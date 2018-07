Flydubai apre nuovo scalo a Catania

Flydubai, la “low cost” che opera in codeshare con Emirates, atterra in Italia. Nella fattispecie, in Sicilia, dove inaugura il primo volo diretto fra l’isola e Dubai. In particolare, i collegamenti sono dall’aeroporto di Catania e connettono tutto il Mezzogiorno oltre che con gli Emirati Arabi, anche con l’ hub di Dubai. Nonché tutta le rete intercontinentale della Emirates.

Gli aerei di Flydubai sono Boeing 737 Max 8. Pur operando come una low cost, la compagnia offre anche una Business Class avente sedili completamente reclinabili.

Flydubai è una importante realtà internazionale. Infatti, vanta 95 destinazioni in 48 Paesi tra Africa, Asia Centrale, Caucaso, Europa Orientale, Golfo Persico, Medio Oriente e India. Nel corso degli anni ha aperto più di 70 rotte che precedentemente non avevano un collegamento con Dubai. La flotta include 61 aerei, compresi Boeing 737 Max 8 e i Boeing Next Generation 737-800.

Da quando è operativa, ossia dal 2009, ha trasportato più di 50 milioni di passeggeri.

Sciopero dei controllori slitta al 20 luglio

A proposito di aerei, è slittato al 20 luglio lo sciopero dei controllori di volo. Il tutto, come conseguenza del confronto con i sindacati in corso al ministero dei trasporti. Si è così scongiurata l’ipotesi di una mobilitazione giovedì scorso, come si era invece inizialmente profilato.

Una cosa è certa: ll rinvio dello sciopero non cancella di certo il problema di fondo. Lo sciopero è totale dato che investe i controllori di volo del nostro Paese, con tutte le sigle sindacali decise a chiudere con un lucchetto le indicazioni inviate dagli uomini radar ai piloti.

Il 20 luglio potrebbe quindi bloccarsi l’intero traffico aereo nazionale. Lo sciopero nazionale Enav riguarda anche tutti i principali centri di controllo italiani di Enav: da Catania a Palermo, da Brindisi a Lametia Terme, Ciampino e Fiumicino, Cagliari, Pescara, Torino, Venezia, Padova e Milano.

Come non bastasse, il 20 luglio ci sarà pure una protesta indetta da Cub che interesserà lo stesso giorno tutto il comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti.

Il nocciolo della questione riguarda il fatto che le grandi compagnie aeree internazionali e soprattutto europee additano agli uomini radar il fatto di bloccare i cieli europei. L’accusa è soprattutto rivolta ai controllori di volo francesi, italiani e spagnoli. Vale a dire quelli che più volte minacciano e mettono in pratica proteste che causano fortissimi ritardi e cancellazioni.

Questo tipo di proteste ha subito un incremento del 300% rispetto al 2017. Quest’anno si sono già verificati in Europa 24 giorni di scioperi, 5mila cancellazioni, ritardi quadruplicati rispetto all’anno scorso per una perdita in 7 anni di oltre 13 miliardi di euro. Nonché disagi patiti da quasi 800mila passeggeri.

I colossi che muovono tali accuse sono quelli che aderiscono a Airlines 4 Europe. Vale a dire: Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Travel Service e Volotea. Le quali includono il 70% del mercato europeo.

Flydubai chi è

Flydubai – legalmente Dubai Aviation Corporation – è una compagnia aerea a basso costo di proprietà del governo con sede centrale e operazioni di volo nel Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. La compagnia aerea opera su un totale di 95 destinazioni, servendo il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia e l’Europa da Dubai.

FlyDubai ha mantenuto una livrea uniforme sulla sua flotta da quando ha iniziato le operazioni nel 2009. La livrea è un moderno design bianco, blu e arancione con il sito web aziendale “flydubai.com” nel testo del tabellone. La compagnia aerea non ha ancora emesso un disegno di livrea speciale.

