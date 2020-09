ETF valutari: cosa sono e quali sono i migliori su cui investire?

Cosa sono gli ETF valutari? Quali sono i migliori ETF valutari su cui investire? Gli ETF valutari sono un particolare tipo di ETF che fa riferimento alle valute nazionali e il mercato del forex. Il Forex, ricordiamo, è il mercato più liquido del mondo, capace di muovere trilioni di dollari quotidianamente. Lo scopo degli ETF valutari è quello di replicare l’andamento di prezzo di una valuta o di un indice valutario.

Come vedremo, molto spesso,questi prodotti vengono anche utilizzati dai gestori per la copertura o per il leverage del portafoglio al posto di futures o della valuta.

Per capire meglio con un esempio, se all’interno del nostro portafoglio abbiamo una posizione in titoli americani, potremmo decidere di coprirci da un rischio svalutazione della valuta acquistando un ETF lungo di Dollari e corto di Euro. O, ancora, se pensiamo che il dollaro statunitensi si rinforzerà, possiamo acquistare uno short di Dollari e long di Euro in modo da incrementare la nostra esposizione nel confronto dei Dollari.

L’offerta di questi prodotti ad oggi comprende molte valute, sia long che short verso euro e offre anche la possibilità di prodotti con leva 3 o 5. la leva finanziaria, è bene sempre ricordarlo, va usata con parsimonia in quanto come moltiplica i profitti, in egual modo moltiplica le perdite.

Occorre poi sempre controllare la correlazione verso il sottostante e sopratutto, dato che le quantità maggiori sul denaro e sulla lettera sono quelle offerte dal market maker, controllare con che percentuale di scostamento questo opera.



Di seguito vediamo cosa sono, come funzionano e i migliori ETF valutari.

ETF cosa sono

Cosa sono gli ETF valutari? Partiamo dal dire cosa sono gli ETF. Acronimo di “Exchange-Traded Fund”, un ETF è un “fondo negoziato in borsa”. Questi tipi di investimenti sono in circolazione dal 1993, ma hanno iniziato a essere utilizzati in modo significativo circa un decennio dopo. Attualmente, le attività nette detenute dagli ETF ammontano a $ 1,34 trilioni di dollari; che si confronta con $ 14,72 miliardi di attivi totali detenuti tramite società di investimento, la maggior parte dei quali in fondi comuni. Per trarne la distinzione, consideriamo i fondi comuni di investimento, i fondi indicizzati e gli ETF separatamente.

Un tempo, solo investitori sofisticati avevano capitale sufficiente per giustificare l’assunzione di un aiuto professionale. Ora, un numero molto più grande di investitori con redditi molto più modesti cerca un rendimento. I fondi reali fanno affidamento su un consulente professionale per gestire attivamente gli investimenti per conto di altri, a pagamento. La speranza è che la gestione attiva possa trarre vantaggio dalle tendenze del mercato o dalle discrepanze informative per “battere” il rendimento complessivo del mercato.

Nel 1976 il primo fondo indice è stato lanciato dalla società di investimento Vanguard Group. Era conosciuto come “La follia di Bogle”, per John C. Bogle, il fondatore di Vanguard. Riteneva che fosse molto più importante rimanere investitori che entrare ed uscire dal mercato.

Quindi, Bogle ha creato un fondo che monitorava la S&P 500. Era il Vanguard 500 (VFINX). Prometteva di tenere il passo con l’ampio indice dei titoli a un costo irrisorio, e lo fa ancora. Era considerato una follia perché Wall Street all’epoca (e ancora oggi) puntava sull’idea di battere il mercato. Eppure Bogle sapeva che i manager più attivi non possono farlo, e ancor meno dopo aver sottratto le loro commissioni.

Oggi ci sono centinaia di fondi indicizzati, ognuno dei quali tiene traccia del proprio benchmark e tipicamente a una piccola frazione di commissioni di gestione attive.

Che cos’è un ETF? Si può pensare a un ETF come una forma di fondo indicizzato, nel senso che ha lo stesso obiettivo: offrire agli investitori un rendimento di riferimento a costi minimi. C’è una differenza importante, tuttavia. I fondi dell’indice sono costosi da scambiare, mentre gli ETF spesso commerciano senza commissioni. Non tutti gli ETF sono progettati per imitare i fondi dell’indice, quindi fai attenzione. Alcuni sono diventati poco più che strumenti di trading.

