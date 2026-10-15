ETF Equal Weight vs Market Cap Weighted: quale scegliere nel 2026

ETF equal weight o cap weighted? Confronto performance, TER e migliori ETF equiponderati su Borsa Italiana nel 2026.

Negli ultimi 10 anni l’indice S&P 500 ha raggiunto risultati incredibili facendo continuamente nuovi massimi. Ecco perchè molti investitori hanno comprato ETF su questo indice.

Probabilmente sei fra questi. Apri il tuoi conto titoli e ti senti al sicuro. Stai investendo su cinquecento aziende e quindi, in un certo senso. hai una diversificazione garantita. Se controlli per bene i pesi, però, ti accorgi di qualcosa che forse non avevi considerato .«A fine settembre 2026, per esempio, i primi dieci titoli dell’indice americano pesavano il 39,1% del totale.

E’ per questo che si inizia a ragionare in termini di capitalizzazione di mercato (Market Cap Weighted) e equiponderati (Equal Weighted).

Puoi controllare tu stesso la composizione qui nella scheda dell’indice S&P 500, in cui trovi anche i settori tecnologici e i prodotti su cui investire. Nvidia da sola vale l’8,38%, Apple il 7,37%, Microsoft il 5,78%

Che significa tutto questo? Quando compri un classico ETF sull’S&P 500, stai esponendo il tuo capitale all’andamento delle grandi big tech. E’ quello che è successo con le cosiddette Magnificent Seven o Magnifiche Sette, aziende tecnologiche che tengono su tutto l’indice con le loro performance degli ultimi anni, anche grazie all’esplosione dell’Intelligenza Artificiale.

Abbiamo quindi un rischio eccessivo di concentrazione. Quando questi titoli vanno bene o volano, tutto funziona. Ma se dovessero crollare improvvisamente? Lo stiamo vedendo in questo 2026.

C’è stata la rotazione settoriale che ha premiato industriali e finanziari a scapito della Silicon Valley, e a fine giugno l’S&P 500 Equal Weight guadagnava l’11,11% contro il 9,55% della versione cap-weighted. Da luglio, però, il vantaggio si è invertito. Parliamo di oltre due punti percentuali di differenza, a favore di chi distribuisce il rischio in modo uniforme. A fine giugno era +11,11% contro +9,55% (solo prezzo). Bisogna anche dire che da luglio il vantaggio si è invertito.

Gli ETF equal weight funzionano, invece, in modo molto semplice. Ogni azienda conta lo stesso peso, circa lo 0,20% nel caso dell’S&P 500. Nvidia pesa quanto una mid-cap del settore alimentare, Apple quanto un gruppo assicurativo regionale. Il fondo ribilancia ogni trimestre per mantenere la parità, vendendo ciò che è salito e comprando ciò che è sceso.

Sarebbe un errore, però, concludere che l’equal weight sia sempre superiore. I dati storici non sono così netti. dati storici non sono così netti. Negli ultimi 10 anni il cap-weighted ha prevalso con largo margine, trainato dal rally di intelligenza artificiale e cloud computing.

Quale strategia è migliore dunque? Dipende dal tuo orizzonte temporale, dalla tua visione del mercato e da quanta concentrazione sei disposto ad accettare.

Andiamo a vedere allora come funzionano ETF Equal Weight ed ETF Market Cap Weighted e confrontiamo le loro performances storiche negli ultimi anni. Vedremo anche quali sono i migliori ETF da utilizzare per ricreare quelle che sono, a tutti gli effetti, due strategie di mercato diverse.

ETF Market Cap: la ponderazione per capitalizzazione di mercato

Il peso delle Big Tech nell’S&P 500 e nell’MSCI World

La ponderazione per capitalizzazione segue una regola molto semplice. Se un’azienda vale di più in Borsa, occuperà più spazio all’interno dell’indice.

Prendiamo il caso di Nvidia, che nell’indice vale circa 5.500 miliardi di dollari. Da sola pesa quasi mille volte la società più piccola dell’S&P 500, che vale circa 5,7 miliardi.

