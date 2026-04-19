ETF Intelligenza Artificiale: i migliori fondi AI per investire nel 2026

Parliamoci chiaro: l’intelligenza artificiale non è più il futuro. È il presente, ed è già qui nei data center di NVIDIA, nei laboratori di ricerca di Google DeepMind, nei chip che alimentano il tuo smartphone. E se ti stai chiedendo come partecipare a questa rivoluzione senza trasformarti in un analista di Wall Street, la risposta più sensata ha un nome preciso: ETF intelligenza artificiale.



Nel 2025, il mercato globale dell’AI ha toccato quota 750 miliardi di dollari. Le stime per il 2034? Oltre 3.600 miliardi, con un tasso di crescita annuo del 19%. Numeri che fanno girare la testa, ma che raccontano una realtà concreta: ogni grande azienda tecnologica sta investendo massicciamente nell’AI, e il settore dei semiconduttori vive una domanda senza precedenti.

Anche in Italia c’è molto interesse, il mercato domestico dell’intelligenza artificiale è cresciuto del 52% nel 2023, arrivando a 760 milioni di euro.



Ma cosa c’entra tutto questo con il tuo portafoglio? Molto, in realtà. Gli ETF IAdisponibili su Borsa Italiana ti permettono di acquistare un paniere diversificato di aziende AI, da NVIDIA a Microsoft, da AMD a Cloudflare, con un singolo clic e costi di gestione che oscillano tra lo 0,35% e lo 0,49% all’anno. Niente stock picking, niente analisi di bilancio: compri una quota, e sei dentro questo mega trend.



Attenzione, però, a non farti prendere dall’entusiasmo. Questi fondi sono concentrati per oltre l’80% sugli Stati Uniti, il settore tech è notoriamente volatile, e il dibattito su una possibile bolla dell’AI è tutt’altro che chiuso.



In questa guida analizzeremo nel dettaglio i principali ETF intelligenza artificiale disponibili per gli investitori italiani nel 2026. Ti spiegheremo come funzionano, quanto costano, quanto hanno reso e, soprattutto, come scegliere quello più adatto al tuo profilo.

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Che cos’è un ETF sull’Intelligenza Artificiale e come funziona

Definizione e meccanismo di replica degli ETF tematici AI

Un ETF sull’intelligenza artificiale è, nella sostanza, un fondo passivo quotato in borsa che replica un indice composto da aziende del settore AI. Lo compri e lo vendi come un’azione qualsiasi, ma dentro c’è un portafoglio di 50, 80, anche 150 società diverse, dai giganti come NVIDIA ai nomi meno noti dell’ecosistema, tipo SentinelOne o PKSHA Technology.



La gran parte di questi fondi adotta la replica fisica totale: il gestore acquista realmente tutti i titoli dell’indice, nelle stesse proporzioni. Il risultato è un tracking error basso, cioè il fondo segue fedelmente l’andamento dell’indice di riferimento, senza sorprese. Qualche eccezione c’è: il Global X Robotics & AI, per esempio, usa un campionamento ottimizzato, selezionando solo un sottoinsieme dei titoli.



C’è un dettaglio che merita attenzione: quasi tutti gli ETF AI europei sono ad accumulazione. Significa che i dividendi non finiscono sul tuo conto corrente, ma vengono reinvestiti automaticamente nel fondo. Per chi ragiona a lungo termine è un vantaggio, perché l’effetto compounding lavora senza interruzioni e non si generano eventi fiscali intermedi.

Gli indici di riferimento: da Nasdaq CTA AI a ROBO Global

Non tutti gli ETF AI sono uguali, e la differenza sta soprattutto nell’indice che replicano.

Il Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index, usato dal WisdomTree AI, seleziona le aziende in base a una classificazione del Consumer Technology Association, privilegiando chi sviluppa direttamente software e hardware per l’AI. Circa 60-70 titoli, ribilanciamento ogni sei mesi.



Il ROBO Global Artificial Intelligence Index, replicato dall’L&G, ragiona diversamente: assegna punteggi di rilevanza basati su brevetti, ricavi e spesa in ricerca, coprendo l’intera catena del valore, dall’elaborazione del linguaggio naturale alla visione artificiale.

