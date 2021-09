Forex opinioni: è una truffa o conviene?

Quali sono le opinioni sul Forex? Se vediamo le statistiche delle parole chiave più cercate su Google in tema di investimenti troviamo sicuramente Forex opinioni.

Sul web troviamo spesso pareri discordanti sull’argomento. Ci sono persone che pensano che il Forex sia una truffa legalizzata altri che invece credono che si possa fare soldi senza studiare nè impegnarsi. Queste sono solo alcune delle opinioni, queste ed altre sono domande alle quali tanti trader cercano risposta.

Il Forex è infatti il mercato più importante del mondo per volume di denaro che circola. Ma anche perché vi fanno parte player importanti come istituzioni, grandi società, banche, multinazionali. Mentre i piccoli trader rappresentano solo una parte marginale. Per questo motivo è importante cercare di capire cos’è davvero il Forex e come si fa a a guadagnare.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del copy trading che permettono di copiare le operazioni dai migliori investitori.

Forex: cosa significa?

Forex è l’abbreviazione di Foreign exchange, a volte indicata anche come FX o mercato valutario. È lo scambio di una valuta per un’altra, fatta ad un prezzo concordato. Il mercato forex è il luogo in cui si svolge tale scambio di valute ed è il mercato più grande e più liquido del mondo con un volume medio giornaliero di trading di oltre $ 5 trilioni. Ciò che forex significa per l’economia globale è enorme. C’è bisogno di scambiare valute in tutto il mondo per condurre affari e affari esteri, motivo per cui il mercato è così grande.

Il mercato offre anche molte opportunità per gli investitori di trarre profitto dai cambiamenti dei valori delle valute, ma è necessario comprendere cosa è Forex prima di potervi far parte.

Forex Opinioni: riepilogo

❓ Che significa Forex ? Forex è l’abbreviazione di Foreign exchange, a volte indicata anche come FX o mercato valutario. ✅ Guadagni reali ? Investimento a carattere speculativo che può generare profitti elevati. 👥 Come iniziare Sftruttando i conti demo delle piattaforme forex. 🥇 Miglior piattaforma Forex eToro 🥇 Miglior broker Forex con formazione OBRinvest

Mercato Forex: cos’è

Il mercato Forex è il luogo in cui le imprese, i governi, le banche e i trader partecipano per comprare, vendere e speculare sulle valute. È aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana perché ha centri commerciali in diversi fusi orari tra Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Francoforte, Zurigo, Londra e New York. Senza mercato centrale, il forex trading è condotto elettronicamente “over the counter”.

Ciò significa che il mercato è attivo a tutte le ore, con conseguenti fluttuazioni dei prezzi e molte opportunità di ottenere guadagni dalle valute in aumento o in calo nel corso della giornata. È necessario l’ausilio di un broker per iniziare a negoziare sui mercati.

Il mercato forex ha un’elevata liquidità, a causa dell’elevato tasso di domanda e offerta. I trader applicano transazioni basate su eventi finanziari, nonché eventi generali. Naturalmente, quando una valuta sarà a forte domanda, il suo valore aumenterà rispetto alle altre valute e viceversa. Gli eventi finanziari sono dichiarazioni frequenti di paesi, banche centrali o altre istituzioni finanziarie su argomenti come tasso di disoccupazione, numeri di fabbricazione e molti altri.

Una diminuzione del tasso di disoccupazione di un paese può indicare che l’economia è forte e questo può portare a un aumento della valuta locale. Se è importante, interesserà anche altre valute. Prima che l’evento si svolga, i trader speculano sul suo contenuto e sulla base di queste posizioni aperte speculazioni. Tutti gli eventi possono essere visti e seguiti sul calendario economico.