Prendiamo la scheda di un ETF, ad esempio il Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (ticker VUAA.MI). Ecco qui sotto le posizioni che puoi consultare nella sezione Cerca ETF di Webeconomia:

Globale ad accumulazione VA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 9.5/10 TER 0,07% AUM 32,5 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: Uno dei migliori ETF sull'S&P 500 Per chi è adatto: Chi vuole investire sulle maggiori aziende americane FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra VUAA.MI su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

Come vedi Nvidia pesa più dell’8%. Se prendo i primi cinque, arriviamo a più del 25% dell’intero ETF.

Se prendo un indice globale le cose non cambiano. L‘indice MSCI World, ad esempio, che è uno degli indici globali più famosi nclude 1.249 azioni di 23 paesi sviluppati, ma le aziende USA pesano il 72,9% del paniere» (MSCI, 30/09/2026).

Ne abbiamo parlato anche nel video sul nostro canale che vedi qui sotto:

VWCE o SWDA? Confronto completo

in cui abbiamo evidenziato i problemi di concentrazione. Praticamente investi sugli Stati Uniti. L’etichetta “World” ti promette diversificazione geografica ma nella sostanza il portafoglio dipende in larga parte dalla Borsa USA e dalle big tech.

Quando compri un ETF MSCI World cap-weighted, quasi tre quarti del tuo denaro finiscono in un solo paese. E questo può essere un problema.

Effetto domino: cosa succede quando le big tech crollano

Finchè tutte le azioni salgono ed il mercato è rialzista il problema della concentrazione è secondario. Diventa, invece, un rischio concreto quando i mercati invertono la rotta e diventano ribassisti.

Facciamo un esempio. Nel 2022, alcune aziende tech hanno subito pesanti ribassi. In queste condizioni l’indice S&P 500 ne ha risentito parecchio arrivando a perdere anche il 20%, anche se i titoli energetici e del settore industriale erano positivi. Se avevi investito in un ETF cap-weighted, hai sicuramente subito il colpo e probabilmente il tuo portafoglio è sceso, perché quei titoli pesavano troppo.

Nel 2026, invece, è successo esattamente l’opposto. Le big tech hanno rallentato mentre il resto del mercato sale. L’S&P 500 cap-weighted ha perso il 4,63% nel primo trimestre, trascinato al ribasso dai titoli più pesanti. L’equal weight, nello stesso periodo, ha chiuso a +0,19%. Quasi cinque punti di differenza in tre mesi.

✕ eT eToro Prova la demo gratis 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

eT eToro 8,9 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Scopri il broker* La nostra valutazione 8,9/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Criptovalute Forex Materie Prime CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi 20.000 € (CySEC) Regime fiscale Nessun supporto fiscale Punti di forza Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Punti deboli Non offre PAC su ETF

Non offre PAC su ETF Non opera come sostituto d'imposta

Non opera come sostituto d'imposta Spread variabili Scopri il broker* Leggi la recensione completa → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

ETF equal weight: il principio dell’equiponderazione

Meccanismo di ribilanciamento trimestrale

Un ETF equal weight parte invece da un’idea semplicissima. Se l’S&P 500 contiene 500 aziende, ognuna riceve un peso di circa lo 0,20%.

Colossi come Apple pesano, quindi, quanto un produttore regionale di energia. Ogni trimestre il gestore del fondo interviene ribilanciando. Cioè vende le posizioni cresciute oltre il peso target e compra quelle rimaste indietro, riportando tutti i titoli alla stessa allocazione di partenza.

Il ribilanciamento crea un effetto automatico di tipo “compra basso, vendi alto”. Ogni tre mesi l’ETF alleggerisce chi è salito e rafforza chi è sceso.

Un ETF cap-weighted, invece, funziona al contrario. Più un titolo sale, più peso assume nell’indice. Se Nvidia raddoppia, il suo peso nel fondo raddoppia. Se poi Nvidia dimezza, il portafoglio soffre il doppio rispetto a uno equiponderato.