Se si desidera avere la flessibilità del basso costo di negoziazione e delle prestazioni dell’ETF simile a un fondo indicizzato, è meglio utilizzare solo gli ETF più grandi e più ampiamente negoziati sul mercato, quelli progettati per corrispondere benchmark noti e che hanno traccia della documentazione che dimostra la loro accuratezza.

La differenza sostanziale tra azioni ed ETF è però la seguente: le azioni rappresentano l’andamento di una singola società, mentre l’ETF rappresenta l’andamento di un intero segmento industriale, se non addirittura un mercato oppure borsa nazionale.

ETF valutari: quali sono i migliori su cui investire?

Gli ETF non fanno altro che replicare l’andamento di un indice (ovvero di un benchmark di riferimento). Per indice per esempio, intendiamo i famosi indici azionari, che servono proprio per valutare l’andamento del mercato azionario. Se quindi volete andare ad investire su un indice azionario, e quindi su un intero settore di mercato, dovete per forza di cose investire sugli ETF.

Gli ETF vengono scambiati sul normale mercato azionario, quindi possono essere comprati e venduti dai trader durante le ore di apertura della Borsa. Gli ETF seguono il benchmark di riferimento per la loro quotazione in borsa (che può essere il valore attuale di un indice azionario, oppure quello di una materia prima).

ETF valutari cosa sono

Gli ETF valutari (fondi negoziati in borsa) sono progettati per tenere traccia delle prestazioni di una singola valuta nel mercato dei cambi rispetto al dollaro USA o ad un paniere di valute. Ciò viene realizzato con diversi metodi come i depositi in contanti, i debiti a breve termine denominati in una valuta e i contratti future o di swap.

In passato, questi mercati erano accessibili solo ai trader esperti, ma l’aumento dei fondi scambiati in borsa negli ultimi dieci anni ha aperto il mercato dei cambi a tutti i tipi di investitori.

ETF valutari come funzionano

Come funzionano gli ETF valutari? Per capirlo, basta vedere la differenza sostanziale tra azioni ed ETF. Le azioni rappresentano l’andamento di una singola società, mentre l’ETF rappresenta l’andamento di un intero segmento industriale, se non addirittura un mercato oppure borsa nazionale.

Gli ETF replicano l’andamento di un indice (vale a dire un benchmark di riferimento). Cosa si intende per indice azionario? Gli indici che servono proprio per valutare l’andamento del mercato azionario. Pertanto, se si vuole investire su un indice azionario, e quindi su un intero settore di mercato, occorre investire gioco forza sugli ETF.

Gli ETF vengono scambiati sul normale mercato azionario, quindi possono essere comprati e venduti dai trader durante le ore di apertura della Borsa.

Gli ETF seguono il benchmark di riferimento per la loro quotazione in borsa.

Gli ETF valutari sono un investimento alternativo che offre agli investitori un modo per ottenere un’esposizione al mercato dei cambi con un investimento che scambia allo stesso modo delle azioni ordinarie, su normali borse degli Stati Uniti.

Gli ETF valutari sono investimenti di fondi concepiti per trarre profitto dal valore o dalla performance di una valuta, come il dollaro USA o l’euro. Gli ETF valutari possono essere strutturati in modi diversi. La forma più comune è un ETF che traccia il tasso di cambio di una coppia di valute selezionata, come EUR / USD, che è quotato come il tasso di cambio del dollaro USA per un euro.

In alternativa, alcuni ETF valutari si concentrano sul valore complessivo di una determinata valuta, riflettendo la sua performance rispetto a un paniere selezionato di altre valute. Gli investitori possono utilizzare gli ETF valutari per ottenere esposizione agli investimenti nel mercato valutario, per ottenere un’ulteriore diversificazione nel loro portafoglio di investimenti o per coprire altri investimenti nel proprio portafoglio. L’euro è la seconda valuta più frequentemente negoziata, dietro solo al dollaro statunitense.