Migliori broker forex

In questa sezione vi proponiamo i broker forex sicuri. Si tratta di piattaforme regolamentate che vengono controllati da enti terzi come la Cysec in Europa, la Consob in Italia e via dicendo. Per poter offrire i servizi devono rispettare tutte le regole severe che le autorità impongono. Ecco i più utilizzati in Italia:

Opinioni su eToro

La piattaforma di eToro (che opera in virtù dell’autorizzazione rilasciata dalla CySEC, autorità di vigilanza della borsa di Cipro) è uno broker di ultima generazione, organizzati più come delle vere e proprie community in cui la condivisione delle esperienze diventa il principale strumento di formazione. Le opinioni su eToro sono estremamente positive e rispecchiano il numero alto di clienti che ogni giorno opera su questo broker con soddisfazione.

Viene proposta, infatti, la doppia possibilità di fare forex trading di tipo tradizionale (ovvero definendo una strategia personale da mettere in atto sulla base delle proprie conoscenze), oppure sfruttando le orme dei traders più esperti attraverso il sistema del tracciamento delle loro operazioni: basterà decidere quale tipo di operazione si vuole imitare, stabilire l’importo e dare la conferma.

Questo costituisce oggi uno degli elementi che contraddistingue principalmente eToro da altre piattaforme. Altri aspetti positivi sono:

la possibilità di fare trading da smartphone (sia Android che iPhone, che possono essere scaricati direttamente dal sito);

spread basi;

deposito minimo di 50 euro;

possibilità di ottenere assistenza sia via e-mail che tramite chat live.

eToro è inoltre accessibile da browser e non necessita di download.

Opinioni su OBRinvest

Il broker OBRinvest è una ottima scelta per operare sul Forex. OBRinvest è un Broker che opera da poco tempo ma vanta la prestigiosa licenza per operare della CySEC. La commissione di vigilanza sui mercati finanziari con sede a Cipro più prestigiosa a livello europeo.

OBRinvest offre ai propri clienti tutti i servizi di cui un trader ha bisogno. Dunque, compreso il Conto demo.

Tuttavia, OBRinvest si lascia preferire soprattutto per 2 servizi in particolare: i segnali di trading e gli ebook interattivi.

I primi sono erogati da una società specializzata in materia: Trading Central. Che vanta sedi a Parigi, New York e Hong Kong. Si tratta di suggerimenti di trading forniti anche gratuitamente sulle migliori occasioni di trading da parte di esperti.

Altro servizio sono gli ebooks interattivi, in quanto, rispetto a quelli scaricabili, sono fruibili tramite il sito stesso.

Opinioni su Capital.com

Capital.com è un broker piuttosto famoso e consente anche lui di operare sulla maggior parte delle coppie valutarie.

La fama è meritata, in quanto dovuta a una effettiva qualità dei servizi. Opera principalmente con i CFD, la cui offerta è davvero estesa e varia: sono rappresentate grossomodo tutti le asset class. L’infrastruttura tecnica è ottima, e predisposta da piattaforme all’avanguardia e che spiccano per usabilità.

L’approccio ai costi è easy, come dimostrano le commissioni azzerate, anche in questo caso sostituite da spread piuttosto equilibrati. Inoltre, Capital.com offre il deposito minimo più basso del mercato: bastano solo 20 euro per aprire un conto.

Opinioni su Plus500

Un altro Broker che ci sentiamo di suggerirvi per il Forex è Plus500.

Queste le sue caratteristiche peculiari:

• Licenza CySEC

• trading tramite CFD

• Deposito minimo richiesto: 100 euro

• Piattaforma: Plus500 Trading

• Conto demo con 40mila euro virtuali

• Circa 2200 asset su cui investire

Anche Plus500 offre un servizio peculiare: il Centro formazione e conoscenza, dove vengono poste agli utenti alcune domande riguardanti la conoscenza sul trading. Ma anche sulla negoziazione dei CFD.

Forex opinioni: cosa significa Over the counter

Cosa significa che il Forex è un mercato over the counter? Si noti che non esiste un mercato centrale per il mercato Forex; si dice invece che il trading sia condotto “fuori borsa”. Ovvia, in gergo anglosassone, Over the counter. Non è come per le azioni per le quali esiste un mercato centrale con tutti gli ordini elaborati come il NYSE. Il Forex è un prodotto quotato da tutte le principali banche e non tutte le banche avranno lo stesso prezzo.

