Ethereum: la rete cresce ai massimi, ma il prezzo non segue

Nel Q1 2026 Ethereum è sceso del 29%, ma la rete ha toccato i massimi: oltre 2 mln di transazioni al giorno e indirizzi sopra i picchi 2021. Value o hype?

-29% Il calo del prezzo di Ethereum nel primo trimestre 2026. Eppure, nello stesso periodo, la rete ha toccato i suoi massimi di utilizzo: oltre 2 milioni di transazioni al giorno e indirizzi attivi sopra i picchi del 2021.

La tesi Il Signals Report Q2 2026 di Fidelity racconta un Ethereum spaccato in due: da una parte una rete che si usa come mai prima, dall’altra un prezzo che continua a scendere. Per gli analisti è un classico segnale di valore, ma con due avvertenze: parte dell’uso è spam e le commissioni stanno calando. La domanda vera: una rete che si usa di più genera davvero valore per chi possiede ETH?

La fotografia di Fidelity: uso record, prezzo in calo

Una delle domande più difficili nel settore cripto è anche la più semplice da formulare: il prezzo segue l’uso?

Nel caso di Ethereum, nel primo trimestre 2026, la risposta è stata un secco no, ed è proprio questo a renderlo un caso da manuale. La rete non è mai stata usata così tanto, eppure il token ha continuato a scendere.

Nel report di Fidelity, Ethereum chiude il trimestre con tre segnali positivi su cinque, ma con un prezzo in netto calo.

In tre mesi ETH ha perso circa il 29% e, dal 17 ottobre 2025 (quando scambiava intorno ai 3.850 dollari e il momentum è diventato negativo), ha ceduto circa il 47%. Per gran parte del trimestre si è mosso tra 1.800 e 2.350 dollari: un mercato che cerca un supporto stabie.

Eppure, nello stesso periodo, l’attività sulla rete ha toccato livelli record.

Le transazioni giornaliere hanno superato i due milioni, in crescita del 34%; gli indirizzi attivi sono saliti del 34% e i nuovi del 18%, oltre i picchi del bull market 2021.

E’ una riflessione che ho fatto spesso in questi mesi. È il tipo di divergenza che fa molto pensare: la rete si usa sempre di più proprio mentre il prezzo del token scende.

Ethereum nel Q1 2026: prezzo in calo ma metriche di utilizzo in forte crescita. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

2 mln+ Transazioni giornaliere su Ethereum nel Q1 2026, in crescita del 34% sul trimestre +34% Crescita degli indirizzi attivi, sopra i picchi del bull market 2021 $18.000 mld Valore trasferito in stablecoin su Ethereum negli ultimi 12 mesi: massimo storico

Cosa dicono i numeri della rete

Transazioni e indirizzi sopra i picchi del 2021

I fondamentali dI Ethereum sono cresciuti per tutto il trimestre. Secondo Fidelity, più spazio disponibile nei blocchi ha coinciso con un balzo del 34% nelle transazioni, oltre due milioni al giorno.

Anche indirizzi attivi e nuovi sono saliti a ritmo sostenuto (+34% e +18%), superando i massimi del 2021.

Le stablecoin: 18.000 miliardi trasferiti in un anno

Il dato più impressionante riguarda le stablecoin. Negli ultimi dodici mesi il valore trasferito in stablecoin su Ethereum ha toccato un massimo storico, oltre i 18.000 miliardi di dollari, con la media a 30 giorni salita di circa il 24% (da 59,2 a 73,4 miliardi).

L’aspetto interessante, nota Fidelity, è che cresce mentre i prezzi scendono: le stablecoin su Ethereum servono per pagamenti, regolamenti e accesso al dollaro on-chain, a prescindere dalla speculazione.

E i costi di trasferimento sono rimasti sotto il dollaro per due trimestri di fila.

Il NUPL si riprende: il pessimismo sembra alle spalle

Il terzo segnale verde riguarda la profittabilità. Il NUPL, che misura quanta parte del mercato è in profitto o in perdita sulla carta, è rimasto in zona “capitolazione” per tutto il trimestre, ma si è ripreso del 64% dal minimo locale di -0,33 toccato a inizio febbraio, risalendo a -0,12.

Storicamente, da quando esiste il dato (2018), letture intorno a questo livello hanno coinciso con riprese È un segnale debole, ma orientato nella direzione giusta: il peggio del pessimismo sembra alle spalle.

Metrica Ethereum (Q1 2026) Valore Prezzo (variazione sul trimestre) -29% Prezzo dal 17 ottobre 2025 circa -47% Transazioni giornaliere oltre 2 milioni (+34% QoQ) Indirizzi attivi / nuovi +34% / +18% (sopra i picchi 2021) NUPL (profittabilità) da -0,33 a -0,12 (+64% dal minimo) Valore trasferito in stablecoin (12 mesi) oltre $18.000 mld (record) Commissioni di rete (annue) da $520M a $344M (-34%)

Le metriche chiave di Ethereum nel Q1 2026. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Perché il prezzo è sceso (e non è solo colpa di Ethereum)

Conviene ricordare perché il prezzo è sceso, perché non è dipeso solo da Ethereum.

E Ethereum $ 1.988,16 -3,63% (24h) Market Cap $ 239,43B Volume 24h $ 13,66B Circulating — ETH ATH $ 0,00 1H +0,2% 24H -3,6% 7G -6,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Il primo trimestre 2026 è stato negativo per l’intero settore: due grandi ondate di liquidazioni (2,56 miliardi di dollari il 30 gennaio e 2,13 il 4 febbraio) e un clima macro pesante, ncertezza sulla Fed dopo la nomina di Kevin Warsh, inflazione senza freni, e la prospettiva che non sia nessun taglio dei tassi nel 2026. Questo ha spinto i capitali lontano dagli asset di rischio.

