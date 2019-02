FlixBus investe anche nei treni: il progetto

Sono passati 3 anni e mezzo dall’esordio di Flixbus in Italia, ovvero da quel 15 luglio 2015. Quando 28 passeggeri viaggiano da Milano a Venezia. Oggi, quei 28 passeggeri sono diventati 10 milioni. Mentre le città collegate da FlixBus sono ben 450.

Ad agevolare la crescita di FlixBus è stata una legge del 2005, che ha liberalizzato il mercato dei trasposti. Prorogata fino al 2014. E così, l’Italia è diventata addirittura il secondo mercato della linea di trasporto, dopo la Germania. Che però è il suo paese di origine. Quindi si può dire che l’Italia sia il primo tra i paesi stranieri.

A favorirne la crescita è anche il modello di business ben definito: FlixBus si occupa della pianificazione della rete e della parte commerciale. Mentre le aziende partner (in Italia ben 60) che mettono a disposizione autisti e autobus, si occupano della parte operativa.

Le ultime tratte arrivate sono quelle che collegano l’aeroporto di Linate con 13 città di queste regioni: Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia, Toscana e Francia.

FlixBus sta anche sopperendo alle carenze ferroviarie di alcuni centri urbani. Ci sono alcuni comuni che nell’ultimo anno hanno visto raddoppiare gli arrivi (come Termoli), triplicare (come Cattolica), quadruplicare (come Alba) o persino quintuplicarli (come Martina Franca).

Inoltre, la società tedesca non disdegna neppure i piccoli comuni. Come le località montane in Trentino o quelle della costa ionica in Calabria. Del resto a livello europeo FlixBus si concentra proprio per il 40% nei piccoli Comuni. Ossia, quelli che hanno una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti. Anche se occorre dire che la densità abitativa eccessiva è una nostra peculiarità. Mentre negli altri Paesi Ue è facile trovare conglomerati urbani con pochi abitanti.

Detto ciò, occorre dire che ora FlixBus sta pensando di investire sulle ferrovie. Ecco il piano.

FlixBus e il piano per investire nelle ferrovie

In Germania di recente è stato lanciato FlixTrain che sposta l’offerta su rotaia. Per ora, non si prevede di farlo anche nel nostro Paese. Ma la società non lo esclude. Del resto, nel paese teutonico questa novità è stata introdotta da meno di un anno. E ora si vuole rafforzare l’offerta così da renderla economicamente sostenibile.

Tuttavia, l’investimento di FlixBus su rotaie anche nel nostro Paese è più che plausibile. Dato che ormai il mercato su ferro è stato liberalizzato e una società come Italo è in pesante passivo. Inoltre, come detto, siamo il primo mercato straniero.

Ma FlixBus è andata anche Oltreoceano. Da maggio 2018. E con una tecnologia all’avanguardia. A Tucson, Phoenix, Los Angeles e San Diego, si trovano visori per esperienze nella realtà virtuale, per vedere film o per ricevere informazioni.

Insomma, tecnologia e puntualità. Sperando che la società tedesca entri anche nel mercato ferroviario, così da sopperire le carenze dei trasporti.

FlixBus chi è

Flixbus (in stile “FLiXBUS”) è un marchio tedesco che offre servizi di autobus interurbani in vari paesi europei e negli Stati Uniti. Lanciato nel 2013 in seguito alla liberalizzazione del mercato degli autobus tedesco, Flixbus mirava a stabilire un’alternativa al carpooling e alla Deutsche Bahn, la ferrovia statale tedesca.

Nel 2015, dopo la fusione con la concorrente startup MeinFernbus, Flixbus controllava il 71% del mercato tedesco (misurato in chilometri guidati dalla compagnia). Flixbus si sta rapidamente espandendo in tutta Europa. Gli investitori della società comprendono General Atlantic, Holtzbrinck Ventures e Silver Lake Partners.

I servizi Flixbus funzionano in collaborazione con compagnie di autobus regionali di tutta Europa. I partner locali sono responsabili della gestione giornaliera dei percorsi, mentre Flixbus è responsabile delle autorizzazioni ufficiali necessarie per il funzionamento della rete a lunga distanza. Flixbus gestisce la pianificazione della rete, il marketing, i prezzi, la gestione della qualità e il servizio clienti.

Questo modello di business è altamente scalabile e ha consentito all’azienda di crescere rapidamente. D’altra parte, la qualità degli autobus è soggetta alla flotta disponibile per i subappaltatori. I concorrenti che possiedono tutti o la maggior parte dei loro autobus possono garantire un servizio coerente. Flixbus ha anche spesso ceduto il rischio di una bassa occupazione ai subappaltatori in quanto la loro linea di fondo dipende dalle entrate tariffarie delle rotte in cui operano.

FlixBus espansione

Flixbus è stata fondata nel 2013 a Monaco da Daniel Krauss, Jochen Engert e André Schwämmlein e ha lanciato il suo primo percorso a febbraio 2013 in Germania. Entro un anno, Flixbus gestiva una rete nazionale. Insieme alla fusione con MeinFernbus, la società ha anche annunciato l’internazionalizzazione del proprio modello di business.

Flixbus ha continuato a operare con entrambi i nomi per un po’, ma gradualmente ha eliminato gradualmente il marchio “MeinFernbus”. Lo schema di colore blu originale di Flixbus è stato trasformato in una combinazione di colori verde, ereditata da MeinFernbus. Nel 2015 Flixbus ha acquisito Liinita, una società di start-up che lavorava su servizi di condivisione di corsa a negozi, centri commerciali e ristoranti che erano stati finanziati dall’incubazione aziendale.

Flixbus ha utilizzato la tecnologia sviluppata da Liinita per avviare la propria attività di charter. Nell’estate 2015, Flixbus ha lanciato la sua filiale italiana a Milano ed è entrata nel mercato francese recentemente liberalizzato con “FlixBus France”. Nel novembre 2015 Flixbus ha annunciato la creazione di una nuova filiale chiamata FlixBus B.V. nei Paesi Bassi, creando la prima rete nazionale di autobus interurbani olandesi. I Paesi Bassi costituivano il quarto mercato nazionale della società, dopo Germania, Francia e Italia.

Le rotte internazionali della compagnia collegano anche città in Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Danimarca.

Nel gennaio 2016 Flixbus ha annunciato che stava entrando nei mercati dell’Europa centrale e orientale con una nuova controllata FlixBus CEE, che copre Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria , Romania, Polonia, Slovenia e Croazia. A marzo 2016, la società ha lanciato le sue prime rotte verso il Regno Unito e la Spagna.

Il 29 giugno 2016 Flixbus ha annunciato l’acquisto dei servizi europei e anglo-europei di Megabus dal gruppo Stagecoach a partire dal 1 ° luglio 2016, con Stagecoach. Il 3 agosto 2016 Flixbus ha annunciato l’acquisizione da Deutsche Post di Postbus, un concorrente tedesco, per una somma non rivelata. L’acquisto ha rafforzato la posizione di Flixbus sul mercato tedesco, portandolo a circa il 90%.

La fusione è stata completata entro il 1 ° novembre con la scomparsa del nome e dell’identità di Postbus. A settembre 2016, Flixbus ha annunciato l’intenzione di espandersi verso nuovi mercati in Scandinavia. Insieme ai partner danesi delle PMI, Flixbus pianifica una rete domestica in Danimarca.

Nel maggio 2017 è stato annunciato che Flixbus avrebbe rilevato la rete di pullman Hellö austriaca dalle ÖBB (Austrian Austrian Railways) nell’agosto dello stesso anno. A partire dal 24 agosto 2017, Flixbus ha collaborato con la compagnia ferroviaria ceca LEO Express per rilevare l’operazione del servizio ferroviario Locomore tra Stoccarda e Berlino (via Hannover e Francoforte) in Germania.

Inizialmente visto come una “fase di test”, questo servizio deve operare su base giornaliera da aprile 2018. I biglietti per il servizio ferroviario, gestiti dalla controllata Flixtrain, sono venduti tramite il sito Web Flixbus. Il 24 marzo 2018, Flixmobility ha acquisito l’operatore ferroviario ad accesso aperto Hamburg-Köln-Express GmbH (HKX), che gestiva una rotta tra Amburgo e Colonia, e ha integrato la rotta HKX nella rete Flixtrain accanto al servizio Locomore sopra menzionato.

Il 15 maggio 2018, Flixbus ha annunciato la sua espansione nel mercato statunitense. A partire dal 31 maggio, Flixbus prevede di offrire 180 collegamenti nelle parti sud-ovest del paese, operando da un hub principale di Los Angeles. Le principali città per il lancio hanno incluso Las Vegas, San Diego, Tucson e Phoenix. Entro la fine del 2018 ha esteso la rete a oltre 1000 connessioni.