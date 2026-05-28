Ethereum: la rete cresce ai massimi, ma il prezzo non segue
Nel Q1 2026 Ethereum è sceso del 29%, ma la rete ha toccato i massimi: oltre 2 mln di transazioni al giorno e indirizzi sopra i picchi 2021. Value o hype?
Il Signals Report Q2 2026 di Fidelity racconta un Ethereum spaccato in due: da una parte una rete che si usa come mai prima, dall’altra un prezzo che continua a scendere. Per gli analisti è un classico segnale di valore, ma con due avvertenze: parte dell’uso è spam e le commissioni stanno calando. La domanda vera: una rete che si usa di più genera davvero valore per chi possiede ETH?
La fotografia di Fidelity: uso record, prezzo in calo
Una delle domande più difficili nel settore cripto è anche la più semplice da formulare: il prezzo segue l’uso?
Nel caso di Ethereum, nel primo trimestre 2026, la risposta è stata un secco no, ed è proprio questo a renderlo un caso da manuale. La rete non è mai stata usata così tanto, eppure il token ha continuato a scendere.
Nel report di Fidelity, Ethereum chiude il trimestre con tre segnali positivi su cinque, ma con un prezzo in netto calo.
In tre mesi ETH ha perso circa il 29% e, dal 17 ottobre 2025 (quando scambiava intorno ai 3.850 dollari e il momentum è diventato negativo), ha ceduto circa il 47%. Per gran parte del trimestre si è mosso tra 1.800 e 2.350 dollari: un mercato che cerca un supporto stabie.
Eppure, nello stesso periodo, l’attività sulla rete ha toccato livelli record.
Le transazioni giornaliere hanno superato i due milioni, in crescita del 34%; gli indirizzi attivi sono saliti del 34% e i nuovi del 18%, oltre i picchi del bull market 2021.
E’ una riflessione che ho fatto spesso in questi mesi. È il tipo di divergenza che fa molto pensare: la rete si usa sempre di più proprio mentre il prezzo del token scende.
Ethereum nel Q1 2026: prezzo in calo ma metriche di utilizzo in forte crescita. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.
Cosa dicono i numeri della rete
Transazioni e indirizzi sopra i picchi del 2021
I fondamentali dI Ethereum sono cresciuti per tutto il trimestre. Secondo Fidelity, più spazio disponibile nei blocchi ha coinciso con un balzo del 34% nelle transazioni, oltre due milioni al giorno.
Anche indirizzi attivi e nuovi sono saliti a ritmo sostenuto (+34% e +18%), superando i massimi del 2021.
Le stablecoin: 18.000 miliardi trasferiti in un anno
Il dato più impressionante riguarda le stablecoin. Negli ultimi dodici mesi il valore trasferito in stablecoin su Ethereum ha toccato un massimo storico, oltre i 18.000 miliardi di dollari, con la media a 30 giorni salita di circa il 24% (da 59,2 a 73,4 miliardi).
L’aspetto interessante, nota Fidelity, è che cresce mentre i prezzi scendono: le stablecoin su Ethereum servono per pagamenti, regolamenti e accesso al dollaro on-chain, a prescindere dalla speculazione.
E i costi di trasferimento sono rimasti sotto il dollaro per due trimestri di fila.
Il NUPL si riprende: il pessimismo sembra alle spalle
Il terzo segnale verde riguarda la profittabilità. Il NUPL, che misura quanta parte del mercato è in profitto o in perdita sulla carta, è rimasto in zona “capitolazione” per tutto il trimestre, ma si è ripreso del 64% dal minimo locale di -0,33 toccato a inizio febbraio, risalendo a -0,12.
Storicamente, da quando esiste il dato (2018), letture intorno a questo livello hanno coinciso con riprese È un segnale debole, ma orientato nella direzione giusta: il peggio del pessimismo sembra alle spalle.
|Metrica Ethereum (Q1 2026)
|Valore
|Prezzo (variazione sul trimestre)
|-29%
|Prezzo dal 17 ottobre 2025
|circa -47%
|Transazioni giornaliere
|oltre 2 milioni (+34% QoQ)
|Indirizzi attivi / nuovi
|+34% / +18% (sopra i picchi 2021)
|NUPL (profittabilità)
|da -0,33 a -0,12 (+64% dal minimo)
|Valore trasferito in stablecoin (12 mesi)
|oltre $18.000 mld (record)
|Commissioni di rete (annue)
|da $520M a $344M (-34%)
Le metriche chiave di Ethereum nel Q1 2026. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.
Perché il prezzo è sceso (e non è solo colpa di Ethereum)
Conviene ricordare perché il prezzo è sceso, perché non è dipeso solo da Ethereum.
Il primo trimestre 2026 è stato negativo per l’intero settore: due grandi ondate di liquidazioni (2,56 miliardi di dollari il 30 gennaio e 2,13 il 4 febbraio) e un clima macro pesante, ncertezza sulla Fed dopo la nomina di Kevin Warsh, inflazione senza freni, e la prospettiva che non sia nessun taglio dei tassi nel 2026. Questo ha spinto i capitali lontano dagli asset di rischio.