Approfondimento Ribilanciamento: come funziona

L’effetto small-cap e mid-cap nel portafoglio equiponderato

In un portafoglio equal weight le mid-cap contano quanto le mega-cap. Che significa tutto questo? Che abbiamo un’esposizione effettiva spostata verso aziende di dimensione media, che storicamente hanno reso di più nel lungo periodo (il cosiddetto small-cap premium), con una volatilità però molto più alta.

Anche la distribuzione per settore cambia in modo netto. Nell’S&P 500 cap-weighted l’Information Technology pesa il 38,7%. Nell’equal weight scende al 15,3%, e al primo posto salgono Industrials (16,4%) e Financials (14,5%). Ne esce un portafoglio più bilanciato tra settori ciclici e difensivi, meno legato a un singolo comparto.

Approfondimento Migliori ETF S&P 500 2026

Performance a confronto: S&P 500 vs S&P 500 Equal Weight

Rendimenti su 1, 3, 5 e 10 anni: chi vince?

L’S&P 500 Equal Weight Index esiste dal gennaio 2003. Da allora il confronto con la versione cap-weighted mostra un andamento ricorrente.

In questa tabella vediamo i rendimenti passati. Rendimenti con dividendi reinvestiti, in dollari, al 30/09/2026 (ultima chiusura mensile ufficiale). Gli anni dal 3 in su sono annualizzati.

Orizzonte temporale S&P 500 (Cap-Weighted) S&P 500 Equal Weight Differenza Da inizio 2026 (al 30 settembre) +12,75% +10,03% -2,72 p.p. 1 anno +15,74% +11,56% -4,18 p.p. 3 anni (annualizzato) +22,89% +15,73% -7,16 p.p. 5 anni (annualizzato) +13,79% +8,78% -5,01 p.p. 10 anni (annualizzato) +15,33% +11,66% -3,67 p.p.

Rendimenti total return in dollari al 30/09/2026. Fonte: S&P Dow Jones Indices. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri

Come notiamo dai dati, il cap-weighted ha vinto su tutti gli orizzonti della tabella, da inizio anno fino a dieci anni. Nel 2026 l’equiponderazione è stata in testa fino a giugno, poi il vantaggio è tornato alle big tech.

Quando invece pochi titoli trascinano tutto l’indice, il cap-weighted ha ovviamente il beneficio della concentrazione.

Approfondimento Rendimento S&P 500: media annua, storico completo e quanto rende davvero

Cosa è successo nel 2026 (solo prezzo, senza dividendi)

Ma cosa è successo nel 2026? E’ un test molto interessante perchè possiamo valutare le due strategie.

Da inizio anno al S&P 500 Equal Weight 31 marzo -4,63% +0,19% 30 giugno +9,55% +11,11% 30 settembre +11,77% +8,57%

A fine marzo l’equal weight era avanti di quasi cinque punti e a fine giugno di oltre un punto e mezzo. Da luglio le big tech hanno ripreso a correre e a fine settembre, dividendi compresi, il cap-weighted segna +12,75% contro +10,03%

Puoi controllare la composizione di questi due ETF nelle nostre schede in Cerca ETF

Nella prima metà del 2026 non ci sono più solo le “Magnifiche Sette” a generare rendimenti. Stanno andando bene anche i titoli industriali, finanziari e titoli energetici. In un portafoglio dove ogni titolo pesa uguale, la crescita diffusa si traduce direttamente in performance, senza che i pochi titoli in calo penalizzino tutto il portafoglio.

Dove comprare ETF

Qui sotto ti lascio ad alcuni broker se vuoi investire sia in ETF market cap weighted sia in quelli equal weight. Sono disponibili quasi tutti i titoli e le commissioni sono tra le più basse del mercato.