Flydubai storia

Nel luglio 2008, il governo di Dubai ha istituito la compagnia aerea. Sebbene flydubai non faccia parte di The Emirates Group, Emirates ha supportato flydubai durante la fase iniziale di costituzione. Il 14 luglio 2008 flydubai ha firmato un ordine fermo con il produttore americano di aeromobili Boeing al Farnborough Air Show per 50 Boeing 737-800 con un valore totale di US $ 3,74 miliardi, con la possibilità di cambiare l’ordine nella gamma più ampia e più lunga Boeing 737- 900ER, secondo la richiesta della compagnia aerea.

Il primo di questi velivoli è stato consegnato il 17 maggio 2009. I voli di linea sono iniziati il 1 giugno, con servizi a Beirut, Libano e Amman, Giordania. Da allora, la rete di rotte è stata notevolmente ampliata. Il 13 febbraio 2013, flydubai ha annunciato di essere in trattative con Boeing e Airbus per un ordine di 50 aerei. Il 19 giugno 2013, la compagnia aerea ha annunciato che avrebbe aggiunto il servizio Business Class ai propri voli.

La cabina della classe Business avrebbe 12 posti tra corridoio e finestra, pasti a tre portate, televisori da 12 pollici, un salone business class, sedili in pelle italiana per la sua offerta nel tentativo di soddisfare i viaggiatori d’affari nell’emirato, l’accesso a più di 200 film e prese di corrente idonee per prese di oltre 170 paesi.

Flydubai gestione e proprietà

La società è stata costituita il 19 marzo 2008 come impresa dal governo di Dubai. Anche il governo di Dubai è proprietario di Emirates Airlines; tuttavia, la proprietà comune è l’unica connessione tra le due compagnie aeree. Anche se inizialmente la compagnia aerea ha ricevuto aiuto dalla sua compagnia aerea gemella, da allora è stata gestita autonomamente. Inoltre, c’è stata una prima mossa di dirigenti, ma la maggior parte delle assunzioni viene da fuori dal gruppo Emirates.

Il CEO della società è Ghaith Al-Ghaith, che ha trascorso oltre 22 anni con Emirates. Il presidente della società è Ahmed bin Saeed Al Maktoum, che è anche il presidente del gruppo Emirates.

Flydubai opera interamente fuori Dubai e attualmente ha la sua sede nel Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. Inizialmente, Flydubai aveva intenzione di operare dal nuovo aeroporto internazionale Al-Maktoum nel Dubai World Center a Jebel Ali.

Flydubai destinazioni

A partire da maggio 2017, flydubai serve un totale di 104 destinazioni. La compagnia aerea non tenta di procacciarsi clienti dalla sua compagnia aerea gemella Emirates e punta a servire le destinazioni su nuove rotte che prima non esistevano, collegando Dubai con il paese di origine dei lavoratori ospiti e le destinazioni di viaggio low cost. La compagnia aerea ha attualmente un hub e opera dal Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai.

Tuttavia, per far fronte alla crescente compagnia aerea e all’espansione della compagnia aerea nazionale di DXB, flydubai ha iniziato a operare voli da Al-Maktoum International (DWC) dal 25 ottobre 2015. La compagnia aerea ha iniziato con 70 voli settimanali per Amman, Beirut, Chittagong, Doha, Kathmandu, Kuwait e Muscat di DWC.

Flydubai acquisti

Al Farnborough Air Show di luglio 2008, la compagnia aerea ordinò 50 Boeing 737-800 valutati a circa 3,74 miliardi di dollari USA con diritti di sostituzione per convertire i suoi ordini 737-800 a 737-900ER (raggio esteso) in futuro. A novembre 2010, flydubai ha concordato un accordo di vendita e leaseback con Avolon su altri quattro 737-800. Il 17 novembre 2013 presso il Dubai Airshow, Boeing e flydubai hanno annunciato un impegno per circa 100 Boeing 737 MAX 8s e 11 Boeing 737-800.

Questo impegno è stato valutato a circa US $ 11,4 miliardi ai prezzi di listino, rendendolo il più grande acquisto mai effettuato da un singolo aeromobile Boeing nel Medio Oriente. Il 6 gennaio 2014, flydubai ha finalizzato il suo ordine Boeing 737 MAX. L’ordine è stato finalizzato con un ordine per 75 Boeing 737 MAX 8s e 11 Boeing 737-800 della Next Generation, insieme ai diritti di acquisto per altri 25 aeromobili Boeing 737 MAX. Questo ordine è valutato a US $ 8,8 miliardi ai prezzi di listino.

