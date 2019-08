Forex trading demo, scopri i migliori conti gratis [2019]

Quali sono i migliori conti demo per trading Forex? Quali sono i migliori conti gratis per operare nel Forex?

In questo articolo ci occupiamo di rispondere a queste ed altre domande relative al trading mediante un Conto demo e al mercato Forex in generale. Del resto, si tratta di domande lecite che conviene porsi prima di entrare nel luccicante mondo del trading online, dato che anche qui le truffe sono sempre in agguato.

Truffe messe in atto da chi promette facili guadagni, che vi rendano milionari senza alcuno sforzo, in quanto la piattaforma si baserebbe su un sistema automatico che lavora al posto dell’utente. Peccato che poi il povero malcapitato di turno ci rimette solo i soldi che ha ricaricato sul conto. Nella speranza che quella piattaforma miracolosa gli risolva i problemi.

Altra brutta scoperta che farà sarà quella di non poter riavere indietro i soldi che bonariamente ha caricato sul conto del Broker truffaldino. Anche dietro regolare denuncia alle autorità competenti. Denuncia che comunque va fatta per rendere note certe malefatte.

Motivo? Queste società stabiliscono la propria sede nei Paradisi fiscali, Stati chiamati così in quanto offrono protezione fiscale.

Ci sono, invece piattaforme affidabili e certificate che conviene usare. Ad esempio pensiamo alla piattaforma col servizio di segnali migliore che è quella di 24option. Si tratta di un broker regolato e di un servizio ottimo che funziona. Per saperne di più vi rimando al sito ufficiale qui.

Fatta questa premessa, veniamo all’argomento fulcro dell’articolo.

Forex cos’è

Cos’è il Forex? Abbreviativo di Foreign exchange market, è nato nel 1971 al fine di dare un mercato basato sul cambio delle valute. Viene denominato anche FX o mercato valutario e si concretizza quando una valuta viene scambiata con un’altra.

Può essere considerato il più grande mercato del Mondo per quanto concerne le transazioni, in quanto include gli scambi che intercorrono tra istituzioni bancarie, multinazionali e istituzioni governative. Mentre i piccoli trader sono molto marginali.

Il Forex è cresciuto ulteriormente a partire da fine anni 2000, con l’arrivo di strumenti informatici appannaggio dei trader. Pertanto, si è passati un volume giornaliero di oltre mille miliardi di dollari, ai quattromila di oggi. Quindi praticamente il quadruplo.

Conto demo cos’è

Cos’è un Conto demo? Il Conto demo è una simulazione di un trading online reale. Infatti, il Conto demo fornisce un conto fatto con soldi virtuali, cosicché si può imparare ad operare ma senza mettere a rischio i propri soldi reali.

Il Conto demo mette a disposizione un ambiente di trading che riprende in tutto e per tutto quello reale, cosicché il trader può abituarsi a quest’ultimo. E non risenta del distacco quando passerà a fare sul serio.

Attenzione però. Per far sì che questo passaggio non sia traumatico per il trader, non solo serve che appunto il sito sia sempre lo stesso, ma anche che egli stesso non prenda il Conto demo come un gioco visto che i soldi sono finti. Quindi faccia mosse azzardate e faccia trading a cuor leggero.

Infatti, quando poi passerà al trading reale, rischia di incassare sonore batoste. Per giocare al trading ci sono dei siti ludici appositi. Nel caso, utilizzate quelli.

I Broker più importanti e con regolare licenza da parte degli organismi preposti al controllo sul mercato finanziario, offrono un Conto demo per fare in modo che gli utenti possano imparare senza mettere a rischio i propri capitali. Ciò che può cambiare è però il tipo di Conto demo, che possiamo dividere in 4 tipi:

Conto demo con conto illimitato e tempo illimitato. In tal caso, il trader non ha a disposizione solo un tot di capitale virtuale e solo un determinato periodo di tempo per poterlo utilizzare. Conto demo con conto illimitato ma tempo limitato. In tal caso, invece, il trader ha solo un tot di giorni o mesi per operare col Conto demo, ma il conto non prevede limiti. Conto demo con conto limitato ma tempo illimitato. In questa situazione, opposta alla precedente, i soldi del conto sono un certo importo ma possono essere sfruttati senza scadenze. Conto demo con conto limitato e tempo limitato. Infine, il Broker offre sia un tot di denaro virtuale a disposizione, sia un tot di tempo limitato per sfruttarlo.

Infine, un’ultima differenza tra i vari Conti demo offerti dai Broker è se serve prima registrarsi o meno per poterlo utilizzare.

Conto demo rischi

Quali sono i rischi legati all’uso di un Conto demo? L’unico rischio, trattandosi di soldi virtuali, è quello di cui abbiamo parlato prima. Ovvero il fatto di prenderlo come un gioco e non imparare nulla da esso, operando a cuor leggero. Il rischio è che, facendo poi sul serio, si finirà per incassare pesanti perdite.

