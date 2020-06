Ethereum previsioni 2020: riuscirà a sovraperformare Bitcoin?

Gli utenti di Coinbase che possiedono ETH di Ethereum da almeno 3 anni, stanno per ricevere una bella sorpresa: OmiseGo (OMG).

Infatti, OmiseGo – un’applicazione decentralizzata (dapp) per Ethereum – ha avviato un airdrop della sua criptovaluta OMG Coin nell’estate 2017. All’epoca, Coinbase non supportava la valuta, il che significa che tutti i possessori di Ethereum che utilizzavano Coinbase erano esclusi.

Dunque, Coinbase annuncia il supporto per OmiseGo per gli utenti di Coinbase Pro dalla prossima settimana. E potranno effettuare trasferimenti in entrata con il token OMG di OmiseGo, aumentando del 25% il prezzo del token Ethereum.

A partire dal 21 maggio, OMG è diventato disponibile per i clienti della piattaforma Coinbase primaria, insieme agli utenti delle sue app iOS e Android.

Coinbase afferma che ora fornirà OMG a tutti i clienti che hanno tenuto Ethereum nei loro conti Coinbase dalla data dell’airdrop originale.

La notizia è apparsa, come spesso accade riguardo le criptovalute, su Twitter.

Jordan Spence, Chief Marketing Officer di mycrypto.com, ha pubblicato un messaggio che aveva ricevuto da Coinbase. Spiegando che da quando aveva ricoperto l’ETH al momento della distribuzione iniziale di OMG, Coinbase gli avrebbe regalato OMG Coin.

“Il 7 luglio 2017, OmiseGo ha trasmesso il token ai possessori di ETH. Poiché all’epoca Coinbase non supportava OMG, non abbiamo distribuito questo airdrop ”, afferma una nota da Coinbase a Spence.

“Coinbase ha iniziato a supportare OMG il 21 maggio 2020. Dato che avevi ETH su Coinbase al momento del lancio originale, ricevi OMG. Non è necessaria alcuna azione da parte tua. Tutti i token idonei sono già stati accreditati sul tuo account Coinbase. “

Coinbase ha fornito a OMG l’accesso ai trader istituzionali il 18 maggio tramite Coinbase Pro, la sezione Professional dell’Exchange.

La mossa si è dimostrata rialzista per Ethereum, che ha visto il suo aumento dei prezzi di un enorme 25% a seguito della notizia. I clienti al dettaglio hanno avuto accesso all’attività circa tre giorni dopo.

Al momento della scrittura, OMG è scambiato a $ 1,63. Con un calo di quasi lo 0,5% dai primi giorni del mattino.

Ethereum tra successi e delusioni

Il 2019 è stato un anno piuttosto deludente per coloro che detengono l’ETH. Anche se ha raggiunto il picco a $ 351 a giugno, la moneta ha sorpreso gli investitori con il suo prezzo che è sceso da $ 136,55 il 1 ° gennaio a $ 132,610 il 31 dicembre.

Sul lato positivo, anche dopo aver attraversato molte difficoltà come un Hard Fork, le critiche della comunità e l’emergere di progetti competitivi, l’ETH è ancora abbastanza forte da mantenere la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Inoltre, nelle ultime settimane, Ether ha registrato minimi più alti rispetto al suo BTC peer.

Con la tanto attesa transizione Proof-of-Stake proprio dietro l’angolo, la speculazione sui prezzi di Ethereum può sembrare un’attività abbastanza redditizia per i trader esperti di criptovalute.

Mentre BTC ha ricevuto molta attenzione negli ultimi mesi, l’attenzione degli investitori si sta lentamente spostando verso altre criptovalute. C’è una ragione per questo: l’evento di dimezzamento di Bitcoin in attesa da tempo è ormai alle spalle e i mercati stanno tornando alle loro normali fluttuazioni quotidiane.

Per rimanere a galla e prosperare nella competizione emergente, è stato annunciato l’aggiornamento del progetto noto come Ethereum 2.0.

A lungo soggetto a ritardi, la transizione di Ethereum dal meccanismo di consenso Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS) sta finalmente per avvenire, presumibilmente il 30 giugno, come affermato dagli sviluppatori principali.

Tuttavia, alcuni esperti, tra cui Ryan Selkis, CEO della società di analisi crittografica Messari, ritengono che la transizione PoS di Ethereum 2.0 potrebbe essere ritardata fino al 2021.

Chiamata Fase Zero, il passaggio a Ethereum 2.0 è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di crittografia in quanto dovrebbe trasformare la rete di Ethereum a passi da gigante.

Poiché molte persone si sentono piuttosto ottimiste riguardo ai cambiamenti imminenti nel progetto, recentemente sono stati segnalati aumenti sostanziali della metrica sulla catena Ethereum, tra cui transazioni giornaliere, valori medi delle transazioni e indirizzi attivi giornalieri.

Ad esempio, il numero di transazioni on-chain è aumentato a circa 850.000 al giorno negli ultimi mesi, con un tempo di blocco medio di 13,33 secondi, che è uno dei più veloci nella storia dell’ETH.

Inoltre, Ethereum rimane uno dei leader mondiali in termini di adozione. Nel 2019, secondo un rapporto di Dapp.com, ha registrato oltre 1,4 milioni di utenti di dApp attivi, un numero sostanzialmente più elevato rispetto agli 800.000 registrati nel 2018.

Ancora, ErisX, una piattaforma di criptovaluta, ha recentemente lanciato il trading di futures ETH negli Stati Uniti, diventando il secondo prodotto derivato di criptovaluta offerto nel paese. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo che la piattaforma ha ottenuto una licenza in valuta digitale dalle autorità di regolamentazione finanziaria di New York.

Un analista di ricerca senior presso Fundstrat Global Advisors, David Grider, ha commentato l’evento: “Il mio punto di vista è che i futures aggiungono maggiore liquidità al mercato, che rischia di ridurre l’attività e ha un impatto positivo sulle valutazioni. Nel complesso, è positivo che Ethereum si sia aperto agli Stati Uniti e sospetto che la domanda di trading ETH crescerà lentamente nel tempo come ha fatto per BTC. “

Indipendentemente dalla crescente concorrenza (Cardano (ADA), EOS, Stellar (XLM), Tron (TRX) e NEO), Ethereum rimane una tecnologia molto speciale che ha la capacità di cambiare completamente il mondo man mano che sempre più si basa sul protocollo focalizzato sul contratto intelligente.

Di gran lunga, il potenziale più grande per Ethereum risiede ora nel prossimo aggiornamento di Ethereum 2.0 e nella massiccia crescita della finanza decentralizzata, o semplicemente DeFi.

Il mese scorso, il valore dei token alla base dei protocolli DeFi ha superato $ 1 miliardo.

Nell’ultimo anno, il numero di progetti DeFi che forniscono servizi di prestito è aumentato notevolmente, con transazioni DeFi che rappresentano fino a un terzo dello spazio di blocco di Ethereum. Ciò ha aumentato notevolmente la domanda di Ether negli ultimi mesi e probabilmente supporterà il prezzo della moneta in futuro.

Ethereum previsioni: la quotazione attuale

Ethereum previsioni 2020

Nel 2018, il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian ha detto a Fortune che, sebbene sia molto ottimista sul futuro di BTC e altre criptovalute, è “il più fiducioso su Ethereum semplicemente perché le persone ci stanno davvero costruendo.” Ha predetto che il valore della moneta alla fine raggiungerà $ 1.500.

L’analista online Bobby Ullery ritiene che la tecnologia blockchain avrà presto un ruolo molto più importante nel commercio internazionale e nell’economia generale.

Secondo lui, Bitcoin ed Ethereum deterranno ciascuno il 25% dell’intera industria crittografica, che prevede di raggiungere una capitalizzazione di mercato totale di 4,5 miliardi di dollari nel 2020. Perché le sue previsioni si realizzino, il valore dell’ETH dovrebbe aumentare di oltre 700 per cent.

All’inizio di quest’anno, un famoso analista di criptovalute, il Crypto Dog, ha twittato che ETH sembra più rialzista di BTC. Un altro appassionato di criptovaluta, Antiprosynth, pensa che ci sia una probabilità del 50% che Ethereum possa superare Bitcoin in pochi anni.

La previsione del prezzo ETH più ottimista è stata data da Brian Schuster, fondatore di Ark Capital LLC, nel 2018. Ha dichiarato che “Ethereum è meno simile a una singola azienda e più simile a un negozio di valore, come l’oro”, aggiungendo che ETH potrebbe raggiungere $ 100.000 nei successivi cinque anni.

D’altra parte, secondo WalletInvestor.com, un servizio di previsione online, l’ETH è un’opzione di “investimento annuo a rischio elevato e ad alto rischio”. Sulla base delle sue previsioni sul prezzo di Ethereum, la moneta dovrebbe scendere a $ 184 entro maggio 2021. In cinque anni, prevede che questa criptovaluta venga scambiata a $ 125,9.

Un’altra previsione di Ethereum fornita da TradingBeasts suggerisce che il prezzo dell’ETH potrebbe scendere a $ 128,9 entro la fine di quest’anno.

Nel frattempo, il servizio prevede che l’ETH verrà scambiato in media a $ 191,3 nel maggio 2021, con una stima bassa di $ 162,670 e una stima alta di $ 239,221. Entro la fine del 2021, il prezzo mediano per moneta dovrebbe essere di $ 246,8. A lungo termine, Ether è previsto

A più lungo termine, Ether dovrebbe registrare una crescita costante, salendo a $ 494 entro dicembre 2023.

Sulla base delle prospettive di Ethereum suggerite da un altro popolare sito di previsioni Longforecast, la criptovaluta potrebbe concludere il trading del 2020 a $ 209. Nel 2022, prevede un forte calo, con il tasso che scende a $ 109 entro la fine dell’anno.

Una previsione Ethereum 2020 molto più rialzista è offerta da Cryptoground. Si stima che l’ETH verrà scambiato a $ 256,6 in un anno, guadagnando quasi il 25% dal suo prezzo attuale. La crescita dovrebbe continuare, con la criptomoneta che raggiungerà $ 1,445 in cinque anni.

Infine, nella previsione del prezzo di Ethereum 2020 fornita da DigitalCoinPrice.com, il prezzo ETH dovrebbe registrare una crescita significativa. In un anno, prevede che la moneta venga scambiata a circa $ 497.

Da una settimana ormai Etheruem ha trovato la propria resistenza intorno ai 221 dollari, consolidando un trend rialzista iniziato a metà marzo 2020.

