ETF Bitcoin: deflussi per 1,79 miliardi di dollari in una settimana. IBIT guida i riscatti e torna la paura estrema sui mercati finanziari!

Un’altra settimana in rosso per gli ETF spot su Bitcoin. Fra il 16 e il 20 novembre 2026 sono usciti, infatti circa 1,79 miliardi $.

Ed è tornata l’estrema paura sui mercati come testimoniato dall’indice Fear and Greed, ne abbiamo parlato nell’approfondimento di oggi sulla Newsletter di webeconomia.

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I dati non lasciano ben sperare anche se una ripresa è sempre possibile. Parliamo della quarta settimana di fila con il segno meno, la peggiore da Giugno 2026.

Il grosso dei riscatti è passato da iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che in cinque sedute ha perso circa 1,37 miliardi $.

Qui trovi il corrispondente ETP per il mercato europeo che è IB1T.

Il patrimonio netto di tutti gli ETF spot su Bitcoin si attesta ora a 71,35 miliardi $ venerdì, mentre a metà Settembre era intorno ai 110 miliardi $. Bitcoin, intanto, è passato dai circa 80.000 $ di inizio mese a scendere sotto 55.500 $ nel fine settimana.

E’ il punto più basso da due anni, e forse indica un bear market non ancora finito.

Quattro sedute negative su cinque: i flussi giorno per giorno

La settimana era partita bene, o quasi. Lunedì 16 novembre gli ETF spot su Bitcoin avevano raccolto 7,9 milioni $ netti. Poi tutto cambia improvvisamente e arrivano i deflussi. Uscite che crescono ad ogni seduta: 239,9 milioni $ martedì 17, 306,5 milioni $ mercoledì 18, 582,3 milioni $ giovedì 19, fino ai 669,2 milioni $ di venerdì 20 novembre.

Flussi netti giornalieri degli ETF spot su Bitcoin quotati negli USA nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026.

Se sommiamo le cinque sedute (sui dati giornalieri) ottieni un saldo negativo di 1,79 miliardi $.

BlackRock in testa ai riscatti, Morgan Stanley in controtendenza

Fondo per fondo, la concentrazione è evidente. Dai dati emerge che IBIT ha fatto uscire circa 1,368 miliardi $ di deflussi netti nella settimana. Dal lancio il fondo conserva comunque afflussi cumulati per 62,82 miliardi $. FBTC di Fidelity ha perso 199 milioni $ e i suoi afflussi cumulati sono scesi a 9,96 miliardi $. Uscite anche per GBTC di Grayscale.

L’eccezione è MSBT di Morgan Stanley: circa 53,4 milioni $ raccolti nella settimana, che portano gli afflussi cumulati del fondo a 891 milioni $. Poca cosa rispetto ai riscatti, e dimensione del fondo sicuramente più piccola.

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Perché gli analisti parlano di uscite strutturali?

“Strutturale” è la parola citata più spesso dagli analisti. Dan Khus, analista capo di LVRG Research, ha spiegato che le fasi di deflusso del passato erano più brevi e nascevano da singoli eventi. Questa serie di quattro settimane, invece, va di pari passo con prezzi sotto pressione continua, liquidazioni elevate e istituzionali che pensano prima di tutto a proteggere il capitale.

Oppure c’è chi la vede come una riduzione del rischio. Di solito le prese di profitto arrivano dopo un rialzo. Queste uscite sono arrivate con il mercato in discesa, mentre Bitcoin scivolava dai circa 80.000 $ di inizio mese all’area dei 60.000 $.

Ci sono poi i dubbi sul settore, come il calcolo quantistico e gli attacchi informatici. Per molti investitori diventa naturale togliere le crypto dal portafoglio, in momento di incertezza.

I listini azionari sono andati poi peggio. Il Nasdaq ha lasciato sul terreno il 10,4% in una settimana, il calo più forte dal crollo di Marzo 2020, L’indice Fear & Greed per Bitcoin è a 11: paura estrema.

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L’incognita Federal Reserve

Poi ci sono i tassi. I future sui Fed funds non prezzano più un rialzo di 50 punti base a dicembre, ma il mercato continua ad aspettarsi un aumento di 25 punti base, con i tassi nella fascia 4%-4,25%. Il dato PCE di mercoledì potrebbe fare da possibile spartiacque per capire quanto sia ostinata l’inflazione.

Il dato PCE e i flussi dei prossimi giorni

E’ probabile che ci siano altri deflussi dagli ETF su Bitcoin ed Ether finché i timori sui tassi continueranno a frenare la domanda istituzionale. Per una ripresa vera potrebbero servire afflussi nuovi.

Josh Gilbert, analista di eToro per l’area APAC, ha dichiarato che un PCE più debole del previsto potrebbe raffreddare le attese di un rialzo ampio e riportare gli investitori sul mercato. Il test vero, però, arriverà dopo, con i flussi degli ETF: se le uscite continuassero anche con un’inflazione più bassa, vorrebbe dire che gli investitori si stanno allontanando.

E quello, per Bitcoin, sarebbe un problema molto più difficile da risolvere.