Migliori piattaforme per investire in ETF

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

ETF valutari perché importanti

Gli ETF valutari sono utilizzati dagli investitori che cercano un’esposizione al mercato dei cambi e preferiscono effettuare transazioni al di fuori del mercato dei futures o del forex. La crescente popolarità degli ETF offre agli investitori un metodo semplice ed economico per scambiare le valute durante le normali ore di negoziazione. La maggior parte del movimento nel mercato valutario si riduce ai tassi di interesse, alle condizioni economiche globali e alle stabilità politiche. A volte un disastro naturale in un paese emergente può far crollare il mercato valutario, ma ciò avviene indipendentemente dal comportamento commerciale.

Oggi, gli ETF valutari seguono la maggior parte delle valute globali, tra cui il dollaro USA, il dollaro canadese, l’euro, la sterlina inglese e lo yen giapponese. In sostanza, gli ETF valutari sono negoziati speculativi sui tassi di cambio a pronti.

L’esposizione ai tassi di cambio spot è forse l’aspetto più fondamentale dell’investimento in fondi valutari. Ciò significa che gli investitori scommettono su uno dei due risultati: la moneta base ha un buon rendimento o la controvaluta è in calo. L’investitore prende sempre una posizione lunga su una valuta rispetto alla riduzione di un altro. Ad esempio, il CurrencyShares Euro Trust (FXE) aumenta quando l’Euro si comporta bene o il dollaro USA cade. Oltre all’apprezzamento della valuta, gli investitori ricevono pagamenti dei tassi di interesse per mantenere una valuta nel tempo.

Gli ETF valutari aggiungono uno strato di diversificazione ai portafogli azionari tradizionali e obbligazionari coprendo gli eventi economici che potrebbero minare il normale trading. Prodotti diversi offrono varie opportunità di remunerazione del rischio e offrono esposizione a diverse valute. Gli investimenti in più valute possono offrire maggiore stabilità rispetto a un prodotto specifico per la valuta, ma con un potenziale di rialzo inferiore.

Molte delle stesse linee guida della finanza moderna come la diversificazione e la gestione del rischio si applicano alla negoziazione del mercato valutario.

ETF valutari ed esposizione ai tassi di cambio spot

L’esposizione ai tassi di cambio spot è uno dei concetti fondamentali che devono essere compresi prima di investire in qualsiasi fondo monetario. Le valute sono sempre scambiate in coppia. Ad esempio, non si può semplicemente andare a lungo l’euro in senso puro; puoi andare solo a lungo l’euro contro il dollaro USA o qualche altra valuta contraria. Quindi, in sostanza, sei sempre a lungo su una valuta in quanto sei a corto su un’altra valuta. Il secondo concetto chiave per comprendere i ritorni in valuta è l’accesso ai tassi di interesse locali.

Prendiamo ad esempio il dollaro australiano che, al momento della stesura di questo articolo, stava producendo più del 2%. Immagina di aver venduto i tuoi dollari americani per acquistare dollari australiani. Come investitore che detiene quei dollari australiani per un periodo di tempo, ti meriti pagamenti di interessi. In effetti, giocare ai differenziali dei tassi d’interesse è davvero al centro della popolare strategia di trading chiamata carry trade.

Quindi, gli investitori dovrebbero sempre ricordare che le fonti di rendimento per le valute sono due: interessi su tassi spot. Molti investitori usano anche gli ETF valutari a scopo di copertura. Chiunque abbia titoli azionari internazionali nel proprio portafoglio è significativamente esposto ai movimenti valutari.

Come scegliere ETF valutari

Come scegliere gli ETF valutari? Le fasi essenziali sono due:

Esposizione

Come qualsiasi investimento, la prima cosa che devi determinare è quale tipo di esposizione desideri. Per le valute, ciò significa che è necessario prima determinare se si vuole andare long o short il dollaro contro una singola valuta, o un paniere di valute. Attualmente, la maggior parte dei fondi sono strategie “short dollar”, che fanno guadagnare denaro quando il il dollaro si deprezza contro le sue controvalute. Infatti, dei 39 ETF disponibili, 29 sono ETF valutari corti, e solo otto sono strategie “long dollar” (che ti fanno guadagnare denaro quando il dollaro si apprezza rispetto alle sue controvalute).

