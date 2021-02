Cambio Euro Dollaro si indebolisce e scivola sotto Area 1,21

Per la seconda ottava consecutiva il rapporto di cambio tra la moneta unica europea ed il biglietto verde rimane ingabbiato nello stretto trading range compreso tra 1,22 ed 1,215. Mentre scriviamo il cambio Euro-Dollaro sta cedendo lo 0,50%, scambiando in area 1,2075.

Tra le più importanti rivelazioni macro che hanno riguardato l’Eurozona si segnala la lettura finale relativa al mese di Gennaio dell’indice di fiducia dei consumatori, assestatosi a -15,5 punti, in linea con la rivelazione flash. La Commissione Europea ha inoltre reso noto che l’indicatore della fiducia economica si è portato a 91,5 punti, in flessione dai 92,4 punti di Dicembre, ma al di sopra degli 89,6 punti pronosticati dagli analisti.

L’attenzione dei trader del mercato del Forex rimane tuttavia concentrata negli Stati Uniti, dove si è registrata la peggiore performance del Prodotto Interno Lordo, calcolata su base annua, dal lontanissimo 1946.

A causa della pandemia da Covid 19, il PIL della prima economia mondiale nel 2020 è sceso del 3,5%, facendo registrare la prima contrazione annuale dalla Grande Recessione del 2007-2009.

Nel quarto trimestre dello scorso anno, la crescita è stata soltanto del 4%, a causa della mancata approvazione del nuovo piano di stimoli fiscali da 1.900 miliardi di dollari. Le nuove misure per il rilancio dell’economia a stelle strisce sono sul tavolo della nuova amministrazione USA, guidata dal neopresidente Joe Biden. Il piano prevede misure addizionali per 900 miliardi di dollari. Nuovi sostegni si sono resi necessari dopo la seconda ondata di contagi, tuttora in corso, che ha imposto nuovi lockdown delle attività produttive, con conseguenti ricadute su attività produttive e consumi.

A tal proposito, il Dipartimento per il Commercio ha appena reso noto che le spese per i consumi personali, a Dicembre, hanno subito una flessione dello 0,2%, tuttavia rallentando rispetto al -0,7% registrato a Novembre. Quella relativa all’ultimo mese dello scorso anno è stata anche una lettura migliore delle attese degli analisti, che invece si aspettavano una contrazione dello 0,4%.

Bene, invece, il dato relativo al reddito personale, che sempre a Dicembre, ha evidenziato un incremento dello 0,6% (attese +0,1%), ribaltando la lettura negativa di Novembre, pari a -1,3%.

Reddito e spesa personale sono due fattori chiave per la crescita negli USA, in quanto l’andamento del primo incide sul livello dei consumi, che a loro volta contribuiscono per il 70% nella formazione del PIL.

Alla luce della forte decrescita registrata nel 2020 ed il peggioramento del livello di occupazione negli ultimi mesi, la Federal Reserve ha deciso di lasciare il tasso d’interesse overnight vicino allo zero, ma soprattutto ha fatto sapere di essere pronta ad iniettare altra liquidità nel sistema, attraverso l’acquisto di Bond.

Andamento cross Eur-Usd sul breve-medio periodo

Come in evidenza sul grafico con time-frame giornaliero, in alto, la coppia Euro-Dollaro scambia sulla parte basse della congestione di brevissimo 1,22-1,205.

L’andamento incerto delle quotazioni è inoltre testimoniato dall’appiattimento delle tre medie mobili di riferimento, a 10-25 e 50 giorni, che si collocano in poco meno di mezza figura.

In area 1,21 transita infatti EMA 50 (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), mentre EMA 25 passa in area 1,2144.

L’uscita delle quotazioni dalla parte bassa delle quotazioni potrebbe innescare ulteriori flessioni con target finale in area 1,18.

Superata area 1,215-1,22 potremmo assistere ad un nuovo test dei recenti massimi in area 1,235, oltre i quali la coppia potrebbe volare in area 1,245-1,25.

Per approfondimenti: Corso Forex, come imparare il trading sulle valute.

Modello di trading sul cambio euro-dollaro valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading rialzista prende forma in caso di ritorno sopra quota 1,21 in close oraria e fissa i primi due obiettivi in area 1,2125 e 1,2172; stop loss in caso di ritorno sotto quota 1,2077 in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni Long in caso di allungo oltre quota 1,2172 in chiusura di candela oraria, per cercare di prendere profitto in prima battuta a quota 1,22 e successivamente a quota 1,2247; stop loss in caso di ritorno sotto quota 1,21 in close oraria.

Lecito insistere con nuove posizioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1,2247 per approfittare di possibili allunghi in area 1,2294 e 1,237 estesi a quota 1,2446; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 1,2172 in chiusura oraria.

Consigliata l’apertura di Long sulla debolezza in caso di affondo in area 1,1736 per sfruttare eventuali rimbalzi prima a quota 1,181 e in un secondo momento verso area 1,1882, estesi a quota 1,1956; stop loss in caso di discesa sotto quota 1,166 in close giornaliera.

Il modello di trading ribassista, invece, si attiva con chiusura oraria minore di quota 1,2077 e prevede i primi due target price in area 1,2049 e 1,20; stop loss in caso di close oraria sopra quota 1,21.

Mantenere o aumentare l’esposizione ribassista in caso di close orario sotto quota 1,20 per cercare di prendere profitto in primo luogo a quota 1,1956 e successivamente a quota 1,1882; stop loss in caso di recupero sopra quota 1,2077 in chiusura oraria.

Lecito aprire nuove posizioni corte in caso di rottura oraria di quota 1,1882, per cercare di ricoprirsi in area 1,1854 e 1,181, estesa a quota 1,1736; stop loss in caso di ritorno sopra quota 1,1956 in close oraria.

Suggerita l’apertura di Short speculativi in caso di approdo in area 1,2466, per approfittare di eventuali storni in prima battuta verso quota 1,237 e successivamente in area 1,2294, estesi a quota 1,22; stop loss in caso di ulteriori strappi al rialzo oltre quota 1,25 in chiusura di candela daily.