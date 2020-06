FP Markets: recensione, caratteristiche e opinioni

Cos’è FP Markets? Come funziona FP Markets? Quali sono le migliori alternative a FP Markets?

In questo articolo vi parliamo di questo Broker, per capire se siamo di fronte alla solita truffa oppure è un broker di cui ci si può fidare.

Nel caso in cui non vi abbia convinto fino in fondo, niente paura. Alla fine offriremo anche alcune valide alternative a FP Markets.

FP Markets cos’è?

Cos’è FP Markets? Si tratta di un Broker per il trading online, che offre la possibilità di investire sui mercati finanziari comodamente in smart working. Senza dovervi affidare ad un professionista intermediario o ad una Banca, che però vi chiederebbero commissioni alte e meno autonomia operativa.

Si tratta di un Broker di trading CFD, acronimo con cui ci si riferisce ai Contract for difference. E prevede ben 2 licenze, CySEC e ASIC.

La licenza CySEC viene rilasciata dal Cipro, e si attiene alle regole promulgate dall’Esma (autorità di vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea) mediante le direttive MiFID.

La seconda è la licenza che viene rilasciata in Australia, del resto questo Broker ha origini australiane.

Investire con FPMarkets

Quali sono gli asset disponibili su FP Markets? Il Broker FP Markets offre una ottima scelta di asset su cui investire.

Forex

Per esempio, riguardo le valute Forex, troviamo:

Le coppie Major, ossia quelle principali, com Euro, Dollaro USA, Yen, Franco Svizzero, Sterlina

Le valute Midrage, ossia valute che si stanno consolidando ora, per esempio lo Zloty Polacco

Le valute esotiche, ossia legate ai paesi emergenti, che offrono maggiori soddisfazioni riguardo la volatilità. Ma sono anche quelle più incerte

Azioni

FP Markets offre anche una vasta gamma di azioni su cui fare trading. Ben oltre 10mila. Essendo australiano, la voce grossa la fa lo splendido paese oceanico, con oltre 2100 azioni disponibili di società quotate sulla borsa australiana.

Ancora, troviamo quasi 1700 azioni di società quotate sulla London Stock Exchange. Oltre 1600 sul Nasdaq, quasi 1900 sul NYSE, oltre 2100 quotate sulla Borsa di Hong Kong, quasi 800 su quella di Singapore.

Come si noterà, questo Broker non predilige molto le azioni delle Borse europee. Forse perché ritenute poco attrattive. Ma siamo di fronte già ad una vasta scelta.

Anzi, possiamo dire che raramente si trova un broker che offre un così ampio ventaglio di azioni delle Borse di Singapore e Hong Kong. Oltre che australiane e americane.

Indici azionari

Discreta anche la scelta di indici azionari presenti su FP Markets. Potendo investire sia sugli indici azionari direttamente, che sui Futures. In quest’ultimo caso, si punterà su contratti basati sul possibile valore futuro degli indici azionari.

Come per le azioni, abbiamo una ampia scelta di indici azionari asiatici, statunitensi soprattutto. Ed europei.

Criptovalute

FP Markets non disdegna la possibilità di poter investire sull’asset del momento: le criptovalute.

La scelta di questo Broker non è ampissima, ma comunque va ad occupare le criptovalute principali per capitalizzazione di mercato. Come:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Litecoin

Ripple

FP Market account disponibili

Quali e quanti sono gli account disponibili su FP Market? I seguenti

Conto standard

Il Conto standard è il conto base di questo Broker, che prevede già zero commissioni. Ma anche uno spread conveniente.

Conto Raw

Il Conto Raw prevede zero di spread e circa 3 dollari di commissioni. Ciò conviene molto per chi fa trading con grandi flussi di capitali.

Piano con commissione fissa di 10 AUD e 0,1% sulla somma eccedente.

È il piano che FP Markets riserva a chi investe una somma pari a 1.000 AUD o equivalente in Euro.

Conto standard con IRESS

In questo caso, avremo un account con commissione fissa di 10 AUD e 0,1% sulla somma eccedente.

Occorre però investire almeno 1.000 Eur.

Conto Platinum con IRESS

Con questo account, otterrai una commissione fissa da 9 AUD e 0,09% sulla somma eccedente.

Per iscriversi a questo account, occorre un versamento minimo di 25.000 EUR.

Conto Premier con IRESS

Questo account offre una commissione fissa zero e solo 0,08% di spread.

FP Market piattaforme

Quali piattaforme offre FP Market? Il Broker offre la popolare piattaforma Metatrader 4 e la sua versione successiva 5.

Una piattaforma in circolazione da oltre un quindicennio, ma ancora ampiamente preferita da trader neofiti ed esperti, poiché offre tantissimi servizi oltre ad una facilità di utilizzo.

Ecco alcuni esempi di cosa offre:

Scripting

E’ possibile utilizzare sia script scritti propri, sia script EA acquistabili sui principali marketplace

Indicatori di livello

E’ possibile integrarli nei grafici facilmente. E così svolgere una efficace analisi tecnica, utile per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi degli asset.

Interfaccia personalizzabile

Le piattaforme MT4 e MT5 sono estremamente user friendly, e adattabili ad ogni esigenza.

Conto demo

Possibilità di provare il broker FP Market simulando il trading online tramite un conto fatto di soldi virtuali. Il tutto gratuitamente e senza mettere a rischio i propri soldi reali.

FP Markets IRESS cos’è e come funziona

Oltre a MT4 e MT5, il Broker FP Market offre anche un’altra piattaforma: la IRESS. Utilizzabile con uno degli account prima menzionati.

Ecco alcuni vantaggi di chi utilizza questa piattaforma:

Prezzi aggiornati real time, con latenze ultra-ridotte. Ciò è un grande vantaggio per chi opera mediante strategia scalping

DMA pricing: che ha il vantaggio di essere maggiormente rasparente ed economico. Ottimo per chi opera in frazione di secondi

Asset: mette a disposizione tutti gli asset prima menzionati, anche provando la piattaforma in modalità Demo

FP Markets browser

Per chi preferisce invece fare trading senza scaricare una piattaforma, FP Markets offre la possibilità di farlo tramite la versione browser.

Naturalmente, ciò significa dover anche rinunciare a molte funzionalità e servizi rispetto alle piattaforme succitate.

FP Markets servizi offerti

Il broker offre anche dei servizi esclusivi. Eccone alcuni.

VPS Server

Il servizio di VPS è attivabile direttamente su Equinix NY 4.

Ciò rende possibile far girare gli script EA di MetaTrader su un server esterno. Riducendo così drasticamente le latenze, grazie ad un accesso più rapido ai mercati.

Ottimo anche per i trader che attuano strategie di breve periodo.

Per ottenere questo servizio gratuitamente, se hai un Conto standard devi fare trading su oltre 10 lotti. Che diventano 20 in un Conto Raw.

Gestione MAM/PAMM

Acronimo rispettivamente di Multi Account Manager e Percentile Allocation Management Model, avrai accesso a network ECN.

Mirror trading con Myfxbook

Servizio di mirror trading e copy trading, con utenti da copiare che non sono fake ma controllati dal sistema. Abbiamo poi la possibilità di copiare i trader in piena libertà ed autonomia, secondo le nostre valutazioni.

Indicatori con Autochartist

Integrata direttamente in MetaTrader, con 1000 indicatori integrati sui grafici.

Conto Demo

Il Conto demo offerto da FP Markets, offre la possibilità di provare ed avere accesso a tutti i servizi come si stesse facendo trading con un Cotno Live. Quindi utilizzare:

calendario economico con notizie e forecast

formazione

indicatori

oltre mille asset disponibili

FP Markets depositi e prelievi

Come sono i depositi e i prelievi su FP Markets? Ecco le varie alternative:

Carta di credito o prepagata: commissione di zero su MetaTrader, 3,18% se su IRESS

Bonifico: commissione di 12,5 EUR

Neteller: senza commissioni su MetaTrader, su IRESS paghi il 4%

PayPal: zero commissioni su MetaTrader, 2% su IRESS

Skrill: zero commissioni su MetaTrader, 4% su IRESS

FP Markets offerta formativa

Qual è l’offerta formativa di FP Markets? Oltre al Conto demo per la formazione pratica, ecco l’offerta formativa per quella teorica:

Video di livello base ed intermedio

Glossario: contenente tutti i termini principali utili per orientarsi nel trading online

Hub: aggiornamenti costanti sugli argomenti principali del trading online

Analisi tecnica: formazione formato video e scritta per capire meglio dell’analisi tecnica

Analisi fondamentale: idem

Canale Youtube: dove vengono pubblicati video tutorial

FP Markets commissioni e spread

Quali sono le commissioni e gli spread previsti dal Broker FP Markets?

Spread su livelli estremamente bassi

Sistema a quota fissa

Piano con IRESS da 0,08% fisso

FP Markets è una truffa?

Domanda più che lecita, che vale sempre la pena porsi considerando le tante truffe in circolazione.

Orbene, possiamo dire che il Broker FP Markets non sia assolutamente una truffa.

Infatti, gode di ben 2 licenze: la CySEC, che si rifà ai dettami dell’ESMA. E l’ASIC, per poter operare sul mercato australiano.

Naturalmente, aggiornatevi di tanto in tanto, perché non sono mancati i casi di broker che hanno perso la propria licenza per comportamenti scorretti nel corso del tempo.

FPMarkets Opinioni e Recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su FP Markets? Il broker è molto apprezzato per la vasta gamma di asset, la ottima scelta di piattaforme e un sistema di commissioni e spread personalizzabile. Ottimi poi i servizi esclusivi che offre, unici nel loro genere.

Utilizzando per esempio Trustpilot, vediamo che il broker ha una valutazione media di 4,9. Un punteggio altissimo, considerando anche il fatto che vanti oltre 1100 recensioni.

Ottima poi la doppia licenza, sinonimo di affidabilità e che non siamo in presenza di una truffa.

Il 93% delle recensioni lo reputa Eccezionale, il 6% molto buono. Il restante 1% è diviso tra le altre votazioni (praticamente solo 15, divise tra Accettabile 8, Mediocre 1, Scarso 6).

Quindi, siamo di fronte ad un Broker molto quotato.