Conto demo e simulatori di trading differenze

Quali sono le differenze tra un Conto demo e un simulatore di trading? Talvolta, ci si può trovare di fronte alla dicitura “simulatore di trading”. E allora ci chiediamo quale sia la differenza con il Conto demo.

Possiamo dire che non c’è nessuna differenza. Semplicemente, per simulatore di trading si indica un discorso più ampio, fatto da più tipi di conti virtuali per esercitarsi. Pertanto, sono la stessa cosa. Il Conto demo fa parte della famiglia dei simulatori di trading. Anzi, è il più famoso.

Conto demo gratis migliori

Quali sono i migliori conti demo gratis? Come detto, il Conto demo viene offerto soprattutto dai Broker più seri e rinomati. I quali, oltre a questo servizio, mettono a disposizione degli utenti anche altri metodi per potersi formare.

Si pensi agli ebook, i libri digitali scaricabili dal sito stesso di un Broker e che servono alla formazione teorica del trader. Molte piattaforme di trading online mettono anche a disposizione dei corsi e-learning, disponibili sempre sul sito e visionabili quando fa comodo al trader.

Diverso è invece il discorso del Webinar, come in gergo sono chiamati i seminari via web. Essi infatti sono dirette vere e proprie, seguibili da remoto tramite una webcam e il discente ha anche l’opportunità di interagire col docente in diretta. Proprio come stesse in un’aula.

Perché i Broker mettono a disposizione tutti questi servizi? Semplice! Perché la piattaforma stessa ci va a guadagnare se il trader ha successo, mediante commissioni e Spread su ogni trade vincente. Pertanto, ci tiene che i suoi utenti siano trader di successo.

Tutta altra musica rispetto ai siti truffaldini di cui sopra, il cui scopo è invece solo quello di fregare il prossimo facendo ricaricare quanto più possibile il conto. Di denaro che, come detto, non solo non frutterà, ma sarà perso per sempre.

Ci sono poi Broker che offrono servizi aggiuntivi, come il Copytrader di eToro. Il quale offre l’opportunità di copiare quanto fanno gli utenti più esperti. Quindi guadagnare già quando sono alle prime armi.

Tornando alla domanda di partenza, i migliori Conto demo gratuiti è possibile trovarli su:

Di quest’ultimo Broker e del primo ci occuperemo però specificamente nei paragrafi che seguono.

Trading forex con 24option

Il Broker 24option è una ottima scelta per operare sul Forex. Questa piattaforma di trading online è anche sponsor della Juventus, il che potrebbe far storcere il naso a molti tifosi che non amano la Vecchia Signora. Ma è anche una garanzia, in quanto l’altra squadra di Torino effettua sempre le proprie scelte in modo oculato.

24option è un Broker che opera dal 2010 e vanta la prestigiosa licenza per operare della CySEC. La commissione di vigilanza sui mercati finanziari con sede a Cipro più prestigiosa a livello europeo.

24option offre ai propri clienti tutti i servizi di cui un trader ha bisogno. Dunque, compreso il Conto demo.

Tuttavia, 24option si lascia preferire soprattutto per 2 servizi in particolare: i segnali di trading e gli ebook interattivi.

I primi sono erogati da una società specializzata in materia: Trading Central. Che vanta sedi a Parigi, New York e Hong Kong. Si tratta di suggerimenti di trading forniti anche gratuitamente sulle migliori occasioni di trading da parte di esperti. Per saperne di più sui segnali clicca qui e visita il sito ufficiale.

Altro servizio sono gli ebooks interattivi, in quanto, rispetto a quelli scaricabili, sono fruibili tramite il sito stesso. Per scaricare l’ebook di 24option clicca qui.

Trading forex con Plus500

Oltre a 24option, un altro Broker che ci sentiamo di suggerirvi per il Forex tramite Conto demo è Plus500.

Queste le sue caratteristiche peculiari:

• Licenza CySEC

• trading tramite CFD

• Deposito minimo richiesto: 100 euro

• Leva finanziaria 1:30

• Piattaforma: Plus500 Trading

• Zero commissioni

• Spread fissi

• Conto demo con 40mila euro virtuali

• Circa 2200 asset su cui investire

Come la Juventus, anche Plus500 è sponsor di una prestigiosa squadra di calcio: l’Atletico Madrid. Ormai da anni costante presenza tra le finaliste delle coppe europee e che ben figra nella Liga spagnola.

Anche Plus500 offre un servizio peculiare: il Centro formazione e conoscenza, dove vengono poste agli utenti alcune domande riguardanti la conoscenza sul trading. Ma anche sulla negoziazione dei CFD.

Plus500 non manca poi di ricorcare agli utenti le cosiddette Avvertenze sui Rischi annessi alla negoziazione con i Contract for difference.

Per saperne di più su Plus500 clicca qui e visita il sito ufficiale.