Per chi è interessato alle strategie di basket, ci sono gamma di prodotti dalle valute emergenti all’indice del dollaro USA a quelli che mirano a portare le strategie commerciali. Ad esempio, diamo un’occhiata a due strategie di panieri “long dollar”: il fondo rialzista Dollar PowerShares DB (UUP | B-39) e il WisdomTree Bloomberg Dollar Bullish Fund (USDU).

La composizione dei due fondi è molto diversa. L’indice UUP, l’indice del dollaro USA, ha quasi il 60% di ponderazione rispetto all’euro. Non vi è inoltre esposizione al dollaro australiano o alle economie emergenti. Nel frattempo, l’euro ha un taglio di capelli significativo in USDU e due valute principali che sono escluse interamente da UUP – il peso messicano e il dollaro australiano – sono incluse. Inoltre, USDU offre esposizione a valute emergenti come il won coreano, lo yuan cinese e il real brasiliano.

Quindi, a seconda della composizione del paniere, i rendimenti possono variare notevolmente, quindi scegli attentamente il tuo cesto in base alla tua prospettiva.

Struttura

Gli investitori valutari hanno un ulteriore passo da fare: capire come è strutturato il fondo. Nello spazio valutario, i prodotti si estendono su quattro diverse strutture: trust concedente; fondi aperti; piscine di materie prime; e le note scambiate in borsa. È imperativo comprendere le loro differenze, perché ciascuna delle strutture presenta strategie, rischi e implicazioni fiscali uniche, che possono influire sui rendimenti totali complessivi.

Ad esempio, i prodotti CurrencyShares sono strutturati come trust del grantore. Offrono agli investitori un’esposizione ai tassi di cambio spot della valuta sottostante tenendo la valuta estera in conti bancari. Nel frattempo, WisdomTree e PIMCO offrono ETF valutari strutturati come fondi aperti. Questi fondi detengono la maggior parte delle loro attività in buoni del Tesoro, mentre guadagnano esposizione alle valute di riferimento principalmente attraverso contratti a termine.

Similmente a molti fondi di materie prime, alcuni fondi monetari sono strutturati come commodity pool e detengono contratti future per acquisire esposizione al valute sottostanti. Infine, gli ETN valutari sono obbligazioni di debito non subordinati e non garantiti emessi da banche che promettono di fornire il rendimento di un indice o di un tasso di cambio specifici.

Ciò significa che comportano un rischio di credito: se la banca che emette la nota va in bancarotta, o è in uno stato di insolvenza, gli investitori possono perdere l’intero investimento.

ETF valutario composizione

Dove le cose possono confondersi con gli ETF è che ci sono tre diverse valute da conoscere:

Valuta del fondo

Valuta in cui l’ETF riporta il valore del proprio patrimonio netto. Questa valuta è solitamente basata sulla valuta dell’indice ed è anche conosciuta come valuta denominata o valuta di base

Valuta di negoziazione

La valuta in cui un ETF può essere acquistato o venduto su una determinata borsa.

Valuta sottostante

La valuta in cui le attività tracciate dall’ETF sono prevalentemente valutate. Se possiedi un ETF che tiene traccia dell’Indice US S&P 500 del mercato azionario. Quindi la valuta sottostante è il dollaro. Questa è la valuta rilevante per determinare il rischio valutario del vostro investimento.

Tutti e tre di questi tipi di valuta possono essere diversi con lo stesso ETF. Ad esempio, l’ETF Amundi ETF MSCI USA replica l’indice MSCI US total return. La sua valuta del fondo è l’euro, è scambiata in sterline e la valuta sottostante è il dollaro. I fornitori a volte offrono persino lo stesso ETF in diverse valute del fondo. Ad esempio, l’ETF Amundi ha anche una forma denominata in dollari. Il punto importante è che è solo la valuta sottostante che determina il rischio di valuta, non la valuta del fondo.

Pertanto, la valuta del fondo e la valuta di negoziazione possono essere considerate come valute contabili.

ETF valutario con copertura

L’aggiunta di esposizione a diverse valute sottostanti altera la diversificazione del portafoglio, anche se il risultato varia in periodi diversi e tra classi di attivi. Alcuni investitori sostengono che stanno investendo all’estero per la diversificazione offerta, ad esempio, aggiungendo esposizione a titoli quotati su un mercato estero. Non hanno bisogno o non vogliono le fluttuazioni valutarie.

Per rimuovere il rischio valutario, puoi investire utilizzando un ETF con copertura valutaria che tiene traccia dell’indice desiderato. Qui le fluttuazioni nella valuta sottostante sono compensate, quindi sei solo esposto al performance dei beni. Ad esempio: il db x-trackers MSCI Japan Index ETF replica i 320 titoli leader sul mercato giapponese, come determinato dall’indice MSCI Japan. Il valore del vostro investimento oscillerà con l’indice AND con il tasso di cambio sterlina / yen.

In alternativa, è possibile acquistare la versione hedged dello stesso ETF. Questo ETF ha una copertura valutaria rispetto alla sterlina, quindi il vostro investimento oscillerà solo con l’indice (ignorando i piccoli errori di tracciamento).

Per vedere l’impatto della copertura, è possibile confrontare i rendimenti ottenuti in un determinato periodo di tempo da una copertura contro una versione non coperta dello stesso ETF. Avrà fatto meglio dell’altra, a seconda di come si è verificato il tasso di cambio.

Gli alti e bassi degli ETF hedging stanno aumentando di popolarità, ma la copertura è costosa, e questo può comportare maggiori spese. Nel caso di questi due ETF giapponesi appena discussi, l’ETF senza copertura costa lo 0,5%, rispetto allo 0,6% della copertura prodotto. Ci possono anche essere costi indiretti legati alla copertura imperfetta, che si riflette in un errore di tracciamento maggiore. Per ridurre questo il fornitore di ETF può applicare una copertura giornaliera anziché mensile; ma questo potrebbe aumentare i costi.

Se vuoi minimizzare l’impatto delle valute nel tuo portafoglio, puoi utilizzare gli ETF con copertura valutaria. Con gli ETF con copertura puoi utilizzare lo strumento di valutazione solo ETF. Se un ETF prevede la copertura valutaria, troverai l’aggiunta “Hedged” nella valuta del fondo colonna. Ciò indica che l’ETF copre il rischio valutario associato nella valuta del fondo. L’elenco degli ETF con copertura valutaria cresce ogni anno.

ETF valutari vantaggi

Quali sono i vantaggi degli ETF valutari? Gli ETF valutari sono molto utili per diversificare il proprio portafoglio. Grazie all’ampia gamma di ETF disponibili. Aggiungere un’esposizione alle attività estere potrebbe migliorare i rendimenti del tuo portafoglio riducendo la volatilità.

ETF valutari rischi

Quali sono i rischi di investire in ETF valutari? Gli ETF valutari nel trading possono contribuire a migliorare i rendimenti del portafoglio, ma vi sono rischi sostanziali nel mercato dei cambi. Per prima cosa, la maggior parte dei movimenti valutari è influenzata dagli eventi macroeconomici in corso.

Una lenta ripresa economica, una mossa politica azzardata o imprevista, e un rialzo dei tassi di interesse può avere un impatto su più tassi di cambio. Del resto, viviamo in una economia globalizzata, dove le singole realtà economiche sono interconnesse tra loro.

Dunque, trascurare l’attuale contesto macroeconomico può essere costoso per gli investitori che pensano al trading nel mercato dei cambi.

ETF valutari migliori

Quali sono gli ETF valutari migliori? Possiamo individuarli in questi 3:

1. ETF Currency Shares Euro Trust

L’ETF Currency Shares Euro Trust (NYSEArca: FXEFXECurrencyShares Euro 115,99-0,49%) è concepito per offrire agli investitori un’esposizione ai potenziali utili scaturiti da un apprezzamento del valore dell’euro in diretta relazione al valore del dollaro statunitense. Le azioni nel trust rappresentano quote di interesse frazionato nella proprietà del trust, che è investito nel tasso di cambio EUR / USD.

Le azioni fiduciarie aumentano o diminuiscono di valore in correlazione con gli aumenti o le diminuzioni del tasso di cambio tra l’euro e il dollaro USA. Questo fondo da RydexSGI, valutato come a medio rischio, mostra rendimenti quinquennali del -18,5% a giugno 2015, risultanti da una sostenuta tendenza al rialzo del valore relativo del dollaro USA. Il rapporto spese per il fondo è relativamente basso, allo 0,4%. Non vi è alcun rendimento da dividendo offerto dall’investimento nel fondo, dal momento che non detiene riserve azionarie.

Questo è uno degli ETF maggiormente focalizzati sull’euro, con un totale attivo di circa $ 300 milioni e un volume medio giornaliero di scambi di quasi 1 milione di azioni.

2. ETF iPath EUR/USD Exchange Rate

ETF iPath EUR/USD Exchange Rate, emesso dalla prestigiosa Barclays Bank, è simile ad altri ETN iPath a valuta singola. Il tasso di cambio EUR / USD iPath (NYSEArca: ERO) è appropriato per gli investitori che desiderano investire nell’euro, in particolare per gli investitori che preferiscono negoziare ETN, che sono titoli di debito, a differenza degli ETF tradizionali.

L’ETN riflette la performance di un indice di riferimento che misura i valori relativi dell’euro e del dollaro USA. L’indice include anche il valore dei rendimenti utilizzando buoni del Tesoro statunitensi per garanzie in contanti. I valori azionari di ERO aumentano o diminuiscono in correlazione al valore relativo dell’euro.ERO è valutato come un ETN relativamente moderato. Il totale delle attività del trust è di circa $ 3 milioni, quindi ERO opera con meno liquidità rispetto a FXE. Il coefficiente di spesa per ERO è pari allo 0,4%.

3. ETF ProShares Ultra Short Euro

Questo ETF con leva finanziaria è ideale per gli investitori che prevedono un calo del valore dell’euro rispetto al dollaro statunitense (poiché vende in breve la coppia di valute EUR / USD) e che desiderano utilizzare gli investimenti con leva. L’ETF ProShares Ultra Short Euro (NYSEArca: EUOEUOPrShrs Trust II 21.20 1.00%) punta a risultati di investimento giornalieri che riflettono il 200% dell’inverso della variazione giornaliera del tasso di cambio EUR / USD, escluse le spese.

Il fondo prospera con il calo del tasso di cambio EUR / USD. Il fondo mostra un rendimento a cinque anni del 26%. A causa della natura indebitata dell’investimento, è valutato come ad alto rischio. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0,95%. È il più grande ETF EUR / USD, con attivi superiori a $ 600 milioni.

Come fare trading ETF valutari

Come fare trading con gli ETF valutari? Visto cosa sono e come funzionano gli ETF valutari, vediamo come poter fare trading con essi.

Il modo migliore è quello di utilizzare i CFD, acronimo di Contract For Difference, uno strumento finanziario che consente di speculare su un asset senza possederlo direttamente. E sia in caso di movimento rialzista che ribassista.

Per fare trading sugli ETF valutari, occorre scegliere un broker serio ed affidabile. Dunque, tenetevi lontani da quei Broker che millantano facili guadagni mediante software automatici prodigiosi. Che vi fanno guadagnare mentre voi siete a spasso. In realtà, vi accorgerete presto che non solo non avete guadagnato nulla, ma non riuscirete neanche a recuperare i soldi che avete caricato sul conto neanche dietro regolare denuncia. In quanto le società che stanno dietro queste piattaforme hanno sede in Paradisi fiscali. Inoltre, è difficile risalire a chi le gestisce in quanto questi truffatori hanno l’abilità di celare la propria identità.

Pertanto, occorre scegliere Broker con regolare licenza, rilasciata dagli organi di controllo sui mercati finanziari. Il che vi terrà al riparo da truffe sui vostri soldi e dati sensibili. Poi ci sono una serie di servizi che un Broker deve offrire:

Conto demo

Assistenza clienti

Spread e commissioni vantaggiose

Segnali di trading

Grafici

Formazione

Quali sono i Broker che rispondono a queste caratteristiche? A nostro avviso i seguenti:

