eToro Edge: cos’è e come funziona il terminale di trading per desktop (Guida 2026)

eToro ha lanciato un terminale di trading dedicato ai professionisti o a chi ha già esperienza di trading. Si chiama eToro Edge, ed è pensato sopratutto per chi usa il broker da desktop.

Chi usa eToro dal computer, infatti ha probabilmente il grafico aperto in una scheda, le notizie in un’altra, gli ordini in una terza.

eToro la usa per presentare il suo nuovo prodotto, quasi con le stesse parole: «Il grafico in una scheda. Le notizie in un’altra. Gli ordini in una terza». eToro Edge è proprio questo. Un terminale di trading per desktop che si apre nel browser e ti permette di avere sotto controllo da un’unica postazione grafici, ordini, avvisi, notizie e portafoglio.

Il terminale è stato annunciato il 7 luglio 2026 a Londra, durante l’evento «Intelligence in Motion», nella stessa giornata in cui eToro ha presentato la nuova app con l’assistente Tori.

Una premessa Edge è una finestra in più sullo stesso conto eToro che usi nell’app, quindi non c’è un conto nuovo da aprire. Portafoglio, posizioni e storico sono gli stessi. Cambia solo l’interfaccia oltre al modo di fare trading.

Andiamo a vedere come funziona.

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eToro Edge: cos’è il terminale di trading di eToro

Partiamo dal keynote di presentazione di eToro che definisce Edge un «terminale intelligente professionale» pensato per il trading attivo da desktop. Puoi usare da un’unico posto grafici, liste di osservazione, screener, notizie, portafoglio e ticket ordine, in modo da analizzare, monitorare ed eseguire senza lasciare lo schermo.

Il centro assistenza aggiunge un dettaglio di natura pratica. Edge è un ambiente di trading per chi vuole più controllo su come opera sui mercati. Puoi creare più layout, aggiungere i widget che ti servono e gestire il portafoglio su più schede e su più schermi.

Vediamo tra poco proprio come funziona questo layout particolare fatto di schede configurabili.

L’evento di Londra

A luglio 2026 eToro ha annunciato Edge insieme alla nuova app, ai sub-account e ai portafogli gestiti da agenti di intelligenza artificiale.

L’11 agosto 2026, nei risultati del secondo trimestre, la società ha inserito «etoro edge, una nuova piattaforma web per i trader attivi» fra i prodotti lanciati.

Il 19 ottobre è arrivato il post di invito. Nel frattempo hanno aggiornato il terminale. Ad esempio gli avvisi sullo spread dei futures, Tori a tutto schermo nell’area di lavoro e gli script degli indicatori scritti da Tori (22 ottobre 2026).

eToro è un broker solido. Parliamo di una società quotata al Nasdaq con il ticker ETOR, che ad oggi ha oltre 40 milioni di utenti registrati in più di 75 paesi. Nel secondo trimestre 2026 i conti finanziati sono cresciuti del 18% su base annua, a 4,28 milioni.

Due modi di fare trading: app e Edge

Come ti ho detto prima si tratta di un nuovo modo di fare trading. Il conto di eToro rimane lo stesso.

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Abbiamo l’app che è stata costruita per il trading in mobilità, con controlli rapidi, decisioni veloci e avvisi in tempo reale.

Edge è invece «la scrivania» che la completa, un terminale in cui gli strumenti vivono uno accanto all’altro.

Entrambi si collegano allo stesso conto, quindi portafoglio, operazioni e storico sono identici da una parte e dall’altra. Ogni modifica che fai su Edge si vede anche sul sito web e nell’app.

Quindi puoi passare da uno all’altro quando vuoi in ogni istante.

Come si accede ad Edge in 3 passi

Qui ti ho sintetizzato i passi necessari per iniziare subito ad usare il nuovo terminale.

Registrati su etoro.com , se non hai ancora un conto, è gratuito. Vai su edge.etoro.com e accedi con le credenziali eToro che usi già. Usa il terminale. Non c’è nulla da installare e non serve una registrazione separata: le stesse credenziali funzionano nell’app e su Edge.

Edge è pensato per gli schermi grandi. La pagina italiana spiega che funziona meglio su un computer, in una finestra larga almeno 1024 pixel.

Su un tablet in verticale o su un pieghevole aperto il layout si divide su due pagine, mentre sul telefono si vede un widget alla volta.

Il conto demo

Prima di usare denaro vero puoi passare al portafoglio virtuale in qualsiasi momento. Una volta registrato puoi usare un conto demo da 100.000 $.