In questo contesto anche Bitcoin ha perso circa il 25%. Il calo di ETH, insomma, riflette soprattutto il sentiment generale, non un problema della rete: ed è proprio questo a rendere la divergenza con l’uso così interessante.
I due segnali rossi: momentum e commissioni
Il quadro però non è tutto verde: due dei cinque segnali su Ethereum restano negativi.
Il momentum è diventato negativo il 17 ottobre 2025 e da allora il prezzo è sceso di circa il 47%, con la volatilità di breve salita al 79% annualizzato contro il 72% di lungo periodo: consolidamento, non nuova spinta.
Più sottile, ma cruciale per la tesi d’investimento, è il segnale sulle commissioni: le fee pagate per usare Ethereum sono calate del 34% nel trimestre, da 520 a 344 milioni di dollari su base annua.
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Gli aggiornamenti di software e hardware, spiega Fidelity, continuano a superare la domanda di spazio nei blocchi, e una discesa delle commissioni verso lo zero potrebbe non essere ciò che gli investitori tradizionali cercano quando valutano il valore fondamentale di un asset.
I cinque segnali di Fidelity su Ethereum nel Q2 2026: tre positivi, due negativi. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.
Value vs hype: la rete che si usa vale, se cattura valore
Da un lato, una rete usata come mai prima è il segnale di valore più solido che si possa desiderare: domanda reale, non solo speculazione.
Dall’altro, due aspetti negativi da sottolineare. La prima la segnala Fidelity stessa: dopo l’ultimo aggiornamento, parte dell’aumento di attività è spam, cioè transazioni economicamente irrilevanti favorite dai costi bassi; i numeri grezzi migliorano, ma la loro tenuta è da verificare.
La seconda è più strutturale: se la rete si usa di più ma le commissioni calano, chi possiede ETH avrà meno valore da quell’uso. È lo scontro classico tra adozione e monetizzazione.
Ethereum è ancora agli inizi del suo ciclo di sviluppo, e gli sviluppatori privilegiano utenti e trazione rispetto ai flussi di cassa immediati.
La scommessa è che, col tempo, l’uso si traduca in valore per il token. Ma ci sarà il tempo per farlo?
Tre scenari per Ethereum
Scenario base: consolidamento. Il prezzo cerca un supporto nell’intervallo del trimestre, mentre la rete continua a crescere. È l’ipotesi più coerente con i dati di oggi.
Scenario rialzista: il valore segue l’uso. Se l’adozione regge (al netto dello spam) e arrivano catalizzatori, come nuovi ETF, chiarezza normativa o un ritorno dell’appetito per il rischio, il prezzo può riallinearsi ai fondamentali e recuperare il divario con l’attività di rete.
Scenario ribassista: uso senza monetizzazione. Se le commissioni continuano a scendere verso lo zero e gran parte dell’attività resta a basso valore, il mercato potrebbe continuare a non premiare ETH nonostante i record di utilizzo.
Cosa significa se investi su Ethereum
Il caso Ethereum è una lezione su come si legge il valore nel mercato cripto.
Prima considerazione: ilprezzo di breve e uso della rete possono divergere a lungo, e guardare solo il grafico non è solo l’unica cosa da considerare..
Secondo: non tutti i numeri di utilizzo sono uguali, e distinguere l’attività reale dallo spam è fondamentale.
Terzo: per un token come ETH la domanda decisiva non è quanto si usa la rete, ma quanto di quell’uso torna a chi detiene il token.
Domande frequenti (FAQ)
Perché prezzo e utilizzo rispondono a fattori diversi. Nel breve il prezzo segue il sentiment e i flussi di capitale, negativi nel Q1 2026 per tutto il settore; l’uso della rete misura invece la domanda reale di transazioni e servizi, che ha continuato a crescere.
È il totale del valore in stablecoin (come USDC o USDT) spostato sulla rete in un certo periodo. Su Ethereum ha toccato un massimo storico oltre i 18.000 miliardi di dollari in dodici mesi: segno che la rete è usata per pagamenti e regolamenti reali, non solo per speculazione.
Dipende dal punto di vista. Per chi usa la rete sono un bene, perché transare costa meno. Per chi investe in ETH sono un problema: meno commissioni significano meno valore catturato dal token.
In sintesi
Ethereum chiude il primo trimestre 2026 con molti dubbi: una rete che si usa come mai prima e un prezzo che non lo riflette.
Per Fidelity è una divergenza che parla di valore più che di hype, ma con due avvertenze concrete, lo spam e le commissioni in calo.
Il vero banco di prova del 2026 sarà se quell’uso record riuscirà finalmente a tradursi in valore per chi possiede ETH.
Fidelity Digital Assets — Signals Report Q2 2026 (27 aprile 2026), sezioni Ethereum: NUPL, Momentum, Usage Metrics, Stablecoin Transfer Value, Network Fees.