisce che oggi il paese sta revocando un divieto generale di viaggio dal Regno Unito e da altri paesi dell’UE, affermando che lo sostituirà con consigli di viaggio su misura per specifici paesi e regioni.

La Germania ha già iniziato ad aprire i suoi confini alla vicina Austria, Svizzera e Francia il 16 maggio in condizioni strettamente controllate. A partire dal 15 giugno, il paese è destinato ad allentare completamente le frontiere e le restrizioni sui viaggi inter-UE.

Il riavvio del turismo ha suscitato preoccupazioni tra alcuni medici tedeschi per una potenziale seconda ondata. Hajo Zeep, un esperto medico senior dell’Istituto Leibniz per la ricerca sulla prevenzione e l’epidemiologia nella città di Brema. Il mese scorso ha avvertito che non c’è ancora abbastanza immunità nella popolazione per prevenire un altro picco di infezioni.

Il governo sta semplicemente sollecitando cautela, chiedendo alle persone di evitare viaggi inutili.

Spahn ha anche invitato le persone che desiderano andare in vacanza dopo che i controlli alle frontiere europee sono stati attenuati lunedì per stare attenti e chiedersi se il loro viaggio fosse necessario.

L’app di tracciamento dei contatti tedesca dovrebbe aiutare il Paese a monitorare l’impatto della nuova politica.

Google introduce nuovi algoritmi per l’indicizzazione

Il 4 maggio 2020, Google ha lanciato un nuovo aggiornamento di base per il suo algoritmo di ricerca. E molti siti hanno denunciato un calo delle visite abituali.

Infatti, l’introduzione di questo recente aggiornamento di base ha portato i marchi più grandi e i siti Web con autorità di dominio elevato a sostituire i siti più piccoli che sono stati “ottimizzati eccessivamente”. In altre parole, i siti Web che utilizzano indici di parole chiave elevati (ovvero riempimento di parole chiave) per il posizionamento.

Un modo per ovviare a ciò, potrebbe essere innanzitutto la modifica dei contenuti esistenti. In modo che le parole chiave classificabili non vengano utilizzate più di 10 volte per 1.000 parole al massimo assoluto.

Invece, modifica i tuoi contenuti in modo che siano più naturali e focalizzati sul valore e l’originalità. Piuttosto che sulla pura ottimizzazione sulla pagina.

Le penalità di Google sono regolazioni dell’algoritmo di Google che influiscono negativamente sulle prestazioni di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) di un sito Web. Tali sanzioni vengono inflitte come punizione quando un proprietario di un sito Web utilizza tecniche SEO black hat che violano le regole di Google.

Tra le cause più comuni di penalizzazioni troviamo:

Contenuto del blog duplicato.

Utilizzo di guest posting retribuiti o reti di blog privati ​​(PBN).

Testo invisibile

Errori 404 interni

Sostituzione eccessiva dei collegamenti

Per verificare se hai ricevuto una sanzione di Google, accedi a Google Search Console e leggi le tue notifiche. In alternativa, puoi utilizzare strumenti gratuiti che tracciano il traffico organico nel tempo.

Ci sono due forze motrici dietro le classifiche SEO: la qualità dei contenuti (ad esempio, SEO on-page) e il numero e la qualità dei backlink che si riferiscono ai tuoi contenuti (cioè SEO off-page).

Poiché la qualità dei tuoi contenuti probabilmente non è cambiata (a meno che tu non abbia modificato di recente i tuoi contenuti), è più probabile che il tuo profilo di backlink sia stato modificato.

Fortunatamente, ci sono strumenti utili con opzioni di prova gratuite che consentono di eseguire un controllo del backlink in pochi minuti, come SEMrush e Ahrefs e l’italiana SeoZoom.

Sfortunatamente, proprio come il trading, anche la SEO è un gioco a somma zero. Il che significa che se qualcuno sta perdendo, un altro sta vincendo. Apri il tuo browser Web in modalità “in incognito” e cerca il tuo sito Web utilizzando le parole chiave classificate tradizionalmente. Nota quanto sta andando bene la concorrenza in relazione alla tua.

Se la classifica del tuo sito web è recentemente scivolata, è probabile che la tua concorrenza stia semplicemente impiegando strategie SEO migliori.

In questo caso, controlla il loro sito Web e guarda cosa stanno facendo diversamente. Se la loro attività sul blog è aumentata di recente, potrebbe essere necessario aumentare le operazioni di scrittura dei contenuti per competere con il loro output potenziato.

Se non disponi delle risorse interne, l’outsourcing di questo lavoro può aiutarti a far combaciare le operazioni SEO dei tuoi concorrenti e a riportarti nuovamente in cima.

Infine, Google perfeziona costantemente il suo algoritmo PageRank per penalizzare i siti Web che offrono UX (esperienze degli utenti) scadenti e premiano i siti Web con interfacce semplici e intuitive. Se di recente hai apportato modifiche al front-end del tuo sito Web, controlla se coincidono con la riduzione del traffico.