Il Nasdaq Global AI and Big Data, sottostante all’Xtrackers, è il più ampio del gruppo: include anche aziende che ricavano da big data e analytics, arrivando a 80-90 componenti.



Tra le new entry, lo STOXX Global AI Adopters & Applications, su cui si basa il nuovo iShares di BlackRock, fa una scelta controcorrente: non punta su chi produce AI, ma su chi la usa per migliorare il proprio business. Un’angolazione diversa, che offre un’esposizione complementare rispetto ai fondi tradizionali.

I migliori ETF Intelligenza Artificiale su Borsa Italiana nel 2026

Nome ETF ISIN TER AUM Indice replicato Perf. 1Y Rischio Xtrackers AI & Big Data IE00BGV5VN51 0,35% 5.554M € Nasdaq Global AI & Big Data +26,1% 5/7 WisdomTree AI IE00BDVPNG13 0,40% 800M € Nasdaq CTA AI +23,7% 5/7 L&G Artificial Intelligence IE00BK5BCD43 0,49% 795M $ ROBO Global AI +18,5% 6/7 Amundi MSCI Robotics & AI LU1861132840 0,40% 420M € MSCI ACWI IMI Robotics & AI +15,2% 5/7 iShares AI Adopters IE000Q9W2IR3 0,35% 294M € STOXX Global AI Adopters +5,4%* 5/7 Invesco AI Enablers IE000LGWDNE5 0,35% 180M € S&P Kensho Global AI Enablers +30,0% 5/7

Dati aggiornati a marzo 2026.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Se c’è un ETF che nel mondo dell’intelligenza artificiale è diventato il punto di riferimento, è l’Xtrackers AI & Big Data.

I numeri parlano da soli: oltre 5,5 miliardi di euro di patrimonio gestito, un TER dello 0,35%, il più basso della categoria, e un rendimento cumulato del +199% dal lancio nel gennaio 2019. In pratica, chi ha investito 10.000 euro all’epoca si è ritrovato con quasi 30.000.

XAIX.DE €165,56 EUR +1,92% oggi Market Cap — Volume 32.430 P/E Ratio — Variazione +€3,12 Oggi +1,9% 1A +51,0% 1 Sett. +7,4% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Gestito da DWS (gruppo Deutsche Bank), replica l’indice Nasdaq Global AI and Big Data con circa 84 titoli in portafoglio.

Le partecipazioni principali? NVIDIA, Meta, Microsoft, Alphabet, i soliti noti del tech mondiale. La concentrazione sugli Stati Uniti supera l’85%, con piccole quote in Corea del Sud e Germania. Il rendimento a un anno si attesta al +26,1%, con un profilo di rischio 5 su 7.

Non è il fondo per chi vuole dormire sonni tranquilli, ma per chi crede nell’AI è difficile trovare di meglio.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF

Il WisdomTree AI è il veterano del gruppo: lanciato a novembre 2018, è stato tra i primissimi ETF tematici sull’intelligenza artificiale disponibili in Europa. Con un TER dello 0,40% e circa 800 milioni di euro gestiti, offre un buon equilibrio tra costi, dimensione e diversificazione.

WTI2.DE €83,49 EUR +1,38% oggi Market Cap — Volume 5.308 P/E Ratio — Variazione +€1,14 Oggi +1,4% 1A +77,1% 1 Sett. +12,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Cosa lo distingue? La composizione del portafoglio, che punta su: AMD, SentinelOne, UiPath, PKSHA Technology, MediaTek.

Sono circa 62 titoli, con il 66% negli USA, il 9% a Taiwan e il resto tra Corea e Giappone. Dal lancio ha generato un +162%, con un rendimento annuale del +23,7%. Non male per un fondo che costa 40 centesimi su ogni 100 euro investiti.

Se cerchi un’alternativa leggermente più diversificata rispetto all’Xtrackers, con un focus sulle aziende “pure-play AI”, il WisdomTree merita un posto nella tua watchlist.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L’L&G Artificial Intelligence si distingue per un approccio differente alla selezione dei titoli. L’indice ROBO Global non si limita a pescare tra i big del tech: analizza brevetti, investimenti in ricerca e ricavi legati all’AI per identificare circa 55 aziende lungo l’intera catena del valore. Il risultato è un portafoglio dove, accanto a Microsoft e NVIDIA, trovi Cloudflare, Autodesk e realtà meno note del comparto.