In questo contesto anche Bitcoin ha perso circa il 25%. Il calo di ETH, insomma, riflette soprattutto il sentiment generale, non un problema della rete: ed è proprio questo a rendere la divergenza con l’uso così interessante.

I due segnali rossi: momentum e commissioni

Il quadro però non è tutto verde: due dei cinque segnali su Ethereum restano negativi.

Il momentum è diventato negativo il 17 ottobre 2025 e da allora il prezzo è sceso di circa il 47%, con la volatilità di breve salita al 79% annualizzato contro il 72% di lungo periodo: consolidamento, non nuova spinta.

Più sottile, ma cruciale per la tesi d’investimento, è il segnale sulle commissioni: le fee pagate per usare Ethereum sono calate del 34% nel trimestre, da 520 a 344 milioni di dollari su base annua.

🛠 GUIDA PRATICA Ethereum Update: i 7 upgrade previsti nel 2026

Gli aggiornamenti di software e hardware, spiega Fidelity, continuano a superare la domanda di spazio nei blocchi, e una discesa delle commissioni verso lo zero potrebbe non essere ciò che gli investitori tradizionali cercano quando valutano il valore fondamentale di un asset.

I cinque segnali di Fidelity su Ethereum nel Q2 2026: tre positivi, due negativi. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Value vs hype: la rete che si usa vale, se cattura valore

Da un lato, una rete usata come mai prima è il segnale di valore più solido che si possa desiderare: domanda reale, non solo speculazione.

Dall’altro, due aspetti negativi da sottolineare. La prima la segnala Fidelity stessa: dopo l’ultimo aggiornamento, parte dell’aumento di attività è spam, cioè transazioni economicamente irrilevanti favorite dai costi bassi; i numeri grezzi migliorano, ma la loro tenuta è da verificare.

La seconda è più strutturale: se la rete si usa di più ma le commissioni calano, chi possiede ETH avrà meno valore da quell’uso. È lo scontro classico tra adozione e monetizzazione.

⚠️ Riflessione Ethereum è ancora agli inizi del suo ciclo di sviluppo, e gli sviluppatori privilegiano utenti e trazione rispetto ai flussi di cassa immediati. La scommessa è che, col tempo, l’uso si traduca in valore per il token. Ma ci sarà il tempo per farlo?

Tre scenari per Ethereum

Scenario base: consolidamento. Il prezzo cerca un supporto nell’intervallo del trimestre, mentre la rete continua a crescere. È l’ipotesi più coerente con i dati di oggi.

Scenario rialzista: il valore segue l’uso. Se l’adozione regge (al netto dello spam) e arrivano catalizzatori, come nuovi ETF, chiarezza normativa o un ritorno dell’appetito per il rischio, il prezzo può riallinearsi ai fondamentali e recuperare il divario con l’attività di rete.

Scenario ribassista: uso senza monetizzazione. Se le commissioni continuano a scendere verso lo zero e gran parte dell’attività resta a basso valore, il mercato potrebbe continuare a non premiare ETH nonostante i record di utilizzo.

Cosa significa se investi su Ethereum

Il caso Ethereum è una lezione su come si legge il valore nel mercato cripto.

Prima considerazione: ilprezzo di breve e uso della rete possono divergere a lungo, e guardare solo il grafico non è solo l’unica cosa da considerare..

Secondo: non tutti i numeri di utilizzo sono uguali, e distinguere l’attività reale dallo spam è fondamentale.

Terzo: per un token come ETH la domanda decisiva non è quanto si usa la rete, ma quanto di quell’uso torna a chi detiene il token.

Domande frequenti (FAQ)

Perché il prezzo di Ethereum scende se la rete cresce? Perché prezzo e utilizzo rispondono a fattori diversi. Nel breve il prezzo segue il sentiment e i flussi di capitale, negativi nel Q1 2026 per tutto il settore; l’uso della rete misura invece la domanda reale di transazioni e servizi, che ha continuato a crescere. Cos’è il valore trasferito in stablecoin? È il totale del valore in stablecoin (come USDC o USDT) spostato sulla rete in un certo periodo. Su Ethereum ha toccato un massimo storico oltre i 18.000 miliardi di dollari in dodici mesi: segno che la rete è usata per pagamenti e regolamenti reali, non solo per speculazione. Le commissioni in calo sono un bene o un male per ETH? Dipende dal punto di vista. Per chi usa la rete sono un bene, perché transare costa meno. Per chi investe in ETH sono un problema: meno commissioni significano meno valore catturato dal token.

In sintesi

Ethereum chiude il primo trimestre 2026 con molti dubbi: una rete che si usa come mai prima e un prezzo che non lo riflette.

Per Fidelity è una divergenza che parla di valore più che di hype, ma con due avvertenze concrete, lo spam e le commissioni in calo.

Il vero banco di prova del 2026 sarà se quell’uso record riuscirà finalmente a tradursi in valore per chi possiede ETH.

In sintesi Nel Q1 2026 Ethereum è sceso del 29% (-47% dal 17 ottobre), ma la rete ha toccato i massimi: oltre 2 mln di transazioni al giorno e indirizzi sopra i picchi 2021. Il valore trasferito in stablecoin ha superato i 18.000 miliardi in un anno: utilità reale anche con prezzi deboli. Il nodo aperto è la monetizzazione: con commissioni in calo del 34% e parte dell’uso fatto di spam, resta da capire quanto di quell’attività torni a chi detiene ETH.