Ethereum, balzo estivo è stato solo una illusione: ma crescono startup collegate

Al LA Blockchain Summit tenutosi all’inizio di ottobre, Sam Bankman-Fried, CEO dell’exchange di criptovalute FTX, ha affermato che un’impennata estiva del volume sui DEX basati su Ethereum era “una bullshit”. Traducibile, per tenersi bassi, in italiano con “scemenza”. Pochi mesi rialzisti, ha detto, non erano una garanzia di un futuro rialzista.

In effetti nel corso di questo mese abbiamo scoperto che Bankman-Fried, la cui compagnia, FTX, gestisce anche un DEX chiamato Serum, aveva ragione. Secondo la società di dati crittografici Dune Analytics, il volume degli scambi sui DEX basati su Ethereum è diminuito drasticamente per tutto il mese di ottobre. Il volume è diminuito del 45% negli ultimi 30 giorni.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Ethereum: cosa sta succedendo

I volumi sugli Exchange decentralizzati basati su Ethereum sono caduti da un precipizio questo mese. Il volume degli scambi è diminuito del 41% negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di una dashboard sul sito di metriche Dune An.

Gli Exchange decentralizzati sono diversi da Coinbase e Binance, i quali sono considerati invece Exchange centralizzati. Mentre infatti questi ultimi detengono la custodia delle tue criptovalute, i primi no. Il più popolare è Uniswap.

Il volume degli scambi settimanali su queste borse è esploso durante l’estate, raggiungendo un picco di oltre $ 8 miliardi a fine agosto, grazie in gran parte ai protocolli di finanza decentralizzata che offrono nuovi incentivi con il potenziale di enormi ritorni.

Nel podcast di Decrypt di questa settimana, Bankman-Fried è entrato nei dettagli su come è arrivato alla sua conclusione.

Ciò che stava accadendo su DEX, ha detto, era più o meno analogo al “trans-mining” o al mining di transazioni. Gli scambi centralizzati a volte premiano i trader con token nativi – Binance Coin, Huobi Token e così via – per l’utilizzo della piattaforma.

I “transminatori” tentano di fare trading contro se stessi solo per guadagnare questi token, che possono vendere per un profitto. “Il volume significativo di questi scambi è stato molto limitato”, ha spiegato Bankman-Fried.

“Il motivo per cui chiedi quanto volume ha un Exchange è per rispondere a domande come: quanto è importante? Quanta liquidità ha? Quanto è importante per i prezzi? Dove dovrebbe essere consigliato a qualcuno di fare trading? Quanto è grande il suo futuro? Quanti soldi guadagna? “

A nessuna di queste domande, ha detto Bankman-Fried, è stato risposto con il tipo di numeri di volume “falsi” che derivano dal trans mining. E che ha affermato essere più o meno analogo a quello che è successo con i DEX questa estate, grazie a quei nuovi incentivi.

Anche su Uniswap, l’exchange decentralizzato più popolare, i numeri lo confermano. Il volume degli scambi giornalieri al momento della scrittura è di poco superiore a $ 100 milioni, in calo rispetto a quasi $ 1 miliardo di settembre.

“Una volta che [gli scambi] hanno smesso di pagare le persone per falsificare il volume”, ha detto Bankman-Fried del fenomeno del trans mining, “tutto il volume è andato via”.

Più avanti nel podcast, ha reso esplicito il collegamento agli scambi decentralizzati, con un avvertimento. “Questo non è vero per tutti i DEX”, ha ammesso. “Ma è vero per la maggior parte.”

Le data startup di Ethereum beneficiano di sempre più investimenti

Il data provider di Ethereum Nansen, ha raccolto $ 1,2 milioni in un round di finanziamento iniziale.

Rivelando la notizia esclusivamente a The Block, Nansen ha affermato che il round è stato guidato da Mechanism Capital e Skyfall Ventures, con la partecipazione di Robot Ventures, Volt Capital e Fabric Ventures tra le altre società di venture capital.

Al round hanno partecipato anche singoli investitori, tra cui Eric Conner, sviluppatore di Ethereum, Kevin Hu di Dragonfly Capital, Anthony Yoon di FTX e Sergei Chan di Deribit.

Con un nuovo capitale tra le mani, Nansen ha in programma di espandere il suo team dalle attuali dimensioni di tre a otto, ha detto a The Block Alex Svanevik, CEO di Nansen.

“Saremo in grado di fornire al nostro personale la prevedibilità finanziaria per i prossimi due anni”, ha affermato Svanevik.

Circa l’80% del finanziamento verrà utilizzato per pagare gli stipendi al team e il restante 20% andrà a coprire i costi per l’infrastruttura cloud, ha affermato Svanevik.

Nansen è stato lanciato ad aprile come prodotto in abbonamento e attualmente si concentra sui dati di Ethereum. Svanevik ha detto a The Block che l’azienda sta cercando di aggiungere il supporto per la blockchain di Bitcoin, così come per altre reti Ethereum Layer-2, il prossimo anno.

La base di clienti esistente di Nansen è nello spazio blockchain e criptovaluta, ha detto Svanevik. Questi includono investitori professionali, come hedge fund, trading desk e market maker; “team crittografici” come sviluppatori di protocolli, inclusi MakerDAO e Synthetix; e investitori individuali in criptovaluta.

L’ultima categoria di clienti è il segmento più grande per Nansen in termini di dimensioni, ha affermato Svanevik. “Ma poi in termini di entrate, è abbastanza equamente suddiviso in queste tre categorie”.

Nansen ha attualmente più di 1.000 clienti di prova e più di 200 abbonati, ha detto Svanevik a The Block. L’azienda produce anche ricerche e analisi su misura per alcuni clienti, che è stata la sua fonte aggiuntiva di entrate, ha affermato Svanevik.

Le startup di dati di Ethereum hanno continuato a ricevere supporto di venture capital nelle ultime settimane. All’inizio di questo mese, Covalent ha raccolto $ 3,1 milioni e il mese scorso Dune Analytics ha raccolto $ 2 milioni.

Mentre Ethereum è diventata la blockchain preferita da molte delle criptovalute più in fermento del mondo degli asset digitali, una rete di nuova generazione sta catturando l’attenzione degli sviluppatori di applicazioni.

Creata dal co-fondatore di Ethereum Gavin Wood, la piattaforma Polkadot ha visto il più grande salto negli sviluppatori attivi di tutti i principali protocolli crittografici, secondo un recente rapporto di Outlier Ventures.

Mentre l’interesse degli sviluppatori per Bitcoin ed Ethereum è diminuito, il numero di sviluppatori attivi mensili che costruiscono su Polkadot è aumentato del 44% nei 12 mesi terminati a maggio, secondo il rapporto.

“Si distingue assolutamente, dal punto di vista del design e delle dimensioni della comunità che lo circonda”, ha affermato Wilson Withiam, analista del ricercatore di criptovalute Messari.

Secondo il tracker PolkaProject, sulla rete, che è stata lanciata a maggio, sono in fase di realizzazione circa 253 progetti. Che vanno dalle cosiddette stablecoin ai social network. È aumentato da meno di 200 all’inizio di settembre.

Invece di gestire app tramite contratti intelligenti – pezzi di codice relativamente piccoli in esecuzione sulla blockchain di Ethereum – Polkadot consente a ogni sviluppatore di app di creare la propria blockchain in grado di parlare con altri libri mastri. Gli sviluppatori possono decidere che tipo di commissioni di transazione addebitare e quanto velocemente confermare i blocchi di transazioni nei registri digitali.

“Vedremo molti prodotti innovativi diversi che non possono esistere in un ambiente di contratto intelligente”, ha detto Wood in un’intervista da Berlino. “Blockchain di gioco, che garantiscono ai giocatori di non imbrogliare. Blockchain all’interno dei consorzi. Sono difficili da implementare in un ambiente di contratto intelligente. “

Il 40enne programmatore britannico, che ha un dottorato in visualizzazione musicale, si è unito allo sviluppo di Ethereum un mese dopo che il co-fondatore Vitalik Buterin ha pubblicato il suo white paper.

Wood, anche il primo chief technology officer di Ethereum, è stato determinante nella creazione di funzionalità che lo rendevano così attraente per gli sviluppatori. Ma sentendo che alla fine il design di Ethereum era limitante, nel 2016 ha scritto il white paper Polkadot, stampato su fogli colorati a pois e proponendo un nuovo approccio.

Ha scelto il nome Polkadot perché è uno schema senza inizio né fine, alimentato dall’idea di applicazioni decentralizzate, uno schema senza centro.

Polkadot ha superato alcune avversità per arrivare qui. Mentre il progetto ha raccolto $ 140 milioni in un’offerta iniziale di monete nel 2017, una parte enorme di quei soldi in seguito è diventata inaccessibile a causa di una vulnerabilità di sicurezza in un cosiddetto portafoglio Parity che Wood ha contribuito a creare e che un utente ha sfruttato.

Polkadot ha finito per raccogliere un round privato di finanziamenti nel 2019 e altri $ 43 milioni in una vendita privata questa estate.

Ti potrebbe interessare: Tutto su Ethereum, cos’è e come funziona.

Piattaforme per fare trading su Ethereum

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

66% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.