Ora, le piattaforme broker prendono tutti i feed di tesi dalle diverse banche e le quotazioni che vediamo dal nostro broker sono una media approssimativa di esse. È l’intermediario che sta efficacemente traducendo il commercio e prendendo l’altro lato. Fanno ‘il mercato’ per te. Quando acquisti una coppia di valute, è il tuo broker che ti sta vendendo, non “un altro trader”.

Forex: quali sono le coppie di valute più importnati

Ci sono centinaia di valute nel mondo e ognuna ha un simbolo di tre lettere. I dollari americani sono USD, gli euro sono EUR, i franchi svizzeri sono CHF, le sterline inglesi sono GBP e in avanti per tutte le valute. Le valute sono divise in due tipi principali: le principali valute e quelle minori. Le principali valute derivano dalle economie più potenti del mondo: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Zona Euro, Canada, Australia, Svizzera e Nuova Zelanda. Insieme alle altre valute creano coppie di forex.

Quando andiamo in un negozio per comprare generi alimentari, dobbiamo scambiare un bene prezioso con un altro: denaro per il latte, per esempio. Lo stesso vale per il forex trading: compriamo o vendiamo una valuta per l’altro. Le valute delle coppie sono indicate come una contro l’altra. Esistono tre tipi di coppie forex; Coppie principali, Coppie minori e Coppie esotiche. Le coppie maggiori coivolgono sempre il dollaro USA e sono le più scambiate.

Ecco i principali cambi valuta:

La coppia più popolare scambiata è l’Euro rispetto al dollaro americano. Quindi: EURUSD. La valuta a sinistra è chiamata la valuta di base ed è quella che desideriamo acquistare o vendere; quello a destra è la valuta secondaria, ed è quello che usiamo per effettuare la transazione. Ogni coppia ha due prezzi: il prezzo per vendere la valuta di base (chiedere) e un prezzo per acquistarlo (offerta). La differenza tra loro è chiamata spread e rappresenta l’importo addebitato dai broker per aprire la posizione. Più una valuta viene scambiata, cioè un’elevata volatilità, i suoi spread saranno più ristretti. Più è rara la coppia, più ampi saranno gli spread.

Di solito una quotazione verrà presentata con quattro numeri dopo il punto, ad esempio 1.2356. Nel caso di EURUSD significa che per ogni euro che il trader desidera acquistare dovrà investire 1.2356 dollari USA. Qualsiasi cambiamento nel valore della valuta sarà di solito visto sulla quarta cifra dopo il punto, principalmente noto come pip. Gli spread, i guadagni e le perdite saranno di solito presentati in pips.

Forex: chi sono gli attori principali

Chi fa parte del Forex? I seguenti attori:

Banche

Il mercato interbancario consente sia la maggior parte delle transazioni commerciali Forex che grandi quantità di scambi speculativi ogni giorno. Alcune grandi banche scambieranno miliardi di dollari ogni giorno. A volte questo trading viene effettuato per conto dei clienti, tuttavia molto è fatto da operatori proprietari che fanno trading per conto proprio della banca.

Aziende

Le aziende devono utilizzare il mercato dei cambi per pagare beni e servizi da paesi stranieri e anche per vendere beni o servizi in paesi stranieri. Una parte importante dell’attività quotidiana del mercato Forex proviene da società che cercano di scambiare valuta per effettuare transazioni in altri paesi.

Governi / Banche centrali

La banca centrale di un paese può svolgere un ruolo importante nei mercati valutari. Possono causare un aumento o una diminuzione del valore della valuta della loro nazione cercando di controllare l’offerta di moneta, l’inflazione e (o) i tassi di interesse. Possono usare le loro sostanziali riserve valutarie per cercare di stabilizzare il mercato.

Hedge fund

Da qualche parte circa il 70-90% di tutte le transazioni in valuta estera sono di natura speculativa. Ciò significa che la persona o le istituzioni che hanno acquistato o venduto la valuta non hanno in programma di prendere in consegna la valuta; invece, la transazione è stata eseguita con l’unica intenzione di speculare sul movimento dei prezzi di quella particolare valuta. Gli speculatori al dettaglio (i piccoli trader che investono tramite piattaforme per il trading online) sono piccole parti rispetto ai grandi hedge fund che controllano e speculano ogni giorno con miliardi di dollari azionari nei mercati valutari.