Consigliato FI Fineco 9,5 /10 701 ETF senza commissioni

701 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Apri conto Fineco → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. SC Scalable Capital 9,3 /10 1171 ETF senza commissioni

2294 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

PAC totalmente gratuiti Apri conto Scalable Capital → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. ET eToro 8,9 /10 Regime Nessun supporto fiscale

Copy Trading: copia i migliori investitori

Smart Portfolios per diversificare

Zero commissioni su azioni reali Apri conto eToro → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. TR Trade Republic 8,7 /10 2118 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

PAC totalmente gratuiti

Carta di debito inclusa con cashback Apri conto Trade Republic → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Rischio concentrazione o diversificazione reale

Perché il tuo ETF S&P 500 è meno diversificato di quanto pensi

L’errore più comune è quello proprio di pensare di avere un portafoglio diversificato perchè magari compri un fondo con dentro 500 aziende.

Peccato che nell‘indice S&P 500 cap-weighted i primi 10 titoli pesano il 39,1% del totale. Le restanti 493 aziende si dividono poco meno del 61%.

Quindi è una diversificazione mascherata. La concentrazione è molto elevata.

In un indice Equal Weight, invece, i primi 10 titoli pesano pochissimo (circa il 2,6%). C’è quindi una bella differenza rispetto al 39% del cap-weighted.

Nel grafico qui sotto, si nota come la distribuzione settoriale cambia tantissimo tra le due versioni.

Distribuzione settoriale S&P 500 cap-weighted vs equal weight.

Pro e contro dell’approccio equiponderato rispetto al cap-weighted

L’equal weight funziona bene nelle fasi di rotazione. La distribuzione del rischio è più uniforme, l’esposizione settoriale è bilanciata e il ribilanciamento trimestrale impone una disciplina automatica.

In questi casi, il portafoglio è in grado di “catturare” anche il premio delle mid-cap. C’è però un aspetto negativo. I costi di transazione si accumulano e la volatilità tende ad aumentare, perché le aziende di media capitalizzazione sono meno stabili delle mega-cap.

Anche la liquidità conta. In fasi di stress di mercato le azioni più piccole dell’indice possono diventare meno liquide, rendendo più costoso il ribilanciamento. E durante i periodi di forte momentum concentrato su pochi titoli, come nel 2023-2024 con il boom dell’AI, l’equal weight resta indietro perchè non da il peso alle aziende più grandi che macinano rendimenti.

Migliori ETF equal weight disponibili su Borsa Italiana nel 2026

Andiamo a vedere alcuni ETF S&P 500 Equal Weight UCITS quotati su Borsa Italiana. Tutti e tre replicano lo stesso indice in modo fisico e accumulano i dividendi. Puoi consultare nel dettaglio la scheda di ogni singolo ETF.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

L’ETF di Xtrackers (DWS) è il più grande per patrimonio gestito tra quelli europei.

Equal weight XT Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 9.2/10 TER 0,15% AUM 13,8 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: TER 0,15% · Costo sotto la media di categoria Per chi è adatto: Chi vuole un ETF equal weight in euro SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra XDEW.MI su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

Ha iniziato le negoziazioni nel giugno 2014, il TER è dello 0,15% annuo e i dividendi vengono accumulati. Su Borsa Italiana lo trovi con il ticker XDEW. L’ISIN è IE00BLNMYC90.

Con oltre dieci anni di track record e la massa gestita più alta della categoria, è un ottimo prodotto per chi cerca un ETF equal weight in euro.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

L’ETF di iShares (BlackRock) è più recente ma ha già raggiunto un buon patrimonio gestito. Il TER è identico allo Xtrackers: 0,15% annuo.

Equal weight IS iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 8.9/10 TER 0,15% AUM 4,7 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: TER 0,15% · Costo sotto la media di categoria Per chi è adatto: Chi vuole un ETF equal weight semplice FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra EWSP.MI su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

Ticker su Borsa Italiana: EWSP. ISIN: IE000MLMNYS0. Se usi già iShares per altri ETF nel portafoglio, può avere senso restare sullo stesso emittente per semplicità operativa.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco è il gestore che ha reso famosa la strategia equal weight. Il suo RSP americano è il primo ETF equal weight sull’S&P 500.

