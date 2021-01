Forex robot: guadagnare automaticamente sul Forex è possibile?

Cosa sono i forex robot? Come funzionano i forex robot?

Guadagnare senza fare niente è il sogno di tutti. Diventare milionari col minimo sforzo, senza patemi, senza dover attuare strategie vincenti per fare soldi o dover tenere conto di un datore di lavoro. A chi non piacerebbe?

Sul web c’è chi propone dei modi per fare soldi in questo modo. Con avveniristici sistemi di trading automatici, dove fai un deposito iniziale, gli dedichi qualche minuto al giorno e intanto vedi il tuo conto crescere.

Tuttavia, ogni qualvolta ci siamo ritrovati a dover recensire qualche piattaforma di trading automatico, abbiamo poi scoperto che si trattava di una truffa. E che recuperare poi i propri soldi fosse impossibile.

I Forex robot non sono ovviamente tutti delle truffe, ce ne sono anche di interessanti che davvero funzionano. Ma non nel modo sopra descritto.

Lo scopo di questa guida completa sui forex robot è dunque quello di farti distinguere tra le truffe e quelli che funzionano veramente.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker etoro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Robot Forex: cosa sono

Cosa sono i Robot Forex? Si tratta di piattaforme di trading online automatiche, chiamate anche trading bot forex. Piattaforme che consentono di scansionare il mercato forex in modo veloce attraverso un sofisticato sistema basato sulla AI. L’intelligenza artificiale della quale avrai sentito parlare per i device mobili o nei dispositivi che consentono di comandare a distanza gli elettrodomestici smart.

Orbene, anche per il trading l’intelligenza artificiale può fare la sua parte. Ma come? In pratica, si tratta di sistemi capaci di analizzare i mercati velocemente e trovare le migliori occasioni di guadagno.

Il sistema però si muoverà sempre secondo le strategie di trading che tu avrai impartito. Quindi il trader avrà sempre un ruolo attivo e non sarà certo un passivo spettatore dei propri guadagni come certe truffe vogliono farci credere.

Forex robot: le domande frequenti

Prima di andare avanti con questa guida cerchiamo di rispondere alle domande più comuni:

Cosa sono i forex robot? Si tratta di sistemi che permettono di negoziare automaticamente sui mercati sfruttando la programmazione. Sono praticamente algoritmi che devono essere istruiti dall’utente per investire in modo automatico o semi automatico I robot automatici funzionano davvero? Sul web ci sono molte truffe che promettono guadagni facili. Un forex robot funziona se viene programmato correttamente, ci sono però molti robot che non funzionano. Come fare trading automatico sul Forex? Partendo dal presupposto che i sistemi di guadagno facile non esistono ci sono piattaforme come eToro ad esempio, che permettono di copiare dai trader migliori in pochi passi.

Migliori piattaforme per trading forex

In questo elenco vi presentiamo alcune delle piattaforme più utilizzate per fare forex trading sui mercati finanziari:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! PROVA >> CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

I Forex robot funzionano

I forex robot funzionano? In linea di massima, quelli seri possono dare dei risultati. Certo, quelli più sofisticati e vincenti costano di più poiché chi crea dei software avanzati poi pretende che gli vengano pagati bene. E’ giusto così.

Ovviamente questi robot non predicono il futuro ma fanno delle analisi in base a determinati calcoli algebrici ed algoritmi. Quindi si basano soprattutto sui movimenti passati e su fattori presenti. Pertanto, non aspettarti risultati certi. Tuttavia, possono aiutarti a setacciare i tanti mercati finanziari in modo molto più veloce di come faresti tu.

Forex Robot migliori

Quali sono i forex robot migliori? Sinceramente, non ci sentiamo di proporti delle piattaforme che si propongono come piattaforme di trading automatico e poi magari non funzionano. Oppure, dopo tempo da questa recensione, rischiano di diventare delle truffe e perdere la loro mission iniziale.

Per esempio potresti puntare sui broker che offrono il software MetaTrader 4 come ad esempio i sistemi di trading automatico di AvaTrade.

Questo software esistente da ormai da anni, si basano sugli Expert Advisor, un programma che si personalizza in base alle esigenze dei trader.

L’utente può scegliere tra 2 opzioni diverse:

acquistare un EA su MetaTrader 4

crearne uno in maniera autonoma

Nel secondo caso, l’utente iscritto dovrà svilupparlo, programmarlo e compilarlo sul MQL MetaEditor.

Su MetaTrader Market, i trader hanno facoltà di effettuare il download di una demo dell’EA che intendono acquistare. Così da non doversi mettere a fare i programmatori. Già il trader è una attività impegnativa in fondo.

L’Expert Advisor andrà scelto con attenzione e non solo guardando i costi o ti tempi di utilizzo. Potrà dunque valutare:

percentuale di rischio

ordini di mercato

spread

hedging

pips

obiettivo di profitto

ecc.

Meglio non soffermarsi al primo Expert Advisors ma confrontarli tra loro con pazienza. Del resto, stiamo parlando di una scelta che può portarvi interessanti profitti.

La piattaforma MetaTrader 5 può essere ritrovata su tanti Broker con regolare licenza e commissioni e spread bassi. Quindi non dovrai affidarti a siti in odore di truffa.

