FXGM è una truffa? Opinioni e recensioni

Conviene utilizzare il Broker FXGM? Per saperlo, sei capitato nel posto giusto.

In questo articolo, infatti, forniremo una guida completa sul Broker FXGM. Per capire se vale la pena provare ad utilizzarlo ed investire i nostri soldi. Oppure è meglio lasciar perdere perché è una piattaforma di trading online poco affidabile.

D’altronde, in concomitanza con l’esplosione delle criptovalute, sono aumentate anche le truffe di piattaforme fasulle. Create solo per fregare il prossimo, illudendolo di poter guadagnare facilmente senza alcuno sforzo. Senza alcuna conoscenza in materia. Ma caricando il conto con poche centinaia di euro e attendendo che il sistema faccia tutto da solo.

Una volta cascati in queste lusinghe, l’incubo non si ferma alla sola perdita della prima ricarica. Ma continua. Perché poi ci verrà richiesto di effettuare un’altra ricarica perché il sistema ha avuto un inconveniente tecnico. E poi un’altra ancora perché bisogna sbloccare i soldi sul conto altrimenti non si possono prelevare. Un’altra ancora per farsi seguire da un legale al fine di raccogliere i soldi.

Ecco perché la cosa principale, come preferiamo ripetere fino alla noia, è quella di vedere se il broker ha una regolare licenza. E che abbia il beneplacito della Consob per operare nel nostro Paese.

Infatti, la licenza da sola non basta, visto che in passato più di un broker, dopo averla ottenuta, ha poi violato le regole stabilite dal proprio paese licenziatario e dall’Unione europea tramite il proprio organismo: l’ESMA.

La Consob in modo continuo emette delle delibere per elencare i Broker che le stanno rispettando o meno.

Tuttavia, per quanto il lavoro della commissione di vigilanza possa essere strenuo, talvolta dal comportamento illecito al ban può passare naturalmente del tempo. E nel mezzo, gli utenti restano fregati.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Detto ciò, di seguito vediamo una recensione completa sul Broker FXGM e le migliori alternative.

FXGM Broker in breve

Il broker FXGM è gestito dalla società Depaho Ltd, che ha la propria sede a Limassol, capitale del Cipro. Godendo della licenza ivi rilasciata dalla CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). E ciò è già una prima buona notizia per il proseguo di questa guida.

Il Broker rende chiaro anche il proprio indirizzo sul sito, il che è un’altra ottima prova di serietà e trasparenza. Alcuni fanno pure peggio, mettendo indirizzi fasulli. Di fatto, facendo un rapido controllo su Google Maps, alla fine si scopre che la sede lì non c’è.

FXGM Broker è una truffa?

Il broker FXGM è una truffa? Sappiamo bene che questa costituisce la domanda che vi sta più a cuore. E bene fate.

Possiamo dire tranquillamente di no, in quanto, oltre alla licenza CySEC, questa piattaforma di trading online vanta tante altre truffe.

Ecco di seguito alcune licenze:

Financial Sector Conduct Authority (South Africa)

Finansinspektionen (FI)

Finanssivalvonta (FIN-FSA)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

The Financial Conduct Authority (FCA, UK)

Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Banque de France (ACPR) (Francia)

AFM Autoriteit Financiële Markten (Paesi Bassi)

L’elenco sarebbe ulteriormente lungo, ma da questo più breve già è possibile apprezzare il fatto che vanti la licenza anche da parte della nostra Consob, della severa BaFIN tedesca, dall’autorità francese col nome molto lungo (si sa, i francesi amano sempre distinguersi) e della licenza britannica della FCA. Che vigila anche sulla prestigiosa London Stock Exchange.

Non mancano poi altre licenze non menzionate, come quella della Danimarca, dell’Austria, della Romania, della Slovacchia, ecc.

FXGM account disponibili

Quali sono gli account disponibili su FXGM? Sul Broker sono disponibili sia conti retails che per professionisti. La differenza sostanziale è che i primi sono avviati da quanti investono somme basse e hanno poca esperienza. I secondi, invece, investono cifre più consistenti e hanno maggiore esperienza.

La differenza principale tra i due conti sta nella Leva finanziaria.

Uno strumento che dà grandi opportunità di guadagno, visto che moltiplica i propri profitti ben oltre le proprie possibilità di puntata. Ma moltiplica ovviamente anche le perdite in caso di previsione sbagliata. Tanto che, non a caso, viene chiamata “arma a doppio taglio”.

Non è un caso che proprio per questa pericolosità, la succitata ESMA abbia drasticamente ridotto la leva finanziaria tramite la direttiva MiFID II. Riducendola al livello massimo di 1:30 per i conti retails. Addirittura di 1:2 per le criptovalute. Ogni asset prevede una leva finanziaria adoperabile diversa.

I conti professionali, invece, proprio per le caratteristiche succitate, possono utilizzare una Leva finanziaria fino a 1:200.

Il broker FXGM prevede fino a 6 account. Ciascuno con maggiori servizi e sconti sui servizi in maniera crescente. Ovviamente, più l’account conferisce dei diritti, più si pagherà un deposito importante per potervi accedere.

Si pensi, per esempio, a spread e rollover. Il primo ci ricorda l’incubo vissuto nel 2011, quando misurava il BOT italiano con il BUND tedesco. In realtà, nel trading è la differenza fra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita di un titolo.

Il rollover è invece una commissione dello 0.015%, da pagare sulle posizioni tenute nel corso della notte.