XMLD.DE €26,02 EUR +1,07% oggi Market Cap — Volume 43.068 P/E Ratio — Variazione +€0,28 Oggi +1,1% 1A +61,3% 1 Sett. +11,3% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Il rovescio della medaglia è duplice: ile una volatilità elevata, il 37,84% annualizzato, che giustifica un profilo di rischio di 6 su 7.

La performance dal lancio (luglio 2019) si ferma al +131%, inferiore a Xtrackers e WisdomTree. Ma se il tuo obiettivo è un’esposizione più granulare all’ecosistema AI, che vada oltre le aziende mega-cap, questo fondo offre una prospettiva diversa e complementare.

Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF

L’Amundi è il fondo “ibrido” del gruppo. Non si limita all’intelligenza artificiale pura: abbraccia anche la robotica industriale e l’automazione, replicando l’indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI con filtri ESG.

Il risultato è un portafoglio di ben 151 titoli, l più diversificato tra gli ETF analizzati, con un TER dello 0,40%.

GOAI.DE €116,64 EUR +1,57% oggi Market Cap — Volume 13.222 P/E Ratio — Variazione +€1,80 Oggi +1,6% 1A +40,1% 1 Sett. +7,1% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Le nuove proposte: iShares AI Adopters e Invesco AI Enablers

Questa ampiezza è sia un punto di forza sia un limite. Da un lato, riduce il rischio di concentrazione; dall’altro, la componente robotica ha sottoperformato rispetto all’AI “pura” negli ultimi anni, frenando il rendimento complessivo al +100% dal lancio. Detto questo, l’Amundi ha due carte da giocare: la denominazione in euro (unico nel gruppo) e il marchio del primo asset manager europeo. Per chi vuole un’esposizione più cauta e meno concentrata sui mega-cap americani, resta un’opzione valida.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 sono arrivati due prodotti interessanti, ciascuno con la sua peculiarità.

L’iShares AI Adopters & Applications di BlackRock (IE000Q9W2IR3) fa una cosa diversa da tutti gli altri: invece di puntare su chi produce l’AI, investe in chi la utilizza per trasformare il proprio business. Ottantaquattro titoli, TER dello 0,35%, già 294 milioni di euro raccolti in pochi mesi.

AIAA.DE €4,77 EUR +1,47% oggi Market Cap — Volume 73.187 P/E Ratio — Variazione +€0,07 Oggi +1,5% 3M -4,6% 1 Sett. +5,3% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A



L’Invesco AI Enablers (IE000LGWDNE5)ha stupito con un +30% nel primo anno, la performance più alta tra i nuovi arrivati.

IVAI.L $8,57 USD +2,33% oggi Market Cap — Volume 14.197 P/E Ratio — Variazione +$0,20 Oggi +2,3% 3M +4,3% 1 Sett. +9,9% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

Replica l’indice S&P Kensho Global AI Enablers e punta sulle aziende che che lavorano nel settore infrastrutture AI, dai produttori di chip ai fornitori di infrastrutture cloud. Entrambi costano lo 0,35% e adottano replica fisica con accumulazione.

Per chi ha già un ETF AI in portafoglio, rappresentano un’opzione di diversificazione intelligente: uno sulla domanda di AI, l’altro sull’offerta.

Composizione settoriale e geografica degli ETF AI

[composizione-ETF-AI]

Il peso dominante degli Stati Uniti e dei semiconduttori

Guardiamo i numeri con onestà: investire in un ETF intelligenza artificiale significa, nella sostanza, scommettere sugli Stati Uniti.

In media, le aziende americane rappresentano oltre il 70% del portafoglio, con punte dell’85% nell’Xtrackers. Non è un caso: la Silicon Valley, Seattle e Austin sono il cuore pulsante dell’AI globale, e le cosiddette “Magnificent Seven” dominano la capitalizzazione del settore.



Sul versante settoriale, information technology e semiconduttori pesano insieme per oltre il 65%.