Su Edge le modalità Demo e Reale sono indicate in ogni schermata, così è difficile confonderle.Ecco come si presenta la schermata

Il selettore del conto in basso a sinistra: Account principale o Portafoglio virtuale, cioè la Demo. .

Depositi, prelievi e verifica del conto

In alto a destra trovi i pulsanti «Deposita», «Preleva» e «Centro di verifica».

Clicca su Deposit e si apre dentro Edge il modulo «Finanzia il tuo account», dove puoi versare sul conto con carta di credito o debito, PayPal e bonifico bancario.

Puoi fare praticamente le stesse cose che fai dall’app sia desktop che dallo smartphone.

«Finanzia il tuo account»: il modulo di deposito si apre dentro Edge, con carta, PayPal e bonifico (dati personali oscurati). Conto Demo, nessun deposito effettuato

Qui sotto vedi come si presenta il conto demo.

Il menu del profilo di Edge con le voci Deposita, Preleva e Centro di verifica (nome utente oscurato).

Approfondimento Conto demo: come funziona

Layout e widget: come funziona la postazione

Per capire come funziona Edge dobbiamo fare riferimento a due concetti: layout e widget.

Un layout è un’area di lavoro salvata, composta dai widget che scegli. Puoi partire da una schermata vuota oppure da un modello, poi trascinare, ridimensionare e aggiungere widget finché la postazione non è come la vuoi.

I layout vengono salvati nel tuo account e le modifiche si salvano da sole. Quindi ogni volta che apri il terminale non devi ricominciare da capo.

I layout pronti e quando usarli

Una volta che fai il primo accesso su eToro Edge ci sono già i primi layout di default pre impostati.

C’è ad esempio la Panoramica di mercato, che mette insieme heatmap dei mercati, grafici, screener ed eventi. All’apertura c’è il Doppio grafico, con cui puoi seguire due asset diversi nello stesso layout.

Quando si forma un setup c’è il Multi-timeframe, che mostra lo stesso mercato su un grafico giornaliero e su uno orario; dopo la chiusura c’è il layout Ricerca, che mette insieme grafico, fondamentali e notizie di una società.

Qui ti ho riasunto alcuni layout già pronti all’uso

Momento della giornata Layout pronto Cosa dice eToro Prima dell’apertura Panoramica di mercato Heatmap dei mercati, grafici, screener ed eventi, per vedere cosa fa il mercato e aprire il grafico di un titolo in movimento All’apertura Doppio grafico Due gruppi di widget, ognuno legato a un asset diverso Quando si forma un setup Multi-timeframe Un mercato su un grafico giornaliero e uno orario (Preferiti, Grafici) Dopo la chiusura Ricerca Grafico, fondamentali e notizie di una società insieme (Preferiti, Grafici, Fondamentali, Notizie)

I layout pronti di eToro Edge. Fonte: eToro, pagina italiana di Edge e help center

Qui sotto vedi come si Crea un nuovo layout

La galleria «Crea layout» (Ctrl+L): si parte da un modello pronto o da una schermata vuota.

Puoi creare tutti i layout che vuoi, per esempio uno per la ricerca prima dell’apertura e uno per gestire i trade, e passare da uno all’altro o tenerli aperti su schermi separati.

Nella barra laterale sinistra li puoi riordinare come vuoi trascinandoli, mentre con il tasto destro li puoi rinonimare, duplicare o eliminare se non ti servono. Puoi usare la combinazione di tasti Ctrl+1-9 per passare direttamente al layout che occupa quella posizione nella barra.

I widget disponibili

I widget sono i mattoni di ogni layout. Si aggiungono dal pulsante «+» della barra laterale oppure con Ctrl+E, cercandoli per nome o per categoria.

Lo stesso widget può comparire più volte nello stesso layout. Ad esempio due grafici su due asset diversi. Ci sono già diversi widget principali, ma altri arriveranno nel tempo.

Funzione Widget (nomi dell’help center) A cosa servono Conto e portafoglio My Account, My Portfolio, Portfolio Positions, Orders, Trade History, Performance Saldo e liquidità, posizioni aperte, ordini in attesa, operazioni chiuse, rendimenti storici Mercati e analisi Charts, Watchlists, Screener, Market Heatmap, Fundamentals, Asset Profile Grafici con indicatori come RSI e MACD, liste di prezzi, filtri sul mercato, mappa a colori, dati di bilancio e scheda dell’asset Notizie e community News, Feed, Events Titoli legati all’asset scelto, post degli investitori che segui, utili e dividendi in arrivo Operatività Order Ticket, One-Click Trading, Alerts Aprire posizioni, gestire il trading a un clic, avvisi di prezzo

I widget principali di eToro Edge.

