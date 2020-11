Fortissio Truffa? Recensioni ed Opinioni 2020

Cos’è il Broker Fortissio? Come funziona il Broker Fortissio? Quali sono le migliori alternative al Broker Fortissio?

In questo articolo forniamo una recensione completa sul Broker Fortissio. Se è affidabile, cosa offre, se conviene. Del resto, chi ci legge spesso sa che abbiamo sempre i radar puntati sui Broker che si propongono come ottima scelta per il trading online. Con un particolare allarme però per quelli che rendono il trading online una sorta di gioco facile aperto a tutti.

Per fortuna, il Broker Fortissio non fa promesse da marinaio. Ed è già un buon punto di partenza. Anche se a volte, ci siamo trovati di fronte a piattaforme che si posizionavano in una “zona grigia”.

Ossia, tutto sommato offrivano servizi onesti, ma venivano a mancare in alcuni aspetti fondamentali. Per esempio, non prevedevano una licenza per operare. Oppure, prevedevano una Leva finanziaria troppo elevata e pericolosa. Proprio per effetto del primo aspetto.

Del resto, ribadiamo spesso come l’ESMA – l’autorità di controllo sui mercati finanziari dell’Unione europea – abbia ridotto sensibilmente i livelli massimi di Leva finanziaria proprio per difendere gli interessi dei trader retails. Per esempio, su alcuni asset è di 1:30, mentre scende a 1:2 per le criptovalute. Essendo un asset già altamente volatile.

Quindi, vediamo se il Broker Fortissio sia affidabile, è una truffa oppure si pone a metà tra queste due condizioni. Forse la fascia più pericolosa.

Fortissio Broker cos’è

Cos’è il Broker Fortissio? Nato nel 2011, è gestito dalla società Vie Finance. Che in realtà è un vero e proprio gruppo societario. La sede è in Grecia.

Si tratta di una piattaforma di trading online ellenica, con una discreta offerta di asset sui quali investire.

Anche se è meno nota di altri Broker, il Broker Fortissio si fa comunque preferire da molti trader. In quanto è molto semplice da utilizzare e ha una ottima assistenza clienti. Inoltre, ha licenza greca, quindi in linea con i dettami dell’ESMA europei.

Come registrarsi al Broker Fortissio

Registrarsi alla piattaforma Fortissio è molto semplice. Basta compilare l’apposito form con i propri dai anagrafici. Aggiungendo poi un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico. Questi dati vi serviranno per completare la registrazione e confermare che siete voi a registrarvi.

Questo Broker prevede un versamento minimo di 100 euro, un importo accessibile a molti e tra le richieste più basse in circolazione. Al pari di Plus500 o Trade.com. Poi c’è chi va anche più giù, come IqOption che richiede solo 10 euro.

Fortissio Broker come funziona

Come funziona Fortissio? Gli asset messi a disposizione da questa piattaforma di trading online sono molteplici. Dalle valute forex alle materie prime (li vedremo in seguito).

La piattaforma è disponibile sia in versione desktop che mobile tramite app. Per poter tradare sui device mobili. Tanto per Android quanto per iOS.

Tuttavia, come amiamo spesso ricordare, gli esperti di mercati finanziari suggeriscono sempre di utilizzare i device mobili solo per controllare le posizioni già prese. In quanto, i dispositivi mobili rischiano di non dare quel peso professionale ad una attività che implica comunque un investimento di capitali. E darebbero alle nostre scelte un peso minore.

Meglio quindi usare un Pc fisso o un Pc portatile, dalla parvenza più professionale. Anche se ormai la dilagazione dei device mobili fa sì che tutto si faccia tramite le app, anche operazioni bancarie, ecc.

Piattaforme alternative a Fortissio

Fortissio Broker truffa?

Il Broker Fortissio è una truffa? Possiamo rispondere tranquillamente di No a questa domanda, poiché, avendo sede in Grecia e quindi in uno Stato membro dell’Ue, ha regolare licenza per operare. Più precisamente, la licenza da parte della Hellenic Capital Market Commission (HCMC).