Individui

Se hai mai viaggiato in un altro paese e hai scambiato i tuoi soldi in una valuta diversa in aeroporto o in banca, hai già partecipato al mercato delle valute straniere.

Investitori

Le imprese di investimento che gestiscono grandi portafogli per i loro clienti utilizzano il mercato Fx per facilitare le transazioni in titoli esteri. Ad esempio, un gestore di investimenti che controlla un portafoglio azionario internazionale deve utilizzare il mercato Forex per acquistare e vendere diverse coppie di valute al fine di pagare i titoli esteri che desidera acquistare.

Retail Forex traders

Finalmente arriviamo ai commercianti Forex al dettaglio. L’industria del commercio al dettaglio sta crescendo ogni giorno con l’avvento delle piattaforme di trading Forex e la loro facilità di accessibilità su Internet. I commercianti di Forex al dettaglio accedono al mercato indirettamente tramite un broker o una banca. Ci sono due principali tipi di broker Forex al dettaglio che ci forniscono la possibilità di speculare sul mercato valutario: broker e dealer. I broker lavorano come agenti per il trader cercando di trovare il miglior prezzo sul mercato e di eseguire per conto del cliente. Per questo, fanno pagare una commissione in aggiunta al prezzo ottenuto sul mercato.

I dealer sono anche chiamati market maker perché “fanno il mercato” per il trader e fungono da controparte delle loro transazioni, citano un prezzo a cui sono disposti a fare i conti e sono compensati attraverso lo spread, che è la differenza tra compri e vendi il prezzo (più su questo più tardi).

Forex opinioni: perché non è una truffa

Abbiamo visto le opinioni sui principali broker Forex ed il grado di soddisfazione molto elevato da parte degli utenti iscritti alle varie piattaforme. A questo punto cerchiamo di capire se il Forex è una truffa oppure no.

Il Forex di per sè è un mercato e dunque non può essere una truffa, non possiamo dire altrettanto per alcune piattaforme. Ci sono infatti molti siti non regolari e sprovvisti di licenza che operano con condizioni poco chiare e inducono a pensare che col Forex non si guadagna.

Fortunatamente c’è un modo molto semplice per evitare le truffe. Basta infatti scegliere e iscriversi sono su broker regolamentati. In questo modo si avrà la certezza di operare con siti legati e in piena sicurezza.

Generalmente la maggioranza delle truffe riguarda il proliferare di broker non autorizzati o sistemi di trading automatico che promettono soldi facili senza alcuna esperienza. Basta evitarli entrambi per stare tranquilli.

Forex: conviene fare trading?

Conviene fare trading sul Forex? Una volta compreso ed essere in grado di rispondere alla domanda “che cos’è il trading FX?” dovresti essere pronto per iniziare a investire in valute. Tuttavia, potresti sapere cosa significa forex ma non essere sicuro di entrare nel mercato FX. Ci sono vari motivi per considerare il forex trading:

il mercato più grande e più liquido al mondo attraverso le opportunità di trading 24 ore al giorno c’è bisogno di concentrarsi solo su una o due coppie di valute mercato di trading gratuito Forex è un prodotto con leva finanziaria

Forex opinioni su come operare

Essere un trader Forex offre lo stile di vita potenziale più incredibile di qualsiasi professione nel mondo. Non è facile arrivarci, ma se sei determinato e disciplinato, puoi farlo accadere. Ecco un breve elenco di competenze necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi nel mercato Forex:

Abilità: incassa le perdite senza farti prendere dallo sconforto

Confidenza: per credere in te stesso e la tua strategia di trading, e per non avere paura

Dedizione: per diventare il miglior trader Forex

Disciplinare: rimanere calmi e senza emozioni in un regno di costante tentazione (il mercato)

Flessibilità: scambiare con successo le mutevoli condizioni del mercato

Focus: rimanere concentrati sul proprio piano di trading e non allontanarsi dal corso