Qui sotto vedi la schermata con tutti i Widget disponibili.

Il catalogo dei widget (Ctrl+E), con la ricerca per nome e per categoria.

Il collegamento fra widget è una delle funzioni più utili.

I widget legati fra loro condividono una lettera e un colore nell’angolo e seguono lo stesso strumento. Quindi se cambi asset nel grafico, si aggiornano anche la lista, le notizie e il ticket ordine collegati, e il collegamento funziona nei due sensi.

Puoi cioè creare gruppi diversi nello stesso layout. Nel Doppio grafico, ad esempio, il gruppo A segue un asset e il gruppo B un altro.

Il widget My Portfolio è collegato di default e mostra solo la posizione dello strumento scelto. Quindi se vuoi vedere tutte le posizioni, basta scollegarlo.

Widget collegati: es: NVDA nella watchlist, grafico e ticket collegati

Scorciatoie da tastiera e impostazioni

Chi preferisce la tastiera al mouse può usare i tasti.

Ctrl+K apre una barra dei comandi da cui cercare asset e investitori, raggiungere i controlli o cambiare layout.

Alt+A imposta un avviso nel punto del mirino sul grafico.

Dalle impostazioni scegli lingua e valuta di visualizzazione, la densità dei widget e lo spazio fra l’uno e l’altro, e attivi o disattivi la conferma prima di un’operazione, la conferma prima della chiusura, le notifiche, le scorciatoie da tastiera e la barra delle quotazioni.

Grafici TradingView, screener e avvisi

I grafici di Edge sono basati su TradingView e ti danno info sul prezzo delle tue posizioni, sugli ordini, Stop Loss e Take Profit, gli avvisi, i trade chiusi e le notizie, ognuno nel punto in cui è avvenuto.

Ogni notizia compare sulla candela in cui è stata pubblicata. Linee, livelli di Fibonacci e note restano legati all’asset, e puoi confrontare più asset sullo stesso grafico.

Ci sono i principali indicatori tecnici come RSI e MACD, insieme agli strumenti di disegno e alla possibilità di operare direttamente sul grafico.

Approfondimento TradingView: la guida completa

Lo screener

Lo screener filtra il mercato con criteri come RSI, settore o volatilità.

Su Edge c’è una funzione interessante. Se salvi un filtro, ad esempio, questo diventa una lista live con i primi 100 risultati per la colonna che scegli, riordinati circa ogni 30 secondi.

Quella lista si può poi usare nei Preferiti, nella heatmap e nel calendario. C’è anche un Generatore di regole che trasforma una descrizione scritta in parole semplici in una regola dello screener.

Il widget Screener con i filtri pronti, accanto a Heatmap e Feed.

Avvisi di prezzo e Tori che scrive gli indicatori

Gli avvisi di prezzo si impostano dal widget Alerts, anche più di uno sullo stesso strumento a livelli diversi, oppure direttamente dal grafico con il tasto destro o con Alt+A.

C’è poi Tori, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di eToro, che ha un pulsante in basso a sinistra per chiedere aiuto.

Dal 22 ottobre 2026 può anche scrivere indicatori. Cioè descrivi a parole quello che vuoi, Tori lo scrive come script, lo aggiunge al grafico e ti dice cosa ha trovato. Qui sotto vedi un esempio

Il pannello di Tori a destra dell’area di lavoro. 30/10/2026.

«Imposta avviso», aperto con Alt+A sul grafico. 30/10/2026.

Ordini su eToro Edge

Sul terminale è possibile usare 3 tipi di ordine: Mercato, Limite e Scala.

Per aprire una posizione scegli l’asset da una lista, da un grafico o dalla barra dei comandi, imposti i dettagli, aggiungi se vuoi Stop Loss e Take Profit e confermi.

Non serve tenere il widget del ticket nel layout. Quando premi Compra o Vendi da un widget che lo consente si apre un ticket rapido.

Ordine a scala: come funziona

C’è poi un nuovo tipo di ordine, l’ordine a scala che serve a entrare in una posizione un pezzo alla volta, con più ordini limite distribuiti fra due prezzi.

Ad esempio supponiamo di voler investire sull’ETF SWDA.

Inseriamo ordini con prezzi fra 10799 e 10626 , quindi 5 ordini per un importo totale di 10.000 $, cioè 5 ordini da 2.000 $. Se vengono eseguiti tutti, il prezzo medio è di 10712.

Stop Loss e Take Profit si applicano a ciascun ordine, e prima dell’invio il ticket chiede di rivedere i 5 ordini di acquisto. I costi sono visibili prima della conferma.