Il 31 luglio 2017, flydubai ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 MAX 8, diventando così la prima compagnia aerea del Medio Oriente a operare il tipo. Al Dubai Air Show di novembre 2017, Flydubai ha firmato un impegno storico per 175 aerei Boeing 737 MAX e 50 diritti di acquisto. Questo ordine per 225 velivoli è valutato a $ 27 miliardi ai prezzi di listino correnti.

Più di 50 dei primi 175 velivoli saranno il nuovo 737 MAX 10, mentre il resto sarà il 737 MAX 9 e ulteriori 737 MAX 8s. Questo storico impegno rappresenta il più grande acquisto di aerei a corridoio singolo di una compagnia aerea del Medio Oriente. Il 21 dicembre 2017 flydubai ha finalizzato l’acquisto di 175 aerei Boeing 737 MAX nel più grande ordine di jet a corridoio singolo nella storia del Medio Oriente annunciato per la prima volta al Dubai Air Show 2017.

Flydubai classi di volo

Economy class

Il servizio di pasti completi è offerto sui voli per Bangkok, Praga, Bratislava, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Sofia, Cracovia, Zagabria e sui voli dell’Africa orientale a Zanzibar, Dar es-Salaam, Entebbe, Kigali, Bujumbura e Juba. Bevande alcoliche e snack aggiuntivi possono essere acquistati dopo il completamento del servizio principale.

Su altri voli all’interno della rete, i passeggeri possono prenotare in anticipo un pasto caldo, e su voli di oltre 3 ore e su voli più brevi, è disponibile un menu completo di involucri e panini. Gli acquisti possono essere fatti dall’equipaggio o dai touch screen personali in ogni posto.

I prodotti duty-free sono venduti a bordo e la selezione cambia ogni stagione.

Business class

Nel giugno 2012 è stato annunciato che la business class sarebbe stata aggiunta come servizio. A giugno 2015, 85 delle destinazioni flydubai hanno il servizio di business class. Ogni velivolo equipaggiato di classe business contiene 12 posti con un passo di 42 pollici. Insieme a un posto più ampio, a bordo della compagnia aerea offre servizi come: una scelta di snack, pasti e bevande; accesso a oltre 200 film, una presa di corrente, coperte e cuscini e cuffie con cancellazione del rumore. I servizi di Business Class si estendono anche ad aeroporti selezionati.

Negli aeroporti selezionati offrono un check-in prioritario e una procedura rapida per i controlli di sicurezza. Il 6 luglio 2014, flydubai ha annunciato l’apertura della sua business lounge presso l’aeroporto internazionale di Dubai. Il salone si trova nel Terminal 2 e dispone di connessione Wi-Fi gratuita, rinfreschi e snack.

Flydubai incidenti

Il 26 gennaio 2015, un volo flydubai Boeing 737-800 in volo da Dubai a Baghdad, è stato colpito da un incendio leggero in avvicinamento all’aeroporto internazionale di Baghdad con 154 passeggeri a bordo. L’aeromobile è atterrato in modo sicuro e non è stata necessaria assistenza medica all’aeroporto.

Il 19 marzo 2016 Flydubai Flight 981, un Boeing 737-800 operante da Dubai a Rostov-on-Don in Russia, si è schiantato durante un go-around in condizioni meteorologiche avverse all’aeroporto di Rostov-on-Don. Tutti i 55 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio a bordo sono morti nell’incidente. Fu il primo incidente mortale nella storia della compagnia aerea. La causa è attualmente sotto inchiesta.

Per aeroporto di Catania altra bella notizia: approvato bilancio soci

Ma oltre al volo per Dubai grazie a flydubai, per l’aeroporto di Catania arriva un’altra bella notizia. L’Assemblea dei soci Sac (la società che gestisce l’aeroporto di Catania), riunita con il Cda, ha approvato il bilancio d’esercizio 2017, chiuso con un utile di 8,68 milioni di euro, al netto delle imposte.