In alternativa, puoi scaricarla come piattaforma esterna. MetaTrader porta con sé tanti altri vantaggi e funzioni. Quindi scoprirai una piattaforma utile per tanti altri aspetti del trading online. Non è un caso che la versione 4, benché uscita nel 2005 sia ancora molto usata da una vasta platea di trader.

eToro: trading automatico col copy trading

Ci sono comunque interessanti alternative al trading automatico, come il copy trading offerto dal Broker eToro (clicca qui per maggiori informazioni). Di cosa si tratta?

In sostanza, potrai copiare in tutto e per tutto il trading forex dei migliori trader iscritti alla piattaforma, chiamati non a caso con l’appellativo di Popular investors.

Potrai selezionarli visionando le loro statistiche di trading, le percentuali di rischio, una breve biografia. Potrai quindi decidere se fanno al caso tuo, se sono davvero vincenti e conviene copiarli.

I Popular investors potranno così guadagnare un di più fino al 2% del loro monte profitto e potrai seguirli fino a 100. E la copia potrà essere interrotta quando si vuole.

Inoltre, il trading online copiato può essere anche personalizzato, impostando propri stop loss e take profit. A loro volta, un altro modo alternativo di fare trading automatico. Infatti, questi strumenti consentono di bloccare il trading quando i livelli di prezzo di un asset hanno raggiunto un certo valore al rialzo o al ribasso. Così potrai conseguire un profitto o mitigare una perdita senza commettere l’errore di attendere che le cose vadano meglio.

Oltre al copy trading, eToro mette a disposizione un altro strumento: il Social trading. Un insieme di servizi che consentono ai trader di fare rete tra loro, seguirsi a vicenda proprio come fanno normalmente sui Social network.

Per iniziare a fare trading con eToro visita questa pagina.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Alterativa ai forex robot: i segnali forex

Cosa sono i segnali forex? Un’altra interessante alternativa al trading automatico sono i segnali forex. Di cosa si tratta?

In pratica, ti offrono l’opportunità di ricevere delle segnalazioni da parte di esperti quotidianamente o in base al tipo di abbonamento scelto.

Ogni segnalazione è un indicazione sull’andamento deimercati finanziari. Contenenti:

l’asset su cui investire

la direzione di trading da scegliere

un importo consigliato

quando aprire la posizione

ecc.

E’ poi il trader a decidere se utilizzarlo o meno. Non sei costretto ovviamente a prendere la posizione suggerita e puoi magari testare la bontà del segnale prima tramite un Conto demo. Un conto fatto di denaro virtuale che ti permette di fare prove senza mettere a rischio i tuoi soldi reali.

Generalmente, un segnale di trading può essere inviato secondo le seguenti modalità. In base alle tue scelte e a quanto prevede il broker o il sito a cui ti sei iscritto:

email

telefonata diretta

sms

messaggio WhatsApp

non esiste una modalità migliore di un’altra. Dipende da come tu ti trovi meglio. Una email conviene se le visualizzi di continuo o hai attive notifiche push che ti consentano di essere avvisato quando arriva una mail. Fai attenzione però che non arrivino in caselle diverse da quella “In arrivo”. Altrimenti rischi di non vederla (spam, social, promozioni, altro, ecc.)

Una chiamata diretta può essere un’alternativa valida per chi preferisce un modo tradizionale di comunicare. Anche se forse molti si trovano meglio con una comunicazione visiva anziché una orale.

Gli sms sono un altro modo ormai superato di comunicare. Ma hanno il vantaggio di presentare da un lato un report sintetico ed efficace, dall’altro di arrivare quasi sicuramente rispetto per esempio ad un messaggio chat che a volte è soggetto alla linea internet ballerina.

Segnali forex di ForexTB

Il broker ForexTB (qui trovi il sito ufficiale) offre i segnali di trading insieme ad altri servizi. Quindi, iscrivendoti a questo broker, non dovrai poi pure iscriverti ad un sito esterno, ma li avrai inclusi nel pacchetto.

Il numero di segnali di trading che riceverai al mese dipenderà anche da quale account sceglierai. ForexTB ne prevede 4, partendo da un deposito minimo di 250 euro.

Oltre a ciò, un altro vantaggio dei segnali di trading di ForexTB è che si tratta pure del servizio offerto da Trading central, considerato un autentico colosso del settore. Operativo dal 1999 e insignito spesso di premi e riconoscimenti per i servizi che offre.

Per saperne di più sui segnali di trading di ForexTB visita questa pagina.

Robot forex e soldi facili

Come anticipato, sul web circolano anche tante truffe di chi propone sistemi vincenti automatizzati. Qualcosa di assurdo, poiché non esiste nulla del genere e sarebbe pure illegale.

In genere, queste truffe parlano di software basati su segnali di trading con una affidabilità che oscilla tra il 99,4 e il 99,7 percento nel prevedere cosa farà il mercato. Inoltre, si fanno pubblicità con Vip ma a loro insaputa.

Ancora, nulla si sa su chi c’è dietro, dato che il Ceo e il suo fido team di sviluppatori presenta biografie molto superficiali e non ci sono richiami ai loro profili social.

Conclusioni

Dunque, abbiamo visto come i robot forex siano una realtà interessante. La tecnologia al servizio dei trader. Tuttavia, sia tutt’altra cosa rispetto a quello che certe truffe propinano. Di sistemi miracolosi che lavorano al posto del trader.

Abbiamo visto come ci siano anche servizi alternativi al trading automatico, come segnali di trading di ForexTB e Copy trading di eToro. E come sia possibile beneficiarne tramite una piattaforma come MetaTrader 4 o 5.