NVIDIA, in particolare, è praticamente onnipresente: la trovi tra i primi tre titoli in quasi tutti gli ETF analizzati, grazie al suo ruolo cruciale nella produzione di chip GPU per l’addestramento dei modelli AI. Questa concentrazione è un’arma a doppio taglio: quando NVIDIA vola, tutto il settore brinda; quando corregge, l’effetto domino si fa sentire.

L’esposizione ai mercati asiatici: Taiwan, Corea del Sud e Giappone

Fuori dagli Stati Uniti, l’Asia offre la seconda area di esposizione più significativa. Taiwan pesa mediamente il 9%, e non è difficile capire perché: TSMC, il principale produttore mondiale di chip avanzati, è il fornitore chiave sia di NVIDIA che di Apple.

La Corea del Sud (circa 5%) contribuisce con Samsung e SK Hynix, leader nelle memorie HBM indispensabili per i data center AI.



Il Giappone (4%) entra in gioco soprattutto negli ETF con focus combinato robotica-AI: Fanuc, Keyence e Yaskawa Electric sono nomi che chiunque abbia frequentato il settore dell’automazione industriale conosce bene.

L’iShares Automation & Robotics, per dire, assegna quasi il 15% al mercato nipponico. Per l’investitore europeo che vuole evitare un’esposizione esclusivamente americana, questa diversificazione asiatica rappresenta un elemento di valore da non sottovalutare.

Del resto, chi cerca un ETF intelligenza artificiale più “europeo” troverà nell’Amundi e nell’L&G le opzioni con la quota europea più significativa, seppur minoritaria.

Performance a confronto: rendimenti storici e recenti degli ETF AI

Nome ETF Perf. dal lancio Rendimento 1Y YTD 2026 Volatilità Xtrackers AI & Big Data +199% +26,1% +13,1% Media-alta WisdomTree AI +162% +23,7% +4,5% Media-alta (25,7%) L&G Artificial Intelligence +131% +18,5% +8,2% Alta (37,8%) Amundi Robotics & AI +100% +15,2% +6,8% Media Invesco AI Enablers +30,0%* +30,0% +12,4% Media-alta iShares AI Adopters +5,4%* +5,4% +3,1% Media

. *Fondi lanciati tra fine 2024 e inizio 2025.

Chi ha reso di più dal lancio: il primato di Xtrackers

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: l’Xtrackers AI & Big Data ha quasi triplicato il capitale dal lancio con un +199%.

Il WisdomTree segue a ruota con +162%, mentre l’L&G si ferma al +131%. L’Amundi, nonostante abbia il track record più lungo (da settembre 2018), chiude al +100%, zavorrato dalla componente robotica, che ha reso meno dell’AI pura negli ultimi tre anni.



Il messaggio è chiaro: più un ETF è concentrato sulle aziende direttamente coinvolte nell’intelligenza artificiale e nei big data, più ha reso.

L’esplosione della domanda di chip AI tra il 2023 e il 2025, trainata dai modelli di linguaggio generativo come GPT, Claude e Gemini, ha premiato in modo sproporzionato semiconduttori e infrastrutture cloud. Chi ha puntato su quel segmento ha vinto la partita, almeno finora.

La volatilità come prezzo dell’innovazione

Rendimenti del genere non arrivano gratis. L’L&G registra una volatilità annualizzata del 37,84%, il WisdomTree del 25,71%. Tradotto: nel corso del 2024, diversi ETF AI hanno subito cali del 15% in poche settimane, per poi rimbalzare con altrettanta rapidità.



Questi profili di rischio, tra 5/7 e 7/7, sono la norma per i settori ad alta crescita e innovazione. Le aspettative sul futuro amplificano ogni movimento: una trimestrale di NVIDIA sotto le attese può scatenare un sell-off violento, così come un annuncio di nuovi investimenti può far volare le quotazioni.

La lezione? Per investire in ETF intelligenza artificiale servono almeno cinque anni davanti a sé e la capacità di resistere alla tentazione di vendere durante le correzioni.

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Costi, TER e impatto sulle performance di lungo periodo

Confronto dei Total Expense Ratio: da 0,35% a 0,49%

Lo 0,35% dell’Xtrackers contro lo 0,49% dell’L&G. Sembra una differenza da niente, 14 centesimi su 100 euro.