Equal weight IN Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 8.9/10 TER 0,20% AUM 1,1 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: TER 0,2% · Costo sotto la media di categoria Per chi è adatto: Chi vuole un ETF equal weight semplice FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra SPEQ.MI su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

La versione europea UCITS ha un TER di 0,20% e un patrimonio di circa 1,66 miliardi di dollari (Invesco, 14/10/2026), ISIN: IE00BNGJJT35, ticker su Borsa Italiana: SPEQ.

Il fondo è nato ad aprile 2021, è ad accumulazione e a replica fisica. Lo 0,05% di TER in più si nota nel lungo periodo.

Quando conviene scegliere un ETF equal weight?

Scenari di mercato favorevoli all’equiponderazione

L’equal weight dà il meglio di sè quando molti titoli sono in rialzo, quindi molti settori crescono insieme, le mid-cap tengono il passo delle large-cap e nessun singolo tema domina l’andamento dell’indice.

La prima metà del 2026 è un esempio di questo andamento: la rotazione dai titoli tech verso industriali e finanziari ha premiato chi distribuisce il peso in modo uniforme. In queste fasi ogni titolo conta, e un portafoglio equiponderato cattura la crescita diffusa meglio di un indice dove pochi nomi decidono in che direzione andare..

Anche nelle fasi di ripresa ,dopo un crollo delle big tech, l’equal weight vince. Quando i titoli più pesanti del cap-weighted correggono (ad esempio colossi come Nvidia o Microsoft), l’equiponderato limita le perdite perché la sua esposizione a quei titoli è minima.

Quando la ponderazione per capitalizzazione resta la scelta migliore

Il cap-weighted, invece, vince quando un gruppo ristretto di aziende cresce a ritmi elevati.

Nel 2023 e 2024 il rally dell’intelligenza artificiale ha fatto esplodere i rendimenti delle “Magnifiche Sette” (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla).

In questo caso, l”S&P 500 cap-weighted ha cavalcato questa concentrazione con rendimenti molto elevati, mentre l’equal weight è rimasto indietro.

Quindi la decisione spetta sempre a te. e pensi che la prossima fase di mercato sarà ancora guidata dalle big tech, allora gli ETF cap-weighted sono lo strumento più adatto per catturare quel tipo di rendimento.

Costi degli ETF equiponderati

TER a confronto: equal weight vs cap weighted

Il TER degli ETF equal weight è più alto dei cap-weighted.

Un ETF S&P 500 di tipo cap-weighted come il Vanguard VUAA o l’iShares Core CSPX costa lo 0,07% annuo. Gli ETF equal weight europei più competitivi (Xtrackers e iShares) chiedono lo 0,15%, Invesco lo 0,20%. Su un investimento di 10.000 euro, la differenza annua è di circa 8-13 euro.

Quindi è un costo ragionevole se confrontato con i benefici della diversificazione.

Impatto del ribilanciamento trimestrale sui rendimenti

Ogni ribilanciamento genera costi di transazione interni al fondo (spread bid-ask, market impact) che non compaiono nel TER ma si riflettono nel tracking error.

L’equal weight ha un turnover del portafoglio più alto rispetto al cap-weighted, che ribilancia raramente. Per i fondi più grandi, come Xtrackers con oltre 10 miliardi di AuM, le economie di scala contengono l’impatto.

Sul piano fiscale, per chi investe dall’Italia i ribilanciamenti dentro il fondo non generano tasse: le plusvalenze si pagano solo quando vendi le quote dell’ETF.

TER a confronto tra ETF S&P 500 cap-weighted e equal weight.

ETF equal weight e cap weighted insieme: come costruire un portafoglio bilanciato

Combinare le due strategie per gestire il rischio di concentrazione

Vediamo un esempio di strategia combinata. Non devi per forza scegliere una sola strategia, ma possono benissimo lavorare insieme.