L’Assemblea dei soci, presieduta da Daniela Baglieri (presidente del CdA Sac), era presente al completo. Per il Consiglio di amministrazione erano presenti l’ad Nico Torrisi e i consiglieri Giovanni Vinci e Rosario Dibennardo. Hanno partecipato i membri del Collegio sindacale.

Questi i principali risultati: il valore della produzione 2017 è di 84,72 mln di euro, + 13% rispetto al 2016. L’Ebtda (ovvero il Mol, margine operativo lordo) ammonta a 35,29 mln di euro, in crescita del 24% (era di 28,50 mln nel 2016 e di 23,15 mln nel 2015). Mentre l’Ebit (il Margine operativo netto) è di 21.70 mln euro, ovvero +26%. In crescita anche i ricavi nei settori aviation (+ 13%) e non aviation (+11%).

Daniela Baglieri ha commentato con grande soddisfazione: «Risultati lusinghieri a siglare un anno impegnativo. Un bilancio che conferma un trend di crescita costante sia in termini di passeggeri (+15%, dato superiore alla media italiana, dopo i 9 milioni di passeggeri del 2017 ci avviamo ai 10), sia in termini di redditività aziendale».

Gli fa eco Nico Torrisi «il bilancio regala grande soddisfazione a noi e ancora di più ai soci. E’ del tutto chiaro come l’aeroporto di Catania sia oggetto di interesse da parte del mercato nazionale e internazionale».

È il principale aeroporto della Sicilia (con 6.535 movimenti, mentre Palermo ne registra 4.604, dati 2017) e il secondo del Mezzogiorno (il primo è Napoli con 7.509) ed uno dei maggiori fra quelli italiani. Il traffico è in continua espansione, con numerosi voli di linea e charter favoriti dalla posizione geografica, dalle condizioni climatiche e dai collegamenti stradali e marittimi.

Vista l’inadeguatezza del precedente impianto, progettato negli anni settanta per accogliere un traffico massimo di un milione di passeggeri annui, negli scorsi anni è stata realizzata a fianco una nuova e più grande aerostazione. È stata, inoltre, ampliata l’area di sosta per i velivoli e realizzata una nuova via di rullaggio che collega il piazzale di sosta aeromobili con la testata pista 08. La consegna dei lavori del nuovo impianto e delle opere connesse è avvenuta il 21 dicembre 2006, con quasi due anni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto (inverno 2005) ed è stato aperto al pubblico l’8 maggio 2007.

Lo scalo è soggetto talvolta a limitazioni operative o temporanee chiusure a causa delle ceneri vulcaniche che possono invadere lo spazio aereo e le piste durante le eruzioni dell’Etna obbligando, per motivi di sicurezza, a dirottare i voli sugli altri aeroporti della regione. Per gestire tale fenomeno, il Dipartimento della Protezione Civile nel gennaio 2010 ha installato nell’air-side dell’aeroporto un innovativo radar in banda X in doppia polarizzazione per il monitoraggio delle nubi di cenere vulcanica emesse dall’Etna, a supporto delle autorità preposte alla regolamentazione e al controllo del traffico aereo.

Aeroporto di Catania storia

La storia dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa parte nel maggio 1924. Dall’ottobre 1935 vi operava il 17º Gruppo caccia fino all’agosto 1936. Nel gennaio 1936 arriva anche il 1º Stormo Caccia (poi 1º Stormo caccia Ogni Tempo). Dal 15 giugno 1941 vi operava il 10º Gruppo fino al 6 ottobre. Nel maggio 1943 torna il 17º Gruppo caccia fino a luglio 1943.

Il 5 maggio 1947 atterrò il volo inaugurale delle Linee Aeree Italiane Internazionali (la futura Alitalia) proveniente da Collegno. Alle fine degli anni quaranta il governo stanziò diversi fondi per la costruzione di un’aerostazione più grande, che venne quindi realizzata e dedicata all’illustre meteorologo catanese Filippo Eredia, ed inaugurata dal ministro Mario Scelba nel 1950. Tuttavia il traffico passeggeri stentò fino a tutti gli anni cinquanta.

Nel 1962 l’aeroporto di Catania divenne teatro di uno dei tanti misteri della storia italiana. Da questa struttura partì l’aero Morane-Saulnier MS.760 Paris che ospitava il fondatore e presidente dell’Eni Enrico Mattei. Che si concluderà tragicamente per effetto di un presunto attentato nei pressi di Bascapè a pochi km dallo scalo di Linate.

Tuttavia, proprio in quel decennio si registrò un notevole incremento dei viaggiatori, che già nel 1966 superarono quota 260.000. Questo rese l’infrastruttura nuovamente inadeguata e la pista si rivelò troppo corta per aerei sempre più grandi e veloci. Negli anni settanta, con un traffico passeggeri in continuo aumento (500.000 in media) si realizzò una nuova aerostazione unitamente alla torre di controllo, scalo merci, caserma dei vigili del fuoco e un allungamento della pista su progetto dell’architetto Manfredi Nicoletti.

L’impianto, inaugurato il 5 agosto 1981 per una capacità di 800.000 passeggeri annui, risultò ben presto inadeguato ai nuovi sorprendenti tassi di crescita del traffico passeggeri ed aeromobili. All’inizio del XXI secolo, quindi, si dedicò tutta la vecchia struttura alle sole partenze realizzando, contestualmente, un piccolo terminal arrivi a fianco. Successivamente si è realizzato un nuovo terminal di 44.460 m² (di cui oltre 20.000 a disposizione del pubblico), articolato su due livelli (arrivi e partenze), dotato di 6 pontili d’imbarco (loading bridges), 20 gate d’imbarco ed una torre alta circa 30 metri (destinata ad accogliere uffici ed un ristorante panoramico). Tale struttura può assorbire un traffico annuo di circa 6.500.000 passeggeri.

Il 5 maggio 2007 l’aerostazione è stata intitolata a Vincenzo Bellini. La scelta ha fatto discutere, in quanto molti avrebbero voluto che l’aeroporto fosse intitolato ad Angelo D’Arrigo, aviatore originario di Catania, autore di numerosi record del mondo, tra cui aver sorvolato al di sopra dell’Everest in deltaplano.

Importanti opere sono state realizzate sull’air-side. La nuova via di rullaggio per la testata pista 08 (in uso dal 2006) ha elevato la capacità oraria a 16 movimenti. Nel gennaio 2007 sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di una nuova via di rullaggio (che collegherà il piazzale di sosta aeromobili alla testata della pista 26) e di una bretella che consentirà agli aeromobili in atterraggio di liberare rapidamente la pista 08 elevandone la capacità oraria a 20 movimenti.

Questo raccordo è stato ultimato ed è diventato operativo dal 15 gennaio 2009. Il piazzale di sosta (apron) misura 179.900 m², con una capacità di 26 aeromobili in configurazione standard.

Dal 12 aprile 2013 è operativo un sentiero di avvicinamento luminoso ALS CAT I di metri 279 per la pista 08 e di uno semplificato SALS di metri 300 per la pista 26.

A partire dal 5 novembre 2012 l’aeroporto è stato chiuso per lavori sulla pista. Tutti i voli sono stati dirottati nella vicina base NATO di Sigonella. A sua volta teatro negli anni ‘80 di un caso legato agli americani e al Governo Craxi. I lavori sull’air-side di Fontanarossa, costati poco meno di 20 milioni di euro, hanno riguardato la riqualifica strutturale e funzionale della pavimentazione e del relativo sottofondo della pista, oltre alla riqualifica delle strip laterali di sicurezza e della pavimentazione delle testate, strutture queste usurate da 50 anni di attività.

I lavori si sono resi necessari anche in considerazione dell’attuale traffico aereo nel aeroporto, secondo come detto solo a Napoli e in previsione del futuro incremento. Il 5 dicembre 2012, dopo 30 giorni di lavori, con il volo Catania-Napoli effettuato da un MD-80 della Meridiana Fly, lo scalo è stato riaperto.

Il 22 dicembre 2017 si è registrato un record per l’aeroporto Catania-Fontanarossa: 9 milioni di passeggeri. Alla fine dell’anno risulteranno 9.120.913, per una crescita del 15,2%.

Questi i numeri lusinghieri dei passeggeri dell’aeroporto Catania-Fontanarossa: