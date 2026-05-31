Fineco Trading: recensione e opinioni (2026)

9.5 /10 ★★★★★ ★★★★★ Eccellente ★ Raccomandato Punteggio per categoria Costi e commissioni 8.0 Sicurezza 9.8 Asset disponibili 9.5 Piattaforma 9.5 Gestione fiscale IT 10.0 Esperienza utente 9.0 ★ Pro Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Servizi bancari integrati

701 ETF senza commissioni d'acquisto ✕ Contro Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

PAC non gratuiti (2,95€/esecuzione) Apri conto gratis su Fineco → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Fineco Conto Trading è la versione per investimenti della piattaforma Fineco: tutti gli strumenti di trading della banca italiana senza dover aprire un conto corrente, senza canone mensile, con accesso a oltre 20.000 strumenti su mercati italiani e internazionali. Fineco è quotata a Piazza Affari e opera in regime amministrato, quindi agisce come sostituto d’imposta. Per chi vuole evitare la dichiarazione autonoma è la scelta naturale.

Ho aperto un Conto Trading Fineco l8 marzo 2026 e l’ho usato per 60 giorni con denaro reale. Ho misurato le commissioni di sei operazioni standard, ho fatto il KYC, ho attivato un Piano Replay (PAC) su ETF, ho comprato azioni italiane ed estere, ho prelevato sul mio conto in altra banca. In questa recensione racconto quello che ho visto: dove Fineco merita il suo 9.5/10, dove non è la scelta più conveniente, e con quale broker conviene confrontarlo a seconda del tuo profilo

Scopri in dettaglio le sue caratteristiche. Prima di proseguire con la guida, puoi cliccare qui se vuoi iniziare subito registrandoti su Fineco Trading.

E’ un conto di trading ideale per investire sui mercati finanziari ed adatto veramente a tutti.

Riepilogo Fineco Conto Trading in 30 secondi

Caratteristica Dato Tipo Conto titoli di una banca italiana quotata in Borsa Banca FinecoBank Regolamentazione Banca d’Italia + CONSOB, quotata Borsa Italiana Anno di fondazione 1999 (Fineco) Deposito minimo Nessuno Canone mensile 0 € sul Conto Trading (vs canone su Conto Standard) Commissioni azioni IT 2,95 € fino a 2.500 € di controvalore, poi 0,19% Commissioni azioni estere A partire da 0,19% del controvalore PAC su ETF (Piano Replay) 2,95 € per esecuzione (gratis Under 30) più di 800 ETF gratis correnti Sostituto d’imposta Sì, regime amministrato Asset accessibili Azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificates, opzioni, futures, CFD, forex, derivati Conto demo No Protezione depositi 100.000 € (FITD italiano) Adatto a Chi vuole un broker italiano sostituto d’imposta, investitori multi-asset, chi vuole sia Borsa Italiana che mercati esteri Voto finale 9.5/10

Cos’è il conto trading Fineco?

Il Conto Trading di Fineco è una soluzione studiata per chi desidera investire sui mercati finanziari ma non vuole o non può cambiare il proprio conto corrente, perché soddisfatto della banca con cui opera già.

Si tratta di un conto titoli che consente di fare trading online senza dover aprire anche un conto corrente con Fineco. Puoi quindi mantenere il tuo conto in un altro istituto e utilizzare Fineco solo per gli investimenti.

Il Conto Trading mette a disposizione tutti gli strumenti e i servizi di investimento di FinecoBank: azioni, obbligazioni, ETF, fondi, certificati, derivati, Forex e molto altro. Hai accesso ai mercati nazionali e internazionali, con la possibilità di investire su oltre 20.000 strumenti finanziari.

Puoi utilizzare le piattaforme di trading di Fineco per analizzare i mercati, impostare watchlist, creare grafici personalizzati ed eseguire gli ordini di acquisto e vendita. Tutte le funzionalità di trading sono attive, così come gli avanzati strumenti di analisi tecnica e fondamentale. Alcune piattaforme più avanzate come la FinecoX sono però riservati a chi ha anche un conto corrente.

Il Conto Trading NON include però i servizi bancari classici: non avrai un IBAN Fineco dove ricevere lo stipendio o domiciliare le utenze, né potrai richiedere carte di pagamento, mutui o finanziamenti. Servirà mantenere il proprio conto principale presso un altro istituto.

Il vantaggio è che il Conto Trading non ha alcun canone mensile di gestione, a differenza del conto Fineco standard.

Cioè il canone annuale di Fineco Conto Trading è 0€!

Pagherai solo le commissioni sugli ordini di investimento che andrai ad effettuare. Una soluzione ideale per iniziare a diversificare il patrimonio con calma, senza cambiare banca.

Se vuoi però sfruttare le potenzialità di FinecoX o avere degli ordini più evoluti o servizi come il Multicurrecy (che trovo molto comodo) allora ti conviene passare al Conto Standard di Fineco.

Per avere maggiori informazioni su Fineco, clicca qui per il sito ufficiale.

Commissioni Fineco vs concorrenti

Per capire dove Fineco è davvero competitivo ho calcolato il costo reale di sei operazioni standard. I numeri considerano la commissione esplicita applicata da Fineco e dai concorrenti, lo spread bid-ask al momento dell’esecuzione e la conversione valuta dove applicabile. Dati al 10 maggio 2026.

Broker 200 € azioni IT 1.000 € azioni IT 200 € azioni USA 1.000 € azioni USA 200 € ETF 1.000 € ETF Fineco 2,95 € 2,95 € ~0,38 €¹ ~1,90 €¹ 0 € su 701 ETF / 2,95 € su altri 0 € su 701 ETF / 2,95 € su altri Trade Republic 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € eToro ~1 $ ~1 $ 0 € 0 € ~1 $ ~1 $ Scalable (Prime+) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € DEGIRO 2 € 2 € 2 € 2 € 3 € 3 €

¹ Azioni estere: 0,19% del controvalore = 0,38 € su 200 € e 1,90 € su 1.000 €.

Fineco non vince sulla singola operazione contro altrie broker (Trade Republic, Scalable, eToro). Però offre cose che gli altri non hanno tutte insieme: sostituto d’imposta, regime amministrato, oltre 20.000 strumenti accessibili da un’unica banca italiana quotata. La selezione di più di 800 ETF a commissioni zero copre i big di Vanguard, iShares, Amundi, Xtrackers e tipicamente include quelli usati nei PAC standard (SWDA, EIMI, VWCE).

Su un PAC ETF su core large cap il costo netto è simile a quello di Trade Republic o Scalable.

🛠

GUIDA PRATICA Piano di Accumulo del Capitale (PAC): la guida completa (2026)

Sopra i 2.500 € di controvalore le azioni italiane scendono allo 0,19%, che diventa competitivo: un ordine da 10.000 € su Borsa Italiana costa 19 € invece di 29,50 €.

Una voce da considerare: il Piano Replay (il PAC di Fineco su ETF) costa 2,95 € per ogni esecuzione, non è gratuito come su Trade Republic o Scalable. L’eccezione è per Fineco Under 30, per cui il Piano Replay è gratuito

Fi Fineco 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Scopri il broker* La nostra valutazione 9,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,19% Costi del PAC in ETF 2,95 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 701 ETF Azioni Fondi Obbligazioni Derivati Criptovalute CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.627 PAC in ETF gratis 701 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (FITD) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Punti deboli Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

Commissioni più elevate rispetto ai neobroker PAC non gratuiti (2,95€/esecuzione) Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Caratteristiche del conto trading Fineco

Piattaforma di trading avanzata

Quando apri un conto trading con Fineco, hai accesso a una delle piattaforme di trading più avanzate e complete sul mercato. La piattaforma di Fineco è stata progettata per offrirti un’esperienza di trading intuitiva, efficiente e ricca di funzionalità.

Tooverai tutti gli strumenti necessari per analizzare i mercati, individuare le opportunità di investimento e eseguire le tue operazioni in modo rapido e preciso.

La piattaforma di trading di Fineco ti offre grafici avanzati e personalizzabili, con numerosi indicatori tecnici e strumenti di disegno per condurre analisi approfondite.

Puoi accedere a notizie finanziarie in tempo reale, calendari economici e analisi di mercato fornite da esperti del settore, per rimanere sempre aggiornato sugli eventi che possono influenzare i tuoi investimenti. Inoltre, la piattaforma di Fineco ti consente di impostare alert di prezzo e di notizie, in modo da non perdere mai un’opportunità di trading.

La piattaforma è accessibile sia tramite web browser che attraverso app dedicate per dispositivi mobili, consentendoti di monitorare i tuoi investimenti e di operare sui mercati ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

Con la piattaforma di trading avanzata di Fineco, hai a disposizione tutti gli strumenti per prendere decisioni di investimento informate e per gestire in modo efficiente il tuo portafoglio.

Asset e mercati disponibili

Sul Conto Trading Fineco si possono comprare:

Azioni : oltre 20.000 titoli quotati sui principali mercati (Borsa Italiana, NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra, Euronext, Stoccolma, Helsinki, Vienna, Madrid, e altri). Proprietà reale, segregazione patrimoniale.

: oltre 20.000 titoli quotati sui principali mercati (Borsa Italiana, NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra, Euronext, Stoccolma, Helsinki, Vienna, Madrid, e altri). Proprietà reale, segregazione patrimoniale. ETF e ETC : ampia selezione internazionale, di cui 800 a commissioni zero sui Piani Replay

: ampia selezione internazionale, di cui sui Piani Replay Obbligazioni : BTP, CCT, bond corporate italiani ed esteri, bond strutturati, governativi internazionali. Cedole periodiche accreditate in automatico.

: BTP, CCT, bond corporate italiani ed esteri, bond strutturati, governativi internazionali. Cedole periodiche accreditate in automatico. Fondi comuni di investimento : oltre 6.000 fondi di gestori italiani ed esteri

: oltre 6.000 fondi di gestori italiani ed esteri Certificates : ampia gamma di certificati di investimento da emittenti partner.

: ampia gamma di certificati di investimento da emittenti partner. Opzioni e futures : derivati su azioni, indici e materie prime sui principali mercati derivati.

: derivati su azioni, indici e materie prime sui principali mercati derivati. CFD : su azioni, indici, valute, materie prime e criptovalute.

: su azioni, indici, valute, materie prime e criptovalute. Forex: oltre 50 coppie valutarie spot.

Le azioni frazionate sono supportate su una selezione di titoli USA, utile per chi vuole comprare big tech costose (Amazon, Berkshire) con piccole somme. Per i titoli italiani frazionati non sono disponibili: si acquista intera la quota minima.

La mia esperienza con Fineco in 5 step

Ho aperto il Conto Trading Fineco a marzo 2026. Volevo testare il flusso completo: apertura, KYC, deposito, ordine azioni IT, Piano Replay su ETF, prelievo. Ecco cosa ho misurato.

1. Apertura conto e KYC Ho compilato il modulo online sul sito Fineco: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, situazione finanziaria (domande MiFID), tipo di conto (Conto Trading senza conto corrente). Per completare l’apertura del conto, dovrai fornire alcuni documenti di identificazione, come un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente) e un documento che attesti la tua residenza (ad esempio, una bolletta delle utenze domestiche). Potrai caricare questi documenti direttamente sulla piattaforma di Fineco, in formato digitale. Tieni a portata di mano lo smartphone con cui farai la procedura di riconoscimento scattando un selfie o un breve video. Una volta inviata la richiesta di apertura del conto, Fineco effettuerà le verifiche necessarie per conformarsi alle normative antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela. Questo processo di solito richiede pochi giorni lavorativi. Una volta approvata la tua richiesta, riceverai una comunicazione da parte di Fineco con le istruzioni per attivare il tuo conto di trading.

2. Primo deposito Ho fatto un bonifico SEPA di 2000 € dal mio conto corrente in altra banca verso l’IBAN del Conto Trading Fineco. Il Conto Trading non ha un IBAN per uso quotidiano (non si possono ricevere stipendi o domiciliare utenze), ma accetta bonifici in entrata per finanziare l’attività di investimento. Bonifico partito alle 9:15, accreditato sul Conto Trading il giorno lavorativo seguente alle 11:30. Zero commissione. C’è anche il versamento da carta di credito, accredito istantaneo.

3. Ordine azioni IT: 50 quote ENI Ordine market su ENI quotata Borsa Italiana a 22,53 € a quota, totale 1129,50 €. Eseguito in 1 secondo sulla piattaforma web Fineco. Costo reale verificato confrontando bid e ask al momento dell’invio: spread di 0,01 € su 22,53, cioè circa 0,30 € sull’operazione. Commissione esplicita: 2,95 € (sotto soglia 2.500 €, quindi commissione fissa). Totale costo: 3,25 € su un ordine da 1129,50 € (0,24%). Le azioni sono regolarmente intestate al cliente, l’imposta di bollo (0,20% annuo sul deposito titoli) e la tassazione sulle plusvalenze sono gestite direttamente da Fineco come sostituto d’imposta.

4. Piano Replay (PAC) su SWDA mensile Ho impostato un Piano Replay da 200 € al mese su iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA), uno degli ETF più liquidi disponibili sulla piattaforma e incluso nella lista dei 701 ETF a commissioni zero Esecuzione il 15 di ogni mese. Frequenza configurabile: mensile, bimestrale, trimestrale. Modalità: “Importo o quantità” o “Bilanciamento” se voglio gestire un PAC su più ETF con pesi percentuali. Per SWDA singolo ho scelto importo fisso 200 €. Zero commissione perché SWDA rientra nei 701 ETF zero del Piano Replay.

5. Prelievo Ho chiesto un prelievo di 500 € verso il mio conto corrente in altra banca. Trasferimento gestito come “trasferimento fondi” dalla piattaforma Fineco verso l’IBAN registrato. Zero commissione. Accredito arrivato il giorno lavorativo seguente alle 8:45. Importo finale ricevuto in banca: 500,00 € esatti. Niente spread valuta perché tutto avviene in euro.

Piattaforma, app e Piano Replay

La piattaforma web del Conto Trading Fineco è la stessa del Conto Standard, salvo alcune funzioni avanzate riservate a chi ha conto corrente Fineco. È matura, sviluppata da oltre 25 anni, con grafici interattivi, watchlist multiple, schede dettagliate dei titoli (fondamentali, multipli, raccomandazioni analisti, notizie), ordini condizionati, allarmi di prezzo, calendario economico integrato.

La app mobile per iOS e Android replica il portfolio della piattaforma web, con ricerca asset, ordini, dashboard portafoglio. Non è una semplificazione: contiene praticamente tutte le funzioni di trading.

La FinecoX, la piattaforma di trading professionale di Fineco (livello evoluto per trader attivi, multi-monitor, integrazione algoritmica), è riservata ai clienti con Conto Standard, non disponibile sul Conto Trading ⚠️ VERIFICARE: policy aggiornata 2026.

Non c’è conto demo. Per chi vuole testare l’interfaccia prima di operare con denaro reale, Fineco non offre questa via.

Una volta eseguito l’accesso ecco come si presenta:

Come vedi è possibile accedere a tantissimi strumenti finanziari e negoziare facilmente. Andiamo a vedere i principali.

Investi con uno dei migliori broker italiani - ETF a commissioni zero, PAC e tanti strumenti disponibili. Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Portafoglio

La sezione Portafoglio della piattaforma di trading di Fineco ti offre una panoramica completa e dettagliata dei tuoi investimenti.

Qui puoi monitorare in tempo reale il valore del tuo portafoglio, la sua composizione e la performance dei singoli strumenti finanziari che detieni. La schermata principale del Portafoglio ti mostra il saldo complessivo, il margine disponibile per nuove operazioni e il rendimento del tuo portafoglio nel periodo selezionato.

Puoi analizzare la ripartizione del tuo portafoglio per tipologia di strumento (azioni, ETF, obbligazioni, ecc.), per settore o per area geografica, in modo da avere sempre una chiara visione della tua diversificazione. Inoltre, puoi accedere a grafici interattivi che ti mostrano l’andamento nel tempo del tuo portafoglio e dei singoli titoli, consentendoti di identificare trend e di valutare le tue scelte di investimento.

Nella sezione Portafoglio, puoi anche visualizzare lo storico delle tue operazioni, con dettagli su data, quantità, prezzo e commissioni applicate, per avere un quadro completo della tua attività di trading.

Inoltre, puoi impostare alert personalizzati per essere avvisato quando il tuo portafoglio o un singolo strumento raggiunge determinate soglie di prezzo o di performance, aiutandoti a monitorare i tuoi investimenti in modo efficiente.

Come investire in azioni

Investire in azioni con la piattaforma di trading di Fineco è semplice e intuitivo. Per prima cosa, dovrai effettuare una ricerca per individuare le società quotate che ti interessano. Puoi utilizzare la funzione di ricerca avanzata della piattaforma, che ti consente di filtrare le azioni per mercato, settore, capitalizzazione e altri criteri fondamentali o tecnici.

Ad esempio supponiamo di voler investire in azioni Amazon:

clicca sul titolo, e puoi accedere alla scheda dettagliata, che riporta informazioni chiave come il prezzo in tempo reale, i dati finanziari della società, i grafici storici, le notizie rilevanti e le raccomandazioni degli analisti. Queste informazioni ti aiuteranno a valutare le prospettive di crescita e il potenziale di rendimento delle azioni selezionate.

Per effettuare un’operazione di acquisto o vendita di azioni, clicca au Ordina

Qui potrai inserire il codice del titolo, la quantità desiderata e il tipo di ordine (mercato, limite, stop, ecc.). Prima di confermare l’ordine, la piattaforma ti mostrerà un riepilogo con i dettagli dell’operazione, incluse le commissioni applicabili, consentendoti di verificare e confermare la tua scelta.

Una volta eseguito l’ordine, le azioni acquistate entreranno a far parte del tuo portafoglio, e potrai monitorarne l’andamento in tempo reale. Con la piattaforma di trading di Fineco, puoi investire in azioni in modo flessibile e conveniente, beneficiando di strumenti avanzati di ricerca e analisi per prendere decisioni di investimento informate.

Come investire in obbligazioni

Oltre ad azioni ed ETF, Fineco ti consente di investire anche in obbligazioni, sia di emittenti governativi che corporate. Le obbligazioni possono essere una componente stabile e remunerativa di un portafoglio diversificato.

Con Fineco hai accesso a migliaia di emissioni obbligazionarie italiane ed estere, con diverse scadenze, cedole e rating di rischio. Puoi trovare titoli di Stato come BTP e CCT, obbligazioni bancarie, corporate e strutturate.

Per identificare le obbligazioni di tuo interesse, utilizza i filtri di ricerca per area geografica, tipologia di emittente, cedola, duration residua e altro ancora. Analizza le schede prodotto per conoscere tutti i dettagli di ciascun bond.

Dopo aver selezionato l’obbligazione desiderata, inserisci l’ordine specificando taglio minimo, modalità di rimborso e regime fiscale. Il sistema mostrerà commissioni e oneri applicati prima della conferma definitiva.

Le obbligazioni acquistate verranno registrate sul tuo conto titoli Fineco. Riceverai in automatico anche il pagamento delle cedole alla frequenza prestabilita. Alla scadenza del titolo, sarai rimborsato per il valore nominale.

Includendo obbligazioni nel portafoglio è possibile bilanciare la volatilità delle azioni, generando flussi di reddito stabili nel tempo.

È consigliabile diversificare tra più emittenti, scadenze e gradi di rischio. Il Conto Trading Fineco semplifica l’accesso a questa asset class.

Come investire in ETF /ETC

Gli ETF (Exchange Traded Funds) e gli ETC (Exchange Traded Commodities) sono strumenti finanziari che ti consentono di investire in interi indici, settori o materie prime con un singolo strumento, offrendo una diversificazione immediata e costi contenuti.

La piattaforma di trading di Fineco ti offre accesso a una vasta selezione di ETF e ETC, permettendoti di costruire un portafoglio diversificato in modo semplice ed efficiente.

Per investire in ETF o ETC con Fineco, puoi utilizzare la funzione di ricerca avanzata della piattaforma, che ti consente di filtrare gli strumenti per tipologia (azionari, obbligazionari, materie prime, ecc.), area geografica, settore, emittente e altre caratteristiche. In questo modo, potrai individuare gli ETF e gli ETC che meglio si adattano alle tue esigenze di investimento e al tuo profilo di rischio.

Ecco come si presenta la schermata sugli ETF:

Come vedi abbiamo l’elenco dei principali ETF con indicazioni anche sui preferiti dai clienti Fineco.

Per ogni ETF o ETC, la piattaforma di Fineco ti fornisce schede dettagliate con informazioni chiave come il prezzo in tempo reale, la composizione del sottostante, le performance storiche, i costi di gestione e le commissioni di negoziazione. Queste informazioni ti aiuteranno a valutare la qualità e il potenziale di rendimento degli strumenti selezionati.

Prendiamo ad esempio uno degli ETF più scambiati che è il SWDA, un ETF di Blackrock che replica l’andamento dell’indice MSCI World:

Per acquistare o vendere ETF o ETC, dovrai accedere alla schermata di negoziazione della piattaforma cliccando su Ordina, inserendo il codice dello strumento, la quantità desiderata e il tipo di ordine. Prima di confermare l’operazione, potrai verificare tutti i dettagli, incluse le commissioni applicabili, per assicurarti che l’investimento sia in linea con le tue aspettative.

🛠

GUIDA PRATICA Migliori ETF MSCI World: la classifica 2026

Piano Replay Fineco per ETF

Il Piano Replay di Fineco è un servizio innovativo che ti consente di investire in ETF in modo automatico e graduale nel tempo, sfruttando i vantaggi del dollar cost averaging. Con il Piano Replay, puoi impostare un piano di investimento personalizzato, definendo l’importo da investire, la frequenza delle operazioni (mensile, trimestrale, ecc.) e la durata del piano.

Si tratta a tutti gli effetti di un PAC (Piano di accumulo di Capitale).

Puoi aggiungere gli ETF di nostro interesse ad un piano e poi scegliere due modalità:

Importo o quantità: indica, per ogni ETF, l’importo o la quantità da acquistare ogni mese

indica, per ogni ETF, l’importo o la quantità da acquistare ogni mese Bilanciamento: indica l’importo totale da investire ogni mese e assegna un peso % ad ogni ETF. Replay acquisterà ogni mese, le quantità di ogni ETF necessarie a mantenere i pesi costanti nel tempo. Ad esempio voglio fare un PAC co 80% di un ETF e 20% di un altro. Con Replay posso farlo facilmente.