Molti investitori combinano ETF cap-weighted e equal weight nello stesso portafoglio. In questo modo puoi beneficiare in parte della crescita delle big tech senza dipenderne completamente.

Qui sotto vedi tre scenari di allocazione da adattare al tuo profilo.

Profilo ETF Cap-Weighted ETF Equal Weight Effetto atteso Conservativo 70% (es. CSPX) 30% (es. XDEW) Riduce la concentrazione, mantiene esposizione alle mega-cap Bilanciato 50% (es. CSPX) 50% (es. EWSP) Equilibrio tra crescita concentrata e diversificazione settoriale Aggressivo 30% (es. VUAA) 70% (es. XDEW) Massimizza la diversificazione, più esposizione a mid-cap

Esempio indicativo di allocazione. Non costituisce consulenza finanziaria.

In ciascuno scenario che vedi nella tabella, il ribilanciamento annuale del portafoglio complessivo aggiunge un ulteriore livello di disciplina.

Approfondimento Come creare un portafoglio bilanciato

Se le big tech corrono, vendi una quota del cap-weighted e compri equal weight, e viceversa. Questa logica può migliorare il risk-adjusted return (rendimento corretto per il rischio) nel lungo periodo, senza che tu debba prendere decisioni emotive nel momento sbagliato.

IG IG 8,5 Molto Buono Commissione ordine: 0,10% Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier Scopri il broker* La nostra valutazione 8,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,10% Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading Azioni Forex CFD Criptovalute Barrier Options Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier

Turbo24 e Barrier Piattaforme Professionali

Piattaforme Professionali Assistenza in Italiano Punti deboli Costi per Azioni CFD

Costi per Azioni CFD Commissione di Inattività Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 72% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro.

Domande frequenti sugli ETF equal weight (FAQ)

Qual è la differenza tra un ETF equal weight e un ETF cap-weighted? Un ETF cap-weighted assegna più peso alle aziende con maggiore capitalizzazione: Nvidia e Apple da sole pesano oltre il 15% dell’S&P 500. Un ETF equal weight dà a ciascuno dei 500 titoli un peso identico di circa lo 0,20%, ribilanciando ogni trimestre. Gli ETF equal weight rendono di più nel lungo periodo? Negli ultimi 10 anni no: al 30 settembre 2026 l’equal weight ha reso l’11,66% annuo contro il 15,33% del cap-weighted, trainato dal rally delle big tech. Il risultato dipende dal regime di mercato Posso comprare ETF equal weight su Borsa Italiana? Sì. Su Borsa Italiana trovi tre ETF S&P 500 Equal Weight UCITS: Xtrackers (IE00BLNMYC90, TER 0,15%), iShares (IE000MLMNYS0, TER 0,15%) e Invesco (IE00BNGJJT35, TER 0,20%). Tutti ad accumulazione e a replica fisica.

Considerazioni finali

Il confronto tra ETF equal weight e cap-weighted non ha un vincitore assoluto.

Se prendiamo, però, gli ultimi 10 anni, il cap-weighted ha dominato con un vantaggio di oltre tre punti percentuali annui. Questo grazie alla crescita delle big tech americane.

Nel 2026 la rotazione verso industriali e finanziari ha portato l’equal weight in vantaggio nel primo semestre, ma da luglio il cap-weighted è tornato davanti: a fine settembre +12,75% contro +10,03%.

Non è detto che la tendenza continui, ma conferma che le due strategie si alternano a seconda del ciclo di mercato.

Su Borsa italiana trovi comunque gli ETF dei due tipi e dunque li puoi trovare anche sui broker in regime amministrato come Fineco e Trade Republic.

La scelta della strategia spetta come sempre a te. Potrebbe però essere sensato combinare le due strategie. Magari se vuoi ridurre il rischio di concentrazione puoi destinare il 30-50% della componente azionaria USA a un ETF equal weight. Potresti poi mettere il resto su un ETF cap-weighted tradizionale.