Facciamo i conti: su 10.000 euro investiti per dieci anni con un rendimento lordo del 15% annuo, quel piccolo scarto di TER si traduce in circa 500 euro in meno nel tuo portafoglio. Su vent’anni il divario raddoppia. È l’effetto dell’interesse composto dei costi.



Il WisdomTree e l’Amundi si piazzano a metà strada con lo 0,40%, mentre i nuovi iShares e Invesco hanno scelto lo 0,35%, allineandosi al livello più competitivo del mercato.

Il TER non è l’unico criterio di scelta, performance, composizione e liquidità contano altrettanto, ma a parità di condizioni, pagare meno è sempre meglio. È una regola semplice, eppure troppo spesso sottovalutata.

Costi nascosti: spread, tracking error e fiscalità UCITS

Oltre al TER, c’è un costo che non vedi nella scheda prodotto: lo spread, la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.

Gli ETF più grandi, Xtrackers con i suoi 5,5 miliardi di patrimonio, hanno spread ridotti al minimo grazie all’elevata liquidità. I fondi più piccoli, come l’Invesco o l’iShares appena lanciati, possono presentare spread più ampi, soprattutto nei momenti di turbolenza.



Il tracking error va sorvegliato ma raramente è un problema con la replica fisica totale. Quanto alla fiscalità, tutti gli ETF analizzati sono armonizzati UCITS e godono dell’aliquota del 26% sulle plusvalenze, né più né meno di qualsiasi altro strumento finanziario italiano. La scelta dell’accumulazione, adottata da tutti, permette di rinviare il pagamento delle tasse al momento della vendita. In sintesi: meno eventi fiscali, più capitale che lavora per te.

Vantaggi e rischi degli ETF Intelligenza Artificiale

Aspetto Vantaggio Rischio / Limite Diversificazione Esposizione a 50-150 titoli con un solo strumento Concentrazione su poche mega-cap (NVIDIA, Microsoft) Costi TER tra 0,35% e 0,49%, tra i più bassi nel tematico Spread elevato sui fondi meno liquidi Performance Rendimenti fino a +199% dal lancio (Xtrackers) Volatilità alta, drawdown >15% possibili Accessibilità Acquistabili da 15-20 € per quota su Borsa Italiana Richiesto orizzonte temporale ≥5 anni Innovazione Accesso diretto al megatrend AI e semiconduttori Rischio regolamentazione (AI Act, privacy) Fiscalità UCITS: tassazione 26% solo alla vendita (accumulazione) Nessuna compensazione con redditi diversi

Diversificazione automatica

Il bello degli ETF intelligenza artificiale è la semplicità. Con 15-20 euro, il prezzo di una pizza e un caffè, compri una quota che contiene dentro di sé un pezzo di NVIDIA, un pezzo di Microsoft, un pezzo di Cloudflare e decine di altre aziende.

È diversificazione istantanea, senza dover aprire spreadsheet, leggere bilanci o seguire le trimestrali di sessanta società diverse.



E poi c’è la praticità, li compri su Borsa Italiana come un’azione qualunque, sai esattamente cosa c’è dentro (la composizione è pubblica ogni giorno), e i costi sono una frazione di quelli dei fondi attivi.

Se poi attivi un PAC (un piano di accumulo automatico), costruisci la tua esposizione all’AI un versamento alla volta, senza doverti preoccupare del timing di mercato. Per chi vuole partecipare al megatrend senza complicarsi la vita, è difficile trovare un’alternativa più razionale.

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GUIDA PRATICA Simula il tuo PAC con dati reali

Concentrazione settoriale e rischio bolla AI

E ora la parte scomoda: parliamo dei rischi. Il settore tech scambia a rapporti prezzo/vendite vicini ai massimi storici, e quando senti frasi del genere non puoi non pensare al 2000.

La domanda “siamo in una bolla?” circola negli uffici di ogni gestore patrimoniale, e la risposta non è né un sì né un no netto.



Le aziende AI di oggi generano ricavi veri, a differenza delle dot-com di vent’anni fa, ma le valutazioni incorporano aspettative di crescita enormi. Se queste aspettative dovessero ridimensionarsi, anche solo parzialmente, le correzioni sarebbero violente. Il peso di NVIDIA può arrivare all’8% in un singolo ETF: un suo scivolone trascina tutto il fondo.

