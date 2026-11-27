FCA britannica: autorizzazioni DeFi dopo l’attacco da 6,3 miliardi $ a Binance. Regole su riciclaggio e tutela dei clienti nel Regno Unito.

La Defi entra ufficialmente nel mirino delle regolamentazioni. La Financial Conduct Authority (FCA), l’autorità britannica dei mercati finanziari, vuole andare avanti con requisiti di autorizzazione severi per le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi).

La notizia arriva direttamente dal Financial Times. Il regolatore parla di rischi di riciclaggio, frodi e scarsa tutela dei consumatori, e come esempio concreto porta l’attacco subito da Binance il 29 ottobre, con perdite stimate in circa 6,3 miliardi $.

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Dopo quell’attacco gli hacker collegati al regime nordcoreano hanno usato protocolli decentralizzati, come ad esempio THORChain spesso utilizzato per spostare i fondi rubati. Ad inizio settimana, molti procuratori statunitensi si sono mossi per recuperare più di 1,1 miliardi $ in criptovalute sottratte nell’attacco.

Per la FCA il problema starebbe in gran parte nella velocità. Quando i fondi rubati finiscono sulle piattaforme DeFi così in fretta e in quantità così grandi, congelare i beni e fermare il riciclaggio diventa molto difficile. E spesso i fondi passano nei mixer e convertiti rendendo poi difficile tracciarli.

Per il momento sono state aperte due consultazioni da parte della FCA il 21 ottobre, sulla DeFi e sul perimetro delle nuove regole,. Le linee guida definitive sono attese a gennaio 2027. Inoltre tutti gli ordini azionari degli investitori retail britannici, azioni tokenizzate comprese, dovranno passare da piattaforme regolamentate.

Insomma notizie non buone per la Defi.

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Cosa vuole fare la FCA con la DeFi

Secondo il FT, il regolatore vuole far entrare nel nuovo quadro normativo una serie di servizi finanziari basati su blockchain, comprese le piattaforme pensate per funzionare senza un soggetto centrale che le controlli.

La FCA chiarisce, infatti, che i protocolli davvero decentralizzati restano fuori dal regime quando nessuna persona identificabile svolge attività regolamentate attraverso di essi. Il problema sono le piattaforme regolamentate che fanno da ponte tra i consumatori e quei protocolli.

La rapidità con cui le criptovalute rubate passano dalle piattaforme decentralizzate rende difficile intercettare le transazioni.

Su un exchange centralizzato l’operatore, invece, può intervenire e bloccare un conto. Molte piattaforme DeFi, invece, eseguono le operazioni con smart contract automatici, e i fondi restano sotto il controllo degli utenti nei loro wallet.

Qui vi ho riassunto la timeline con le prossime date possibili per l’intervento della FCA.

Le scadenze del percorso della FCA, dalle consultazioni chiuse a novembre all’entrata in vigore del nuovo regime nell’ottobre 2027.

Le società crypto già attive che vogliono rientrare nel regime transitorio devono presentare la domanda di autorizzazione entro il 28 febbraio 2027.

L’attacco a Binance e la pista del riciclaggio

Tutto parte dal caso Binance. La società di analisi Elliptic aveva individuato circa 1.650 bitcoin, per un valore di 124 milioni $, che gli attaccanti avevano ottenuto convertendo altre criptovalute rubate. I wallet collegati agli hacker hanno spostato quasi 600 milioni $ in Ethereum attraverso protocolli cross-chain, e questo ha complicato il recupero.

La FCA vuole rendere più difficile proprio questa catena di passaggi. Su una piattaforma centralizzata basta un ordine di blocco per fermare i fondi. Le cose cambiano, invece, su un protocollo automatico dove non c’è nessun operatore a cui rivolgersi.

Per la FCA la possibile soluzione passa dagli intermediari regolamentati, che dovrebbero fare da punto d’ingresso verso la DeFi.

Azioni tokenizzate solo su piattaforme regolamentate

La seconda parte del piano pone l’attenzione, invece, sulle azioni tokenizzate. La regola impedirebbe agli intermediari regolamentati di mandare gli ordini retail su azioni tokenizzate verso piattaforme DeFi offshore non autorizzate. Un titolo non dovrebbe essere trattato in modo diverso solo perché è rappresentato su una blockchain.

I volumi restano bassi, ma in pochi mesi sono cresciuti molto. Al 15 ottobre nelle applicazioni DeFi c’erano azioni tokenizzate per circa 313 milioni $, contro appena 15,5 milioni $ a inizio anno.

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Le critiche dell’industria e il confronto con gli altri regolatori

Linda Jeng, responsabile legale e delle politiche di Aave Labs, ha definito la posizione del regolatore “altamente problematica” e ha scritto alla FCA per capire quali attività verrebbero considerate fornitori di servizi DeFi, comprese le società che forniscono dati sulle commissioni o fanno controlli sulle sanzioni.

Katie Harries, responsabile delle politiche europee di Coinbase, ha parlato di un approccio che nei fatti crea un divieto, e ha avvertito che le imprese regolamentate potrebbero smettere di offrire l’accesso alla DeFi.

Sul fronte europeo il riferimento è l’ESMA, che propone di permettere agli exchange di facilitare l’accesso alla DeFi con accordi specifici.

Se usi piattaforme che ti collegano a protocolli decentralizzati fai attenzione alle prossime date. Il testo finale dirà quali servizi potranno restare aperti ai clienti britannici e a quali condizioni, e potrebbe orientare anche i regolatori europei.