Ecco gli account disponibili su Broker FXGM:

Basic

Deposito minimo e massimo: 200 $-1.999 $

eBook gratuito

Account manager personale

Trading insider

Trading con un Click

Avvisi Pop-Up

Autochartist

Discovery

Deposito minimo e massimo: 2.000 $-4.999 $

Stesse condizioni viste per il conto Basic con in aggiunta Sconto del 5% rispettivamente su Spread e Rollover

Silver

Deposito minimo e massimo: 5.000 $-9.999 $

Condizioni conto Basic ed in aggiunta sconto del 10 percento su Spread e Rollover

Gold

10.000 $-14.999 $

Basic e sconto del 15% Spread e Rollover

Diamond

15.000 $-29.999 $

Basic e sconto del 20% su Spread e Rollover

Vip

Deposito minimo: 30.000 $

Condizioni del conto Basic con in aggiunta sconto su Spread e Rollover del 25%

FXGM Broker asset disponibili

Quali sono gli asset disponibili sul Broker FXGM? Questa piattaforma di trading online permette di investire sui mercati finanziari tramite Contract for difference (CFD). Ecco gli asset che è possibile trovare:

Criptovalute

ETF

Materie Prime

Indici

Azioni

Forex

FXGM Broker piattaforme disponibili

Quali sono le piattaforme disponibili sul Broker FXGM? Troviamo la piattaforma WebPROfit. Una piattaforma web-based. Cosa significa? Che è possibile usarla online, comodamente tramite il proprio browser, senza installare alcunché sul proprio pc.

Non manca ovviamente una applicazione per smartphone e tablet, immancabile in un mondo come quello di oggi dove si fa tutto col telefono.

La app si chiama Mobile PROfit ed è disponibile sia per Android che per iOS .

Entrambe le formule, web-based o app per device mobili, consentono di visualizzare le news in real time. I grafici si possono personalizzare, aggiungendo indicatori per poter formulare la importante analisi tecnica.

Le notizie e il calendario economico servono invece per l’analisi fondamentale, quella che prende in esame i fattori esterni ai mercati che pure influenzano i prezzi degli asset.

Manca invece la piattaforma popolarissima e ancora utilizzata malgrado il quasi ventennio passato dal suo lancio, Metatrader 4. Nota anche con l’acronimo MT4.

Oltre a MT4, manca il Conto demo. Altra mancanza molto importante, perché sappiamo bene quanto sia un servizio molto utile per avere una idea pratica di cosa sia il trading online. Ma anche dato ormai per scontato. Nel settore automobilistico diremo “dato di serie”.

FXGM Broker servizi offerti

Quali sono i servizi offerti dal Broker FXGM? Ecco i principali:

eBook da scaricare e potersi così formare teoricamente sul trading

Calendario economico

Trading Insider, strumento molto utile per capire qual è il sentiment di mercato

Grafici personalizzabili, per proiettare lo storico di un asset e verificare gli Indici

Autochartist, che effettua in automatico l’analisi dei dati in modo dettagliato

Leva finanziaria

Una vera chicca è dunque la possibilità di utilizzare Autochartist in modo gratuito. Di cosa si tratta? E’ un software utile per svolgere l’analisi tecnica.

In pratica, scansiona il grafico di un titolo, per scovare i pattern di analisi tecnica e formazioni grafiche ripetitive nel tempo. Così da poter capire come comportarsi al verificarsi di una medesima situazione passata.

Certo, parliamo sempre di possibili previsioni. Non di andamenti certi sul movimento futuro degli asset. I mercati finanziari sono imprevedibili e chi vi dice di avere strumenti certi sulle previsioni future, vi mente per truffarvi.

Autochartist ha dalla sua la grande rapidità con la quale scansiona i dati. Una rapidità non ottenibile in modo manuale dal trader. E si sa, la rapidità di azione sui mercati finanziari fa grande parte del lavoro. Ovviamente, muovendosi anche nel modo giusto.

FXGM Broker depositi e prelievi

Quali sono le modalità di depositare e prelevare sul broker FXGM? Le seguenti:

Bonifico bancario

Carta di credito / debito

Wallet elettronico (con le piattaforme più diffuse e sicure, quali Skrill, Neteller o PayPal)

Il metodo utilizzato per prelevare deve essere il medesimo di quello utilizzato per depositare.

FXGM Broker opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su FXGM? Gli utenti tra gli aspetti positivi annoverano le buone condizioni economiche. La pluralità di licenze vantate. La piattaforma che non necessita alcun download. Il servizio di Autochartist gratuito. E la app molto intuitiva.

I punti deboli sono invece il fatto che non preveda un Conto demo e ciò da alcuni è considerato praticamente grave. E che non offra un altro “must” del trading online: la piattaforma Metatrader.

Piattaforme alternative

Vediamo quali sono le migliori piattaforme alternative a FXGM.

eToro

Il Broker eToro (per maggiori informazioni clicca qui) non solo offre un Conto demo, ma anche la possibilità di copiare cosa fanno i trader migliori: il Copy trading.

Anche questo Broker ha la licenza CySEC e FCA. Ma anche quella australiana della ASIC.

Prevede un solo account con deposito minimo di 200 euro.

Per aprire un account gratuito su eToro vai qui.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

ForexTB

Il broker ForexTB (clicca qui per saperne di più) ha invece 4 account, con deposito minimo di 250.

Dalla sua, oltre ad un Conto demo di ben 100mila euro virtuali, offre anche i segnali di trading di Trading Central.

Possiede una unica licenza, quella CySEC

Per maggiori informazioni sui servizi di ForexTB visita questa pagina.

Plus500

Il broker Plus500 ha licenza CySEC e FCA, un solo account con 100 euro di deposito minimo.

Il Conto demo è presente con 100mila euro virtuali ed è possibile contattare l’assistenza clienti in Live chat.

Tantissimi gli asset su cui è possibile puntare: oltre 2.500.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma Plus500 vai qui.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