Logica: guardare il mercato da un obiettivo e prospettiva diretta

Organizzazione: per forgiare e rafforzare abitudini di trading positive

Pazienza: aspettare solo le strategie di trading ad alta probabilità in base al tuo piano

Realismo: non pensare di diventare ricco velocemente e comprendere la realtà del mercato e del trading

Esperienza: per trarre vantaggio del tuo margine commerciale quando si manifesta e sii consapevole di ciò che sta accadendo nel mercato in ogni momento

Self-control: non esagerare nel trading, sovrasfruttando il tuo conto di trading

Come trader, possiamo sfruttare l’elevata leva finanziaria e la volatilità del mercato Forex apprendendo e padroneggiando un’efficace strategia di trading Forex, costruendo un piano di trading efficace attorno a tale strategia e seguendolo con una disciplina gelida.

La gestione del denaro è la chiave qui; la leva è un’arma a doppio taglio e può farti guadagnare un sacco di soldi velocemente o perdere molti soldi velocemente. La chiave per la gestione del denaro nel trading Forex è di conoscere sempre l’importo esatto in euro che hai a rischio prima di entrare in un trade ed essere totalmente Ok con la perdita di quella somma di denaro. Perché qualsiasi trade potrebbe essere un perdente.

Vantaggi di fare trading Forex

Quali sono i vantaggi del trading sul mercato Forex? I seguenti:

Il Forex è il mercato più grande del mondo, con volumi giornalieri che superano i 3 trilioni di dollari al giorno. Ciò significa liquidità densa che rende facile entrare e uscire da posizioni

Fai trading ogni volta che vuoi: non c’è una campana d’apertura nel mercato Forex

Facilità di accesso: puoi finanziare il tuo conto di trading con un minimo di $ 250 presso molti broker al dettaglio e iniziare a negoziare lo stesso giorno in alcuni casi . L’esecuzione diretta degli ordini ti consente di negoziare con un clic del mouse

Meno coppie di valute su cui concentrarti, invece di perdermi cercando di analizzare migliaia di azioni

Libertà di trading in qualsiasi parte del mondo con gli unici requisiti di un laptop e di internet

Negoziazione senza commissioni con molti operatori del mercato al dettaglio e costi complessivi di transazione inferiori a quelli delle azioni e delle materie prime

La volatilità consente agli operatori di trarre profitto in qualsiasi condizione di mercato e offre opportunità di trading settimanali ad alta probabilità. Inoltre, non vi è alcun pregiudizio strutturale del mercato come il lungo pregiudizio del mercato azionario, quindi i trader hanno uguali opportunità di profitto in mercati in rialzo o in ribasso.

Forex opinioni: rischi

Mentre il mercato forex è chiaramente un grande mercato per il commercio, è sempre bene sottolineare a tutti i principianti che il trading porta sia il potenziale per la ricompensa e il rischio. Molte persone entrano nei mercati pensando solo alla ricompensa e ignorando i rischi coinvolti, questo è il modo più veloce per perdere tutto il denaro del tuo conto di trading. Se vuoi iniziare a negoziare il mercato Fx sulla strada giusta, è fondamentale che tu sia a conoscenza e accetti il fatto che potresti perdere in un dato scambio.

Il rischio di cambio in genere colpisce le imprese che esportano e / o importano i loro prodotti, servizi e forniture. Colpisce anche gli investitori che fanno investimenti internazionali. Ad esempio, se il denaro deve essere convertito in un’altra valuta per effettuare un determinato investimento, qualsiasi variazione del tasso di cambio farà sì che il valore di tale investimento diminuisca o aumenti quando l’investimento è venduto e riconvertito nella valuta originale.

Diventa quindi importante conoscere cosa sia il tasso di cambio. Il tasso di cambio può essere definito come numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con un’unità di moneta nazionale. Il tasso di cambio è determinato dal valore di mercato delle varie valute sul mercato internazionale.

