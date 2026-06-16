ETF monetari: cosa sono e come investire la liquidità a breve termine

Gli ETF monetari sono ritornati di moda in un contesto economico in cui c’è volta volatilità sui mercati a causa dei tassi di interesse.

Questi prodotti sono molto utili per investire la liquidità a breve termine, in quanto sono in grado di dare rendimenti più interessanti rispetto al conto deposito pur mantenendo un basso profilo di rischio.

Molti di questi ETF stanno entrando nei portafogli di molti investitori retail. E’ un modo per mettere in stand by il proprio denaro liquido in attesa di impiegarlo in investimenti più profittevoli.Magari per gestire un fondo di emergenza, o se sai di aver bisogno di liquidità per entrare a mercato in un determinato momento.

In questa guida cercheremo di capire come funzionano gli ETF money o monetari, quali rendimenti ci possiamo aspettare e se conviene tenerli anche in base ai costi attuali.

Alla fine cercheremo di capire anche se hanno dei vantaggi rispetto ai tradizionali conti deposito.

Scalable Capital è una delle piattaforme più interessanti per investire sugli ETF grazie all’ampia offerta e alle condizioni vantaggiose. Oltre 1700 ETF sono disponibili sulla piattaforma Scalable Capital, coprendo tutte le principali asset class e aree geografiche. Si spazia da ETF azionari sui mercati globali a obbligazionari con diverse tipologie di emittenti e scadenze. Scalable Capital offre anche molti ETF a commissioni zero, permettendo di contenere i costi di negoziazione. Clicca qui per iniziare ad investire in ETF con Scalable Capital.

Cos’è un ETF monetario e come funziona

Gli ETF monetari sono fondi negoziati in borsa che replicano l’andamento del mercato monetario. Li troviamo spesso col nome “etf money”.

Praticamente non fanno altro che investire instrumenti finanziari a brevissimo termine come obbligazioni governative e depositi interbancari overnight. Per questo motivo alcuni di loro sono infatti legati a questo tipo di tasso.

L’obiettivo è generare rendimenti in linea con i tassi di interesse di breve periodo, offrendo agli investitori un’alternativa liquida ai conti di deposito tradizionali.

Quando andremo ad analizzarli, vedremo che gli ETF monetari seguono indici che riflettono il rendimento di strumenti monetari come i tassi interbancari overnight o l’Euro OverNight Index Average (acronimo di EONIA).

Da un punto di vista tecnico non c’è molta differenza con un tradizionale ETF. Il fondo acquista un paniere di titoli che replica la performance dell’indice di riferimento.

In questo caso si tratta però di obbligazioni, titoli di stato (es: le Treasury a breve termine) e altri strumenti monetari con scadenze ravvicinate, anche inferiori all’anno.

Molto diffusi sono ad esempio quelli ETF che troviamo con la dicitura Ultrashort Bond, ad indicatore che si tratta di titoli di stato a scadenze brevissime.

Ci sono naturalmente sia ETF monetari a gestione passiva che replicano l’indice in modo meccanico, sia prodotti a gestione attiva ma con costi sensibilmente più alti.

Non cambia nulla anche per i dividendi. Si può ottenere un flusso di cedole analogo a quello dei titoli monetari sottostanti.

Ed infine si adeguano rapidamente ai tassi sottostanti di mercato, in quanto come sapete questi cambiano rapidamente.

ETF monetari: riepilogo

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Quali rendimenti offrono gli ETF monetari

Il rendimento offerto dagli ETF monetari è strettamente legato all’andamento dei tassi di interesse a breve termine. Questi fondi investono in strumenti finanziari con scadenza ravvicinata, quindi riescono ad adeguarsi rapidamente alle variazioni dei tassi di mercato.

In linea generale, gli ETF monetari offrono rendimenti comprensivi delle cedole simili o leggermente superiori rispetto ai tassi overnight o interbancari a 1-3 mesi su cui si basa l’indice replicato.

Ad esempio, se il tasso EONIA è dell’1%, in media l’ETF monetario legato a quell’indice renderà intorno all’1-1,5% annuo al netto dei costi.

Qui ad esempio vedete un tipico andamento di un ETF (per esempio viene usato un prodotto di Amundi):

Chiaramente, se i tassi salgono, salgono anche i rendimenti degli ETF monetari e viceversa. Nel 2022, con i rialzi dei tassi decisi dalla BCE, i fondi monetari in euro hanno offerto ritorni anche del 2-3% annuo.

Con i tassi attualmente indirizzati verso un nuovo calo, ci si attende anche una riduzione dei rendimenti verso l’1-2%.

Cos’è il tasso interbancario overnight

Molto spesso questi prodotti sono legati al cosiddetto tasso interbancario overnight. Non è altro che il tasso di interesse applicato sui prestiti interbancari di brevissima durata, tipicamente con scadenza overnight (a un giorno).

Si tratta del costo al quale le banche si scambiano liquidità per brevi periodi. Non a caso molti broker applicano un costo su questo.

I principali tassi overnight sono:

EONIA (Euro OverNight Index Average) , calcolato come media dei tassi overnight in euro rilevati giornalmente sul mercato interbancario dell’area euro.

, calcolato come media dei tassi overnight in euro rilevati giornalmente sul mercato interbancario dell’area euro. SOFR (Secured Overnight Financing Rate), tasso overnight in dollari gestito dalla Federal Reserve statunitense, basato sulle transazioni overnight con garanzia reale.

tasso overnight in dollari gestito dalla Federal Reserve statunitense, basato sulle transazioni overnight con garanzia reale. SONIA (Sterling OverNight Index Average), tasso di riferimento overnight in sterline britanniche.

Le banche ricorrono a questo mercato er equilibrare domanda e offerta di liquidità nel breve termine.

Il tasso overnight rispecchia il costo marginale dei fondi e varia quotidianamente sulla base di fattori come le politiche delle banche centrali, le condizioni di liquidità e l’andamento dell’economia. Insomma, ancora una volta il contesto macro ecomomico in cui si opera è determinante.

Non a caso gli ETF monetari seguono proprio l’andamento di questi tassi overnight. Acquistando shares (quote) di questi fondi è possibile ottenere rendimenti in linea con tali tassi, in genere superiori a quelli offerti dai conti correnti.

Questo è vero tranne in alcuni casi. Ad esempio in questo momento Scalable Capital ha attivato una promozione, proponendo interessi sulla liquidità depositata al 3,5%.

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Se sei un investitore “conservativo” o vuoi gestire al meglio la liquidità questi prodotti possono fare al caso tuo.

Quali sono i migliori ETF monetari?

Scegliere l’ETF monetario più adatto non è facile. Devi valutare alcuni aspetti fondamentali.

Prima di partire con l’analisi ti segnalo alcuni dei migliori broker ETF presenti nel mercato italiano

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Ecco a cosa devi prestare attenzione:

Costi : fai attenzione alle commissioni di gestione annue (TER), che devono essere basse, tipicamente inferiori in media allo 0,20%.

: fai attenzione alle commissioni di gestione annue (TER), che devono essere basse, tipicamente inferiori in media allo 0,20%. Indice di qualità: scegli ETF che replicano indici monetari consolidati ed efficienti, come l’EONIA o l’€STR, che riflettono fedelmente l’andamento dei tassi overnight.

scegli ETF che replicano indici monetari consolidati ed efficienti, come l’EONIA o l’€STR, che riflettono fedelmente l’andamento dei tassi overnight. Rischio di controparte: per gli ETF che utilizzano la replica sintetica, verifica che il rischio di controparte sia mitigato tramite un collaterale di qualità.

per gli ETF che utilizzano la replica sintetica, verifica che il rischio di controparte sia mitigato tramite un collaterale di qualità. Ampia diversificazione: scegli ETF con portafogli diversificati, che investono su un paniere diversificato di titoli monetari.

scegli ETF con portafogli diversificati, che investono su un paniere diversificato di titoli monetari. Emittenti : fai attenzione anche all’emittente, cercando di Sscegliere ETF emessi da società conosciute e note del settore, come Lyxor, Amundi, Xtrackers o iShares.

: fai attenzione anche all’emittente, cercando di Sscegliere ETF emessi da società conosciute e note del settore, come Lyxor, Amundi, Xtrackers o iShares. Liquidità : verifica che l’ETF scelto abbia volumi di scambio elevati, altrimenti non riuscirai a venderlo o comprarlo in modo efficiente

: verifica che l’ETF scelto abbia volumi di scambio elevati, altrimenti non riuscirai a venderlo o comprarlo in modo efficiente Domicilio fiscale efficiente: meglio andare su per ETF domiciliati in paesi che offrono un trattamento fiscale favorevole

In base a quello che ci siamo detti ecco alcune proposte che andiamo a valutare insieme.

Non si tratta di consigli finanziari, andiamo a vedere gli ETF più popolari e più scambiati sul mercato.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è un prodotto emesso da Xtrackers che mira a replicare l’andamento dell’indice Solactive €STR +8.5 Daily.

Si tratta di un indice che riflette il rendimento di un deposito indicizzato al tasso €STR (Euro Short Term Rate) maggiorato di 8,5 punti base.

👍 ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 💻 Indice di riferimento Solactive €STR +8.5 Daily ✅ Ticker XEON 📜 ISIN LU0290358497 💸 TER 0,10% 🥇Migliori broker per ETF Scalable Capital / Fineco

L’ETF investe il patrimonio in swap su tassi di interesse overnight, al fine di ottenere una performance in linea con l’indice di riferimento. Utilizza una replica di tipo sintetico, affidandosi a controparti finanziarie per lo scambio di flussi monetari, senza acquistare direttamente i titoli inclusi nel benchmark.

Con un patrimonio gestito di oltre 16 miliardi di euro, è uno degli ETF monetari più grandi in Europa. Presenta costi di gestione contenuti, pari allo 0,10% annuo, e domicilio fiscale in Lussemburgo. È quotato sulle principali Borse europee, offrendo un’elevata liquidità agli investitori.

Grazie all’esposizione ai tassi overnight, l’ETF genera rendimenti in linea con i tassi di mercato monetario a brevissimo termine.

Può essere utilizzato per investire temporaneamente la liquidità o all’interno di strategie conservative, con l’obiettivo di battere i tassi di interesse quasi nulli dei conti di deposito.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C € 149,38 EUR +0,03% oggi TER 0.1% AUM € 22.267 M Replica Sintetica Domicilio LU 1M +0,1% 3M +0,5% 6M +1,0% 1A +2,0% 3A +9,2% 5A +10,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

Questo ETF replica l’indice Solactive Euro Overnight Return Index, che riflette il rendimento teorico di un investimento overnight in euro sui mercati interbancari dell’area euro.

Si tratta di un ETF monetario che investe il patrimonio in depositi bancari e strumenti di tipo pronti contro termine, al fine di ottenere una performance in linea con i tassi di interesse overnight in euro.

👍 ETF Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc 💻 Indice di riferimento ESTR Compounded Index ✅ Ticker SMART 📜 ISIN LU1190417599 💸 TER 0,10% 🥇 Migliori broker per ETF Scalable Capital / Fineco

Presenta un TER contenuto pari allo 0,10% annuo e applica una replica di tipo fisico, detenendo direttamente i titoli che compongono il benchmark. Tra gli ETF monetari in euro è uno dei più grandi, con una capitalizzazione di quasi 3 miliardi di euro.

Il prodotto ha un track record di oltre 10 anni ed è emesso da Amundi, tra i principali asset manager europei. È quotato sulle maggiori Borse europee.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc € 109,28 EUR +0,07% oggi TER 0.1% AUM € 19.625 M Replica — Domicilio LU 1M +0,2% 3M +0,6% 6M +1,2% 1A +2,4% 3A +3,0% 5A +3,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

L’ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un prodotto emesso da PIMCO, tra i principali asset manager obbligazionari a livello globale.

Si tratta di un ETF attivo che investe in obbligazioni a breve termine in dollari USA.

L’obiettivo è generare rendimenti positivi in linea con i tassi del mercato monetario statunitense, mantenendo un profilo di rischio contenuto. Il fondo detiene commercial paper, titoli di Stato e obbligazioni societarie con scadenze brevi.

Il fondo replica l’indice FTSE 3-Month Treasury Bill Index, che segue la performance giornaliera dei titoli del Tesoro USA a 3 mesi.

👍 ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist 💻 Indice di riferimento FTSE 3-Month Treasury Bill Index ✅ Ticker MINT 📜 ISIN IE00B67B7N93 💸 TER 0,35% 🥇 Migliori broker per ETF Scalable Capital / Fineco

Con masse gestite per quasi 2,9 miliardi di euro, costi di gestione allo 0,35% e domicilio fiscale efficiente in Irlanda, l’ETF risulta una valida opzione d’investimento sul comparto monetario dollaro.

E’ un ETFa distribuzione, quindi stacca una “cedola” mensilmente, un bel vantaggio per gli investitori alla ricerca di flussi di reddito regolari.

La gestione attiva consente di generare extra-rendimenti rispetto ai tassi overnight di riferimento, pur mantenendo un profilo rischio/rendimento prudente.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist $ 100,46 USD -0,23% oggi TER 0.35% AUM € 3.456 M Dividendo Fisica Domicilio IE 1M -0,2% 3M 0,0% 6M +0,1% 1A +0,4% 3A +0,8% 5A -1,3% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Possibile impiego: fondo di emergenza?

Il fondo di emergenza è una componente fondamentale di ogni piano finanziario personale. Si tratta di una riserva di liquidità da utilizzare in caso di imprevisti, che permette di far fronte a spese urgenti senza intaccare gli investimenti o indebitarsi.

Idealmente, il fondo di emergenza dovrebbe coprire da 3 a 6 mesi di spese essenziali, come affitto, bollette, spesa alimentare.

Per costituire il fondo di emergenza, puoi mettere da parte periodicamente una parte delle tue entrate in un conto deposito o conto corrente svincolato.

Oppure utilizzare degli ETF monetari in modo da non avere vincoli e poter accedere facilmente al denaro in caso di bisogno.

Naturalmente conviene mantenere separato il fondo di emergenza dal resto dei tuoi investimenti.

La tassazione sugli ETF monetari

Ma come funzionano le tasse sugli ETF monetari? Il trattamento fiscale presenta alcune specificità da considerare per capire il rendimento netto che può essere ottenuto.

Innanzitutto, questi ETF non distribuiscono dividendi, poiché il rendimento deriva dalla variazione giornaliera del valore della quota. Di conseguenza, non sono soggetti a ritenuta sui dividendi.

Il reddito generato dagli ETF monetari viene tassato annualmente tramite l’imposta sostitutiva del 26%, applicata sull’incremento di valore della quota (capital gain). Tale imposta è prelevata direttamente dal fondo, senza necessità di adempimenti per l’investitore.

C’è però una differenza che riguarda la composizione.

Come detto in precedenza, gli ETF a replica sintetica non acquistano il sottostante cioè i titoli dell’indice che replicano. Se la composizione include in quota “maggiore” strumenti come i titoli di stato allora la tassazione finale sarà più vicina a quelle delle obbligazioni che è del 12,5%.

Ad esempio XEON (l’ETF di Xtrackers) beneficia proprio di questa aliquota ridotta del 12,5% poiché quasi la totalità del paniere è composta da obbligazioni governative.

Quindi devi valutare questi aspetti prima di comprare questi prodotti e tenere conto anche di eventuali minusvalenze che si possono compensare.

In questo modo se detieni un ETF monetario per più anni puoi ridurre le tasse da pagare utilizzando proprio le minusvalenze.

Perché scegliere un ETF monetario? Vantaggi

Liquidità immediata

Uno dei motivi principali per cui potresti considerare l’investimento in ETF monetari è la liquidità immediata che questi strumenti garantiscono.

A differenza dei fondi comuni tradizionali o dei conti deposito con vincoli temporali, un ETF monetario è negoziabile in tempo reale durante l’orario di apertura delle borse valori.

Questo significa che puoi acquistarlo o venderlo quando preferisci, al prezzo corrente di mercato, ideale se utilizzi questi strumenti come parte del tuo fondo di emergenza.

Questa struttura ti permette di reagire in modo dinamico a cambiamenti nei tassi d’interesse o ad esigenze impreviste di liquidità, senza dover attendere giorni per il disinvestimento o incorrere in penali.

Costi di gestione contenuti

Gli ETF monetari sono tipicamente fondi a gestione passiva, il che comporta spese di gestione decisamente inferiori rispetto ai fondi monetari attivi o ad altre soluzioni di risparmio gestito.

Le commissioni annuali si aggirano spesso tra lo 0,05% e lo 0,30%. In termini di rapporto costi benesifi sono una opzione abbastanza efficiente

Questo vantaggio è amplificato sul medio-lungo periodo, dove anche un piccolo risparmio sulle commissioni può fare una grande differenza sul capitale accumulato.

Rendimento competitivo rispetto ai conti deposito

Sebbene il rendimento offerto dagli ETF monetari sia generalmente contenuto, spesso supera quello dei conti deposito non vincolati, soprattutto nei momenti in cui la Banca Centrale Europea (BCE) o la Federal Reserve statunitense alzano i tassi di interesse di riferimento.

Gli ETF monetari sono infatti costruiti per riflettere il rendimento del mercato monetario, investendo in titoli di Stato a brevissima scadenza, obbligazioni a tasso variabile o altri strumenti altamente liquidi e sicuri.

Trasparenza e aggiornamento continuo

Un altro vantaggio notevole è la trasparenza operativa: gli ETF sono obbligati a pubblicare regolarmente la composizione del portafoglio, i costi, le performance storiche e gli obiettivi di investimento.

Questo ti consente di seguire da vicino l’evoluzione del tuo investimento e confrontarlo con altri prodotti simili o con benchmark di riferimento.

Sono poi negoziati in borsa come un qualunque asset, quindi il prezzo è aggiornato costantemente durante la giornata, a differenza dei fondi comuni il cui NAV (Net Asset Value) viene calcolato una volta al giorno.

Protezione del capital

In tempi di elevata volatilità sui mercati finanziari o in presenza di politiche monetarie restrittive (come ad esempio i dazi di Trump), gli ETF monetari possono essere visti come una sorta di “porto sicuro” temporaneo per allocare la liquidità in attesa di nuove opportunità.

I rendimenti sono bassi, ma è evidente che questi prodotti sono ideali per essere impiegati come forma di protezione del capitale, un cosa molto utile nei momenti di stress finanziario.

ETF monetari: le domande più frequenti (FAQ)

Cos’è un ETF monetario? Gli ETF monetari sono fondi che investono in titoli a breve termine come obbligazioni, commercial paper e depositi overnight. Qual è il vantaggio degli ETF monetari? Offrono rendimenti superiori al conto corrente pur mantenendo un basso livello di rischio. Gli ETF monetari sono adatti per un fondo di emergenza? Sì, gli ETF monetari sono una valida alternativa al conto corrente per costituire un fondo di emergenza.

Considerazioni finali: le nostre opinioni

Abbiamo visto in questa guida come funzionano gli ETF monetari e quali vantaggi possono avere.

Sono strumenti adatti per depositare liquidità a breve termine in alternativa ai classici conti di deposito. Offrono dei rendimenti contenuti in base anche ai rischi che comportano.

Attenzione a costi, rischi e composizione del portafoglio. Scegli sempre i migliori prodotti in base ai tuoi obiettivi.

Considera gli ETF monetari se vuoi adottare delle strategie che hanno come obiettivo quello di ridurre il rischio di tassi di interesse alti e inflazione.

Nel momento in cui i tassi caleranno questi prodotti diventeranno meno attraenti, tuttavia valuta bene come investire il tuo denaro perché spesso si prova inutilmente a spostarsi vero prodotti più remunerativi ma spesso molto più rischiosi.

Un buon portafoglio dovrebbe sempre contenere una parte di allocazione in asset poco rischiosi. Quindi valuta bene come costruirlo in base alle tue esigenze.

Per poter comprare ETF monetari ti lasciamo ad alcuni dei migliori broker su cui puoi trovare questi prodotti con commissioni basse.