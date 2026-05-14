Freedom24: recensione completa e opinioni (2026)

Freedom24 è un broker pensato per chi vuole investire fuori dai confini italiani, su migliaia di titoli quotati a New York, Londra, Francoforte e Hong Kong. Non è una piattaforma per tutti, ma chi cerca qualcosa di più di un conto titoli oggi la trova fra le opzioni più solide in Europa.

Freedom24 è la piattaforma di investimento di Freedom Finance Europe Ltd, società controllata dalla holding americana Freedom Holding Corp, quotata al NASDAQ con ticker FRHC. La quotazione al NASDAQ impone obblighi di trasparenza più stringenti rispetto agli intermediari non quotati: bilanci pubblici, reporting trimestrale, conformità SEC.

Il gruppo conta circa 500.000 clienti registrati e oltre 1 milione di strumenti finanziari su più di 15 borse: NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Borse, Hong Kong Exchange e altre. Opera in 10 paesi europei e ha un ufficio a Milano con consulenti madrelingua italiana.

Le commissioni sono uno degli aspetti più discussi dagli utenti. Il broker propone due piani tariffari, Smart e All Inclusive, con strutture diverse a seconda del profilo dell’investitore.

Per chi apre il conto fra il 1 marzo e il 31 agosto 2026 c’è una promozione interessante: 0% di commissioni su azioni ed ETF USA e UE per un anno intero (o fino a 240 operazioni). Per chi parte da zero con un portafoglio diversificato è una finestra importante.

Promozione 0% di commissioni su azioni ed ETF Zero commissioni Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Cos’è Freedom24

Il gruppo Freedom Holding Corp è stato fondato nel 2008 da Timur Turlov. È cresciuto da intermediario regionale a holding quotata al NASDAQ con operatività in tutta Europa.

Il ticker FRHC implica bilanci certificati e reporting trimestrale secondo gli standard SEC. Per chi affida il risparmio a un broker estero è un livello di trasparenza importante.

Secondo gli ultimi dati pubblicati, il gruppo conta circa 500.000 clienti registrati e opera in 10 paesi europei.

Il rating Standard & Poor’s è BB: indica solidità con rischio moderato, in linea con quanto ci si aspetta da una società finanziaria di medie dimensioni a vocazione internazionale.

La presenza in Italia: ufficio a Milano e supporto in italiano

Sul mercato italiano Freedom24 ha un ufficio fisico a Milano. Fra i broker online il supporto è spesso delegato a chatbot o call center esteri poco reattivi; poter prendere un appuntamento di persona è un’eccezione.

L’assistenza è disponibile in italiano via telefono, chat ed email, con orari allineati al fuso europeo. Per chi ha già provato a contattare broker americani o asiatici la differenza si nota subito.

Fr Freedom24 8,0 Molto Buono Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - ETF EU senza commissioni

ETF EU senza commissioni Mercato statunitense, europeo e asiatico

Mercato statunitense, europeo e asiatico Fino a 20 azioni in omaggio Scopri il broker* La nostra valutazione 8,0/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading Azioni ETF obbligazioni e opzioni su azioni Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi Regime fiscale Report fiscale fac simile Punti di forza ETF EU senza commissioni

ETF EU senza commissioni Mercato statunitense, europeo e asiatico

Mercato statunitense, europeo e asiatico Fino a 20 azioni in omaggio Punti deboli CFD non disponibili Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Freedom24 è sicuro? Regolamentazione e tutele

Sul piano normativo Freedom24 è in regola. Opera con licenza CySEC numero 275/15, rilasciata nel maggio 2015: è una licenza in vigore da oltre dieci anni, non una concessione recente.

CySEC è parte del sistema MiFID II, quindi il broker beneficia del passaporto unico europeo e può operare legalmente in tutti i paesi UE senza licenze separate.

In Italia è iscritto al registro CONSOB degli intermediari vigilati. La doppia supervisione, europea e nazionale, offre garanzie superiori rispetto a broker non vigilati nell’UE.

Il fondo di compensazione degli investitori (ICF): copertura fino a 20.000 euro

Come tutti i broker regolamentati da CySEC, Freedom24 aderisce all’Investor Compensation Fund (ICF), che copre fino a 20.000 euro per cliente in caso di insolvenza del broker.

Il fondo interviene se il broker non è in grado di restituire gli asset; non copre invece le perdite di mercato sugli investimenti.

Il limite è inferiore ai 100.000 euro del Fondo Interbancario italiano, ma per il portafoglio medio dell’investitore retail rimane una copertura adeguata. I fondi dei clienti sono tenuti in conti segregati, separati dal patrimonio aziendale..

Separazione dei fondi clienti e standard MiFID II

La segregazione dei conti è un obbligo previsto da MiFID II, applicato da Freedom24.

Soldi e titoli dei clienti non vengono mai mescolati con il patrimonio operativo della società. Se Freedom Finance entrasse in difficoltà, gli asset dei clienti resterebbero intatti e accessibili. È lo standard minimo previsto per un broker europeo.

La piattaforma di Freedom24

WebTrader desktop: funzionalità e Interfaccia utente

La piattaforma di Freedom24 è semplice da usare anche al primo accesso. Non offre grafici con decine di indicatori sovrapposti o configurazioni di analisi tecnica da desk istituzionale: gli strumenti sono pensati per investire in modo consapevole su un portafoglio globale e per quel tipo di operatività bastano.

WebTrader è accessibile via browser, senza installazioni.

L’interfaccia è pulita e la navigazione fra mercati, portafoglio e strumenti di analisi non richiede manuale d’uso.

Sono disponibili ordini avanzati (limit, stop, trailing stop), dati in tempo reale, accesso al pre-market e all’after-hours sui mercati USA. Quest’ultima è una funzione non frequente fra i broker retail: permette di reagire alle trimestrali o ai comunicati Fed senza aspettare l’apertura regolare.

La piattaforma è tradotta in 24 lingue.

App mobile iOS e Android: il trading in mobilità

L’app mobile di Freedom24 è disponibile su App Store (4,3/5), Google Play (3,9/5) e Huawei AppGallery. Le valutazioni medie sono positive e l’app è completa.

Dall’app si gestiscono portafoglio, ordini, grafici e idee di investimento degli analisti.

Per chi segue i mercati dal telefono è sufficiente nella gestione quotidiana. Per le analisi più approfondite la versione WebTrader desktop resta più adatta.

Investment Ideas e Freedom24 Academy: formazione e analisi

Vale la pena soffermarsi su due servizi integrati nella piattaforma.

Il primo è “Idee di investimento”: analisi elaborate dal team di ricerca interno, con un rendimento medio dichiarato del 21,2% e un tasso di successo sui target price del 65%. È una specie di servizio di segnali di trading.

Non sostituisce una consulenza finanziaria personalizzata, ma può servire come punto di partenza per chi cerca spunti operativi.

Il secondo è Freedom24 Academy, un percorso formativo a più livelli, dai fondamentali per chi parte da zero alle strategie più avanzate, accessibile con qualsiasi piano.

Fra i corsi si segnalano quelli sul trading di opzioni e sul trading di notizie.

Entrambi i servizi sono inclusi, senza costi aggiuntivi.

Strumenti finanziari disponibili su Freedom24



Il catalogo di Freedom24: azioni, ETF, obbligazioni, opzioni, futures

Pochi broker retail europei hanno un catalogo di pari ampiezza.

Sulla piattaforma trovi oltre 40.000 azioni ed ETF, 147.000 obbligazioni, 855.000 opzioni su azioni e 500 contratti futures.

In pratica significa che la maggior parte dei titoli internazionali è disponibile: dalle large cap USA come Apple alle mid cap industriali tedesche.

Sul segmento ETF sono presenti i principali emittenti globali (iShares, Vanguard, Amundi, Xtrackers). La selezione copre ETF azionari globali, obbligazionari, settoriali, tematici e covered call.

Sulle obbligazioni corporate il rendimento arriva in alcuni casi al 7,6% annuo, con rating minimo B+ come filtro di qualità.

Tipologia Strumento Numero Disponibile Mercati Principali Note Azioni 40.000+ NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Borse, HKEx Mercati USA, Europa, Asia ETF 3.600+ NYSE Arca, Euronext, Xetra Inclusi ETF covered call ad alto rendimento Obbligazioni 147.000+ Mercati OTC, Eurobond Rating minimo B+; rendimenti fino al 7,6% Opzioni su azioni 855.000+ CBOE, NASDAQ Options Smart: $0,65/contratto; All Inc.: $3/contratto Futures 500+ CME, CBOT Principali mercati di materie prime e indici

Fonte: freedom24 — Aprile 2026

Borse internazionali coperte da Freedom24

Da una sola piattaforma accedi a più di 15 borse internazionali.

Sui mercati americani (NYSE e NASDAQ) si può operare in pre-market (dalle 10:00 ora italiana) e in after-hours (fino alle 2:00 di notte). Quando Apple o Tesla pubblicano la trimestrale dopo la chiusura di Wall Street, è possibile operare subito invece di aspettare l’apertura del giorno seguente.

Oltre agli USA, la piattaforma copre LSE (Londra), Deutsche Borse (Francoforte), Euronext (Amsterdam, Parigi, Bruxelles), SIX Swiss Exchange e Hong Kong Exchange. Per un investitore italiano che vuole un portafoglio realmente globale è una delle poche piattaforme che lo consente senza appoggiarsi a conti su broker diversi.

PAC gratuito su tutti gli ETF Zero commissioni Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

ETF covered call ad alto rendimento

Una sezione del catalogo che merita attenzione è quella degli ETF covered call. Strumenti come JEPI e JEPQ (JPMorgan) o le linee YieldMax distribuiscono rendimenti elevati, in alcuni casi fino al 12% annuo, attraverso strategie di opzioni incorporate nella gestione del fondo.

Sono prodotti che oggi attirano chi cerca rendita regolare, in alternativa ai dividendi classici.

Freedom24 li include nel catalogo a condizioni standard, senza costi di accesso aggiuntivi.

Una premessa: rendimenti alti significano strutture più complesse. Conviene capire bene il meccanismo prima di comprare.

Per chi non ha esperienza specifica su questi strumenti, sconsiglio l’acquisto.

Commissioni e piani disponibili: Smart vs All Inclusive

Piano Smart EUR: come funziona

Il piano Smart conviene a chi opera con un certo volume. La struttura è lineare: 0,02 euro per azione più 2 euro per ordine su azioni ed ETF USA ed europei.

Esempio: 50 azioni Amazon a 200 euro l’una, totale 10.000 euro. La commissione è 50 × 0,02 + 2 = 3 euro, cioè lo 0,03% del valore investito. Su questo tipo di operazione è una delle tariffe migliori in Europa.

Le opzioni USA costano 0,65 dollari per contratto con il piano Smart, fra le tariffe più basse sul mercato retail europeo. Il piano non include un manager personale, ma dà accesso al supporto via telefono, chat ed email.

Piano All Inclusive EUR: come funziona

Il piano All Inclusive ha una logica diversa: la commissione è percentuale, pari allo 0,5% del valore della transazione più 0,012 euro per azione, con un minimo di 1,20 euro.

Sullo stesso acquisto di 10.000 euro in azioni Amazon, la commissione sarebbe circa 61 euro: nettamente più cara del piano Smart. In cambio si ottiene un manager personale dedicato e un supporto prioritario, con analisi più approfondite.

È il piano adatto se preferisci un rapporto di consulenza continuativo, oppure se investi importi piccoli dove la commissione minima da 1,20 euro è più conveniente del fisso da 2 euro del piano Smart.

Vediamo un riepilogo

Voce di Costo Piano Smart EUR Piano All Inclusive EUR Note Azioni/ETF USA e Europa 0,02 EUR/azione + 2 EUR/ordine 0,5% + 0,012 EUR/azione (min. 1,20 EUR) Smart conviene per ordini grandi Mercati Asiatici 0,25% (min. 10 HKD) 0,25% (min. 10 HKD) Stessa tariffa per entrambi Opzioni USA 0,65 USD/contratto 3,00 USD/contratto Smart nettamente più conveniente Canone mensile Nessuno Nessuno Nessun costo fisso ricorrente Prelievo bancario 7 EUR flat 7 EUR flat Vale per entrambi i piani Deposito con carta ~2-2,5% ~2-2,5% Bonifico SEPA gratuito Custodia titoli Inclusa Inclusa Nessun costo aggiuntivo Manager personale Non incluso Incluso Consulenza dedicata

Fonte: freedom24.com— Aprile 2026

Promozione 0% commissioni 2026: condizioni e limiti

Con Freedom24 chi apre un conto fra il 1 marzo e il 31 agosto 2026 paga zero commissioni su azioni ed ETF quotati negli USA e in Europa per 365 giorni o fino a 240 operazioni.

Si applica il primo dei due limiti che viene raggiunto. Superato il limite si torna alle tariffe ordinarie del piano sottoscritto.