Ecco perché il tasso di cambio diventa importante e rischioso:

a) Una società è esposta al rischio di cambio se ha crediti e debiti i cui valori sono direttamente influenzati dai tassi di cambio. I contratti tra due diverse società con diverse valute nazionali stabiliscono contratti con regole specifiche. Questo contratto fornisce prezzi esatti per i servizi e le date esatte di consegna. Tuttavia, questo contratto deve affrontare il rischio che i tassi di cambio tra le valute coinvolte cambino prima che i servizi vengano consegnati o prima che la transazione sia risolta.

b) Una società deve affrontare rischi di cambio a causa dell’esposizione economica – indicata anche come rischio di previsione – se il suo valore di mercato è influenzato dall’imprevista volatilità del tasso di cambio. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influenzare la posizione della società rispetto ai suoi concorrenti, il suo valore e il suo flusso di cassa futuro. Queste variazioni del tasso di cambio possono anche avere effetti positivi sulle imprese. Ad esempio, una società degli Stati Uniti con un fornitore di latte dalla Nuova Zelanda sarà in grado di tagliare i costi se il dollaro USA si rafforza nei confronti del dollaro neozelandese. In questa luce, l’esposizione economica può essere gestita in modo strategico attraverso l’arbitraggio e l’esternalizzazione.

c) Tutte le aziende generalmente preparano bilanci. Queste dichiarazioni sono create per scopi di reporting. Sono forniti per i partner multinazionali, quindi la necessità di tradurre le cifre importanti dalla valuta nazionale in un’altra valuta. Queste traduzioni sono soggette a rischi di cambio, poiché possono verificarsi variazioni nei tassi di cambio quando viene eseguita la traduzione dalla valuta domestica a un’altra valuta. Sebbene l’esposizione alla traduzione non influenzi il flusso di cassa di un’impresa, può modificare i guadagni complessivi dichiarati dell’azienda, il che influisce sul suo prezzo azionario.

d) Le imprese che fanno offerte per progetti stranieri, negoziano contratti direttamente con aziende straniere o hanno investimenti esteri diretti affrontano un’esposizione potenziale. Quando le imprese negoziano con imprese straniere, i tassi di cambio cambieranno continuamente prima, durante e dopo la negoziazione. Ad esempio, un’impresa potrebbe essere in attesa che un’offerta venga accettata da un’altra società straniera. Mentre l’azienda attende, affronta l’esposizione contingente, poiché i tassi di cambio possono fluttuare e l’impresa non conoscerà mai lo stato della propria valuta domestica in contrasto con la valuta dell’impresa straniera quando l’offerta sarà definitivamente accettata.

Per quanto riguarda strettamente il trading Forex, il rischio in cui il trader può incorrere, specie il meno esperto, è quello di affidarsi a Broker che millantano facili guadagni senza alcuna esperienza. Broker senza regolare licenza, il che mette a rischio sia i vostri soldi che i vostri dati sensibili.

Affidatevi sempre e solo a Broker che vantino regolare licenza CONSOB o CySEC. Che vi consentano di formarvi tramite ebook, corsi on demand, webinar e incontri dal vivo. Oltre che tramite un Conto demo che vi consenta di fare pratica senza mettere a repentaglio i vostri soldi reali.

Forex Opinioni: le domande frequenti

Cos’è il Forex? Forex è l’abbreviazione di Foreign exchange, a volte indicata anche come FX o mercato valutario. Si tratta di un mercato OTC dove si può negoziare sui cambi di valuta. Il Forex è una truffa? Assolutamente no. Ogni giorno milioni di traders operano per realizzare profitti sulla variazione di prezzo delle varie coppie di valute. Come investire sul Forex? Affidandosi a piattaforme forex sicure e affidabili, in modo fa fare trading nel rispetto delle regole e nella massima sicurezza e trasparenza.

Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida quelle che sono le opinioni sul Forex più diffuse. La maggior parte di quelle che circolano sono errate. Infatti per evitare problemi basta evitare di leggere le recensioni fasulle sui forum o su gruppi inutili.

Il Forex trading è un investimento a carattere speculativo come altri tipi di investimento che può generare sia perdite che profitti. Per riuscire ad essere vincenti bisogna studiare molto ed impegnarsi partendo da conti demo che aiutano a fare pratica.