L’ordine a scala nel ticket: due prezzi, numero di ordini, prezzo medio e il pulsante «Rivedi 5 ordini di acquisto».

Stop Loss, Take Profit e trailing stop

Fra gli strumenti di esecuzione degli ordini limit ci sono Stop Loss e Take Profit e il trailing stop.

Il trailing stop loss è uno Stop Loss che si sposta quando il prezzo va nella tua direzione e resta fermo quando va contro. Quando lo attivi, la distanza fra il livello dello stop e il prezzo di mercato viene bloccata.

Nell’esempio qui sotto il prezzo è 207,38 e lo Stop Loss è a 197,01: se il prezzo sale, lo stop si sposta da solo; se il prezzo scende, lo stop resta dov’è e la posizione si chiude quando viene raggiunto.

L’editor dello Stop Loss nel ticket, con la casella «Trailing stop loss».

Conferme, One-Click Trading e Demo/Reale sempre in vista

Di default Edge chiede una conferma prima di ogni ordine. Il trading a un clic funziona solo se lo attivi.

Per farlo nel ticket premi l’icona del fulmine, imposti importo, leva, Stop Loss, Take Profit e sessione di trading, e salvi. Da quel momento i pulsanti Compra e Short su grafico e lista inviano un ordine a mercato con le impostazioni salvate, senza passaggio di conferma.

E’ utile se vuoi entrare subito a mercato per cogliere un calo improvviso o una opportunit.

Il widget One-Click Trading mostra gli asset configurati e permette di disattivarli. Dal portafoglio puoi chiudere una posizione in tutto o in parte, chiuderne più di una insieme e duplicare una posizione o un ordine.

Community e Popular Investor dentro il terminale

Il Copy Trading, come saprai, è una delle funzioni che hanno reso eToro molto popolare.

Su Edge puoi vedere come sono posizionati milioni di altri investitori eToro, un livello di sentiment che va oltre il grafico e che la società definisce unico.

La pagina italiana lo chiama «intelligenza collettiva. In pratica puoi vedere come sono posizionati gli utenti eToro su un asset, cosa ha detto la community nelle ultime 24 ore e gli storici pubblici dei Popular Investor (la pagina ne indica 5.000), sulla stessa postazione del grafico.

Il widget Feed mostra i post degli investitori e degli analisti che segui. Qui sotto vedi come si presenta la schermata.

Il widget Feed con i post della community. 30/10/2026.

eToro stessa avverte che i dati di posizionamento e della community mostrati nella pagina sono illustrativi e che lo storico di un Popular Investor è un’informazione, non una raccomandazione.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri: il fatto che molti utenti siano in acquisto su un titolo non dice nulla su dove andrà il prezzo.

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Trading 24/7 su oro, petrolio e indici

Su Edge oro, petrolio e i principali indici si negoziano 24 ore su 24 tramite le rispettive quotazioni 24/7, dallo stesso conto. La disponibilità dipende dal paese. Fra gli spread CFD pubblicati da eToro abbiamo per esempio GOLD 24/7 con 0,01% per operazione, Oil 24/7 con 0,04% e Silver 24/7 con 0,03%.

Se usi però la funzione trading 24/7 fuori dal normale orario di mercato, compresi fine settimana e festivi, potresti incontrarre minore liquidità, spread più ampi e maggiore volatilità.

Cioè se vuoi investire di notte o di domenica il prezzo può muoversi di più e lo scarto fra acquisto e vendita può allargarsi, quindi un ordine eseguito in quelle ore può costare di più.

Queste quotazioni compaiono nel listino degli spread sui CFD, e le posizioni CFD lasciate aperte di notte possono pagare la commissione overnight.

Quanto costa eToro Edge?

Edge non ha un canone. E’ una terminale che sia affianca all’app tradizionale di eToro ed è completamente gratis.

Il riferimento per costi e commissoni, quindi, resta sempre quello del listino del conto eToro, che trovi in questa tabella di riepilogo.

Voce Costo Note Uso di eToro Edge Gratuito Nessun canone: si entra con il conto eToro

Commissione sulle azioni (non CFD) 1 USD o 2 USD In apertura e in chiusura, secondo il paese di residenza e la borsa ETF Nessuna commissione Vendite allo scoperto e leva passano dai CFD Criptovalute (livelli Bronze, Silver e Gold) 1% per posizione Tariffe ridotte per i livelli più alti del Club CFD su azioni ed ETF 0,15% per operazione Titoli USA da 3 USD in giù: 2 centesimi di dollaro per unità. Più l’eventuale commissione overnight se la posizione resta aperta di notte Conversione fra conto in euro e USD 0,75% Sconti per i membri del Club Prelievo Gratis o 5 $ 5 $ dal conto in USD, gratis dai conti in valuta locale

I costi del conto eToro secondo il listino ufficiale.

eToro conviene? Ragioniamo sulle commissioni, perchè ce ne sono alcune a cui devi fare attenzione.

La prima è la conversione. Se il conto è in euro e compri un titolo quotato in dollari, si applica una commissione dello 0,75% fra conto in valuta locale e USD, con sconti per i membri del Club.

La seconda è la leva finanziaria. Le posizioni in leva e le vendite allo scoperto su azioni ed ETF vengono eseguite come CFD, e per restrizioni su alcuni prodotti può succedere anche ad alcune posizioni in acquisto senza leva.

I CFD su azioni ed ETF hanno uno spread di apertura e chiusura dello 0,15% per operazione, tranne quelli su titoli quotati negli Stati Uniti con un prezzo di 3 USD o meno, che pagano 2 centesimi di dollaro per unità.

Le posizioni CFD che restano aperte di notte possono pagare la commissione overnight. Le commissioni del fine settimana valgono il triplo di quelle overnight.

Approfondimento CFD: cosa sono e come funzionano

Cosa manca a eToro Edge rispetto all’app

Rispetto all’applicazione tradizionale mancano alcune cose che sicuramente saranno integrate:

Il copy trading . Per copiare un investitore si torna sulla piattaforma classica.

. Per copiare un investitore si torna sulla piattaforma classica. Il book degli ordini. Ad agosto nessuno dei 19 widget mostrava la profondità del mercato, e l’elenco dell’help center di ottobre non ne cita uno.

Sicuramente arriveranno nuovi widget e funzionalità che per ora sono in fase di sviluppo.

Per chi è eToro Edge e per chi no

Meglio scegliere l’app o il terminale eToro Edge? Qui sotti ti ho riassunto alcuni punti.

Edge è adatto a chi è già cliente eToro. Puoi, infatti, scegliere da solo le posizioni e seguire i mercati più volte alla settimana.

Hai quindi grafico, notizie, ticket e portafoglio stanno sulla stessa schermata, con widget collegati e scorciatoie da tastiera. E poi tante nuove funzionalità: entrare a scala su un titolo, con più ordini limite fra due prezzi, e tenere d’occhio un elenco filtrato che si riordina da solo.

Scegli l’app invece se usi eToro soprattutto per il copy trading o per gli Smart Portfolios, o se investi con PAC su pochi ETF. Se il copy trading è il tuo modo di usare eToro, trovi tutto nella nostra guida.

Approfondimento Copy Trading: cos’è e come funziona (2026)<br />

Domande frequenti su eToro Edge (FAQ)

eToro Edge è a pagamento? No. Edge è gratuito e si usa con il conto eToro. Il riferimento è il listino del conto eToro, e il ticket mostra spread, commissioni e costi prima di ogni conferma. Su eToro Edge si può fare copy trading? Al 29 ottobre 2026 non risulta. Fra i widget principali elencati dall’help center non ce n’è uno per CopyTrader o Smart Portfolios, ma eToro scrive che altri widget arriveranno. Per copiare un investitore oggi puoi usare l’app o il sito di eToro. Si può provare eToro Edge senza soldi veri? Sì. Dal selettore passi al conto demo virtuale, che eToro dà a ogni utente registrato con 100.000 $ fittizi. Demo e Reale sono indicati in ogni schermata.

eToro Edge conviene? Conclusioni

eToro Edge è la risposta di eToro a una richiesta precisa: lavorare da computer da un’unico terminale con tante schede aperte. E’ quindi una applicazione pensata per il desktop.

Il terminale consente di unire insieme grafici TradingView con le posizioni e le notizie sopra le candele, widget che si collegano fra loro, layout pronti per i diversi momenti della giornata, uno screener che si trasforma in una lista riordinata ogni 30 secondi circa e un ticket con ordini a mercato, limite e a scala. A questo si aggiungono trailing stop, avvisi di prezzo e il livello di community, che eToro presenta come unico perché nasce dalle posizioni dei suoi clienti.

Il vantaggio? E’ completamente gratis, senza canone e puoi usare il tuo conto eToro. Lo apri nel browser, entri con le credenziali di sempre ed il portafoglio è lo stesso. Puoi usare poi il conto Demo che ti permette di provare tutto con denaro virtuale.

Se vuoi conoscere eToro in modo più approfondito con prodotti e costi, parti dalla nostra recensione di eToro.

Se invece hai già deciso di provare Edge, puoi aprire il conto da questo link a eToro