Fr Freedom24 8,0 Molto Buono Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - ETF EU senza commissioni

ETF EU senza commissioni Mercato statunitense, europeo e asiatico

Mercato statunitense, europeo e asiatico Fino a 20 azioni in omaggio Scopri il broker* La nostra valutazione 8,0/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading Azioni ETF obbligazioni e opzioni su azioni Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi Regime fiscale Report fiscale fac simile Punti di forza ETF EU senza commissioni

ETF EU senza commissioni Mercato statunitense, europeo e asiatico

Mercato statunitense, europeo e asiatico Fino a 20 azioni in omaggio Punti deboli CFD non disponibili Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Costi di deposito, prelievo e conversione valuta

Restano fuori dalla promozione le penny stock (sotto 1 euro o 1 dollaro), le opzioni e i mercati asiatici. Per chi punta aglobali e azioni americane resta comunque una promozione importante.

I depositi con bonifico SEPA sono gratuiti, con tempi di accredito di 2-4 giorni lavorativi. Con carta di credito o debito l’accredito è immediato ma c’è una commissione del 2-2,5%.

Il prelievo costa 7 euro fissi, indipendentemente dall’importo: 7 euro su 100 euro e 7 euro su 10.000 euro. Conviene quindi concentrare i prelievi invece di farne molti piccoli.

Come aprire un conto Freedom24

Per aprire un conto su Freedom24 servono dai 10 ai 15 minuti, online. Serve un documento di identità in corso di validità (carta o passaporto) e il numero di telefono per la verifica. Si scarica l’app, si inseriscono i dati, si fotografa il documento e si registra un selfie video. L’intera procedura si completa dall’app.

I documenti vengono caricati via foto direttamente dalla piattaforma o dall’app. La verifica KYC richiede di norma qualche ora, fino a 1-2 giorni lavorativi al massimo. Non è immediata, ma resta nei tempi standard del settore.

Prima di operare bisogna compilare il questionario MiFID sul profilo di rischio. È uno step obbligatorio previsto dalla normativa europea.

Metodi di deposito e primo accesso al portafoglio

Sul piano contrattuale non esiste un deposito minimo: si può aprire un conto anche con 1 euro. Per operare in modo significativo sui mercati internazionali serve però un capitale coerente con la strategia.

Dopo il primo versamento il portafoglio è accessibile subito: saldo in tempo reale, composizione, performance storica e dati di mercato sono visibili dalla dashboard.

Conto demo: fare pratica con 10.000 euro virtuali

Prima di operare con capitale reale è possibile usare un conto demo, con 10.000 euro e 12.000 dollari virtuali.

Il demo replica le condizioni di mercato reali, con prezzi live e funzioni complete. È un buon modo per valutare l’interfaccia, testare strategie e capire come funzionano strumenti meno familiari come le opzioni, senza esporre capitale reale.

Apri il tuo conto demo su Freedom24 Zero commissioni Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Funzionalità avanzate: pre-market, after-hours e obbligazioni corporate

Accesso al mercato USA in pre-market e after-hours

Pochi broker retail europei offrono l’accesso al pre-market americano. Freedom24 sì. La sessione pre-market parte dalle 10:00 ora italiana (4:00 EST); l’after-hours arriva fino alle 2:00 di notte.

Quando Tesla pubblica una trimestrale dopo la chiusura di Wall Street o quando la Fed comunica nuovi tassi a mercati chiusi, è possibile entrare o uscire subito invece di aspettare l’apertura regolare del giorno dopo.

Obbligazioni corporate ad alto rendimento: opportunità e rischi

Il catalogo obbligazionario di Freedom24 è un’area che in molte recensioni passa in secondo piano.

Con 147.000 titoli disponibili si può costruire una componente a reddito fisso che va oltre il classico BTP o Bund. Le emissioni corporate selezionate dal team di analisi arrivano in alcuni casi a rendimenti del 7,6% annuo, con rating minimo B+ come soglia di qualità.

Va però ricordato che alto rendimento corrisponde ad alto rischio. Le obbligazioni high-yield hanno una probabilità di default superiore rispetto ai titoli investment grade. Prima di acquistarle è utile leggere la struttura dell’emissione e il profilo dell’emittente. La piattaforma fornisce schede informative, ma la valutazione finale resta in capo all’investitore.

Elaborazione webeconomia.it su dati freedom24.com – Aprile 2026



Vantaggi e svantaggi di Freedom24

Freedom24 non è il broker perfetto, ma ha un profilo rischio/beneficio interessante per certi profili di investitore. Di seguito i punti a favore e i limiti riscontrati.

Aspetto Descrizione Valutazione Ampiezza offerta Oltre 1 milione di strumenti su 15+ borse VANTAGGIO Promozione commissioni 0% commissioni per 12 mesi (nuovi clienti 2026) VANTAGGIO Regolamentazione CySEC + CONSOB + MiFID II + ICF fino a 20.000 EUR VANTAGGIO Supporto italiano Ufficio a Milano, consulenti madrelingua italiana VANTAGGIO Quotazione NASDAQ Trasparenza finanziaria superiore al settore VANTAGGIO Conto demo gratuito 10.000 EUR virtuali senza deposito VANTAGGIO Costo di prelievo 7 EUR fissi per ogni prelievo bancario LIMITE No criptovalute dirette Solo accesso tramite ETP/ETF, no wallet crypto LIMITE Regime fiscale Solo dichiarativo: gestione fiscale autonoma LIMITE

A chi è adatto Freedom24

Freedom24 funziona meglio su tre profili di utente.

Il primo è chi costruisce un portafoglio di medio-lungo periodo su titoli reali (azioni, ETF e obbligazioni) con esposizione globale.

Il secondo è chi fa trading su opzioni e cerca la tariffa più bassa in Europa per questo strumento (0,65 $/contratto con piano Smart).

Il terzo è chi vuole sfruttare la promozione 2026 per costruire un portafoglio iniziale azzerando le commissioni del primo anno.

Non è la scelta migliore per chi vuole comprare cripto direttamente, per chi fa scalping ad alta frequenza con bisogno di spread compressi o per chi cerca un’interfaccia tipo TradingView per analisi tecnica avanzata.

Fiscalità per i residenti italiani: regime dichiarativo

Un aspetto da considerare prima di aprire il conto: Freedom24 ha sede a Cipro e non applica ritenute alla fonte sulle plusvalenze dei clienti italiani. Tasse e dichiarazione sono a carico dell’investitore, nei quadri RT e RM del modello Redditi.

Non è il regime amministrato delle banche italiane, dove la banca gestisce integralmente la fiscalità.

La piattaforma mette a disposizione report dettagliati delle operazioni che semplificano la compilazione. Per chi non ha esperienza con la fiscalità dei broker esteri vale la pena rivolgersi a un commercialista almeno per il primo anno.

Domande Frequenti (FAQ) su Freedom24

Freedom24 è un broker sicuro e affidabile? Sì, è fra i broker più affidabili nel segmento europeo. Opera con licenza CySEC, è iscritto in CONSOB e i capitali dei clienti sono coperti dall’ICF fino a 20.000 euro a cliente. I fondi sono segregati dal patrimonio aziendale e la holding madre è soggetta agli obblighi di trasparenza del NASDAQ. Quali sono i costi reali di Freedom24, commissioni incluse? Le principali voci di costo sono: commissioni di transazione (0,02 €/azione + 2 € per ordine con piano Smart, oppure 0,5% con piano All Inclusive), 7 € fissi per ogni prelievo bancario e 2-2,5% sui depositi con carta. Il canone mensile è zero, la custodia titoli è inclusa e i depositi tramite bonifico sono gratuiti. Come funziona la promozione 0% commissioni 2026?

Aprendo il conto fra il 1 marzo e il 31 agosto 2026 si ottengono 0% di commissioni su azioni ed ETF USA e UE per 365 giorni o fino a 240 operazioni (si applica il primo limite raggiunto). Le opzioni e i mercati asiatici non rientrano nella promozione. Alla scadenza si torna alle tariffe del piano scelto.

Freedom24: conclusioni

Tirando le somme. Freedom24 è un broker affidabile, con una delle offerte più ampie in Europa per l’investitore retail e una delle poche piattaforme che riunisce regolamentazione robusta e strumenti diversificati in un’unica interfaccia.

Il vantaggio principale, in questo momento, è la promozione 2026: un anno di trading a zero commissioni su azioni ed ETF, se sfruttato con metodo, ha un impatto reale sui rendimenti netti. Iniziare senza commissioni di transazione resta un vantaggio chiaro.

Sul piano strutturale l’ampiezza del catalogo è difficile da eguagliare in Europa. La piattaforma dà accesso a mercati che su molti broker non sono coperti, con possibilità di operare in pre-market e after-hours sui titoli americani.

Le regolamentazioni sono tutte rispettate: CySEC, CONSOB, MiFID II, ICF, fondi segregati. Le recensioni su Trustpilot sono mediamente positive, con l’87% degli utenti italiani che giudica il servizio “eccellente” o “buono”.

Conviene Freedom24? Per il profilo descritto sopra, sì. È la scelta giusta se cerchi un broker regolamentato, con accesso ai mercati globali, costi competitivi nel medio periodo e supporto in italiano. La promo 2026 (in scadenza il 31 agosto) è oggi la finestra più conveniente di quest’anno.