L’AI Act europeo aggiunge incertezze normative. Il consiglio è semplice: non mettere tutte le uova in un solo paniere, anche se quel paniere si chiama “intelligenza artificiale”.

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GUIDA PRATICA Top 5 Aziende AI su cui investire

Il mercato dell’AI nel 2026: trend, previsioni e impatto sugli ETF

La corsa agli investimenti infrastrutturali: i 660 miliardi di NVIDIA

I numeri del 2026 sono impressionanti. NVIDIA stima che gli investimenti globali in infrastrutture AI raggiungeranno i 660 miliardi di dollari quest’anno, una cifra che supera il PIL di molti Paesi europei.

Negli Stati Uniti, la spesa AI ha già toccato i 100 miliardi nel 2025, e le proiezioni per il 2026 puntano ancora più in alto.



Ma non è solo una questione di hardware. Secondo uno studio BCG pubblicato a gennaio 2026, il 94% dei CEO globali intende mantenere o aumentare gli investimenti in intelligenza artificiale anche senza un ritorno economico immediato.

Le imprese stanno destinando l’1,7% dei propri ricavi all’AI, più del doppio rispetto al 2025. Questa corsa agli armamenti tecnologici alimenta direttamente i ricavi delle aziende presenti negli ETF AI: chi produce chip, chi fornisce cloud, chi sviluppa modelli linguistici. Il circolo virtuoso, per ora, tiene.

AI Act europeo e regolamentazione: impatto sui fondi tematici

L’Europa ha deciso di giocare d’anticipo sulla regolamentazione, e l’AI Act, il primo quadro normativo organico al mondo sull’intelligenza artificiale, sta entrando progressivamente in vigore. Obblighi di trasparenza, valutazione del rischio, conformità: per le aziende AI significa costi aggiuntivi, che inevitabilmente si rifletteranno sui margini.



Per gli ETF con esposizione europea, l’impatto sarà marginale ma misurabile. Detto ciò, c’è anche un risvolto positivo: la regolamentazione tende a favorire i player consolidati, cioè proprio quelli che tipicamente finiscono negli indici replicati dagli ETF, a scapito delle startup meno capitalizzate.

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Come scegliere l’ETF AI più adatto al tuo portafoglio

Criteri di selezione: TER, dimensione, liquidità e replica

Non esiste l’ETF AI perfetto per tutti. Ma ci sono quattro parametri che dovresti sempre controllare prima di comprare.

Il primo è il TER, meno paghi, più ti resta.

Il secondo è la dimensione del patrimonio gestito: un ETF da 5 miliardi come l’Xtrackers ha uno spread microscopico e un rischio di chiusura prossimo allo zero; uno da 180 milioni come l’Invesco, per quanto promettente, è ancora nella fase di consolidamento.



Il terzo criterio è il metodo di replica: la fisica totale è da preferire perché minimizza il tracking error.

Il quarto è l’indice sottostante, che determina il focus del tuo investimento. Se vuoi AI pura, vai su Xtrackers o WisdomTree. Se ti interessa anche la robotica, guarda l’Amundi. Se pensi che il vero valore dell’AI sia nell’adozione da parte delle aziende tradizionali, l’iShares AI Adopters offre un’angolazione unica. La scelta giusta dipende dal tuo portafoglio complessivo e da cosa manca nella tua asset allocation.

Profilo di rischio e orizzonte temporale consigliato

Chiariamo un punto: gli ETF intelligenza artificiale non sono strumenti conservativi.

Profili di rischio tra 5 e 6 su 7 significano che le oscillazioni del capitale possono essere importanti, e nel breve periodo possono far male. Se hai un orizzonte di due o tre anni, pensaci bene prima di entrare.



Per un investitore prudente, l’allocazione ideale agli ETF tematici AI è del 10-15% del portafoglio, come satellite di un nucleo diversificato a livello globale.

Chi ha un profilo più aggressivo e almeno dieci anni davanti a sé può arrivare al 20-25%, ma con una condizione: diversificare anche all’interno del tema. Combinare un ETF sulle infrastrutture AI (tipo Xtrackers) con uno sugli utilizzatori (iShares Adopters) permette di ridurre la concentrazione su un singolo segmento della catena del valore. Non è garanzia di rendimento, ma è buon senso finanziario.