Una volta attivato il Piano Replay, la piattaforma di Fineco eseguirà automaticamente gli ordini di acquisto degli ETF selezionati, secondo la cadenza e gli importi da te definiti. In questo modo, potrai costruire gradualmente la tua posizione in ETF nel tempo, riducendo l’impatto delle fluttuazioni di mercato e mediando il prezzo di acquisto.

Il Piano Replay di Fineco ti offre una vasta scelta di ETF tra cui selezionare, con oltre 800 strumenti a commissioni zero. Potrai scegliere gli ETF che meglio si adattano ai tuoi obiettivi di investimento e al tuo profilo di rischio, e modificare la composizione del tuo piano in qualsiasi momento.

Uno dei vantaggi del Piano Replay è la flessibilità: potrai modificare gli importi, la frequenza o la durata del piano in base alle tue esigenze, sospendere temporaneamente le operazioni o chiudere anticipatamente il piano senza costi aggiuntivi.

Quali sono i costi? Un piano Replay su singolo ETF parte da 2,95€ come puoi vedere in questa tabella di riepilogo.

Questi costi si azzerano del tutto se hai meno di 30 anni (Under 30).

*Attenzione i costi potrebbero cambiare in futuro, controlla quindi sempre il sito.

Fineco trading: commissioni

Quando si tratta di investire sui mercati finanziari, le commissioni di trading possono avere un impatto significativo sui tuoi rendimenti. Fineco offre una struttura commissionale trasparente e competitiva, che ti permette di negoziare un’ampia gamma di strumenti finanziari a costi contenuti.

Per le azioni italiane, Fineco applica una commissione fissa di 2,95 euro per ordini fino a 2.500 euro di controvalore. Per ordini superiori a 2.500 euro, la commissione è pari allo 0,19% del controvalore dell’operazione. Queste commissioni sono tra le più basse sul mercato italiano, e ti consentono di investire in azioni italiane in modo conveniente ed efficiente.

Per le azioni estere, Fineco applica commissioni in percentuale sul controvalore dell’operazione, a partire dallo 0,19%. Le commissioni variano a seconda del mercato di riferimento e del controvalore dell’ordine, ma rimangono comunque competitive rispetto ad altri broker.

Per gli ETF e gli ETC, Fineco offre una vasta selezione di strumenti a commissioni zero. Attualmente, puoi scegliere tra oltre 800 ETF senza commissioni di negoziazione, che ti permettono di investire in indici, settori o materie prime in modo conveniente e diversificato.

Per gli ETF e gli ETC non inclusi nell’offerta a commissioni zero, si applicano commissioni in percentuale, a partire dallo 0,19%.

Inoltre, se decidi di investire in ETF tramite il Piano Replay di Fineco, potrai beneficiare di commissioni ancora più convenienti. Il Piano Replay ti consente di impostare un piano di investimento automatico e graduale in ETF, con commissioni a partire da soli 2,95 euro per ogni operazione, indipendentemente dall’importo investito.

Per gli altri strumenti finanziari, come obbligazioni, certificates, derivati e forex, Fineco applica commissioni competitive in linea con i principali broker del mercato. Le commissioni specifiche per ciascuno strumento sono chiaramente indicate nella documentazione contrattuale e nella piattaforma di trading.

Oltre alle commissioni di negoziazione, Fineco non applica costi di gestione o canoni mensili per il mantenimento del conto di trading. Questo ti permette di concentrarti sui tuoi investimenti senza dover sostenere costi fissi che potrebbero erodere i tuoi rendimenti nel tempo.

Qui una tabella riepilogativa dei costi:

Strumento Commissioni Azioni italiane 2,95€ fino a 2.500€ di controvalore, 0,19% sopra i 2.500€ Azioni estere A partire dallo 0,19% del controvalore ETF e ETC Oltre 800 ETF a commissioni zero, altrimenti da 0,19% Piano Replay ETF Da 2,95€ per operazione, indipendentemente dall’importo Obbligazioni Commissioni competitive, specificate nella documentazione Certificates Commissioni competitive, specificate nella documentazione Derivati e Forex Commissioni competitive, specificate nella documentazione Costi di gestione Nessun costo di gestione o canone mensile

Gestione fiscale per investitori italiani

Fineco è sostituto d’imposta in Italia in regime amministrato. In pratica vuol dire che:

Le plusvalenze sono tassate alla fonte al 26% direttamente da Fineco al momento del realizzo

direttamente da Fineco al momento del realizzo I dividendi e le cedole sono accreditati al netto della ritenuta del 26%

Sui titoli pubblici (BTP, CCT, bond sovrani UE inclusi nella White List) si applica l’aliquota agevolata del 12,5%

(BTP, CCT, bond sovrani UE inclusi nella White List) si applica l’aliquota agevolata del 12,5% L’imposta di bollo sul deposito titoli (0,20% annuo) è calcolata e addebitata direttamente da Fineco

Non serve compilare il quadro RT della dichiarazione dei redditi per le operazioni Fineco

Non serve compilare il quadro RW perché il conto è italiano

Fineco invia ogni anno la certificazione fiscale con il dettaglio delle operazioni, dei capital gain realizzati, dei dividendi, delle cedole e delle ritenute applicate. Il commercialista può usarla per il visto di conformità (se richiesto) o semplicemente per archivio.

Il regime amministrato è il punto di forza fiscale di Fineco per chi vuole investire senza gestire la burocrazia tributaria. È uno dei motivi principali per cui Fineco resta competitivo nonostante commissioni più alte degli altri broker.

Fi Fineco 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Scopri il broker* La nostra valutazione 9,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,19% Costi del PAC in ETF 2,95 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 701 ETF Azioni Fondi Obbligazioni Derivati Criptovalute CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.627 PAC in ETF gratis 701 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (FITD) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Punti deboli Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

Commissioni più elevate rispetto ai neobroker PAC non gratuiti (2,95€/esecuzione) Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Quando conviene il conto trading Fineco?

Vantaggi

Il Conto Trading Fineco presenta diversi vantaggi che lo rendono interessante per un certo profilo di investitore:

Accesso completo alla piattaforma di trading Fineco , tra le migliori in Italia, senza dover aprire un conto corrente con loro

, tra le migliori in Italia, senza dover aprire un conto corrente con loro Possibilità di investire su oltre 20.000 strumenti finanziari tra azioni, ETF, obbligazioni, fondi e molto altro

Copertura di tutti i principali mercati italiani e internazionali

di tutti i principali mercati italiani e internazionali Nessun canone mensile di gestione

Costi contenuti per chi investe importi ridotti, grazie ai minimi commissionali di 2,95€ in Europa

Agevolazioni dedicate agli under 30 anni

Piano di accumulo Replay per gli ETF senza commissioni sulle negoziazioni

Conto titoli in regime amministrato, con Fineco che opera da sostituto d’imposta

Svantaggi

Ci sono però anche alcuni aspetti da considerare con attenzione:

Assenza dei servizi bancari classici come conto corrente, carte di pagamento e finanziamenti

come conto corrente, carte di pagamento e finanziamenti Commissioni più elevate per chi investe con frequenza e importi ridotti, dato che manca una componente fissa mensile

Manca un conto demo per testare la piattaforma senza rischi

Non tutti i mercati internazionali sono disponibili, ad esempio molte borse asiatiche ed emergenti

Gli ordini condizionati e il trading automatizzato sono limitati rispetto al Conto Fineco standard

sono limitati rispetto al Conto Fineco standard Servizio clienti valutato come migliorabile dai clienti Fineco

Come avrai capito, il Conto Trading è indicato per chi vuole investire in autonomia saltuariamente e senza troppa frequenza. Per un uso professionale e attivo meglio valutare il Conto Fineco tradizionale.

Per chi è adatto Fineco Conto Trading (e per chi no)

Fineco Conto Trading funziona bene per:

Chi vuole un broker italiano sostituto d’imposta senza preoccuparsi di dichiarazione dei redditi

senza preoccuparsi di dichiarazione dei redditi Chi vuole accedere a molti tipi di asset (azioni, ETF, obbligazioni, fondi, derivati, CFD, forex) da un’unica banca quotata

(azioni, ETF, obbligazioni, fondi, derivati, CFD, forex) da un’unica banca quotata Chi opera su Borsa Italiana e mercati europei principali con frequenza medio-bassa

e mercati europei principali con frequenza medio-bassa Chi vuole un PAC su ETF con un buon ventaglio di strumenti senza commissioni (701 ETF gratis)

con un buon ventaglio di strumenti senza commissioni (701 ETF gratis) Chi è Under 30 e vuole il Piano Replay gratuito su tutti gli ETF

e vuole il Piano Replay gratuito su tutti gli ETF Chi cerca una piattaforma matura con grafici, analisi, alert e ordini condizionati su livello professionale

Fineco Conto Trading non è la scelta giusta per:

Chi vuole solo PAC ETF a zero costo indipendentemente dall’ETF scelto (Trade Republic e Scalable sono più convenienti)

indipendentemente dall’ETF scelto (Trade Republic e Scalable sono più convenienti) Chi fa trading attivo ad alta frequenza con commissioni come driver principale (Scalable Prime+ è migliore)

con commissioni come driver principale (Scalable Prime+ è migliore) Chi vuole comprare criptovalute reali (Fineco offre solo CFD su crypto)

(Fineco offre solo CFD su crypto) Chi opera sui mercati asiatici o emergenti come priorità (Interactive Brokers è migliore)

o emergenti come priorità (Interactive Brokers è migliore) Chi vuole un conto demo per testare prima (Fineco non lo offre)

per testare prima (Fineco non lo offre) Chi vuole la piattaforma FinecoX (richiede il Conto Standard, non il Conto Trading)

Fineco Trading: le domande più frequenti (FAQ)

Quali sono i requisiti per aprire un conto trading Fineco? E’ è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia e fornire un documento d’identità valido e un codice fiscale. Non è richiesto un versamento minimo iniziale. Il conto trading Fineco prevede costi di gestione o canoni mensili? No, il conto trading Fineco non prevede costi di gestione o canoni mensili. Si applicano commissioni di negoziazione variabili in base al tipo di strumento finanziario e al mercato di riferimento. È possibile utilizzare il conto trading Fineco per investire in azioni estere? Sì, il conto trading Fineco permette di investire in azioni di numerose borse internazionali, come NYSE, NASDAQ, LSE e altre. La piattaforma offre accesso a oltre 20.000 strumenti finanziari in tutto il mondo.

Fineco Trading: Video tutorial

Per concludere questa guida abbiamo preparato un video tutorial in cui abbiamo spiegato come funziona il conto trading di Fineco per investire. Nel video abbiamo spiegato come investire in azioni, in obbligazioni, in ETF e come fare piani di accumulo (PAC) tramite il Piano Replay.

FINECO: conto Trading, cos’è e come funziona Fineco è una delle migliori banche online in Italia, in grado di offrire vari servizi come conti correnti, carte di pagamento, servizi bancari ma non solo. E… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 32 minutes and 9 seconds. https://www.youtube.com/embed/oktJiANq1M0 https://youtu.be/oktJiANq1M0?t={seek_to_second_number}

Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida come funziona il conto trading di Fineco, una soluzione completa e avanzata per gli investitori che desiderano operare sui mercati finanziari in modo autonomo e consapevole.

Verdetto finale Fineco Conto Trading funziona bene per chi vuole un broker italiano completo, con sostituto d’imposta automatico, piattaforma matura e accesso a una gamma di asset molto più ampia di qualunque neobroker. Le commissioni non sono le più basse del mercato, però sono giustificate dal valore della gestione fiscale, dalla copertura multi-mercato e dalla solidità di una banca italiana quotata in Borsa. Il voto 9.5/10 è il minimo (sostituto d’imposta, 20.000+ strumenti, 701 ETF gratis sul Piano Replay, Under 30 con Replay gratuito su tutti gli ETF, segregazione patrimoniale presso banca quotata, FITD 100.000 €) e i limiti operativi (commissioni più alte rispetto ad altri competitor, Piano Replay non gratis fuori lista zero, niente crypto reali, niente conto demo, FinecoX riservata al Conto Standard). Se rientri nei profili “investitore italiano con focus su Borsa Italiana ed Europa” o “Under 30 PAC ETF” o “vuoi un broker multi-asset con gestione fiscale automatica”, Fineco è probabilmente la scelta migliore disponibile. Se invece sei un trader attivo focalizzato sui costi a operazione o vuoi solo PAC ETF gratuiti, Trade Republic o Scalable Capital sono più adatti.

Per iniziare clicca qui per registrarti ed aprire gratuitamente un conto di trading su Fineco.

Avvertenze legali

FinecoBank S.p.A. è una banca italiana quotata Borsa Italiana, autorizzata e vigilata da Banca d’Italia e CONSOB. Investire in strumenti finanziari comporta il rischio di perdere il capitale investito. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 61–89% dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuta se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere il tuo denaro.

Gli investimenti in derivati, opzioni, futures e forex sono adatti a investitori esperti con conoscenza degli strumenti utilizzati. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito ufficiale Fineco prima di prendere decisioni d’investimento.

Recensione di Domenico Sacchi, redazione Webeconomia.it. Ultimo test diretto: 8 maggio 2026 (durata test: 60 giorni).

Come assegniamo i punteggi →