L’HCMC è paragonabile alla nostra Consob e recepisce le direttive ESMA, facendole a sua volta rispettare alle società alle quali rilascia le sue licenze.

Ecco alcuni degli obblighi che le società con licenza HCMC devono rispettare:

tenere i fondi dei clienti in un conto separato rispetto a quello dei creditori

controlli periodici dell’audit

fornire report periodici sul loro andamento

obbligo di partecipare ad una cosiddetta Compensation Fund, importante poiché, in caso di bancarotta o inadempienze, copre il capitale dei trader fino a 30mila euro

Certo, un Broker che punta ad essere sicuro al cento per cento, dovrebbe anche prevedere un Conto demo. Cosa che Fortissio non fa. Una perdita che riteniamo, senza esagerazione, alquanto grave. Sebbene il Broker ricorsi sempre al trader i rischi legati a questa attività.

Fortissio Broker cosa offre

Quali sono gli strumenti offerti dal Broker Fortissio? Prima abbiamo accennato al fatto che la piattaforma sia estremamente user friendly.

Nella parte destra della Home page, troviamo una sezione dedicata alle principali news relative al mondo della finanza. Molto utili per la analisi fondamentale. Una sezione che viene costantemente aggiornata.

Sotto questa sezione, ne troviamo un’altra molto utile: l’Autochartist, vale a dire la possibilità di capire quali siano le operazioni di trading che la maggioranza dei trader sta effettuando in un determinato lasso di tempo selezionabile. E questo aspetto è invece molto utile per l’analisi tecnica.

Non manca poi un calendario economico, con i principali indicatori riguardanti i vari tipi di asset che il Broker offre ai trader.

Sono visualizzabili anche dei grafici per ogni tipo di asset, al fine di comprenderne l’andamento eventuale di tipo ribassista o rialzista.

Fortissio Broker formazione

Quali sono i servizi relativi alla formazione offerti dal Broker Fortissio? Abbiamo un Centro Formazione, dove sono presenti diversi tutorial che offrono un vero percorso formativo. Per acquistare conoscenze di base relative al trading online.

Fortissio Broker asset disponibili

Quali sono gli asset disponibili sul Broker Fortissio? I seguenti;

Valute forex : dove troviamo le coppie di valute più importanti, chiamate in gergo Major. Ma anche quelle cosiddette esotiche, che includono le valute di quei Paesi emergenti. Rispetto alle prime, le valute esotiche vantano una maggiore volatilità, quindi danno meno sicurezza ma anche grandi occasioni di profitto

: dove troviamo le coppie di valute più importanti, chiamate in gergo Major. Ma anche quelle cosiddette esotiche, che includono le valute di quei Paesi emergenti. Rispetto alle prime, le valute esotiche vantano una maggiore volatilità, quindi danno meno sicurezza ma anche grandi occasioni di profitto Azioni : riguardo le azioni, non troviamo un grande numero sinceramente. Per esempio, per le azioni relative alle società americane (generalmente le più tradate) troviamo un numero ridotto di 20 titoli

: riguardo le azioni, non troviamo un grande numero sinceramente. Per esempio, per le azioni relative alle società americane (generalmente le più tradate) troviamo un numero ridotto di 20 titoli Materie prime : qui l’offerta si fa molto ampia. Del resto, le commodieties sono di per sé di varia natura: dai metalli preziosi alle fonti energetiche passando per i prodotti agricoli. Le prime sono le commodieties hard, questi ultimi rientrano tra le commodities soft

: qui l’offerta si fa molto ampia. Del resto, le commodieties sono di per sé di varia natura: dai metalli preziosi alle fonti energetiche passando per i prodotti agricoli. Le prime sono le commodieties hard, questi ultimi rientrano tra le commodities soft ETF : qui il numero si fa limitatissimo, solo 2

: qui il numero si fa limitatissimo, solo 2 Indici azionari : la scelta è molto ridotta e si concentra principalmente sui mercati principali con pochissimo spazio sui mercati esotici

: la scelta è molto ridotta e si concentra principalmente sui mercati principali con pochissimo spazio sui mercati esotici Criptovalute: di recente, anche il Broker ellenico ha dato la possibilità di fare trading su questi asset. Ma anche in questo caso, dobbiamo dire che la scelta è molto limitata

Fortissio Broker account disponibili

Quali e quanti sono gli account disponibili sul Broker Fortissio? Sono ben 6, un ventaglio di scelta davvero ampio e difficilmente trovabile. Dato che generalmente si ferma a 4 account, già raramente fino a 5 account selezionabili.

Conto Base

Il conto Base parte da 100 euro e prevede un deposito massimo di € 1999,00.

Sebbene sia come prevedibile limitato nei servizi che offre, comunque è interessante in quanto offre il supporto di un account manager personale. Un servizio che diversi Broker si fanno pagare profumatamente.

Conto Discovery

Il livello già si alza e prevede un deposito minimo di € 2000,00, fino a € 4999,00 di deposito massimo.

Prevede uno sconto sul prezzo e sul rollover del 5%

Conto Silver

Il deposito minimo è pari a € 5000,00 mentre quello massimo arriva fino a € 9999,00. Sconto sul prezzo e sul rollover del 10%

Conto Gold

Deposito minimo pari a € 10000,00 e deposito massimo fino a € 14999,00. Rollover scontato fino al 15%

Conto Diamond

Qui la posta si fa più alta, con un deposito minimo pari a € 15000,00 e deposito massimo di € 29999,00. Il rollover è pari al 20%

Conto Vip

Come si deduce dal nome, questo conto ha già molti servizi in più ma prevede un deposito minimo di € 30000. Oltre ad uno sconto sul prezzo e sul rollover pari al 25%.

L’AutoChartist sale in base ai vari account. Si va da minimo 1 mese a massimo 4 mesi.

Fortissio Broker assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di Fortissio Broker? Anche in qui possiamo dare delle buone notizie.

Il Customer care è raggiungibile 7 giorni su 7 e H24. Offre assistenza sia sui problemi prettamente tecnici relativi all’utilizzo del sito, sia alle operazioni di trading.

Abbiamo poi detto che questo Broker offre, già per l’account Base, la possibilità di beneficiare di un account manager personale. Il quale vi seguirà fin da quando accederete ai tutorial formativi, al fine di fornirvi le primissime indicazioni.

Il coach personale vedrà tutti i dati che ci riguardano, riguardo i trader effettuati. Alla luce della propria situazione finanziaria sul conto, ci autorizzerà sui prelievi e sulle operazioni che possiamo espletare sulla piattaforma.

In questo modo, avremo un consulente che eviterà di fare il passo più lungo della gamba. Del resto, come preferiamo sempre ricordare, i Broker guadagnano se noi guadagniamo. Quindi, un trader che fa degli errori e molla presto, oltre ad essere una sconfitta, è anche un cliente in meno che versa del denaro in favore della piattaforma.

Fortissio Broker recensioni ed opinioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sul Broker Fortissio? Tra i punti di forza sottolineati dai più, troviamo la facilità di utilizzo e il deposito minimo richiesto.

Altro punto forte, è la velocità con la quale vengono inviati gli importi prelevati. Raramente trovabile in circolazione.

Ottima poi anche la formazione, capace di rendere il trader neofita pronto in poco tempo (poi ovviamente dipende da caso a caso).

Molto vasta la scelta degli account, addirittura sei. Per tutte le tasche ed esigenze.

Tra le pecche, troviamo il basso numero di asset che mette a disposizione e l’assenza di un Conto demo. Certo, viene controbilanciata da una formazione teorica ottima e dall’assistenza di un coach personale. Tuttavia, un Conto demo oggi rientra tra gli aspetti basici di un Broker serio e con licenza.

Piattaforme alternative

Fatta un’ampia panoramica del Broker Fortissio, vediamo le migliori alternative ad esso.