Dove e come acquistare ETF Intelligenza Artificiale in Italia

Comprare un ETF AI in Italia è semplice, il difficile è scegliere dove. Fineco è la piattaforma più diffusa tra gli investitori italiani: accesso diretto a Borsa Italiana, interfaccia intuitiva, e la promozione dei 100 ordini gratuiti per i nuovi clienti la rende ancora più appetibile.



Scalable Capital ha un modello diverso: paghi 2,99 euro al mese e hai ordini illimitati su tutti gli ETF, perfetto per chi fa PAC con frequenza elevata. XTB offre negoziazione a zero commissioni su ETF reali fino a 100.000 euro al mese, una proposta aggressiva che sta conquistando quote di mercato.

Per gli investitori più esigenti, Interactive Brokers resta la scelta di riferimento grazie alla profondità di mercato e ai costi competitivi sugli ordini di importo elevato.

Ecco comunque tutti i broker disponibili:

ETF AI: le domande più frequenti (FAQ)

Qual è il miglior ETF intelligenza artificiale su Borsa Italiana nel 2026? L’Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (IE00BGV5VN51) è il riferimento della categoria: TER dello 0,35%, oltre 5,5 miliardi di patrimonio gestito e una performance cumulata del +199% dal lancio. Il WisdomTree AI e l’Invesco AI Enablers rappresentano valide alternative a costi competitivi. Gli ETF intelligenza artificiale convengono per un investitore principiante? Sì, a patto di essere consapevoli dei rischi. Con una quota da 15-20 euro l’ingresso è accessibile, ma il profilo di rischio è 5/7 e la volatilità può superare il 25% annuo. Per un principiante, il consiglio è limitarsi al 5-10% del portafoglio e usare un PAC. Esiste un rischio bolla per gli ETF legati all’intelligenza artificiale? Il rischio c’è e non va minimizzato: le valutazioni del settore tech sono ai massimi storici. Tuttavia, a differenza della bolla dot-com, le aziende AI di oggi generano ricavi concreti e in forte crescita. L’approccio saggio è diversificare e mantenere un orizzonte lungo.

ETF AI nel 2026: un’opportunità da valutare?

E siamo arrivati ala fine di questa guida. Gli ETF intelligenza artificiale rappresentano uno degli strumenti più accessibili e razionali per chi vuole esporsi al megatrend tecnologico del decennio quello dell’AI, senza doversi trasformare in un esperto di semiconduttori o un analista di bilanci.

Il mercato offre oggi almeno sei prodotti solidi su Borsa Italiana, ciascuno con le proprie caratteristiche.



I dati macro supportano la tesi di fondo: un mercato AI globale da 750 miliardi di dollari che punta ai 3.600 miliardi entro il 2034, investimenti aziendali raddoppiati in un anno, il 94% dei CEO che mantiene la rotta sull’AI anche senza ritorni immediati. Questi numeri sono il riflesso di una trasformazione industriale in corso, paragonabile per portata a Internet negli anni Novanta o allo smartphone nel decennio scorso.



Ma qui viene il punto decisivo: nessun rendimento, per quanto attraente, giustifica l’abbandono della prudenza. La concentrazione sugli Stati Uniti, la volatilità del settore tech, le valutazioni tirate e l’incertezza normativa dell’AI Act sono fattori concreti, non teorici. Chi ha investito in ETF AI nel 2019 e ha tenuto per cinque anni ha ottenuto rendimenti straordinari, ma ha anche attraversato periodi di drawdown superiori al 15%, che mettono a dura prova anche i nervi più saldi.



Il mio suggerimento, è di trattare gli ETF AI come una componente tematica del portafoglio, non come il portafoglio stesso. Allocazione bassa a seconda del profilo di rischio, orizzonte minimo di cinque anni, preferibilmente tramite un PAC che livella le oscillazioni.



L’intelligenza artificiale è qui per restare. La domanda non è se investirci, ma come farlo con intelligenza, quella umana, in questo caso.

Gli ETF ti danno gli strumenti; sta a te usarli con criterio.